DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MUHARREM İNCE, GÜNÜ KÖYÜNDE DİNLENEREK GEÇİRDİ

CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dün gece annesi ve ailesinin yaşadığı Yalova\'nın Elmalık Köyü\'ne geldi. Yalova merkezden 9 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki evinde günü dinlenerek geçiren Muharem İnce, gazetecilere el sallayıp selamlaşırken, \"Arkadaşlar biraz dinlenmem lazım. Akşama köydeki iftara katılacağım. Sabah ise bayram namazına gideceğim\" dedi. Muharrem İnce, yoğun geçen seçim maratonuna bir günlük mola verdi. Dün akşam saatlerinde annesi ve ailesinin yaşadığı Yalova\'nın Elmalık Köyü\'ne gelen Muharrem İnce, geceyi kendi evinde geçirdi. Gün boyu dinlenen Muharrem İnce evinden dışarı çıkmazken, bir ara gazetecilere el sallayıp \"Merhaba\" dedi. \"Biraz dinlenmem lazım arkadaşlar\" diyen Muharrem İnce, \"Bugün istirahatteyim arkadaşlar, kusura bakmayın. Akşam köydeki iftara katılacağım. Yarın sabah ise bayram namazını kılıp ailemle bayramlaşacağım\" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Yalova\'da bugün yapacağı mitingi evinden izlemesi beklenen Muharrem İnce, yarın akşam Yalova\'da ikinci mitingini yapacak.

Görüntü Dökümü

-------------------

İnce\'nin kendi evinden görüntüler

Parmaklıklar ardında bahçe içinde görüntüsü

Ayaküstü kısa sohbet

Bahçe içine doğru gidiş

1 dk 21 sn. 82 mb

Süheyla GÖZDERELİLER/Hasan BOZBEY/YALOVA(DHA)

======================================================

2)TEKİRDAĞ\'DA FERİBOT İSKELESİNDE BAYRAM KUYRUĞU

RAMAZAN Bayramı tatillerini Marmara Denizi\'ndeki adalarda geçirmek isteyenler, araçlarıyla Tekirdağ sahilindeki feribot iskelesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini Marmara Denizi\'nde bulunan Avşa, Erdek ve Marmara adalarında geçirmek isteyenler feribotların kalktığı sahilde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla feribotları kullanarak araçlarıyla Bandırma ile Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilcilerin araç kuyruğu zaman zaman 1.5 kilometreyi buldu. Trafik ve zabıta ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir alırken, tatilciler araçlarıyla yol kenarlarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Liman girişindeki kuyruk

- Araçlardan detaylar

- Kuyruktan detaylar

-Sırada bekleyenle röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

========================================================

3)DOKTORUN HAYATINI KURTARDIĞI GENCİ BIÇAKLAYAN SANIĞA TAHRİK İNDİRİMİ

BURSA\'da, ağır yaralı olarak getirildiği hastanenin acil servisinde duran kalbi, sedye üzerine çıkan doktor tarafından yeniden çalıştırılan Osman Cengiz\'i (32) bıçakladığı iddiasıyla yargılanan Emin Çakır\'ın cezası belli oldu. Cengiz\'i eşi ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle bıçakladığını söyleyen Emin Çakır, önce 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aşırı tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı 8 yıla indirdi. Olay, geçen 22 Şubat tarihinde merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi\'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Osman Cengiz\'in, göğsünden yaralı olarak getirildiği Muradiye Devlet Hastanesi\'nin acil servisinde kalbi durdu. Burada görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Hüseyin Yenice, sedyenin üzerine çıkıp Cengiz\'in duran kalbini masajla çalıştırdı. Dr. Yenice, kalp masajını ameliyathaneye kadar sürdürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kalbinden bıçaklanan Osman Cengiz, yapılan ameliyatla hayatta kalmayı başardı. Doktorun bu fedakarlığı Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan tarafından ödüllendirilirken, sağlığına kavuşan Osman Cengiz ise taburcu edildi. Olay sonrası tutuklanan Emin Ç. hakkında ise \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bursa 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında ifade veren Emin Çakır, \"Eşim Derya, güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Evli olan meslektaşı Osman Cengiz ile gönül ilişkisi vardı. Bunu biliyordum. Yaptıkları yanlışı kendilerine söyledim. Olay sabahı işe giderken cebimdeki paradan 200 TL\'nin eksik olduğunu anladım. Derya\'yı aradım. Bu yüzden tartıştık. Sonra kendisi evden ayrıldı. Kendisine telefon ile ulaşamadım. Şüphelenip, bu kez Osman\'ı aradım. Telefona eşim Derya çıktı. Onun ile konuşurken bu kez araya Osman\'ın eşi Refiye girip bana ev adreslerini söyledi. Ben de hemen belirtilen yere gittim. Evde Osman ile aramızda tartışma çıkınca kendimi korumak amacıyla yanımda bulunan bıçağı rastgele salladım. Yaralamışım. Pişmanım\" dedi. Derya Çakır da ifadesinde Osman Cengiz ile ilişkisi olduğu yönünde ifade verdi.

