DHA YURT BÜLTENİ 7

ZONGULDAK - Valilik önünde kardeşinin katilini bıçakladı (1)

Edinilen bilgiye göre Nejdet Ü., 2008 yılında ağabeyi Mehmet Ü.\'yü öldürdüğü iddiasıyla bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen S.C.\'yi Zonguldak Valilik binası önünde kulağından bıçakladı. S.C. kanlar için de yerde kalırken polis kısa süren kovalamaca sonrası Nejdet Ü.\'yü yakaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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bıçaklanan vatandaş

müdahale

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Zoru başarıp, 29 yıl sonra öğretmenlik hayaline kavuştu

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- İZMİR 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde öğrenim görürken çeşitli nedenlerle okulu bırakmak zorunda kalan İlkay Kayadibi (47), 29 yıl sonra hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine kavuştu. Okulu bıraktıktan sonra döndüğü memleketinde aftan yararlanıp, taşeron işçisi olarak çalıştığı Muğla Sıtkı Koç Üniversitesi\'nde eğitimini tamamlayan Kayadibi, Bitlis\'te bir ortaoukal müzik öğretmeni olarak atandı.

Muğlalı 2 çocuk annesi İlkay Kayadibi, 1989\'da girdiği üniversite sınavlarında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde öğrenim görmeye hak kazandı. Ancak Kayadibi, bazı nedenlerden dolayı, okulunu birinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı, memleketine döndü. 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan İlkay Kayadibi, çıkartılan aftan yararlandı. Kayadibi, çalıştığı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde eğitimine kaldığı yerden yeniden başladı. Üniversitede, hem temizlik işçisi olarak çalışıp, hem de eğitim alan İlkay Kayadibi, mezuniyetin ardından bu yıl Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu\'na müzik öğretmeni olarak atandı.

\'İLK KEZ ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLAYACAĞIM\'

24 Kasım Öğretmenler Günü\'nün ilk kez kutlayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kayadibi, \"2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'ne temizlik işçisi olarak girdim. Bu sırada aftan yararlandım. Üniversitede hem okudum, hem de çalıştım. Okulumu bitirip mezun oldum. Sonra KPSS sınavına girdim. Aldığım puanla Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu\'na müzik öğretmeni olarak atandım. Bu yıl ilk defa öğretmenler günümü kutlayacağım. Çocuklarımla beraberim. 29 yıl önce hayat ettiğim mesleğime kavuştuğum için çok mutluyum. Bana göre yaş ve şartlar engel değil. Yeter ki, insan istesin. Okuma aşkı olan herkes bunu başarabilir, hayatını değiştirebilir. İyi bir öğretmen kendi hayatını değiştirdiği gibi, başkasına da örnek olmalı ve rehberlik etmeli. Ben de bunu yaparak ilk önce kendi hayatımı ve çocuklarımın hayatını değiştirdim, şimdi ise öğrencilerimin hayatını değiştirmek için bu zorlu yolda onlara rehberlik edeceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğretmen İlkay Kayadibi\'nin sınıfta öğrencilerle ilgilenmesi

-Öğrencilerin ödevlerini kontrol etmesi

-Müzik konusunda öğrencilere ders anlatması

-Öğrencilerin tahtaya öğretmenleri için yazdığı mesajlardan detaylar

-Sınıftan ve öğrencilerden detaylar

-Dersten detaylar

-İstiklal Marşı okumalarından detay

-İlkay Kayadibi ile röportaj

-Okulun binasından ve bahçesinden detay görüntüler

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Okula giren pitbull vuruldu



Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Kocatepe Ortaokulu\'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu. Çağırılan polis ekipleri, köpeği tabancayla vurdu. Telef olan köpek, belediye ekibi tarafından alınarak götürüldü.

İstasyon Mahallesi\'nde bugün sabah saatlerinde Kocaetepe Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu\'na açılan bahçe kapısından içeri giren birkaç köpek, endişe yarattı. Köpekleri gören çocuklar, panik içerisinde sınıflara kaçıştı. Bir süre bahçede dolaşan köpeklerden pitbull cinsi olduğu belirtilen biri, Kocatepe Ortaokulu\'na girdi. Koridorlarda dolaşan köpeğe okul müdür yardımcısı elindeki paspas sapı ile müdahale etti. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Köpek okulun bir kapısından girip koridorda dolaştıktan sonra diğer kapısından çıktı.

