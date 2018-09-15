DHA YURT BÜLTENİ 7

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa programı kapsamında İznik\'e geldi. Kılıçdaroğlu, Yenişehir- İznik karayolunda partililer ve vatandaşlar tarafından karaşılandı.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Bursa programı kapsamında İznik ilçesine geldi. Ankara’dan karayoluyla gelen Kılıçdaroğlu’nu, Yenişehir-İznik yolu üzerinde CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, parti mensupları ve vatandaşlar karşıladı.

KORUMALAR KAZA GEÇİRDİ

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun iki koruması kaza geçirdi. Kaza, Orhangazi-Bursa Karayolu Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibinde yer aldıkları belirtilen iki koruma, 16 NJD 01 plakalı otomobille Bursa’dan Orhangazi’ye gitmek için yola çıktı. Korumalar, Gedelek Kavşağı’nı geçtikten yaklaşık 200 metre sonra yol kenarında emniyet şeridinde aracı park etti. Bu sırada aynı yönde gitmekte olan İran plakalı bir TIR, açılan kapıya çarptı. İki koruma kazayı yara almadan atlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kılıçdaroğlu karşılama

-Detaylar

HABER / KAMERA: Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR, İZNİK (Bursa), (DHA)

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CHP\'li Tanrıkulu: 400 milyon dolarlık uçak Türkiye\'ye neden hediye edilsin?

CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Katar Emiri\'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, 400 milyon dolarlık uçağı hediye etmesine tepki göstererek, \"400 milyon dolarlık uçağın emir tarafından hediye edilmesi, bayram değil seyran değil, neden sana 400 milyon dolarlık uçağı hediye etsin\" diyerek eleştirdi.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı\'nda gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Ağustos ayında yaşanan insan hakları ihlallerini anlattı. Tanrıkulu, Türkiye\'nin çok büyük siyasi ve ekonomik kriz yaşadığını, ülkenin bir çöküş içerisinde olduğunu söyledi. Tanrıkulu, çok ağır insan hakları ihlallerinin sistematik bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: \"Biz bu dönemi her zaman 12 Eylül dönemiyle karşılaştırdık. Darbe döneminden daha ağır koşullar var. Darbe dönemlerinde olan mekanizmalar bugün yok. OHAL\'den sonra ve şu anda sivil toplum örgütleri maalesef insan hakları ihlallelerini engelleme konusunda etkisiz hale getirildiler. Geçen dönem Meclis İnsan Hakları Komisiyonu çalışmadı. Hiç bir cezaevine gitmedi. AKP\'nin İnsan Hakları Komisyon üyeleri, cezaevlerinde işkenceleri araştırmak zorunda değiliz, FETÖ\'culara işkence yapılıyorsa, yapılsın, bizi ilgilendirmez dediler. Parlamentoda bizim, herhangi bir soru önergemize işkence yazmamız bile yasak haline geldi.\"

\'SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE 1205 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI\'

Ağustos ayında yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili konuşan Tanrıkulu, \"Ağustos ayı itibariyle 284 yaşam hakkı ihlalli var. 89\'u cezaevinde olmak üzere 189 işkence vakası var. Sadece sosyal medya paylaşımları nedeniye 1205 kişi hakkında soruşturma başlatılmış. 7 gazeteci yaptığı haberlerden dolayı ceza aldı. Polis tarafından 40 etkinliğe müdehale edildi. 227 kişi de basın açıklamaları esnasında gözaltına alındı. Böyle ağır bir tablo var karşımızda. Ve bu sistematik ve ağır bir şekilde devam ediyor\" diye konuştu.

\'BAŞKA BİR ÜLKENİN ENVANTERİSİNDE OLAN BİR UÇAK NEDEN TÜRKİYE\'YE HEDİYE EDİLSİN\'

