DHA YURT BÜLTENİ 7

Bakan Kurum: Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız

SAMSUN\'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \"Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son da 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye\'de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır\" dedi.

Samsun\'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun Valisi Osman Kaymak\'ı makamında ziyaret etti. Valilik binası önünde karşılanan Bakan Kurum, daha sonra Vali Kaymak ile makamında görüştü. Bakan Kurum ziyaret sonunda Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Samsun\'da eski 19 Mayıs Stadyumu\'nun yerine yapılacak millet bahçesi proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, stadyumun yıkımına başlanacağını söyleyerek \"Buranın da inşallah yerel seçim öncesi millet bahçesi olması noktasında hızlı bir çalışmamız devam ediyor. Ayrıca tüm resmi kurumlarda sıfır atık projesi yürütüyoruz. 100 günlük eylem planı içinde bunu tüm Türkiye\'de yaygın hale getireceğiz\" diye konuştu.

Ekonomi ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, \"Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Bu gün de Samsun\'dayız. Önümüzdeki yılda Atatürk\'ün Samsun\'a gelişinin 100\'üncü yılı. Ben bu ekonomik savaş içinde olanlara Samsun\'dan şunu söylüyorum; Bu milletin tarihine bir baksınlar. Bu millet bu tarihte, neler yapmış, en zor günde nasıl beraber olmuş, nasıl mücadele etmiş, buna bir baksınlar ve ona göre hareket etsinler. Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son da 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye\'de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır. Biz bir güçlü ülke olarak yolumuza inşallah devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde açıkladığımız icraatlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız. Bunu tüm milletimizin bilmesini istiyorum. Biz projelerimize ve 100 günlük icraatlarımıza aynı şekilde aynı hızla ve aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizin bunu bilmesini istiyoruz\" diye konuştu.

Bakan Kurum Canik ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm uygulanması planlanan alanları da inceleyip bu gün karar vereceklerini söyledi. Bakan Kurum, konuşmasının ardından buradan ayrıldı. Sonrasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin\'i makamında ziyaret etti.

1 polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü, polis telsizinden duyuruldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirerek özel harekât polisi Recep Emre Yılmaz\'ı şehit eden, 8 özel harekât polisini de yaralayan 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, polislerin arkadaşlarına telsizden yapılan anonsla duyuruldu.

Yüksekova\'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar köyü Meskan Tepe mevkisinden, 3 Ağustos\'ta görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari\'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı polisler tedaviye alınırken, jandarma özel harekât ve polis özel harekât ekipleri, bölgeye ortak operasyon düzenleyerek kaçan teröristlerin peşine düştü. Yapılan teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Yüksekova\'nın Onbaşılar köyü Çardaklı mevkisindeki bir mağarada gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye operasyon yapıldı ve saldırının faili olduğu belirlenen 2 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Teröristlerin öldürüldüğü haberi, şehit ve yaralı polislerin meslektaşlarına telsiz anonsu ile duyruldu. Şehidin ve yaralı polislerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek şu anons yapıldı:

\"Sayın 3310\'un anonsunu tekrar ediyorum. 3 Ağustos\'ta hain patlama sonucu şehit olan, şehit edilen meslektaşımız Recep Emre Yılmaz adına yapılan operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma özel harekât ve polis özel harekât birimlerinin yapmış olduğu müşterek operasyon neticesinde yaralı olan meslektaşlarımızın ve şehit olan meslektaşlarıımızın kanı yerde kalmayıp, intikamları alınmıştır.\"

Bursa\'da orman yangını (2)

YANGIN BÜYÜYÜR

Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'nde bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Bursa\'dan da görülen yangına Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri karadan Bursa, İstanbul, Bilecik ve KArabük\'ten istenilen helikopterler ise havadan müdahale edecek. Orman yangının Çağrışan; Göynüklü ve Bademli Mahallerini tehtik ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, \"Daha dumanlar çevreyi sardı. Yerleşimy erleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum\" dedi.

Mudanya\'nın Çağrışan Mahallesi\'nde çıkan orman yangınında kara çamdan oluşan 50 hektarlık alan kül olmuştu.

