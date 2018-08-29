DHA YURT BÜLTENİ 7

250 TL\'lik hesap için kavga çıkaran kişi, 95 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyormuş

ANTALYA\'da, restoranda 250 liralık hesabı ödememek için kavga çıkaran Erdem Çevik\'in, 54 suçtan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Çevik, \"Ben vatan haini değilim. Altı üstü İsrailli turistlerin kartını kopyaladım, ceza aldım\" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yat Limanı\'nda bulunan restoranda meydana geldi. Gezi teknesinde çalışan Erdem Çevik, gittiği restoranda alkol almaya başladı. Bir süre sonra hesabı isteyen Çevik, 250 lira tuttuğunu görünce kavga çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgede uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı güven timleri, hemen olay yerine geldi. Tarafları yatıştıran polisler, Çevik\'in üst araması ile genel bilgi taramasını yapmak istedi. Üzerinde kimlik olmadığını belirten Çevik, uzaklaşmak isteyince polis engel oldu.

Yapılan incelemede, Erdem Çevik\'in, 54 dosyadan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Çevik hakkında ayrıca 98 bin liralık para cezası olduğu belirlendi. \'Kredi kartı kopyalamak\', \'hırsızlık\', \'dolandırıcılık\', \'bankaların güvenini kötüye kullanmak\' suçlarından kaydı bulunan Çevik, gözaltına alındı. Ekip aracına bindirilirken, basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen Çevik, \"Ben vatan haini değilim. Vatanı satmadım. Altı üstü İsrailli turistlerin kartını kopyaladım. Bunun için de 150 yıl ceza aldım. Yatacak yeriniz yok sizin\" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdem Çevik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şahsın polisler arasında görüntüsü

- Şahsın basın mensuplarına ‘Çek çek iyi çek’ demesi

- Şahsın polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının merkezi gidişi

165 MB /// 01.29 (HD)

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Berkay KUNT/ANTALYA,(DHA)

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Suriye\'ye askeri araç sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye\'nin farklı kentlerindeki birliklerden Suriye\'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen askeri konvoy Kilis\'e geldi. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri araçların, Suriye\'deki TSK\'ya ait üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

70 MB

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Reşadiye\'de, çatı katında çıkan yangın korkuttu

TOKAT\'IN Reşadiye ilçesinde, dört katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevredekileri korkutan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 10.30 sıralarında ilçe merkezindeki Köprübaşı Caddesinde altında ekmek fırını bulunan 4 katlı binada İlhami Demir\'in oturduğu çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturanların tahliyesiyle, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekilerin de yardımıyla yangın yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katı tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangın görnütüleri (Amatör kamera)

-İtfaiyenin müdahalesi

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı\'na doğru

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz; Çin, Japonya, Avustralya, Kanada, Amerika ve batı Avrupa ülkelerinin katılacağı Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı\'ndan önemli kazanımlarla dönüleceğini belirterek, \"Mersinimizin ufku artık çok daha geniş ve küreseldir. Bunu geri çevirmeye bundan sonra hiç kimse cesaret edemeyecek, zaten hiç kimsenin de gücü yetmeyecektir\" dedi.

Pasifik Asya Turizm Örgütü\'nün (PATA) Eylül ayında Malezya\'daki olağan kongresinde, dönem başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın yürüttüğü Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği\'nce organize edilecek Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı\'nın tanıtım toplantısı, Belediye Spor Kompleksi\'nde yapıldı. Düzenlenecek her etkinlikte Mersin\'in temsil edileceğini vurgulayan Kocamaz, \"Yerel olarak kalkınmaya dayalı küresel bir vizyonla hareket eden birliğimizin kuruluş amacı, dünya genelindeki 7 bin kardeş şehir ilişkisinin en önemli bağlantı noktalarından biri olmak. Aynı zamanda; kardeş şehirler arasındaki turizm trafiğini artırmak, kardeş şehir sakinlerinin diğer şehirleri gezerek tanıması için yeni konsept oluşturmak, iki şehir arasındaki turizm ticaretinin istenilen seviyeye ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz\" diye konuştu.