Tanrıkulu, Katar Emiri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edilen uçağın, hediye edilmediğini satıldığını öne sürerek, şöyle konuştu: \"Merkez Bankasının açıkladığı faiz oranları Türkiye tarihinde olmuş bir şey değil. Bu ekonomik kriz devam edecek. Çünkü bu hükümetin alışkanlıkları değişmiyor. Hem ekonomik hem de siyasi açıdan alışkanlıkları değişmiyor. Milletvekilimiz Gamze Taşçıer, Katar Emiri\'nin hediye ettiği veya satın alınan uçakla ilgili 4 gündür soruyor. 400 milyon dolarlık uçağın içerisinde küçük bir ameliyathane bile var. Yatak odaları, toplantı salonları gibi bir şatafat. Bunlardan da vazgeçilmiyor. Hediye edildiğini söylüyorlar. 400 milyon dolarlık uçağın emir tarafından hediye edilmesi, bayram değil seyran değil. Neden sana 400 milyon dolarlık uçağı hediye etsin. Türkiye böyle bir ülkemiydi? Başka bir ülkenin envanterisinde olan bir uçak neden Türkiye\'ye hediye edilsin. Bütün yabancı kaynaklar, satışı yapan şirket bile uçağın satıldığını söylüyor. Bağış veya hediye filan değil.\"

Görüntü Dökümü:

-Açıklamadan görüntü

-Tanrıkulu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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UNESCO\'nun korumasındaki \'Maral Şelalesi\'ne yoğun ilgi

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından koruma altına alınan, Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı Artvin’in Borçka ilçesi Camili Havzası\'ndaki (Macahel) Maral köyünde bulunan ‘Maral Şelalesi’, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Borçka ilçesine 60 kilometre uzaklıkta, yöre halkının \'yeryüzü cenneti\' benzetmesi yaptığı Maral Şelalesi\'ne ilgi görüyor. Türkiye\'nin tek biyosfer rezerv alanı (biyolojik çeşitliliğin korunması) Camili Havzası\'nda yer alan, 68 metreden vadi tabanına dökülen şelale ile burada oluşan 100 metrekarelik göl, çevresindeki doğal yaşlı orman ve bitki örtüsüyle seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor. Doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da akınına uğrayan şelale, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Şelaleye doğal yaşlı ormanlarla çevrili patika yoldan yürünerek ulaşılıyor. Maral Şelalesi, tanınırlığının artmasıyla her geçen yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Şelaleyi ziyarete gelen Çağla Yıldırım, İstanbul’dan Artvin’e geldiğini belirterek, \"Doğaya ve şelalenin ihtişamlı akışına bayıldım. Herkesi bu güzel yerleri görmeye bekliyoruz. Aşağıya doğru patika yollardan indik, doğasıyla, yeşiliyle, oksijeniyle harika bir yer. Tam nefes alınır bir yer\" dedi.

İmran Akay da, “Harika ve kesinlikle görülmesi gereken bir yer, hayran kaldık. Herkesin burayı görmesi gerekir. Doğasıyla, yeşilliğiyle adeta yeryüzü cennetini andırıyorö diye konuştu.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım ise, öİstanbul’dan gelen akrabalarımız ile beraber bugün yeşilin ve doğanın başkenti Artvin’in Borçka ilçesi Maral bölgesine geziye geldik. Ben de ilk kez buraları görme fırsatı buldum. Bu doğanın bozulmaması ve insanların bu doğaya sahip çıkması gerekiyor. Türkiye’deki doğa sevdalılarının buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum Gerçekten yeşilin ve doğanın cenneti olan Artvin’e ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şelaleden görüntüler

-Ziyaretçilerin görüntüsü

-Röpler

-Detaylar

Boyut: 591 mb

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN-DHA



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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu



Antalya\'da paten kayan yaşları 12 ile 16 arasında değişen çocukların halk otobüslerinin arkasına tutunarak yaptığı yolculuk, diğer sürücülere ve çevredekilere korkulu anlar yaşatırken, tepkilerine de neden oldu.

Antalya\'da seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak paten kayan çocukları görenlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi\'nde seyir halindeki iki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak paten kayan gençler çevredekilere ve araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Bir araç sürücüsünün çektiği görüntüde, paten kayan ve yaşları 9 gencin çevredekilere aldırış etmeden iki farklı otobüse tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gençler, bu yolculuk sırasında uzun süre egzoz gazına da maruz kaldı. Görüntüyü çeken kişiler ve diğer araç sürücüleri gençlere tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen gençler, tehlikeli yolculuklarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seyir halindeki otobüsler

- Tutunarak paten kayan çocuklar

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Karşıyaka\'da kadınlar, önce kendi kapılarının önünü temizledi



