DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - Başbakan Yıldırım, Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası\'nın açılışına katıldı



İZMİR\'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu\'nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası\'nın açılış törenine katıldı. Burada çocuklarla yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım, engelliler için aşağılayıcı terimleri kanundan çıkardıklarını söyleyip, 2002 yılından önce devlette çalışan engelli sayısı 5 bin iken 15 yıl sonra 51 bin 814\'e çıktı. 10 kattan fazla artış var. Buna özel sektördeki engelli çalışanları da kattığımızda sayı 150 bini geçiyor. Kamuda ve özel sektörde çalışanlarını toplam sayısının yüzde 3\'ü kadar engelli çalıştırma mecburiyeti getirdik. Engelli memurlara özel mesai hakkı tanıdık. Bu düzenlemeyle engelli memurlarımıza isteği dışında gece nöbeti görevi verilemeyecek, verilmiyor. Engelli çalışanları korumalı işyerlerinin oluşturması için düzenleme yaptık. Engelli çalışanlar için asgari ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamını vergiden düştük. Engelli çalışan işyerlerini çevre temizlik vergisinden muaf tutuk. Engelli memurlar için kolay emeklilik imkanı getirdik dedi.

Seçim çalışmalarını İzmir\'de sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu\'nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası\'nın açılış törenine katıldı. Sporcu çocuklarla yakından ilgilenen, onların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, çocuklara hediyeler dağıttı. Törende, tanıtım filminden sonra Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, açılış konuşmasını yaptı. Başbakanlık olarak engelli öğrencilere büyük önem verildiğini söyleyen Birol Aydın, Önceki yıllarda engelliler yok sayıldı. Bizi okullara dahi almazlardı. Spor ayakkabısı dahi bulamazdık. Ama şimdi bir başbakanın, İzmir\'de yoğun programı arasında, engelliler sporunun açılış törenine gelmesi ülkemizde engellilere verilen en büyük destektir. Engellilere şunu yapacağız bunu yapacağız diyenlere şunu söyleyeceğim; 15 yıldan beri engelleriler altın çağını yaşıyor dedi.

YAPTIKLARIMIZ LÜTUF DEĞİL GÖREV

Daha sonra kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Bugün çok anlamlı, güzel bir etkinlikte sizlerle beraberiz. Bunun mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. 81 ilimizden sporcularımız katılıyor. Müsabaka çok önlemli ve çok değerli. Özel sporcular, özel yavrularımızı yarışıyor. AK Parti olarak iktidara geldiğimizden itibaren siz özel çocuklarımızın şartlarını iyileştirilmesi için önemli kararlar aldık. Bu şampiyonada aldığımız kararların, yaptığımız hizmetlerin karşılığını gördüğümüzü ifade etmek isterim. Hükümetim sizin gibi özel çocuklarımıza ve onların ailelerine her zaman pozitif ayrımcılık gösterdi. Engelli yavruların sıkıntılarına çare bulmayı hiç ama hiç gündemimizden çıkarmadık. Daha fazlasını yapma konusunda da bakanlarımızı, belediye başkanlarımızı ve dernekleri, vakıfları seferber ettik. Biz bu özel sporcularımıza yönelik yaptığımız işleri asla bir lütuf olarak, yardım olarak görmedik. Böyle görülmesinin de karşısına çıktık. Yapılan her şeyi bir hak ve görev olarak gördük. Bu bir lütuf değil sizin en temel hakkınızdır. Bizden önceki dönemlerin eksiklerini kısa dönemde kapatmak için çok çalıştık diye konuştu.

ÖZEL SPORCULAR İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELİRİ ANLATTI