AŞIRI TAHRİK

Davanın ikinci duruşmasına çıkan Emin Çakır\'ın aldığı ceza belli oldu. Taraflar ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Emin Çakır\'a \'Kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Aşırı tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı 8 yıla indirirken, Çakır\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Doktorun hastaya sedye üzerinde kalp masajı yapması (Güvenlik kamerası)

-Hastaneden görüntü

-Doktorun ödüllendirilmesi (ARŞİV)

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)

==================================================

4)ŞEHİTLİKLERDE DUYGU SELİ

SAMSUN’da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı.

Her bayram öncesi olduğu gibi arife günü de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Samsun’daki Asri Mezarlığı, Kıranköy Mezarlığı ve Derecik Mezarlıklarına kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, Kur\'an okuyup dua etti. Bazı vatandaşlar da mezar taşlarına eşarp bağladı.Garnizon ve Polis şehitliklerinde de duygu yüklü anlar yaşandı. Şehit yakınları, mezar başlarında okuduğu dualarla şehitleri andı.

Görüntü Dökümü-HD

---------------------------

-Mezarlıktan görüntü

-Vatandaşların mezarlıklara gitmesi

-Vatandaşların çeşmeden şişelere su doldurması

-Küçük bir çocuğun dedesine dua etmesi

-Vatandaşların yakınlarının mezarlarını temizlemesi ve dua etmeleri

-Şehitlik mezarlığından görüntü

-Vatandaşların şehitlere dua etmesi

-Mezar taşlarındaki eşarplardan görüntü



(SÜRE: 01.18 DK.)-(BOYUT: 148 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

===================================================

5)ŞEHİT PİLOTUN AĞABEYİNDEN SİTEM

ŞIRNAK\'ta geçen yıl yüksek gerilim hatlarına takılması nedeniyle kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde, 12 askerle birlikte şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak\'ın ağabeyi Orhan Sığnak, \"Bu insanların 15 saniyelik haber konusu olmaması gerekiyor. İsimlerinin yaşatılması gerekiyor\" dedi. Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak\'ın ailesi, Ramazan Bayramı arifesinde Asri Mezarlığa gelerek kabrini ziyaret edip, dualar okudu. Şehidin ağabeyi Orhan Sığnak, kardeşinin öldüğü günden bu yana bayramların buruk geçtiğini ve İstanbul’da yaşamasına rağmen tüm özel günlerde Adana\'da kardeşinin mezarına geldiğini söyledi. Sığnak, \"Bu insanların 15 saniyelik haber konusu olmaması gerekiyor. İsimlerinin yaşatılması gerekiyor. Kardeşim ve kara hava şehitleriyle alakalı Türkiye çapında çeşitli faaliyetler, organizasyonlar yapıyoruz. Motosiklet, bisiklet grupları tarzında sosyal aktiviteler yapan insanlarla buluşuyoruz. Bunlarla şehitlerimizi anma, hatırlamaya dönük etkinlikler yapıyoruz. Burada devletin bize ön ayak olup şehitlerin isimlerinin verilebiliyorsa isimlerinin hepsinin birer okula, kreşe, devlet kurumuna vermesi gerekiyor. Bir elmanın iki yarısı gibiydik. İkiz gibiydik. Çocukluğumdan, askeri liseye gidişine, harp okuluna gidişine, pilot oluşuna ve güneydoğuya gidişine kadar belki yüz yüze görüşmüyorduk ama telefonda hep beraberdik, kalplerimiz hep beraberdi. Tesellimiz bu insanların şehit olması, bunların cennete kavuşması\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