İZMİR\'de, Karşıyaka Belediyesi\'nin, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında \'Temizlik İçten Başlar\' sloganıyla başlattığı kampanyaya sivil toplum kuruluşları kadar ev hanımları da katılım sağladı. İlçenin pek çok mahallesinde sokağa çıkan kadınlar, kendi kapılarının önünü temizleyerek farkındalık yarattı.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile temizlik kampanyası başlatan Karşıyaka Belediyesi, Bostanlı Balıkçı Parkı\'ndan başlayarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik çalışması yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar da vatandaşlarla beraber parktaki çöpleri topladı. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

HERKES KAPISININ ÖNÜNÜ SÜPÜRDÜ

Kampanyanın en dikkat çeken kısmına ise ev hanımları imza attı. Belediyenin çağrısına kulak veren kadınlar, farklı mahallelerde süpürgelerle evlerinin önünü temizleyerek farkındalık yarattı. Temizliğin bir zorunluluk olduğunu ve sadece belediyeden beklenmemesi gerektiğini dile getiren kadınlar, \"Biz yıllardır güne, kapımızın önünü süpürerek başlıyoruz. İnsanlar herşeyi belediyeye bırakmasınlar, bu iş gönül işi. Herkes kapısının önünü süpürsün, ilçemiz tertemiz olsun\" mesajı verdi.

TEMİZLİK İÇSELLEŞMELİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da \"Biz Karşıyakalıyız ve buna yakışır şekilde davranmalı, ilçemizi temiz tutmalıyız. Belediyemiz tüm imkanları ile bunun için çalışıyor ancak yetmez. Herkes, temizlik kavramını içselleştirmeli ve çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakabilmek için sokaklarını- parklarını temiz tutmalı. Çağrımıza kulak veren ve bu anlamlı günde sokağa çıkarak sokağını temizleyen tüm Karşıyakalılara teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ın konuşması

- Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar\'ın çöp toplaması

- Etkinliğe katılanların çöp toplaması

- Çocukların çöp toplaması

- Evlerinin önlerini temizleyen kadınlar, kadınlarla röp.

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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100 kiloluk metal hırsızlığı güvenlik kamerasında

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde işyerinin önünde bulunan hafriyat ve iş makinelerine ait metal ekipmanları çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yakalandı.

Meydan Mahallesi\'ndeki bir iş yerinin önüne gelen 2 atık toplayıcısı, saat 04.00 sıralarında harfiyat ve iş makinelerine ait metal ekipmanları alarak uzaklaştı. Sabah işyerine geldiğinde iş makinelerinin metal ekipman parçasının yerinde olmadığını fark eden Necat Fer, güvenlik kamerasındaki görüntüleri taradığında çöplerden atık toplayan geri dönüşüm işi yapan 2 kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

ÖNLEM ALINSIN

İş makineleri ve ekipmanlarını koydukları sokaktan geçen 2 kişinin, yaklaşık 100 kilo ağırlığında spiral boruyu fark eder etmez götürmeye çalıştığını anlatan Fer, \"İş makinelerimize ait metal ekipmanı2 kişi önce görüntülerde görüldüğü gibi keşif yapıyor çıkartmaya çalışırken çevreden sesler gelince gidiyorlar. Daha sonra tekrar gelip çıkarttıkları yerden güçlükle alıp gidiyorlar. Yine buna benzer bir parçayı geçtiğimiz hafta da aynı şekilde götürüldü. Bu olaylar son günlerde arttı. Bu konuda yetkililerin önlemler almasını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası*

-Atık toplayıcı iki şahsın el arabaları ile gelmesi

-Etrafta keşif yapıp gitmeleri

-Arabasız gelerek metal ekipman parçasını oynatmaya çalışmaları

-Şahısların gidişi

-Tekrar gelip metal ekipman parçasını götürmeleri

-İşyeri sahibi Necat Fer ekran önünde görüntüleri göstererek yapılan röp

SÜRE:5,03 sn BOYUT:228 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polis, yakaladığı uyuşturucu haplarla Türkiye haritası çizdi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da, polisin yaptığı operasyonda 3 bin 620 adet extasy hap ele geçirildi. Polis, hapları Türkiye haritası çizerek sergiledi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 yolunda yol uygulaması yaptı. Ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 bin 620 adet extasy hap ele geçirildi. Araç sürücüsü M.F.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.F.Ö. adliyeye sevk edildi. Polisin, ele geçirilen extasy hapları Türkiye haritası şeklinde dizerek sergilemesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Fotoğraflar