Özel sporcular için yapılan düzenlemeleri de anlatan Başbakan Binali Yıldırım, Bir yandan lazım olan yasaları çıkartırken bir yandan da toplumsal farkındalığı geliştirmeye gayret ettik. Özel sporcuların hayatın içerisinde daha fazla yer alması için gayret gösterdik, ancak yapılanları yeterli görmüyor ve sizlerin hiçbir zorlukla karşılaşmadan sporunu yapacağı, rahatça yaşayacağı bütün fiziki şartları oluşturuyoruz. Engel bedenlerde değil engel zihinlerdedir. İşe önce zihinlerdeki engelleri kaldırarak başlayalım. Şimdi engelli vatandaşlarımız ve onların aileleri için yaptığımız bazı konuları sizlerle paylaşmak isterim. Engellilere ait hakları içeren Birleşmiş Milletler sözleşmesini hükümetlerimiz döneminde imzaladık. Ülkemizde ilk defa engelliler kanununu çıkardık. Bütün kanunlarımızdaki çürük, sakat, kör topal, gibi aşağılayıcı, özürlü gibi aşağılayıcı terimleri çıkardık. Engellilerin toplumun içine katılması için önündeki engelleri kaldırdık. Ciddi adımlar attık. Umuma açık alanlara, binalara engellilerin daha fazla erişimi için düzenlemeler yaptık. İş hayatında da yerlerini alması için ciddi adımlar attık dedi.

Devlet memurluğuna atanacak olan memurların sınavlarını diğer adaylardan ayırdıklarını belirten Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü

2002 yılından önce devlette çalışan engelli sayısı 5 bin iken 15 yıl sonra 51 bin 814\'e çıktı. 10 kattan fazla artış var. Buna özel sektördeki engelle çalışanları da kattığımızda sayı 150 bini geçiyor. Kamuda ve özel sektörde çalışanların toplam sayısının yüzde 3\'ü kadar engelli çalıştırma mecburiyeti getirdik. Engelli memurlara özel mesai hakkı tanıdık. Bu düzenlemeyle engelli memurlarımıza isteği dışında gece nöbeti görevi verilemeyecek, verilmiyor. Engelli çalışanları korumalı işyerlerinin oluşturması için düzenleme yaptık. Engelli çalışanlar için asgari ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının tamamını vergiden düştük. Engelli çalışan işyerlerini, çevre temizlik vergisinden muaf tutuk. Engelli memurlar için kolay emeklilik imkanı getirdik. Sosyal koruma uygulamalarını daha da arttırdık. Evde bakım ödemesi yapmaya başladık. Özel rehabilitasyon merkezlerinden yararlanan engelliler için iki net asgari ücret tutarında ödeme yapıyoruz. 2017 yılında bu şekilde 500 bin ağır engelliye evde bakım ödemesi olarak toplam 6 katrilyon (6 milyar TL) ödeme yaptık. Helali hoş olsun. Yine bir milyon 300 bin yaşlı ve engelliye 5 katrilyon 300 trilyon (5 milyar 300 milyon TL) tutarında kaynak aktardık. Ocak ayı itibariyle 510 bin vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor. İlk kez sağlık hizmeti de vermeye başladık evde sağlık hizmetinden yararlanan engelli sayısı 856 bini buldu. Engellilerin toplumun içine rahatça katılması için birçok uygulamalar yaptık. Sağlık hizmetlerinin sunulduğu onların araçlarına uygun hale gelmesini sağladık. Zorunlu eğitim çağındakilere evde ya da hastanede eğitim hizmeti sağladık. Engelli öğrencileri okullara ücretsiz taşıyoruz, 95 bin 543 öğrencimizi okullarına ücretsiz taşıdık hizmetlere say say bitmiyor.

ÖZEL SPORCULARIN GÖSTERİSİNİ İZLEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra özel sporcuların yaptıkları birbirinden güzel gösterileri ilgiyle izledi. Onları alkışladı, tebrik etti. Son olarak ise onlarla birlikte fotoğraflar çektirdi. Ardından da çeşitli yarışmalarda ödül alan özel sporculara madalyalarını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Konuşmadan görüntü

- Katılanlardan görüntü

Haber Taylan YILDIRIM, Mustafa KÖPRÜLÜ-Kamera Mücahit BEKTAŞ İZMİR (DHA)

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2 - Suruç\'taki kavga güvenlik kamerasında



ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ucuzluk pazarındaki iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile esnaf arasında yaşanan tartışma sonrası milletvekilinin ayrıldığı, kalan iki grubun ise kavga ettiği görüldü.

