DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

İZMİR\'de polisin düzenlediği operasyonda, Avusturya\'da bölücü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi havalimanında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT ile yapılan ortak çalışmayla, terör örgütü PKK/KCK adına Avusturya\'da faaliyet gösterdiği ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen K.B.\'nin (Kazım Bozkurt) Adnan Menderes Havalimanı\'nda bulunduğunu belirledi. Bugün saat 02.30 sıralarında havalimanında yapılan operasyonla, Avusturya\'ya gitmeye hazırlanan K.B. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen K.B.\'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

==========================================================

2)LÜTFİ ELVAN: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÜZERİNDEN KİMSE SİYASET YAPMAYA KALKMASIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesinde yapılan stada Atatürk\'ün yerine kendi adının verileceğiyle ilgili, \"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur.\" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ermenek Belediyesi tarafından düzenlenen \'Ermenek 23\'üncü Taşeli Kültür ve Sıla Festivali\'ne katıldı. Burada konuşma yapan Elvan, ilçeye yapılan yeni stada, \'Atatürk\' ismi verilmek istenirken, kendi adının verileceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Elvan, şunları söyledi:

\"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Hele hele gecesini gündüzüne katan Sayın Ermenek Belediye Başkanımızı, Sayın Sözkesen\'i, kimse yıpratmaya kalkmasın. Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin ortak değeridir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusudur. Büyük bir mücadele vermiştir. Açıkçası bu hadiseye çok üzüldüm. Bizim isimle, bu tür şeylerde gözümüz olmaz. Ama Ermenekli kardeşlerimiz böyle bir düşünce içine girmişler ve böyle bir öneri geliştirmiştirler. Bende bu haberi duyunca stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olarak verilmesini sayın belediye başkanımızdan rica ettim. Biz hizmet için buradayız. Sizlerin hizmetkarı olmak için buradayız. Bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olduk ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.\'

Görüntü Dökümü

--------------------

- Şenlikten detay

- Lütfi Elvan\'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)

================================================

3)FAZIL SAY\'IN ANNESİ AYŞE GÜRGÜN SAY, HAYATINI KAYBETTİ

DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say\'ın annesi, yazar Ayşe Gürgün Say (82), Bodrum\'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum\'un Bitez Mahallesi\'nde 17 yıl yaşayan Ayşe Gürgün Say, 21 Haziran günü rahatsızlandı. 6 yıldır Alzheimer hastası olan Say, Bodrum\'daki özel hastanede tedaviye alındı. Beyin embolisi teşhisi konulan Ayşe Gürgün Say, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Fazıl Say, annesinin ölüm haberini, bugün kendisine ait sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duyurdu. Say, \'Sevgili annem Ayşe Gürgün Say\'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Cenazesi, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü, öğle namazının ardından, Bodrum Bitez Köyiçi Camii\'nden kaldırılacaktır. Sevenlerinin başı sağ olsun\' paylaşımında bulundu.

Fazıl Say, ayrıca \'Dayanışmanız, sevginiz, annem için dualarınız için sonsuz teşekkür ederim. Bu son günlerde, bana manevi olarak destek olan, arayan, soran tüm dostlarımıza, sevenlerimize, ekibime, annemin yardımcılarına, aileme teşekkür ederim. Bu zor günlerimde gece, gündüz yanımda bana destek olan, Ece\'ye sevgisi için sonsuz teşekkür ederim. Sevgili annem nur içinde yatsın\' diye yazdı.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) -

==================================================

4)TÜRK BAYRAKLI MOTORYAT, YUNAN ADASI YAKININDA KAYALIKLARA ÇARPTI

EGE\'de, Yunanistan\'ın Lipsi Adası yakınlarındaki Kappari kayalıklarına çarpan Türk bayraklı motoryat, yarıya kadar battı. Yattaki 3\'ü kadın 5 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Aydın\'ın Didim ilçesi yakınlarından geçen çarşamba günü sabah saatlerinde denize açılan 14 metre uzunluğundaki ve Türk bayraklı \'Sunflower\' isimli motoryat, Lipsi Adasına 1 mil uzaklıktaki Kappari kayalıklarına çarptı. Yarıdan fazlası suya gömülen, kayalıkların üzerine oturan yattaki 3\'ü kadın 5 kişinin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak, adadaki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Leros Adası\'nda yayın yapılan \'www.lerosnews.gr\' adlı haber sitesinde ve Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nın sitesinde yayımlanan haberde, kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Kurtarılanların uyrukları ve kimlikleri ile ilgili ise bilgi verilmedi.



Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)