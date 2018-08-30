DHA YURT BÜLTENİ 7

Gaziantep\'te 30 Ağustos coşkusu

GAZİANTEP\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Büyük Taarruz\'un 96\'ncı yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Kurmay Albay Şefik Atak, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na bırakılmasıyla başlaşan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajının okunduğu törende öğrenciler de günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdi. Kutlamalar, Vali Yerlikaya\'nın, makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- 15 Temmuz Demokrasi Meydanı

- Çelenk sunumu

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Törene katılanlar

- Şiir okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mücahit YOLCU- GAZİANTEP (DHA)

291 MB

==============

Ordu\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

ORDU\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen programlarla kutlandı.

Ordu\'da Şarkiye Mahallesi\'ndeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başlayan 30 Ağustos zafer Bayramı kutlamaları, Valilik makamında Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Ordu Lisesi karşısındaki tören alanında süren kutlamalara Vali Yavuz ve Başkan yılmaz\'ın yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Akbaş İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Garnizon Komutanı Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Binbaşı Ahmet Meydan, gaziler, daire müdürleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, polis, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Vali Seddar Yavuz’un beraberinde Başkan Yılmaz ile birlikte törene katılanları selamlamasının ardından tören programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Ordu Askerlik Şube Başkanı Kıdemli Binbaşı Ahmet Meydan yaptı. Halk oyunları gösterisi, şiir okunması ve ödül töreniyle devam eden kutlamalar tören yürüyüşü ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Protokolden görüntü

-Kutlamalardan görüntü

-Halk oyunlarından görüntü

-Günün anlam ve önemini belirten konuşmadan görüntü

-Hediye verilirken öğrencilere görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE:3.44 Dk ) (BOYUT: 555 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

===============

Şanlıurfa\'da Zafer Bayramı kutlandı

ŞANLIURFA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Şehitlik Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalara; Vali vekili Fatih Çelikkaya, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın da okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Bayram kutlamasına katılan vatandaşlar

- Protokolün törene katılanları selamlaması

- Gösterilen ve geçit töreni

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

239 MB



======================================

Konya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

KONYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Ferit Paşa Bulvarı\'nda düzenlenen törene geçildi. Burada Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı.

Törene, birçok aile çocuklarıyla katılırken, geçiş yapan askerler alkışlandı. Halk oyunlarının ardından askeri araçların geçit töreniyle kutlamalar sona erdi.

(Görüntü dökümü:

-----------------------------

- Törene gelen vatandaşlardan detay

- Halk oyunları gösterilerinden detay

- Geçit töreninden detaylar

(KJ:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



======================================

Devrilen kamyon, alev alev yandı

GAZİANTEP\'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen asfalt yüklü kamyon, alev aldı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep- Kilis yolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, devrildi. Motor kısmı alev alan kamyonun sürücüsü, araçtan yara almadan çıktı. Alevleri görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Kamyon, kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Yanan kamyon

- Yangını izleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: GAZİANTEP, (DHA)

28 MB

======================================

Akdamar Kilisesi\'nde ayin heyecanı

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN - Safa ATMACA/VAN,(DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi\'nde 3 yıldır iptal edilen ayin, bu yıl 9 Eylül\'de yapılacak. Ayine yurt içinden ve yurt dışından birçok turistin gelmesi bekleniyor. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, \"Ayinin yapılıyor olması bizim hasretle beklediğimiz bir durumdu. Akdamar Adası gerek Gevaş\'ın gerek Van\'ın Türkiye\'ye ve dünyaya açılan kapısı. Bütün dünyanın bildiği tanıdığı, inanç turizmi açısından bizim için çok büyük önem arzeden bir yer\" diye konuştu.

Van Gölü\'ndeki Akdamar Adası\'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi\'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle \'Anıt Müze\' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010 yılında 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van\'a geldi.

Daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl aradan sonra ilk defa 9 Eylül\'de gerçekleştirilecek. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, bu yıl tekrar ayinin yapılıyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

AKDAMAR, VAN\'IN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

En son ayin programının 2014 yılında yapıldığını hatırlatan Başkan Hakan şöyle konuştu:

\"O dönemde ilk defa kardeşlik sofrası adı altında Gevaş Belediyesi olarak Gevaş\'ta bir yemek vermiştik. Daha sonraki yıllarda ayin programları iptal edildi. Ayinin yapılıyor olması bizim hasretle beklediğimiz bir durumdu. Akdamar Adası gerek Gevaş\'ın gerek Van\'ın Türkiye\'ye ve dünyaya açılan kapısı. Bütün dünyanın bildiği tanıdığı, inanç turizmi açısından bizim için çok büyük önem arzeden bir yer. Bu sene tekrar ayinin yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor.\"

TURİZME BÜYÜK KATKI SUNACAK

Akdamar Kilisesi\'nde yapılacak ayinin Van turizmini de canlandıracağını belirten Hakan, \"Sadece ibadet için gelen Ermeni dostlarımız olmayacak. Dünyanın pek çok yerinden bu ana tanıklık etmek isteyen, Van\'ı, Akdamar\'ı, Gevaş\'ı görmek isteyen binlerce insan buraya gelecek. Bu zaten, Van Gölü hafzası açısından düşündüğümüz zaman makro turizm planının en önemli ayağı olduğunu bize gösteriyor. Bundan sonraki yıllarda da inşallah bu çalışmalar, ümit ediyorum ki süreklilik arz eder\" dedi.

KARDEŞLİK SOFRASI KURULACAK

Ayin öncesi yapılan çalışmaları anlatan Hakan, Gevaş Belediyesi, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlık ile birlikte çalışma içinde olduklarını söyledi. Hakan, \"2014 yılında olduğu gibi \'Kardeşlik Sofrası\' adı altında Gevaş şehir merkezinde Gevaş\'ın yöresel yemeklerinin ikram edildiği güzel bir sofrada bir araya gelmiş olacağız. Bu vesileyle tüm dostları Kardeşlik Sofrasına davet etmiş bulunuyorum\" diye konuştu.

VAN GÜVENLİ YER

Şu anda Türkiye\'nin en güvenli yerinin Van olduğuna dikkat çeken Hakan, \"Malum 2015-2016 yıllarında bombalama eylemleri gibi güvenlik problemleri yaşadık. Fakat halihazırda Türkiye\'nin en güvenli yeri Gevaştır, Van\'dır, Akdamardır. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok, onu söyleyebilirim. Tereddüdümüz olsaydı, misafirlerimizde bu etkinliğe gelmemiş olacaktı. O konuda herhangi bir tereddüdümüz, sıkıntımız kalmadı\" dedi.

9 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek ayine Türkiye ve dünyanın birçok yerinden yerli ve yabancı turistlerin katılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Drone ile Akdamar Adasından genel görüntü

-Adaya giden ziyaretçiler

-Akdamar Kilisesinden görüntü

-Drone ile ada ve kiliseden görüntüler

-Kilisenin haç kısmından görüntü

-Kilise önündü hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlardan görüntü

-Drone ile adanın genel görüntüsü

-Drone ile muhabir anonsu

-Drone ile ada ve kilisenin görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Detaylar

-Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile ropörtaj

-Adaya gelen ziyaretçilerden görüntüler

-Muhabir anonsu

-Adayı ziyaret eden vatandaşlardan görüntü

-Drone ile adanın genel görüntüsü

SÜRE: 4 DAKİKA 7 SANİYE

BOYUT: 496 MB



======================================

Pisten çıkan uçak, Karadeniz kıyısına konulacak

TRABZON Havalimanı\'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilince teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemi başlatılan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, yerleştirileceği Karadeniz kıyısındaki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı\'nda \'Millet Kıraathanesi\' olarak kullanılacak. Trabzon\'un Yomra Belediyesi, uçağın konulacağı Karadeniz kıyısında çevre düzenlemesi başlattı.

?Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

TEKNİK AKSAMI SÖKÜLÜYOR

Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın, teknik aksamı ve bazı parçalarının, yabancı sigorta şirketince dün başlayan söküm ve nakil işlemi sürüyor. Teknik aksamının sökülmesi için 9\'ü Türk, 6\'sı yabancı 15 uçak mühendisinin görev yaptığı, sökülen parçaların İngiltere\'ye göndereceği bildirildi. Apronda oluşturulan alan çevresinde, ekiplerce sökülen parçaların, gemi ve hava yoluyla İngiltere\'ye ulaştırılacağı, işlemlerin ise 1 ayda tamamlanacağı belirtildi.

KARADENİZ KIYISINA KONULACAK

Trabzon Havalimanı\'nda söküm işlemi süren \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı Yomra ilçesinde Karadeniz kıyısında Emine Erdoğan Hatıra Ormanı\'na konulacak. Uçak, \'Millet Kıraathanesi\' olarak kullanılacak. Uçağın konulacağı Karadeniz kıyısında ise çevre düzenlemesi başlatıldı.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, \'Millet Kıraathanesi\' olarak kullanılacağını açıkladığı uçağın alınması için işlemlerin sürdüğünü söyledi. Sağıroğlu, \"Trabzon şehrimizin gündemini uzun süredir meşgul eden uçak kazasına ilgi ve alaka vardı. Neticede ilgili firma uçağın sökülmesine karar verdi. Biz de Yomra Belediyesi olarak buna talip olduk. Uçağın enkazını, mevcut haliyle alıp ilçemiz sahilinde bir yere yerleştirip orada Millet Kıraathanesi\' gerçekleştirebilir miyiz diye düşündük. Bununla ilgilide uçağın sahibi Dennis Richard Lewis ile beraber bir anlaşmaya vardık. Anlaşmanın neticesinde ilgili firma sahibi bize hibe edeceğini yazılı beyanda bulunduö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçağın sökülme aşamasındaki görüntüler

Yomra Belediye Başkanı röportaj

Uçağın kıraathane olarak kurulacağı alandan detaylar

HABER:SELÇUK BAŞAR KAMERA: EMRE KOLTUK, TRABZON (DHA)



======================================

Van, Bitlis\' ve Hakkari\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Arif KARAKAŞ- Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ, BİTLİS, (DHA)- ZAFER Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü Van, Bitlis ve Hakkari\'de törenlerle kutlandı. Van Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemin belirten konuşmalardan sonra halk oyunları oynandı, mehteran gösterileri yapıldı. Van\'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Vali Zorluoğlu ve Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş\'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

BİTLİS\'TEKİ KUTLAMA CUMHURİYET MEYDANI\'NDA YAPILDI

Bitlis\'te Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan törene Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, asker, vatandaş ve öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı okundu. Programın ardından, Bitlis Valisi Vali Ustaoğlu, makamında kutlamaları kabul etti.

HAKKARİ\'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Hakkari\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü, valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı okundu.

Törenin ardından Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

VAN

----

-Vali Zorluoğlu ve beraberindeki protokol üyelerinin tören alanına gelişi

-Tören alanından genel ve detaylar

-Atatürk anıtına çelenklerin sunulması

-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

-Vali Zorluoğlu ve Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İltaş\'ın asker ve öğrencilerin bayramını kutlaması

-Folklör ve mehtaran gösterisi

-Tören geçidi

HAKKARİ

-----------

-Valilik önündeki tören

-Törene katılan yetkililer

-Atatürk anıtına çelenklerin sunulması

-İstiklal marşının okunnması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kutlama mesajının okunması

-Vali Toprak\'ın tebrikleri kabul etmesi