14 Haziran günü AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız, beraberinde üvey kardeşleri ve korumalarıyla birlikte Suruç Belediyesi\'nin arkasında bulunan ucuzluk pazarı esnafını ziyaret etti. İş yeri güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde millevtekili Yıldız, ziyareti sırasında Şenyaşar ailesinin işlettiği ucuzluk pazarına girdi. Görüntülerde kadın müşterilerin de bulunduğu sırada yaşanan tartışma üzerine Yıldız\'ın iş yerinden ayrıldığı, kardeşi ve korumaları ile Şenyaşar ailesinin mensupları arasında yaşanan kavga görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AK Parti milletvekili Yıldız\'ın Şenyaşar fertleriyle görüşmesi

- İş yerinde yaşanan tartışma üzerine ayrılan vekil Yıldız

- Vekil Yıldız\'ın korumaları ile Şenyaşar ailesinin sopalarla kavga etmesi

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-(DHA)

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

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3 - Işık: Muharrem İnce\'nin adını \'Kim Muharrem\' koyalım

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık bu çağda devletin fabrika yapmayacağını belirterek, \"Muharrem İnce diyor ki \'Fabrikaları biz yaptık siz sattınız\'. Hangi fabrikayı yaptınız? Bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar. Var ya hani bir tane Kim. Bizim Muharrem İnce\'nin adını \'Kim Muharrem\' koyalım\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te bur restoranda AK Parti İl Kadın Kolları\'nın organizasyonuyla iş kadınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Işık yaptığı konuşmada, \"Bir toplumda kadın güçlüyse toplum güçlüdür. Kadın güçlüyse ülke güçlüdür. Kadının zayıf olup da ülkenin güçlü olduğu bir örnek yok. Biz AK Parti olarak güçlü kadın, güçlü Türkiye sloganını benimsiyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum bu bizim politikamızın temelini oluşturuyor. Kadın ve aile ancak birlikte güçlü olabilir. Bazıları ne derse desin, AK Parti\'nin en temel yaklaşımı budur. Özellikle bu noktada bugüne kadar attığımız pek çok adımı kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir şekilde kadınımızın dışlanmasına, ezilmesine, ötelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Sadece kadını ön plana çıkartarak ailenin yıpratılmasına, örselenmesine, zayıflatılmasına müsaade etmeyeceğiz.\" dedi.

\'BUNLAR KUZEY KORE KAFASIYLA HAREKET EDİYORLAR\'

Müteşebbisin önünün açılması gerektiğini ifade eden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şimdi Muharrem İnce veya Meral hanım çıkıyor televizyona örneğin İnce diyor ki \'Fabrikaları biz yaptık siz sattınız\'. Hangi fabrikayı yaptınız? Bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. O devletin fabrika yapma anlayışı Sovyetlerle beraber çöktü. Çin bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Artık Rusya bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar. Var ya hani bir tane Kim. Bizim Muharrem İnce\'nin adını \'Kim Muharrem\' koyalım. Siz müteşebbisin önünü açacaksınız, destek, imkan vereceksiniz. Fabrikayı müteşebbis yapacak. Siz küçük işletmelere imkan, kredi vereceksiniz iş yerini onlar kuracak. \'Biz yaptık, siz ne yaptınız\'? diyor. Bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü bile anlayamamış insanlar. 1920\'lerde Cumhuriyetimiz yeni kurulmuşken daha ilk yıllarında bile o zaman Türkiye\'de özel sektör, özel teşebbüs gelişmediği için fabrikaları devlet kurdu, doğrudur. Çünkü fabrikaları yapacak özel sektör yoktu. Ama Gazi Mustafa Kemal diyor ki, fabrikaları biz kurduk ama yarın özel teşebbüs güçlenince onlar bu fabrikaları çalıştırıp yeni fabrikalar kuracak diyor. Bunlar sene 2018 olmuş hala fabrika yapmaktan bahsediyorlar. Biz Kocaeli\'de devlet olarak hiç fabrika yapmadık ama yüzlerce fabrika yaptırdık. Özel sektöre teşvik verelim, destek verelim, siz fabrikayı kurun dedik.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın salona gelişi

-Fikri Işık\'ın konuşması

-Kadınlardan görüntü

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA

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4 - Bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Dima\'nın amcası gözaltında

Berktuğ ÖNCÜ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'daki evinde, bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Suriye uyruklu Dima Aşaelim\'in (18) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tekstil işçisi amcası Bakrı A. (27) gözaltına alındı. Dima Aşaelim\'a ait altın takılar Bakrı A.\'nın işyerindeki dolabında, suç aleti bıçak ise çöp konteynerinde bulundu. Vücudunda 6 bıçak darbesi tespit edilen Dima Aşaelim\'in cesedinin üzerinde ağlarken bulunan 7 aylık oğluna ise yakınları bakıyor.