Bahçeye çıkan köpek, bir polis memuru tarafından tabancayla vuruldu. Telef olan köpek, belediye ekibi tarafından alınarak götürüldü.

Öğrencilerden Sema Altay, \"Sabah okula gelirken baktım bir kaçışmalar var, birkaç tane köpek dolaşıyordu. Bir tanesi içeri girdi. Bazı arkadaşlarım ağlıyordu. Onları içeri aldık. Öğretmenlerimiz \'içeri girin\' diye bağırdı bize. Sonra biz içeri girdik. Bazılarımız sınıfa gitti. Köpek de sınıfların önünden geçti. Kapıları kapattık, köpek kapının önüne geldi. Sonra polisler geldi\" dedi.

Köpeğin sahibinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okuldan görüntüler

Öğrenci ile röp.

HABER-KAMERA: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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Türkiye\'nin en büyük Atatürk Anıtı, en çok ziyaret edilen yer oldu

ARTVİN\'de, 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı\'nın yer aldığı Atatepe, 1 yılda kentte en çok ziyaret edilen yer oldu.

Kentte, 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı\'nın yer aldığı Atatepe tamamlanan çevre düzenlemelerinin ardından geçen yıl ziyarete açıldı. Kahvecioğlu Vakfı Başkanı Sıtkı Kahvecioğlu\'nun yaptırdığı 50 ton ağırlığındaki Türkiye\'nin en büyük Atatürk Anıtı, ziyaretçi akınına uğradı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe\'deki duruşunun işlendiği, 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan ve şehrin her yerinden görüne bilme özelliğine de sahip heykel, 1 yılda kentte en çok ziyaret edilen yer oldu. Artvinlilerin yanı sıra dışarıdan gelen yerli-yabancı turistlerin de ziyaret ettiği Atatürk Anıtı, Cumhuriyet Bayramı\'nda da yoğun ziyaretçi ağıladı. Ziyaretçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla ziyaret ettiği anıt önünde sık sık anı fotoğraf çekip, selfie de yaptı.

GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

Atatürk Anıtı\'nı ziyaret eden Artvinli bir grup genç de anıtın yapılmasına emeği olan Sıtkı Kahvecioğlu\'na teşekkür etti. Anıl Öztürk, \"Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini bize hediye eden, bize miras bırakan çok değerli büyüğümüz Sıtkı Kahvecioğlu’na Artvin halkı ve genç arkadaşlarımız huzurunda teşekkür ediyoruz\" dedi.

\'GURUR DUYDUM\'

Kahvecioğlu Vakfı Başkanı Sıtkı Kahvecioğlu ise gençlerin kendisini onurlandığını belirterek, “Gençler beni onurlandırdı. Gurur, şeref duydum. Çok mutlu oldum. Bir şeye o kadar para sarf edersin neticesi hüsran olur, beğenilmez. Ben şahsen bugün bu heykeli beğeniyorumö diye konuştu.

Kahvecioğlu, duygulanıp gözleri dolarak gençlerden, büyük zorluklarla kurulan Cumhuriyet\'in önemini iyi anlamalarını ve sahip çıkmalarını da istedi.

35 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Artvin Belediyesi Atatepe Sosyal Tesisler Müdürü Burak Coşkun ise anıta 35 bin ziyaretçinin geldiğini kaydederek, \"Vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelini dünyaya duyurmanın amacı içindeyizö ifadesinde bulundu.