10 aylık oğluyla şehit olan eşinin doğum gününü, mezarı başında kutladı (2)

ANNE DEMİR, \"YAVRUMA DOYAMADIM\"

10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya\'nın doğum gününde annesi Suudiye Demir kızının cenaze töreninde askerlerin taşıdığı fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü. Kızının doğum gününü evlenene kadar hep birlikte kutladıklarını, evlendikten sonra da telefonla kutladığını söyleyen anne Demir \"Öğleden sonra mezarına gideceğim yavrumun doğum gününü kutlamaya. Yavrumun doğum gününü mezarında kutlayacağım gelirmiş aklıma. Yaktı, kavurdu yavrum bizi. Yavrum, yavrusunu kimseye vermiyordu, yavrusunu da aldı gitti kuzum. Öpmeye doyamıyordum öpmeye. O günden beri göğsümde duruyor vesikalık resmi yavrumun, kuzumun. Kuzuma doyamadım, ben kuzuma doyamadım, kuzum dünyaya doyamadı. Öpmeye doyamıyordum kuzumu. Doğum gününü evlendikten sonra beraber kutlamadık, telefonda kutladık. Evlenmeden önce her yıl kutluyorduk yaş günlerini. Abileri, bacıları toplanıp kutluyordu. Balonlar, bayraklar, süsler asıyorlardı bizim küçüğümüz, bizim sonumuz diye kutluyorlardı. Yavrum çok merhametliydi, hepsinin acısına koşardı. Evi çok süsleyip doğum günü partileri yaptılar yavruma ama evlendikten sonra hep telefonda kutladılar. Cuma günleri arardı, \'Canım annem cuman mübarek olsun, dualarında beni unutma\' derdi. Oraya gidince sürekli aradım yavrumu. \'Yavrum kapıya, bacaya çıkma, kapını kimseye açma\' derdim. Kocası iki haftadır dağdaydı, her gün konuşurduk. Yavruma doymadım, topraklar doysun bundan sonra yavruma. Kocam öleli 14 sene oldu. Zor büyütmüştüm yavrularımı. Babası vefat edince yavrum dördüncü sınıftaydı, abisini baba bilmişti. Her derdini abisine anlatırdı.\" ifadelerini kullandı.

OĞLUNUN ADININ VERİLDİĞİ OKULU ZİYARET ETTİ

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, Şarkışla\'da 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa\'nın adının verildiği anaokulunu ziyaret etti. Okulu gezen baba Karakaya \"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum şehidimizin adını yaşattıkları için. İnşallah buradan benim oğlum gibi vatan için seve seve canını verecek binlerce Bedirhan çıkar. Vatana, millete hayırlı, uğurlu binlerce Bedirhan\'lar, Mustafa\'lar çıkar inşallah. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Nurcan\'lar ölecek, Bedirhan\'lar şehit olacak. Türk bayrağımızın dalgalanmasını hiç kimse engelleyemeyecek. Türkiye bir bütündür asla parçalanamaz. Kimsenin de gücü buna yetmez. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Acımızı bir nebze de olsa hafiflettiler. Böyle gurur verici bir şey yaptıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Vatan için inşallah hayırlı evlatlar bu okuldan yetişir ve vatana millete hayırlı olur. 81 milyon insan ağladı. Bugün 12\'nci gün. Gelenimiz, gidenimiz eksik olmadı. Allah herkesten razı olsun\" dedi.

Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya\'nın dedesi Mustafa Karakaya ise okula torununun isminin verilmesinden dolayı teşekkür ederek \"Çok teşekkür ederim devlet büyüklerimize. Bizim için gurur verici, Allah razı olsun büyüklermizden Vatan, millet sağ olsun. Daha nice nice Bedirhanlar bu okullarda yetişip devletimiz için Türkiye\'miz için bayrağımız için savaşacaklar, daha nice Bedirhan\'lar, Mustafa\'lar şehit olacak. Biz bayrağımızın göklerde dalgalanması için canı gönülden, her zaman hazırız. Allah onlara kandım diyene kadar rahmet etsin, mekanlarını cennet etsin\" dedi.

