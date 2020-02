DHA YURT BÜLTENİ 7

FETÖ/PDY operasyonunda 12 asker adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan 21 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Bartın, Isparta, Yalova ve Adana\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların sonucunda açığa alınan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1\'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6\'sı muvazzaf 12 astsubay 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 9 astsubay olmak üzere 12 kişi bu sabah Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Yakınlarından görüntü

Adliyeden görüntü

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



==================

(Özel) - Bayrağa selam durup öpen çocuklar: Bayrağımız bizim her şeyimiz

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda İlçe Jandarma Komutanlığı\'na asılan Türk bayrağına selam durup, öpen çocuklar protokol tarafından ağırlandı. Çocuklar, \"Bayrağımız bizim her şeyimiz\" dedi.

29 Ekim sabahı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan Türk bayrağına selam durup, öptüğü görüntülerdeki çocukların Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Aşkın ile Kepez Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Muhammet Ali Çetin olduğu belirlendi. İkisi de 12 yaşında olan çocuklar, İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yılmaz Yıkmaz ve Emniyet Müdürü Aydın Özdoğan tarafından makamlarında ağırlandı.

TÜRK BAYRAĞI, BİSİKLET VE SATRANÇ TAKIMI HEDİYE EDİLDİ

Çocukları makamında kabul eden protokol üyeleri, Mehmet Aşkın ve Muhammet Ali Çetin\'in davranışıyla, Türk bayrağına sevgisini gösterdiğini ve bu davranışın kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Gözlerinden öperek çocuklara teşekkür eden Belediye Başkanı Menderes Atilla, onlara Türk bayrağı, bisiklet ve satranç takımı hediye etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, çocukların bayrak ve vatan aşkı ile büyüdüklerini belirterek, \"Bu iki kardeşimiz 29 Ekim\'de İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçerlerken, bayrağı görüyorlar. Bisikletlerinden inerek bayrağa selam verip öpüyorlar. Bu kardeşlerimizin kimlikleri belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Mehmet Aşkın ve Muhammet Ali Çetin\'ı bugün belediyemizde ağırladık\" dedi.

\'BAYRAĞIMIZ BİZİM HER ŞEYİMİZ\'

Muhammet Ali Çetin, bayrağı çok sevdiğini ifade ederek, \"Bisikletle oradan geçerken asılmış büyük bayrağımızı gördük. Görünce bisikletten inerek selam verip, öperek başımızın üstüne koyduk. Bayrağımız bizim her şeyimizdir, ondan dolayı öptük. Daha sonra bayrağımızı selamlayarak gittik\" diye konuştu.

Mehmet Aşkın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı görmek istediğini kaydederek, \"Bisikletle oradan geçerken asılmış büyük bayrağımızı gördük. Arkadaşımla bir anda durarak bayrağa selam verip öptük. Daha sonra bisikletimize binerek oradan uzaklaştık. Ben Belediye Başkanımızdan bir istekte bulunacağım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ceylanpınar\'a geldiğinde onu göremedik. Başkanımız bizi Ankara\'ya götürsün, Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Belediye başkanlık makamında ağırlanan çocuklar

- Belediye Başkanı Menderes Atilla ile röportaj

- Muhammed Ali Çetin ile röportaj

- Mehmet Aşkın ile röportaj

- Belediye bahçesinde öğrencilere hediye bisikletlerin verilişi

- Kaymakamı Mehmet Keklik\'in öğrencileri makamında ağırlayışı

- Kaymakam Mehmet Keklik tarafından öğrencilere verilen hediyeler

- Jandarma Komutanı Yılmaz Yıkmaz\'ın öğrencileri ağırlayışı

- Emniyet Müdürü Aydın Özdoğan\'ın öğrencileri ağırlayışı

- Zırhlı araca binen çocuklar

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA (DHA)

779 MB



======================================



Jandarmayı görünce çaldıkları 1,5 ton fıstığı atıp kaçtılar

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde, jandarmanın \'Dur\' ihtarında bulunduğu 2 sürücü, çaldıkları 1,5 ton Antep fıstığını yol kenarına atıp araçlarıyla kayıplara karıştı.

Uluyatır Mahallesi\'nde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakaları belirlenemeyen 2 aracı durdurmak istedi. Kimlikleri belirsiz sürücüler, \'Dur\' ihtarına uymadı. Peşlerine düşen jandarma ekiplerinden kaçarken 1,5 ton fıstığı yol kenarına atan şüpheliler, araçlarıyla izlerini kaybettirdi.

Yapılan incelemede çuvallar dolusu fıstığın, Atatürk Mahallesi\'nde oturan Yaşar Uğur E.\'ye ait olduğu belirlenip teslim edildi. Yaşar Uğur E.\'nin ifadesine başvuran jandarma, kayıplara karışan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------------

-Tarlaya bırakılan fıstık

- Jandarma fıstık tarlalarını incelerken

(KJ:Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

10 MB

======================================



Edirne\'de 446 daireli sitenin kazanı patladı

EDİRNE\'de 446 daireli Binevler sitesinin üç kömür kazanından biri patladı. Çevrede büyük paniğe neden patlamada kazan görevlisi Muharrem Şahin (57) yaralandı.

Patlama, Fatih Mahallesi\'ndeki 446 daireli Binevleri sitesinin kazan dairesinde meydana geldi. Siteye ait işyerlerinin bulunduğu çarşının altında bulunan 3 kömür kazanında temizlik çalışması yapıldı. Kazanlardan biri kapatılırken, diğeri devreye alındığı sırada patlama meydana geldi. Kazan dairesinin görevlisi Muharrem Şahin yaralandı. Çevrede büyük panik yaratan patlamanın ardından siteye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazan dairesine giren itfaiye ve sağlık ekipleri yaralanan Muharrem Şahin\'i sedye ile çıkartarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlama sırasında kazan dairesinde olduğu belirtilen site yöneticisi Erhan Yönel de tedbir olarak ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı.

KAZAN DAİRE KAPAKLARI FIRLADI

Binevler sitesinin kazan dairesinde meydana gelen patlama sırasında basınçtan dolayı, kazan dairesinin dış yüzey kapakları fırladı. Kazan dairesinin üst kısmında bulunan kafede maddi hasara neden oldu. Kazan dairesinin üstündeki ganyan bayii çalışanı Asım Buldan büyük bir patlama olduğu ve çok korktuklarını ifade ederek, \"Kazan dairesinin kapakları büyük bir gürültü ile yukarı fırladı. Bizde çok korktuk, hala olayın şokunu yaşıyoruz. Kafenin sandalyeleri patlamanın etkisiyle bizim işyerine fırladı\" dedi.

İtfaiye ekipleri patlamanın meydana geldiği kazan dairesine inceleme yaparken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Patlamanın olduğu site

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Yaralı Şahin\'in çıkarılması

-Ambulansa konuşması

-Site yöneticisi Yönel\'in çıkışı

-Ambulansa binmesi

-Olayı görenlerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

======================================