ÖNEMLİ KAZANIMLARLA DÖNECEĞİZ

Malezya\'daki organizasyonda Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya, Avustralya, Kanada, Amerika, İran ve Batı Avrupa ülkelerinin katılacağına dikkat çeken Kocamaz, şunları söyledi:

\"Dünya turizminin masaya yatırılacağı bu küresel zirveye katılacak Dünya Kardeş Şehirler Birliği üyeleri olarak biz de, Kardeş Şehirler Turizm Kurultayı\'nı düzenleyeceğiz. Eminim ki, Malezya\'dan Mersinimiz için önemli gözlem ve kazanımlarla döneceğiz. Başarının sırrı, küresel düşünüp yerel gerçeklere göre hareket etmektir. Mersinimizin ufku artık çok daha geniş ve küreseldir. Bunu geri çevirmeye bundan sonra hiç kimse cesaret edemeyecek, zaten hiç kimsenin de gücü yetmeyecektir.\"

Birliğin Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ise \"Siyasi yapısı ne olursa olsun, dünyadaki bütün kentlerin ve belediyelerin birinci gündem maddesi turizm olarak durmaktadır. Bu sanayi kentlerinde de böyle. Mersin\'in ve Çukurova bölgesinin geleceğinde en önemli konuyu teşkil ediyor\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanların farklı açılardan görüntüleri

-Mersin tanıtım filminin izlenmesi

-Konuşmacılardan genel görüntü

-Kardeş Şehirler Turizm Birliği Dönem ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın konuşması

-Birliğin Genel Sekreteri Hüseyin Baraner\'in konuşması

(BOYUT: 373 MB) (SÜRE: 03.07 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Milli Oruç Reis Gemisi, Karadeniz\'de kömür arıyor

MADEN Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü\'ne ait, milli sismik araştırma gemisi \'Oruç Reis\', Zonguldak açıklarında denizin altındaki taşkömürü rezervini belirlemek için çalışmalara başladı.

2017 yılında MTA bünyesine katılan sismik araştırma gemisi \'Oruç Reis\', kömür sahalarının üretim ve işletme yetkisine sahip Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı\'na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) için deniz tabanındaki kömür rezervini belirlemek üzere Zonguldak\'a geldi. Karadeniz\'de ilk defa sismik araştırma gemisi ile tam teşekküllü bir rezerv taraması gerçekleştiriliyor. \'Oruç Reis\' gemisi, kömür rezervi çalışmalarını bitirdikten sonra deniz altındaki kömür rezervi konusunda daha bilimsel bir sonuç elde edilmesi planlanıyor. MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz, MTA Oruç Reis gemisinin tam donanım ve tüm mürettebatıyla birlikte Karadeniz\'de sismik incelemeler yapmaya devam ettiğini söyledi. Geminin Zonguldak\'ta denizin altındaki kömür rezervini belirlemek için geldiğini ifade eden Yılmaz, \"Gemi Zonguldak açıklarında deniz seviyesinin altında bulunan kömür rezervlerini belirleyecek. Ortalama 2 ay bu bölgede çalışma yapacak. Çalışmalar daha yeni başladı. İnşallah güzel sonuçlar alınır. Gemimiz son derece modern ve ileri teknolojiye sahip. Önemli bir görev icra ediyor\" dedi.

TTK KOZLU MADEN OCAĞINDA DENİZ ALTINDA ÜRETİM YAPILIYOR

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı maden ocağında üretim, 1980 yılından beri deniz seviyesinin altında yapılıyor. Yerin 485 ve 630 metre altında kıyıdan denizin altına doğru uzanan yaklaşık 200 metrelik galerilerde maden işçileri kömür kazıyor. 3 vardiya halinde bin 474 işçinin çalıştığı Kozlu maden ocağında uzmanlar, üretim sırasında denizde su sızdırmasına karşı sürekli ölçüm ve teknik incelemeler yapıyor. Suda konsantrasyon değişimi olup olmadığı kontrol ediliyor. TTK\'nın daha önce yaptığı çalışmalarla, bölgedeki yaklaşık 100 milyon ton rezerv kömürün 40 milyon tona yakınının deniz tabanının altında olduğu tahmin ediliyor.

DEMİRCİ: ZONGULDAK AÇIKLARININ YER ALTI FİLMİ ÇEKİLİYOR

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, \'Oruç Reis\' gemisinin yapacağı araştırmanın ardından Zonguldak açıklarında ne kadar kömür rezervi olduğunun tam olarak belirlenmesinin amaçlandığını söyledi. Çalışmanın çok önemli olduğunu ifade eden Demirci, şöyle dedi:

\"Oruç Reis, dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Sadece kömür değil, yer altında ne varsa araştırmasını planlı bir şekilde film çekerek yapıyor. Kozlu ilçesinde deniz altında üretim çalışmaları devam ediyor. Bu gemimizde Zonguldak açıklarında deniz altındaki kömür rezervlerini araştırarak çalışmalara katkı verecek. Önceki Enerji Bakanımız Berat Albayrak yerli üretime önem verileceğini söylemişti. Biz de Zonguldak\'taki yer altında bulunan 1,5 milyar ton rezervi yer üstüne çıkartmak istiyoruz. Biz kazanmak ve kazandırmak istiyoruz. Türkiye\'nin dışarıya tek bir dolarının bile gitmesini istemiyoruz. Bilimsel olarak olmasa bile deniz altında 40 milyon tona yakın kömür rezervi olduğu düşünülüyor ama açıklarda ne var bilmiyoruz. Bu araştırma ile kömür rezervi tam olarak belirlenmesi amaçlanıyor. Bu çalışmanın ardından Zonguldak açıklarının bir filmini çekmiş olacağız.\"

Demirci, çalışmanın ardından elde edilecek sonucun MTA Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Geminin denizde dolaşması

-Drone ile deniz çekimi

-Kömür üretimi ve madencilerden arşiv

-Ahmet Demirci ile röp.

Süre: (6.09) Boyut: (688 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Saman yüklü kamyon yangınını itfaiye söndürdü

MALATYA\'da, kasasında saman taşıyan kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde İPAŞ Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden Kayseri\'ye giden C.A. yönetimindeki 44 LV 299 plakalı saman yüklü kamyonun kasasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın küçük çaplı hasada neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Samanlı yüklü tır

- İtfaiyenin müdahalesi

- Yola dökülen samanlar

- Soğutma çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA (DHA)

125 MB

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İlk milli anakartı üreten 18 yaşındaki Ferit Borku devlet desteği istiyor

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- TÜRKİYE\'nin ilk yerli anakartı Bursa\'da üretildi. Tamamen yerli ve milli olan ana kartı bir milyon liralık harcama ile yapan 18 yaşındaki girişimci Ferit Borku, seri üretime geçmek için devlet desteği istiyor.

Bilgisayarın tüm iç ve dış donanım birimlerinin üzerindeki bağlantı portlarına bağlandığı, üzerinde elektronik devre elemanlarının bulunduğu bilgisayarın en temel parçası olan Türkiye\'nin ilk yerli ana kartı , Bursa\'da üretildi. Projeye henüz 16 yaşında başlayan Ferit Borku ortağıyla birlikte şirketlerini kurarak Ulutek Teknoparkta çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ardından ilk yerli ve milli ana kartı ürettiklerini söyleyen Mikro Aygıtlar Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Borku, şirketinin kurulumundaki ana temasının Türkiye\'de yerli ve milli ana kart fabrikasının kurulması olduğunu ifade etti. 2016 yılında ortağı Selahattin Yurttaş ile birlikte şirketin kurulumunu gerçekleştirdiklerini belirten Borku, \"Daha sonra gerekli akademisyen ve mühendis ekibini bir araya toplayarak ülkenin ilk yerli ve milli ana kartının tasarım çalışmalarına başladık. Projeyi resmi olarak yürütebilmek amacıyla da 2017 yılında Ulutek Teknopark sınırları içinde ofis kiraladık. Daha sonra bütün çalışmaları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın gözetiminde bu ofiste gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 436 bin liralık resmi bir Ar-Ge harcamamız oldu. Yüzde 100 şirketimizin öz kaynağıyla gerçekleştirildi. Toplamda yaklaşık bir milyon liraya yakın bir harcamamız söz konusu\" dedi.

Yerli ana kart üretiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yerli ve milli üretim çağrısından sonra geliştiğini söyleyen Ferit Borku, \"Ayrıca Ülkemizin milli şuurunun gelişmesi amacıyla bizim de artık teknolojinin kritik alanlarında yer almamız gerektiğinin farkına vardık. Ülkemizden bir tüketici elektroniği çıkartabilmek amacıyla bu işe başladık. Gelecekteki planlarımız yüzde 100 bir ana kart fabrikası kurup bu işi seri üretime dökmek.\" şeklinde konuştu.