TAKSİ UYGALAMASINA BAŞLANDI

Öte yandan turizme de kazandırılan anıta yoğun ilgi üzerine, bölgede taksi ve dolmuş uygulaması da başlatıldı. Taksici esnafı Cihat Çelik, uygulamalarıyla turizme katkı yapmayı amaçladıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Anıttan drone görüntüleri

Ziyaretçi görüntüleri

Konuşmalar

Detaylar

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) -



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Silahlı saldırıda yaralanan okul müdürü, dehşet anlarını anlattı

BURSA\'nın merkez Nilüfer ilçesindeki bir ilkokulda, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş\'ı (39) tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru İlhan Özcan\'ın (45) yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tedavisi sürdüğü için tekerlekli sandalye ile gelen okul müdürü Tülay Taş gözyaşları arasında verdiği ifadesinde, \"Okulun koridorunda eşiyle birlikte gördüm. Belindeki silahını çıkarıp 4 el ateş etti. Memurlar odasına girdim, orada bir masanın yanına kedi gibi kıvrıldım, ateş etmeye devam etti. Ne zaman bitecek bu ateş diyerek gözlerimi kapattım. Odada 8 el ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim\" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlhan Özcan\'ın tutukluluğunun devamına kadar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, geçen Nisan ayında merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru İlhan Özcan, okula gelerek çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle okul müdürü Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Özcan, Taş ve Delibaş\'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinden, yardımcısı da bacağından yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, polise teslim olan İlhan Özcan, \'adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan tutuklandı.

Polis memuru İlhan Özcan hakkında \'yaralama kastı ile öldürmeye tam teşebbüs\' suçundan Bursa 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor. Duruşmada müşteki okul müdürü Tülay Taş, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Çeşitli eğitim sendikaları ile okul müdürleri ve öğretmenlerin destek amacıyla yanında bulunduğu okul müdürü Tülay Taş, halen tedavisi sürdüğünden tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna geldi.

Sanık İlhan Özcan ile yüz yüze gelmek istemeyen Tülay Taş, sanığın duruşma salonundan çıkarılmasınn ardından ifade verdi. Taş, yaşadığı dehşet dolu dakikaları gözyaşları arasında anlattı. Taş, şunları söyledi:

\"Sanık ve eşinin çocukları okulumuzda eğitim görüyor. Karı-koca sürekli çocuklarıyla ilgili problemler çıkarıyordu. Hatta, sanık hakkında ilgili kurumlara şikayetlerimizi bildirdik. Olay günü, normal mesaime geldim. Öğretmenler odasında arkadaşlarıyla görüştükten sonra odama doğru giderken, koridorda sanık ile eşini gördüm. Sanık, belindeki silahını çıkarıp, 4 el ateş etti. O panikle memurlar odasına girip, bir masanın yanına kedi gibi kıvrıldım, halen kurşunlar yağmur gibi yağıyordu. Ne zaman bitecek bu ateş diyerek gözlerimi kapattım. Odada da 8 el ateş etti. \'Geber\' diye bağırdı. Sanıktan şikayetçiyim.\"

\'ANNEMİ KAYBETTİM, UMREYE GİDEMEDİM\'

Hayat dolu bir insan olduğunu söyleyen evli ve 3 çocuk annesi okul müdürü Tülay Taş, \"Belime isabet eden kurşun nedeniyle geçirdiğim ameliyat sonucu 6 ay yatağa bağlı yaşadım. Bu süre içerisinde annem vefat etti, cenazesine, mezarına ve tarihi belli olan umre ziyaretine bile gidemedim. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Ayağa kalktığımda bir ameliyat daha olacağım\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İlhan Özcan\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Müdür ile röp.

-Müdürün tekerlekli sandalyeyle gelişi

-Olay günü güvenlik kamerası görüntüleri (11 Nisan 2018 tarihli görüntü arşivde)

3 dk 02 sn, 342 mb

Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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AK Parti İzmir\'de 10 Kasım klibi hazırladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir film hazırlayarak milyonlarca kişiye ulaşan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım için de klip hazırladı. Görüntü \'Atatürk hepimizin\' etiketi ile partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Filmin çekimleri İzmir\'in Alsancak, Konak, Bayraklı, Kadifekale ve Asansör bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmde 15 Temmuz hain darbe girişimine de dikkat çekilirken, Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi\'ndeki \'Dahili ve harici bedhahların olacaktır\' sözüne atıfta bulunuldu. Ayrıca simülasyon ile İzmir\'deki yüksek katlı binalar Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile kaplanırken, Atatürk\'ün silüeti de denize yansıtıldı. Filmde, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün Atatürk\'ün annesi Zübeyde Hanım\'ın Karşıyaka\'daki kabrine giderek dua ettiği ve mezara çiçek bıraktığı da görüldü.