-Adliyeden detaylar

Dosya adı: blekstasy/Süre: 00.58-Boyut: 110 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)



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Yurt inşaatından 80 bin liralık kablo hırsızlığına 3 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas\'ta yapımı devam eden Kredi Yurtlar Kurumu\'na (KYK) ait yurt inşaatından 80 bin lira değerinde bakır kablo çalan şüpheliler M.Y, Ç.A. ve H.Y İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguları tamamlandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Sivas Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel Detay

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-

(158 MB HD Görüntü)



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Ağrı Dağı\'nda 2 bin dönüm alan yandı

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)- AĞRI Dağı eteklerinde çıkan yangında 2 bin dönüm alan zarar gördü. Ekipler, alevleri 160 hektarlık ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.

Ağrı Dağı eteklerinde dün henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede araziye yayılan yangına Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri müdahale etti. Su ve toprak atılarak söndürülen yangın bölgede bulunan 160 hektarlık Büyük Ağrı Dağı ormanlık alanına ulaşmadan söndürüldü. 2 bin dönem arazinin zarar gördüğü yangınla ilgili bilgi veren Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, \"Çayırlık ve çalılıklardan oluşan alandaki yangını söndürmek için bütün imkanları kullandık. Rüzgarla beraber hızlı bir şekilde yayılan örtü yangınını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldık. Korhan Yaylası\'nda bulunan 160 hektarlık ormanlık alana alevler sıçramadan söndürmeyi başardık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İşçilerin küreklerle ve elleriyle yangına müdahale edişi

-Orman Müdürü açıklama

-Detay görüntü

(KJ: Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)



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Ceza yememek için, arabasına \'Emniyet Kemeri Tak\' yazısı yapıştıdı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT\'ta yaşayan inşaat mühendisi Ender Gürdere, il merkezinde yapılan emniyet kemeri uygulamalarında ceza yememek için, otomobilinin camına ve araç gösterge panellerinin olduğu yere \'Emniyet Kemerini Tak\' yazısı yazdı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde, araç kullanan sürücülerin emniyet kemeri takmalarını alışkanlık haline getirmesi amacıyla 10 gün boyunca uygulama yaparak sürücüleri uyardı. Yapılan uygulamalar sonucunda ise kent merkezinin çeşitli noktalarında yer alan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından emniyet kemeri takmayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Evli ve bir çocuk babası inşaat mühendisi Ender Gürdere (42) ise aracına bindiğinde emniyet kemeri takmayı unutmamak için ilginç bir çözüm buldu. Gürdere ceza yememek için bir kağıda \'Emniyet kemerini tak\' yazarak aracının camına ve araç gösterge paneline yapıştırdı.

\"EMNİYET KEMERİ TAKMAK ÖNEMLİ\"

İl genelinde trafik uygulaması olduğunu ve yakalandığında ceza kesildiğini söyleyen Gürdere, \"Bizim gariban arabasında ise emniyet kemeri uyarısı yok. Bizde de bu alışkanlık oluşmadı. Benim bir kuzenim var. O arabaya bindiğinde 50 metre gitse bile emniyet kemerini takıyor. Ben günde 20 sefer hatta daha fazla arabadan iniyorum biniyorum. İnşaata gidiyoruz. Camiye gidiyorum. Lokantaya gidiyorum. Sabah takıyorum daha sonra unutuyorum. Baktım olacak gibi değil, bende buralara \'Emniyet kemerini tak\' diye yazılar yazdım. Hatta reklamcı arkadaşım var, ona söyledim bir kaçta bana yapıştırmalı yazı yap yapıştırayım dedim. O da yapmayınca bende bunu yaptım. Birde kulaklık aldım. Ceza yememek için trafik kurallarına uymak için böyle bir şey aklıma geldi. Cezalar kameralar ile yazıldığı için mutlaka birkaç tane gelir. Gören arkadaşlarım ise gülüyorlar. Bizde bu şekilde alışkanlık haline getireceğiz. Çünkü emniyet kemeri takmak önemli\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Arabadan görüntüler

-Ender Gürdere görüntüler

-Yazıdan görüntüler

- Ender Gürdere röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)-

(386 MB HD Görüntü)