Bu ana kartı tamamen Türk mühendisleri tarafından yapıldığını belirten Borku, \"Şirket olarak bu üretimi tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirdik. Tasarım tamamen bize ait. Tamamen kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdik. Bizim niyetimiz bu ürünü seri üretime dökebilmek. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Bu işi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bursa Ulutek Tekno parkta gerçekleştirdik. Teknoloji Bölgeleri Kanununa uygun teşkil edilmiş olan Teknolojik ürün komisyonu tarafından da teknolojik ürün belgesini almış olduk. Yani bu projeyi tescil etmiş olduk. Patent muadil evrakımız inovasyon projemizin resmi olduğundan Türkiye\'de yapılmış olduğuna dair belgemiz elimizde.\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yerli anakarttan görüntüler

-Ferit Borku anakartta çalışma yparken

-Ferit Borku röp

-Detaylar

Süre: 3 dakika 15 saniye Boyut: 365 MB



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4. Uluslararası Folklor Festivali başladı

ANTALYA\'da Kepez Belediyesi\'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, açılış korteji ve dünyanın dört bir yanından gelen folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Festivalin açılışı, dün gece Özdilek Park AVM\'den DokumaPark\'a gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Korteje vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Farklı kültürlerin ve geleneksel oyunların sergilendiği festival görsel bir şölene sahne oldu. Festivale yurt dışından 16, yurt içinden 14 olmak üzere toplam 30 ekip ve 900 konuk katıldı.

Romanya, Hırvatistan, Rusya, Azerbaycan, Adige Cumhuriyeti, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Gürcistan, Moldova, Bosna Hersek, Bulgaristan, Özbekistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye\'nin dört bir yanından gelen folklor ekipleri, festivalde gösterilerini sergiledi.

4\'üncü Uluslararası Folklor Festivali\'ne katılan ekipler, 29 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00\'de Markantalya AVM önünden bir kortej daha gerçekleştirecek. Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı ve Kepez Belediye Meydanı önünde de gösterilerini sergileyecek olan folklor ekipleri, 31 Ağustos Cuma akşamına dek kentin çeşitli noktalarında gösterilerine devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açılış kortejinden genel görüntü

- Folklor ekiplerinin alanda bekleyişi

- Halkın festival alanına gelişi

- Festival alanından genel görüntü

- Seyircilerden görüntü

- Folklor ekiplerinin gösterileri

-Detaylar

329 MB /// 02.56

HABER- KAMERA: Berkay KUNT/ANTALYA,(DHA)

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İslahiye\'de \'acı\' mesaisi başladı

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, 60 yıldır üretimi yapılan ve ilçe ekonomisinin lokomotifi olarak gösterilen biber hasadıyla birlikte çöp çekme mesaisi de başladı. Acı biberin çöpünü temizleme işinde çalışan yaklaşık 6-7 bin genç kız ve kadın, ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Yaklaşık 10 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve 7 bin ton yıllık ürün beklenilen biber, yöre halkına sağladığı kazanç nedeniyle \'kırmızı altın\' olarak da anılıyor. Acı biberin çöpünü temizleme işinde yaklaşık 6-7 bin genç kız ve kadın çalışıyor.

İşçiler, günlük 60 ile 80 lira arasında yevmiye ile biberleri temizleyip tohum ve çöpünden ayırıyor. Temizlenen biberler, makinelerle parçalandıktan sonra güneşte yarım saatte bir olmak üzere karıştırılarak kurutulup isot yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Biberin çöp çekme çalışması

- Biberin parçalanması

- Biberin doğada kurutulması

- Çalışmalara katılanlarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

236 MB



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Merdivenden düştükten sonra oğlu ölen anne: Döverek öldürmüşler

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunun merdivenlerinden düştükten sonra hastanede ölen İsmail Kerem Topal\'ın (14), düşmeden önce aynı yurttaki arkadaşıyla kavga ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce kendilerine bu görüntünün verilmediğini belirten anne Emine İnce, \"Buraya evladımı dayak yiyip, öldürülsün, diye göndermedim. Bana \'Düştü, öldü\' demesinler. Çocuğumu döverek, öldürmüşler\" dedi.

Lise 1\'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi\'nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos\'ta öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail Kerem Topal\'ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.\'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AİLE, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Olayla ilgili yurt yöneticilerince kendilerine sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri verilen İsmail Kerem Topal\'ın ailesi, yeni görüntülere ulaştı. Yeni kayıtlarda, Topal\'ın, düşmeden önce M.E.U. adlı öğrenciyle tartıştığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı. Kavga sırasında yurt görevlisi olduğu iddia edilen kişinin ise kavgayı önce izlediği sonra da yere düşen Topal\'ın üstündeki M.E.U.\'yu kaldırdığı görülüyor. Yerden kalkan Topal\'ın önce sendelediği ardından yerdeki elektrikli süpürgeye takılarak, merdivenden yuvarlandığı anlar da görüntülerde yer aldı.