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi\'nde meydana geldi. Dima Aşaelim, saat 11.30 sıralarında, garson olarak çalışan 1,5 yıllık eşi Muhammet Kasım\'ı işe uğurladı. Öğlen saatlerinde eve gelen Dima\'nın kardeşi Valiht Aşaelim, kapı zilini çaldı, açan olmayınca endişelenip, annesinden aldığı anahtarla içeri girdi. Valiht Aşaelim, kucağında 7 aylık oğlu bulunan ablası Dima\'yı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, defalarca bıçaklandığı belirlenen Dima Aşaelim\'in öldüğünü saptadı. Aşaelim\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, minik H. de akrabalarına teslim edildi.

CİNAYET SONRASI OLAY YERİNE GELMİŞ

Dima Aşaelim\'in cesedinin bulunmasının ardından eve gelen Bakrı A.\'nın yüzünde tırnak izleri bulunduğu görüldü. Şüpheli hareketlerde de bulunan Bakrı A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Bakrı A., geniş katılımlı uzman bir ekip tarafından sorguya alındı. Başta suçlamaları reddeden Bakrı A., çapraz sorgusunda suçunu itiraf etti.

Bakrı A.\'nın \"Dima kaçarak evlendi. Ben onunla evlenmesini istemiyordum. Daha sonra ayrılmasını istedim. Olay günü de eve gidip bu konuda tartıştık. Sonra öldürdüm\" dediği öğrenildi.

Bakrı A.\'nın tarif ettiği yerdeki çöp konteynerinde suç aleti bıçak bulundu. Bıçak, kriminal incelemeye alınırken, Bakrı A.\'nın çalıştığı tekstil atölyesindeki dolabında yapılan aramada ise yeğeni Dima Aşaelim\'e ait altın takılar bulundu.

Otopsisi tamamlanan Dima Aşaelim\'in vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Dima Aşaelim\'in cenazesinin, Bursa\'da Kent Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cinayet zanlısının adliyeye sevki

Suç aleti bıçağın aranması ve bulunması

Detaylar

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5 - Boşandığı kocası tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Erkan D. (Dankız) (34), şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce boşandığı ve tekrar bir araya gelmek istediği eski eşi Döne Aksu\'yu (28), olumsuz yanıt alınca av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan Erkan D.\'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi\'nde meydana geldi. Emlakçı Erkan D., bir ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, ev hanımı Döne Aksu ile tekrar bir araya gelme konusunu konuşmak için evine gitti. Ancak Aksu\'nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine çılgına dönen Erkan D., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde öldü. Aksu\'nun cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Erkan D\'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinde cenaze kaldırılırken görüntü

- Döne Aksu\'nun ağlayan yakınları

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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6 - Bursa\'da 4 ayağı kesilmiş yavru kedi cesedi bulundu

BURSA\'da kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş yavru kedi cesedi bulundu. Polis ekipleri yavru kediyi bu hale getiren zanlı veya zanlıları tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son zamanlarda gündemde olan hayvanlara şiddet konusuna bir yeniside Bursa\'dan eklendi. Vatandaşlar, Bursa\'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Vatan Caddesi üzerine bulunan kaldırım üzerinde, 4 ayağı kesilmiş yavru kedi cesedinin olduğu fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu tahmin edilen yavru kedinin 4 ayağının kesildiğini tespit etti. Yavru kedi, belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırılarak hekimliğe götürüldü. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldüren şüphelileri tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan olayı gören ve durumu polise bildiren esnafta yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis ve veteriner ekiplreinden görüntüler

Olay yerinden görüntüler

Kediden görüntüler

Röportaj

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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7 - Sallanan köprüye kilitlenen dilekler

NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde, Kızılırmak üzerindeki asma köprünün (Sallanan Köprü) korkuluklarına, genç çiftler, dileklerinin gerçekleşmesi ve sevgilerinin bir ömür boyu sürmesi için asma kilit takıp, anahtarını nehre atıyor

Kızılırmak üzerindeki Sallanan Köprü’nün sağında ve solundaki korkuluklara asılan kilitler, görenlerin dikkatini çekiyor. Kiminin üzerinde isimler yazan kilitleri buraya takarak tutulan dileklerin gerçekleşeceğine inanılıyor. İlçede yıllardır anahtarcılık yapan Dilaver Kicci, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi, Avanos’ta da Kızılırmak üzerindeki köprüye kilit takmak için kendilerine geldiğini belirterek, ‘’Kilidi aldıktan sonra dilek tutup köprüye asıyorlar ve anahtarını da ırmağa atıyorlar. Bu gelenek, sadece Avanos’a has değil, dünyanın birçok ülkesinde de var. Bazıları üzerine isimlerini ve geldikleri günün tarihini de yazıyorlar. Bu yazma işini, bir dahaki geldiklerinde kilitleri yerinde duruyor mu durmuyor mu, kontrol etmek ya da astıkları kilidi görüp o günü anmak için yapıyorlar. Bazı gençler, yazıları kendileri yazıyor, bazılarına da buradaki diğer esnaf arkadaşlar yardımcı oluyor. Kimileri ise kuyumculara gidip yazdırıyorlar. Kilit asanların dileklerinin tutup tutmadığını sormadım ama 2-3 defa gelenleri ya da arkadaşlarını da getirenleri gördüm’’ dedi.

İstanbul’dan Kapadokya’yı görmeye gelen 4 yıllık evli Güney ve Gökçe Deniz çifti de Kızılırmak üzerindeki Sallanan Köprü’ye dilek tutup kilit taktı. Gökçe Deniz, 4 sene önce evlendikleri zaman balayına Fransa’nın başkenti Paris’e gittiklerini ve orada da köprüye kilit taktıklarını söyledi. Deniz, ‘’Duyduk ki Avanos’ta da böyle bir gelenek var, burada da yapalım dedik ve dileğimizi tutarak kilidimizi takıp anahtarını da ırmağa atacağız. Güzel bir gelenek, inşallah uzun yıllar sürer. Ancak buraya kilitlerin yanına poşet ya da bezler de bağlamışlar. İnşallah böyle kötü şeyler bağlayıp kirletmezler. Değişik renkteki kilitler asılsın ve burası rengarenk olsun. Herkese hayırlı olsun, bol şans diliyorum’’ diye konuştu. Eşi Güney Deniz de, yurtdışında köprülere bu tarz kilit asıldığını çok gördüklerini ifade ederek, ‘’Ülkemizde de Avanos’ta böyle bir etkinliğin, geleneğin olduğunu gördük. Burada da uygulamaya gerek duyduk. İnşallah bu gelenek devam eder, güzel bir geleneği uzun yıllar sürdürmüş oluruz’’ şeklinde konuştu.

Köprüden, kız arkadaşıyla geçen 18 yaşındaki Meryem Karaca ise sevgililerin, aşklarının bir ömür boyu sürmesi için köprüye kilit takıp, anahtarını suya attıklarını söyledi. Karaca, ‘’Sevgililer, aşkları bir ömür boyu sürsün diye ve aşklarını kilit altına almak için böyle bir şey yapıyorlar. Bu sayede aşklarının sonsuza dek süreceğini düşünüyorlar. Kilit asmanın batıl inanç olduğuna inanıyorum. Sevgililerin bu dileklerinin gerçekleşip gerçekleşmediği bilmiyorum. Ancak güzel bir şey. Henüz bir sevgilim olmadığı için ben denemedim. Sevgilim olduğu zaman ben de yapmayı isterim, sevgilim olduğunda ben de köprüye kilit takmayı düşünüyorum’’ dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüye asma kilit takan çiftle röportaj

-Köprüdeki kilitlerden görüntüler

-Kilit satan esnafla röportaj

-Kilit üzerine yazı yazılması

-Köprüde genç kızla röportaj

-Detay görüntüler

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

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