DHA YURT BÜLTENİ 7

Eğitim sırasında şehit olan polis adayının cenazesi, memleketine uğurlandı (EK)

1)GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde silah eğitimi dersinde, kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş\'in (24) cenazesi, Diyarbakır 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda düzenlenen törenin ardından, helikopterle memleketi Bitlis\'in Adilcevaz ilçesine getirildi. Şehit Mahmut İkibeş için Belediye Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Adilcevaz Belediye Başkan Vekili Necmettin Boz ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze töreni sırasında şehidin ailesi gözyaşlarını tutamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını, tören alanındaki polisler teselli etti. Şehit Mahmut İkibeş\'in cenazesi, cenaze namazının ardından Kaleboynu Mahallesi\'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Şehidi getiren helikopterin Adilcevaz şehir stadına inmesi

- Şehidin helikopterden alınması

- Şehidin cenaze aracına konulması

- Şehidi tören alanına getiren kalabalık ve cenaze aracından görüntüler

- Tören alanından görüntüler

- Şehidin anne, babası ve yakınlarının görüntüsü

- Şehidin mezarlığa götürülmesi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)

=======================================================

2)İDLİB\'E BETON BLOK SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

SURİYE\'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ile askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinden TIR\'lara yüklenen her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton bloklar Cilvgeözü Gümrük Kapısına getiriliyor. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib\'e götürülüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Beton blok yüklü TIR\'lar

-Cilvegözü\'ne gelirken

-Gümrük sahasına girerken

SÜRE: 38\"-BOYUT:71.8 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

====================================================

3)KAYSERİ\'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 20 YARALI



KAYSERİ\'de, Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 1 göçmen yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 150\'nci kilometresinde meydana geldi. Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve Malatya\'dan Kayseri yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AU 724 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ile 1 kaçak göçmen yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas\'ın Gürün ve Kayseri\'nin Pınarbaşı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Kaza yerinden genel görüntü

- Jandarmanın kaza yerinde çalışması

- Kaza yeri detay görüntü

- Kaza yapan minibüsün çekiciye bindirilmesi

- Pınarbaşı Devlet Hastanesi genel görüntü

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

DV 2 DOSYA, 4 dakika 50 saniye /220 MB

===================================================

4)İÇKİ YÜKLÜ TIR, KAMYONETE ÇARPTI: 2 YARALI

UŞAK\'ta içki yüklü TIR\'ın, park halindeki kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, dün (pazartesi) saat 21.00 sıralarında, Uşak- İzmir Karayolu\'nun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Konya\'dan İzmir yönüne 35 TEV 62 plakalı kamyonetle gelen 7 kişi, ihtiyaç molası için yol kenarında durdu. Kamyonettekilerin araçtan inmeye başladığı sırada aynı yöne giden Ali Durdu\'nun (62) kullandığı 06 YA 4913 plakalı içki yüklü TIR, kamyonete arkadan çarptı. Kamyonetten inebilen 6 kişi, son anda kaçmayı başardı. Ancak kamyonetten inemeyen Ümran Toprak (33) ile TIR\'ın şoförü Ali Durdu, hafif yaralandı. TIR şarampole, kamyonet ise yola devrildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. TIR\'dan yola dökülen içki şişeleri Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- İçki şişelerin yolda ki görüntüleri

- TIR ve Kamyonetten görüntüler

(Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

=====================================================

5)HUSUMETLİSİ TARAFINDAN PASTANEDE ÖLDÜRÜLDÜ

GAZİANTEP\'te, pastanede karşılaşıp, tartıştığı husumetlisi Hüseyin A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Kara (26), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Çıksorut Mahallesi\'nde meydana geldi. Tekstil işiyle uğraşan Mehmet Kara, simit almak için girdiği pastanede, aralarında husumet olan Hüseyin A. ile karşılaştı. Kara ile Hüseyin A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hüseyin A., Kara\'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kara, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. Hüseyin A. ise bu sırada kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kara\'yı ağır yaralı olarak ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Kara, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Kara\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Polis, Hüseyin A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Mehmet Kara\'nın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracı

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 142 MB

======================================

6)DİYARBAKIR OSB BAŞKANI: İŞÇİ ÇIKARMAMAK İÇİN DİRENİYORUZ

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, fabrikaların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara rağmen işçi çıkarmakak için direndiklerini ifade ederek, \"Evet, sıkıntıdayız, ihracatta ürün gönderemiyoruz ama, işçi çıkarmamak için direniyoruz. Mermer, tekstil sektöründe bugüne kadar işçi çıkaran olmadı. Direniyorlar. Stoğa çalışıyorlar ama, işçi çıkaran şu an yok. Buna ne kadar dayanabiliriz, bilmiyorum, bunu tartışabiliriz\"diye konuştu. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gündeme ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, ekonomide yaşanan gelişmeler ve bölgeye yapılan yatırımlar hakkında açıklamada bulundu. Diyarbakır OSB\'de yeni yatırımların oluşması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, kamulaştırma, altyapı gibi sorunların yaşandığını söyledi. Odabaşı, OSB\'de 22 tekstil, 9 çırcır, 24 plastik, 32 metal, 20 mermer, 11elektrik, 28 inşaat malzemeleri, 51 gıda, 29 mobilya ve 10 araç ekipmanları alanında faaliyet yürüten firma olyduğunu ifade ederek, \"Bu çalışmalarımızı yürütürken, yapısal bazı sorunlarımıza da odaklanıyoruz. Kamulaştırma, altyapı, enerji gibi sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı yöneticilerle görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Yönetim olarak, yeni yatırımların yapılaması, mevcut yatırımların kapasitesinin artırılması için uğraş veriyoruz\"dedi.

\'SÜREÇTEN ETKİLENEN YATIRIMLARIMIZ OLABİLİR\'

Yeni Ekonomi Programı (YEP) hakkında değerlendirmede bulunan Odabaşı, program kapsamında etkilenen yatırımların olabileceğini söyledi. Odabaşı, \"Bu program herkesimi yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki 3 yıl için çok sıkı tedbirler içeren bu program bizi yakından ilgilendiriyor. Biz de önümüzdeki süreçte programlarımızı bu plana göre revize edeceğiz. Kamu tasarufları programı yapılacak yatırımları ilgilendiriyor. Süreçten etkilenen yatırımlarımızı olabilir. Bütün bunları gözden geçirerek, neler yapabileceğimizi yeniden tasarlayacağız\" diye konuştu.

\'YEREL FİRMADAN ALIŞVERİŞ YAPILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATIYORUZ\'

\'Yerelden alışveriş yap, Diyarbakır kazansın\' kampanyasını başlatacaklarını aktaran OSB Yönetim kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, \"OSB yönetimi olarak, çalışmalarımızın büyük bölümünü kentimize yabancı yatırımcıyı çekmeye dönük olsa da, yerel esnafımızın desteği ve yaratılan markalara sahip çıkılması konusuna önem veriyoruz. Bu anlamda, yerel esnafın desteklenmesi, alışverişin yerel esnaftan yapılması için kampanya başlattık. Bu kampanyla hem kent ekonomisine katkı sağlamak, hem de istihdam olumlu katkı yapacaktır\" dedi.

\'STOĞA ÇALIŞIYORLAR AMA İŞÇİ ÇIKARAN ŞU AN YOK. BUNA NE KADAR DAYANABİLİRİZ BİLMİYORUM\'

Türkiye\'de son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı Diyarbakır OSB\'de firmaların işçi çıkarmaların olmadığını da dile getiren Odabaşı, \"OSB olarak, yatırım ve istihdam seferberliği başlatıyoruz. 5 yıl öncesine kadar Diyarbakır OSB\'de 3 bin kişi istihdam ediyorduk. Teşvik ve yeni imkanların sağlanmasıyla bu rakam şu an 7 bin dolayında oldu. 201 fabrikanın faal olduğu OSB\'de 4\'üncü etap için yer belirledik. Bu etabın bitmesiyle özellikle OSB\'de hedefimiz 15 bin istihdam yaratmaktır. Krize rağmen Diyarbakır cazibesini koruyor. Ticaret geçmişi 100 yıllara dayanan Diyarbakır, özgün krizler yaşamasına rağmen cazibeliğini korumuştur. Yakın bir tarihte ülke geneline sirayet eden döviz kurundaki dalgalanmanın yarattığı krizden işletmelerimiz olumsuz etkilense de, krizi yönetme konusunda edinilen deneyimler pozitif bir etki yaratmıştır. Diyarbakır\'ın 6\'ıncı teşvik bölgesi kapsamında olması genç nüfusumuzu ve coğrafi konumu dolayısıyla yatırımcıların gözdesi olma özelliğini koruyor. Yeni yatırımların yapılması için görüşmelerimiz sürüyor. Evet, sıkıntıdayız, ihracatta ürün gönderemiyoruz ama işçi çıkarmamak için direniyoruz. Mermer, tekstil sektöründe bugüne kadar işçi çıkaran olmadı. Direniyorlar. Stoğa çalışıyorlar ama işçi çıkaran şu an yok. Buna ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Bunu tartışabiliriz\"diye konuştu.