ANNE: ŞİKAYETÇİYİM

Emine İnce, yurt görevlilerinin, kendilerine verdiği 17 saniyelik görüntüyle oğlunun öldüğü olayı kazaymış gibi göstermeye çalıştıklarını savundu. Ele geçen yeni görüntülerde çocuğunun dövülerek, öldürüldüğünün görüldüğünü kaydeden İnce, \"Büyüklerimizden yardım istiyorum. Evladımın dövülerek, düştüğünü görüyorum. Yurt görevlilerinden, hocalardan şikayetçiyim. Hepsi ilgisiz. Bize 17 saniyelik kamera kayıtlarını verdiler ve düşerek öldüğünü söylediler. Biz de bunun arkasını araştırmaya çalıştık\" dedi.

\'ÇOCUĞUMU DÖVEREK, ÖLDÜRMÜŞLER\'

Oğlu İsmail Kerem Topal\'ı defnettikten sonra yeni görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Emine İnce, \"Yurt görevlileri bize yardımcı olacaklarını söylemesine rağmen olayı örtbas etmeye kalktılar. Çocuğumun düşerek öldüğünü, ne isterlerse yapacaklarını ve her konuda yardımcı olacaklarını söylediler ama görüntülerde yurt görevlisinin ihmali olduğunu söylemediler. Hala söylüyorum; iki çocuk kavga edebilir ama ben bugün yurt görevlilerinden, çocuğun ailesinden, çocuktan, hepsinden şikayetçiyim. Buraya evladımı dayak yiyip öldürülsün diye göndermedim. Bana \'düştü, öldü\' demesinler. Çocuğumu döverek öldürmüşler. Bunları söylüyorum. Hiç kimseden korkum yok. Canım çok acıyor. Otopsi raporu hala çıkmadı, rapor çıkınca daha çok şey söyleyeceğim\" diye konuştu.

\'DOĞRUYU SÖYLEMİYORLAR\'

İzlediği yeni görüntülere göre çocukların, kavga anında hocanın dizinin dibine düşmesine rağmen müdahale etmediğini savunan Emine İnce, \"Olayın başında bana sadece 17 saniyelik görüntüyü gösterdiler. \'Ablam bu şekilde olmuş\' demediler. Hala doğruyu söylemiyorlar. Çocuğum kavga sırasında gri pantolonu varken hastanede pantolonu siyah ve gömleği de değişmiş. Oysa doktor \'Kıpırdatmayın\' diyor, bunlar ne amaçla kıyafetleri değiştiriyor?\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yeni ulaşılan güvenlik kamerası görüntüsü

- Ölen İsmail Kerem Topal\'ın annesi Emine İnce\'nin oğlunun kıyafetlerini göstermesi

- Anne Emine İnce\'nin konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Liseli gencin organları, 4 kişiye umut oldu

SAMSUN\'da beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra belin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi Özgür Yiğit Ulaş\'ın (16) bağışlanan organları, 4 kişiye umut oldu.

Amasya\'nın Merzifon ilçesinde lise öğrencisi Özgür Yiğit Ulaş, 19 Ağustos günü yüksekten düşüp yaralandı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ulaş, Samsun\'a sevk edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Özgür Yiğit Ulaş\'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. OMÜ Organ Nakil Koordinatörü hemşire Birgül Tan\'ın görüştüğü ailesi, Yiğit\'in organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Özgür Yiğit Ulaş\'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri alındı.

Ulaş\'ın kalbi, ambulans uçakla İstanbul\'a, karaciğeri Erzurum\'a, böbreklerinden 1\'i ise Trabzon\'a gönderildi. Diğer böbreğin ise Samsun\'da aynı hastanede bir hastaya nakledileceği belirtildi. Yiğit\'in annesinin de 4 ay önce vefat ettiği bildirildi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak, acılı aileye gösterdikleri duyarlı ve onurlu davranış için teşekkür ettiğini kaydederek, \"Ülkemizde 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Her yıl bir kısmını kaybediyoruz. O insanların tek çaresi organ nakli olmalarında. Acılı ailemizin verdiği kararla 4 ayrı şehirde 4 hastaya organ nakli yapılacak. Bu kararla 4 hastaya yeni bir hayat şansı tanımış oldular. Aileye Allah\'tan sabır, ölen genç kardeşimize rahmet diliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane dışından detay

-Ameliyathane dışından detay

-Organların ayrı ayrı taşınması ve araçlara naklidilir götürülmesi

-Röportaj

-Özgür Ulaş Yiğit\'in fotoğrafı

-Detaylar

(SÜRE:5.05 Dk) (BOYUT:580.61 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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