Bisikletin fren kolu karnına saplandı

KARTEPE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde bisiklet kullanırken düşen 10 yaşındaki Mine Sude Al\'ın karnına gidondaki fren kolu saplandı. Küçük kız, karnına saplanan fren kolu ile beraber hastaneye götürüldü.

Olay sabah saatlerinde, Kartepe Dumlupınar Mahallesi Turgut Çiçek Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Havuzlu site içerisinde bisikletiyle gezen Mine Sude Al dengesini kaybederek bisikletle beraber yere düştü. Bisikletin gidonunda bulunan fren kolu çocuğun karnının sol tarafına saplandı. Olayı görenler itfaiye ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi küçük kızın karnına saplanan fren kolunu bisikletin gidonundan kesti. 112 Acil ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mine Sude Al\'ı karnına saplanan fren parçasıyla beraber Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürdü. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Metin Memiş: 15 Temmuz\'da yapamadıkları ekonomide yapmaya çalışıyorlar

BOLU,(DHA) - SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye üzerine oynanan oyunun farkında olduklarını belirterek, \"Bu ülkeye 15 Temmuz\'da yapamadıkları darbelerini ekonomik anlamda dolar üzerinden yapmaya çalışıyorlar\" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikasının Bolu Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu için geldiği Bolu\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memiş, ABD ile ilişkilerde yaşanan gerginlik ve dolardaki artışın yanı sıra, açıklanan ekonomi politikası ile ilgili soruya, \"Açıklanan paketi önemsiyoruz. Çünkü Türkiye üzerine oynanan oyunun farkındayız. 15 Temmuz sürecinde bu oyunda başarılı olamayanların bunun sonrasında yine ülkemiz üzerinde oyun kurgulayacaklarının farkındaydık. Bunu her zaman söylemiştik. Geçtiğimiz günlerdeki yaşanan olayların boyutuna bakacak olursak. Bir ajanın oluşturduğu krizle birlikte Amerika’nın küresel anlamda başlatmış olduğu ülkelere bir ekonomik darbe girişimini maalesef görüyoruz. Bu sadece Türkiye\'ye karşı değil. Meksika var, Çin var, Rusya var. Bütün ülkeler üzerinde bir müdahale söz konusu şu anda. Ülkemiz de bu müdahale ile karşı karşıya. Bu zaten belliydi. 24 Haziran seçimleriyle, ekonomik krizle, dolarla, soğanla patatesle bu milleti aklı ile alay edenlere karşı önlem alınmıştı. Bu seçimin önemli bir adım olduğunu o zaman söylemiştik. Ama şu anda yine bu küresel üst akıl durmak bilmiyor. Amaçları, ülkemizi dize getirmek, geleceği ile oynamak.\" dedi.

Metin Memiş, krizin yansımasının vatandaşlara olacağını belirterek, \"Bu ülkeye 15 Temmuz\'da yapamadıkları darbelerini ekonomik anlamda dolar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki krizler olacaktır. Bunun yansıması vatandaşa, çalışanlara olacaktır. Ama ne olursa olsun. Bizim için aslolan bu ülkenin geleceğidir. Buradan kamu çalışanlarımızı, vatandaşımızı, 81 milyonu kenetlenmeye, bu ülke üzerinde ekonomik krizler oluşturarak, ekonomik darbeler yaparak diz çöktürmek isteyenlere karşı ortak hareket etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum.\" diye konuştu.

Sağlık-Sen’in çalışanların emekli maaşlarının artırılması noktasında önemli kazanımların altına imza atan bir sendika olduğunu söyleyen Memiş, \"3600 ek gösterge ile bu gerçekleştiği takdirde bir hemşirenin emekli maaşında 500-550 lira arasında bir artış olacak. Emekli ikramiyesinde ise 25-30 bin liralık bir artış olacak. İnşallah bu süreci Türkiye’mizin üzerindeki krizler, sıkıntılar atlatıldıktan sonra inşallah bu konular masaya yatırılır bu verilen sözler yerine getirilir. Bizim için öncelik ülkemiz.ö ifadelerini kullandı.