------------------------

- Mezarlık tabelasından detay

- Şehit yakınlarından detay

- Orhan Sığnak ile röportaj

- Orhan Sığnak\'ın dua etmesi

Haber - Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

SÜRE: 2\'49\" BOYUT: 172 MB

=================================================

6)EDİRNE\'DE PKK ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

EDİRNE\'de polis ekiplerince baskın yapılan evde terör örgütü PKK üyesi \'Mazlum Doğan\' kod adını kullandığı belirlenen H.T. gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta yapılan teknik takip sonucu bir PKK şüphelisinin şehri merkezinde bir evde saklandığı bilgisini ulaştı. Ev polis ekiplerince izlendikten sonra düzenlenen operasyonda PKK\'lı \'Mazlum Doğan\' kod adı kullanan H.T. gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade işlemleri tamamlanan H.T., elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Edirne Adliyesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

====================================================

7)ADANA\'DA ARİFE GÜNÜNDE ŞEHİTLİKLERE ZİYARET

Adana\'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde, şehit evlatlarının mezarları başında dua etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri ve kent protokolü de şehitliğe gelerek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, şehit aileleriyle birlikte dua okudu. 2016 yılında Şırnak\'ın Cizre ilçesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur\'un annesi Sevim Buğur, cephedeki askerler için de dua ettiğini kaydederek, \"Terörün Allah belasını versin. Yok etsinler, kökleri kurusun\" dedi. 2015 yılında Ağrı\'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Oruç\'un babası Ahmet Oruç da gönlünün kırık olduğunu belirterek, \"Evlat kaybettik, kolay değil ama vatan uğruna. Terörle mecbur mücadele edeceğiz. Ne için yaşıyoruz; vatan için. Gerekirse biz de gideriz. Yapacak bir şey yok, kader öyle\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

------------------------

-Şehitlikten ve ziyaretçilerden drone görüntüsü

- Şehitlik ziyaretçilerinden genel detaylar

- Kent protokolü ve askerlerden detaylar

- Dua edilmesi

- Sevim Buğur ile röportaj

- Ahmet Oruç ile röportaj

Haber - Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

SÜRE: 4\'17\" BOYUT: 261 MB

=========================================================

8)HOCALAR\'IN YÜZDE 30\'U SINIFTA KALDI

ADANA’da, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta dua okuyan hocaların sahte olup olmadığının anlaşılması için yapılan sınava katılanların yüzde 30’u başarısız oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde, mezarlıklarda sahte hocalara karşı önlem aldı. İl Müftülüğü’nün desteğiyle, mezarlıklarda dua ederek kabir ziyaretine vatandaşlara hizmet vermek isteyen \'hocalar\' sınava girdi. Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durukan, kentteki 5 mezarlıkta sınavların yapıldığını belirterek şunları söyledi:

\"Kabir ziyaretine gelen insanlara, hoca olmayan insanlar hocaymış gibi davranarak insanların dini duygularını sömürüyor. Biz de müftülükten izin alarak sınav yapıyoruz. Sınavı geçenlere yaka kartı veriyoruz, bunların dışında olanları da mezarlıklarımızdan çıkarıyoruz; insanları kandırmasın diye. Şu anda yüzde 25-30’u bilmiyor bu işi. Eline bir kitap almış dua kitabı, Kur’an; onları da güvenlik görevlileri nezaretinde kabristan dışına çıkarıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Sıraya girenlerden genel detaylar

- İmamın hocalara sınavı geçemediğini belirtmesi

- Bekir Durukan ile röportaj

Haber - Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

SÜRE: 2’06’’ BOYUT: 128 MB

======================================================

9)SURİYELİ ÇOCUK DİLENCİLERİN TRAFİK IŞIKLARINDAKİ ÖLÜM OYUNU

SAMSUN’da Suriyeli çocuklar, tehlikeli olmalarına rağmen trafiğin yoğun olduğu trafik ışıklarında dileniyor.