\'ATATÜRK DE CUMHURİYET DE BİZİM\'

Atatürk\'ü saygı ve minnetle andıklarını söyleyen İl Başkanı Şengül, 10 Kasım için akıllarda kalacak ve herkesi etkileyecek bir film hazırladıklarını söyledi. Filmi yayınlamadan önce teşkilat ile paylaştıklarını ve onların görüşlerini de aldıklarını vurgulayan Şengül, \"Atatürk ve Cumhuriyet, Türk milletinin ortak değeridir. Bu değerlerimizin sonuna kadar arkasında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Atatürk\'ün işaret ettiği gibi muasır medeniyet seviyesine doğru hızla ilerleyerek, güçlü bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız. Farklı siyasi görüşe, yaşam tarzına sahip olabiliriz. Başka partilere de oy verebiliriz ama hepimizin ortak kaygısı, Türkiye\'nin geleceği olmalıdır. Bizim başka bir ülkemiz, başka bir vatanımız yok. Atatürk de Cumhuriyet de bizim. Atatürk ayrıştırıcı değil, hepimizi birleştiren ortak bir değerimizdir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Klibin tamamı

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\'Bir İdam Mahkumunun Son Günü\' oyununa ilgi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Victor Hugo\'nun \'Bir İdam Mahkumunun Son Günü\' adlı kitabından uyarlanan aynı isimli tiyatro oyunu beğeni topladı.

Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi\'nde, ünlü yazar Victor Hugo\'nun gençlik yıllarında yazdığı \'Bir İdam Mahkumunun Son Günü\' adlı kitabından uyarlanan tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. 800 kişilik salonun tamamının dolduğu oyunda, eseri uyarlayan ve oynayan Kazım Akşar, performansıyla tam not aldı. İdam cezasına çarptırılan bir mahkumun bu cezayı 5 hafta öncesinden öğrenmesi, idamı zindanda beklerken nasıl insanlıktan çıktığını anlatan oyun; adalet, ceza hukuku ve ölüm cezalarını seyirciye sorgulattı.

Tek perdede oynanan 45 dakikalık oyun sonunda Akşar\'a, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt tarafından teşekkür plaketi ve gül hediye edildi. İzleyiciler, oyuncunun gösterdiği performansıyla ayakta alkışlayarak, tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Oyundan görüntü

- İzleyicilerden ve belediye başkan yardımcısı Sedat Kirt\'in oyuncuya plaket vermesinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 3 dakika 2 saniye-218 MB HD görüntü)

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Solucan gübresiyle organik tarıma geçildi

GÜMÜŞHANE’de organik tarımda verimi artırmak amacıyla başlatılan ‘Solucan Gübresinin Üretiminin Yaygınlaştırılması\' projesi kapsamında 5 yetiştiricinin başvuruları kabul edildi, küçük ölçekli solucan gübresi üretimine başlandı.

Kentte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından da desteklenen‘Solucan Gübresinin Üretiminin Yaygınlaştırılması\' projesi ilk kez uygulanmaya başlandı. Proje ile Şiran ilçesinde solucan gübresi üretim tesisi işletmesi açıldı. İşletmeyi kuran Bayram Özel, sayısı 1 milyona ulaşan solucanlarla gübre üretimine başladı. Özel, tesisinde profesyonel bir şekilde organik ürünler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

‘ÜRÜNLER DOĞAL TAT VE LEZZETİNE KAVUŞUYOR’

Solucan gübresinin verimliliği arttırdığını belirten Bayram Özel, “DOKAP ve Tarım İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla amatörlükten başlayıp, profesyonel sisteme geçiş yaptık. Elimizden geldiği kadar kimyasal gübreyi tamamen kaldırıp, organik sisteme geçebilmek için uğraşlar vermeye çalışıyoruz. Kendi ürünlerimiz üzerinde uygulama yaptık. Solucan gübresinin verimliliği artırdığını gördük. Bizim buradaki amacımız eski sistemde olduğu gibi, yani geleneksel tarımda yakalanan tat, aroma ve lezzeti yakalayabilmek. Bölgemiz organik tarım bölgesi ilan edildi. Bizde buna öncü olmaya çalışıyoruz. Daha profesyonel üretim için devlet desteği her zaman şartö dedi.