\'IKYB ALIM GÜCÜ ZAYIF\'

Irak Kürt Bölgesel Yönetim\'ince geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumun ardından Türkiye ile yaşanan olumsuz ilişkilerin ekonomiye yansımasının olduğun anlatan Aziz Odabaşı, Kürt bölgesine geçen yıl 3 milyon dolar, bu yıl ise 1 milyon doların altında ihracat yaptıklarını söyledi. Odabaşı, \"Biz sürekli gümrük sorunlarını tartışıyoruz ama, IKBY\'deki alım gücü de zayıf. Oraya sattığımız ürünlerin parasını alamıyoruz. Geçen yıl oraya 3 milyon dolar ihracat yaptık, bu yıl 1 milyon doların altına ama gönderdiğimiz ürünün parasını alamıyoruz. Orada bir ekonomik sıkıntı var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Açıklamaya katılanlar

-Odabaşı\'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

===================================================

7)ENGELLİ NUMARASI YAPAN DİLENCİ SAĞLAM ÇIKTI

YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde engelli numarası yaparak dilenen bir kişinin daha sonra yürüyerek gitmesi bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.Sorgun Çay Mahallesinde duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden bir dilenci, 3 katlı bir bina içerisinde bulunan işhanına girdi. Dilencinin engelli numarası yaparak topallamasından şüphelenen bir vatandaş cep telefonuyla bu durumu kaydetmeye başladı. Vatandaşın tepkisi üzerine merdiven basamaklarından engelli numarası yaparak binadan çıkan dilenci, bir müddet sonra bir başka sokakta normal bir şekilde yürüdüğü görüldü. Dilencinin bu hali görenleri pes ettirdi. Bir süre sonra dilenci gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Dilencinin bina içerisinden görüntüsü

-Dilencinin merdiven basamaklarından inmesi

-Dilencinin bina dışından görüntü

-Dilenci normal yürüyüşü

Engelli numarası yapan dilenci sağlam çıktı

SORGUN, (Yozgat) (DHA)-

==========================================================

8)EMNİYET VE JANDARMADAN KAN BAĞIŞI

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Adana İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın ile çok sayıda kolluk kuvveti, Kızılay\'a kan bağışında bulundu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü\'nde düzenlenen kan bağışına çok sayıda jandarma, polis ve bekçi katıldı. Bağış öncesi konuşan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kan bağışlamanın önemden bahsederek, \"Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik güçleri, bugün yapılan etkinlikte kan bağışında bulunacak. Amacımız farkındalık yaratmak\" dedi. Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı ise, Yıldız ve Yalçın\'a çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri kan bağışı için uzun kuyruk oluşturdu.

Törenin ardından kan bağışlayan personele aşure ikramında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kan bağışında bulunan polislerden görüntüler

- Kan bağışında bulunmak için bekleyen polislerin kalabalık görüntüleri

- İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın gelmesi

- Müdür Selami Yıldız\'ın konuşması

- Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın\'ın konuşması

- Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı\'nın konuşması

- Saygılı\'nın Müdür Yıldız\'a ve Albay Yalçın\'a hediyeler vermesi

- Müdür Yıldız, Albay Yalçın ve Saygılı\'nın bir arada görüntüsü

- Müdür Yıldız\'ın kan bağışında bulunurken görüntüsü

SÜRE: 02\'06\" BOYUT:232 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)