‘KİRLENMİŞ TOPRAĞI 1 YIL İÇERİSİNDE TEMİZLİYOR’

Çiftçilik yapan Hakan Suat Başer de, solucan gübresinin çiftçi için büyük önemi olduğunu vurguladı. Başer, “1 dönüm arazi için 200 ile 300 kilo solucan gübresi yeterli oluyor. Bu gübrenin kokusuz ve doğal olması ortaya çıkan ürünün kalitesini artırıyor. Solucan gübresi ağır metallerle kirlenmiş olan toprağı 1 yıl içinde temizliyor, tarıma hazır bir hale getiriyor. Solucan gübresi hem katı hem de sıvı halde kullanılabiliyorö diye konuştu.

\'VERİM, YÜZDE 50 ARTTI\'

Avrupa’da solucan gübresinin 40 yıldır kullanıldığını hatırlatan Başer, “Solucan gübresi 40 yıldır Avrupa’da kullanılıyor. Türkiye’de yeni yeni geçilen bu sistem, organik tarım için çok önemli. Solucan gübresini ilelebet sürdürmeyi ve bütün çiftçilerimizin kimyasal gübre yerine bu gübreyi kullanmasını tavsiye ediyorum. Solucan gübresiyle organik tarıma geçilecek. Bu gübre ile %40, %50 verim artışı sağlanırken, ilk yıldan, 15 gün önce hasat sağlıyor. Bölgemizin iklim şartlarına bakıldığında ise Solucan gübresi çok iyi bir seçenekö ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Üretim tesisinden detaylar

Solucan gübresinden detaylar

Üreticilerle röpler

Genel detaylar

Boyut: 410 MB - Süre: 03:40

HABER KAMERA: Sinan Uçar/GÜMÜŞHANE,(DHA)



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Roman çocuklar bir günlüğüne polis oldu

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'İN Bandırma ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde, Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneğinin \'Bir gün sen de polis ol\' projesi kapsamında 3 Roman genç, bir günlüğüne üniforma giydi.

\'Bir gün sen de polis ol\' projesi kapsamında Bandırma İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Roman çocukları polislik mesleğine yöneltmek ve meslek hakkında bilgi vermek için etkinlik düzenlendi.Turgay Malgir (14), Mertcan Şahin (15) ve Didem Gündiğer (13) isimli çocuklar polis kıyafeti giyerek İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında polislerin çalışmalarını izledi, polislik mesleği ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı. Dernek Başkanı Eyüp Demirezen, “Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte \'Bir gün sen de polis ol\' isimli proje başlattık. 3 gencimizi temsili olarak birkaç saatliğine de olsa polislik mesleğinin temellerini, nasıl polis olunuru, polisin toplumdaki yerini ve onlardan beklentilerini birinci ağızdan dinlediö dedi.

MÜDÜR YARDIMCISINDAN DİNLEDİLER

Çınarlı Mahallesi’nde bulunan dernek binasında İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş, çocuklarla bir araya gelerek polislik mesleğini anlattı. Polis olmak için gerekli şartları aktaran Karabaş, “Polislik mesleği hakkında gençlerimize bilgilendirme yaptık. Eyüp Demirezen öncülüğünde gençlerimizi bir gün de olsa polis olarak eğittik. Onlara görev anlayışımızı anlattıkö diye konuştu. Bir Roman kadın da İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş’tan çocukların uyuşturucudan kurtarılması için yardım istedi. Çınarlı Mahallesi\'nde bulunan dernek binasından polis araçlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen 3 çocuk daha sonra burada polis memurlarından çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Çocukların en çok dikkatini haber merkezi ve mobese kameraları çekti. Çocuklar yapılan proje kapsamında polislik mesleğini en ince detaylarına kadar öğrenme fırsatı yakaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Roman mahallesi

-Dernekte eğitim

-Dernek Başkanı Eyüp Demirezen

-Em. Md. Yardımcısı Faik Karabaş

-Em. Müdürlüğünde eğitim

-Detaylar

-Bir Roman kadının yardım istemesi

243 mb, 3 dk 45 sn

Haber: Tufan DALGIÇ/ Kamera:Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)