Kırmızı ışıkta duran araçlardan para isteyen Suriyeli çocuklar ölüme meydan okuyor. Araçların yoğun bir şekilde geçişlerine aldırış etmeyen Suriyeli çocuklar, ailelerine para götürebilmek için trafik ışıklarında duran otomobiller arasında dileniyor. Özellikle İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı üzerinde grup halinde dilenen Suriyeli çocuklara kimi araç sürücüsü tepki gösterirken, kimileri de para veriyor.

Görüntü Dökümü-HD

---------------------------

-Suriyeli çocukların ışıklarda bekleyen araçlardan para dilenmeleri

-Küçük Suriyeli çocuğun araçların peşine koşması

-Detay görüntü

(SÜRE: 02.46 DK.)-(BOYUT: 311 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

===============================================================

10)BİNGÖL\'DE 45 MİLYON LİRALIK YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

BİNGÖL merkezli olarak, 11 ilde, 6 Haziran günü başlatılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 26\'sı tutuklandı. Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamada, kentte bulunan şüphelilerin hesaplarına yıllık 45 milyon lira para girişi olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bingöl Valiliği, Şüpheliler ve kurdukları şirketlerin 6 milyon liralık mal varlığına el konulduğunu da açıkladı. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise, yurt dışına yapılan transfer miktarının 1 trilyon 2 milyar 759 milyon 389 bin 407 lira olduğunu ve elde edilen gelirden 134 milyon 314 bin 717 lirasının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderinin talimatı sonrası ilgili bankaya yatırılarak silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığını açıkladı.

Bingöl\'de, 6 Haziran günü başlatılan ve 11 ili kapsayan yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği görevlilerince, \'Çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek\', \'Örgüte üye olmak\', \'Örgüte yardım etmek\', \'Örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis oynatmak ve yynanmasına yer ve imkan sağlamak\', \'Para nakline aracılık etmek\',\'Suçtan elde edilen mal varlığı geğerlerini aklamak\', \'Nitelikli yağma\' ve \'Suç üstlenmesi için tehdit\' suçları ile ilgili olarak 7 aydan bu yana teknik takip ve suç gelirlerinin araştırılması çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, \"Araştırmalar sonucunda, çıkar amaçlı örgütün kişi veya kişilerden alacakları tehdit ederek talep ettikleri, alamadıkları kişilere baskı, cebir şiddet, tehdit kullandıkları, borçlarını ödeyemeyecek durumda olan kişilere senet imzalattıkları, bankalardan kredi çektirdikleri, ellerinde bulunan ev, işyeri, tarla, bahçe, araç, ziynet altın gibi mallarını sattırarak alacaklarını tahsilat yoluna gittikleri, tüm bunlar nedeniyle intihara teşebbüs ve hatta yasa dışı bahis parası alacak vereceklerinden dolayı cinayet olaylarının işlendiği, kurulu bulunan aile düzenlerinin yıkılarak dağıldığı, faaliyetlerini sürdüren suç örgütü gruplarının ise gün geçtikçe kazançlarını artırarak suçtan elde ettikleri gelirle suç gelirinin kaynağını gizlemek, yasal sisteme dahil etmek amacıyla kendilerine veya yakınlarının üzerlerine taşınır veya taşınmaz mal edindikleri,yine bahis paralarının gönderilerek suç geliri kaynağından uzaklaştırıp yasal sisteme dahil ederek yurtdışına çıkarttırılması için çok sayıda paravan şirketler kurdurdukları ve bankalardan hesaplar açtırdıkları tespit edilmiştir.\"denildi.

VALİLİK:ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINA YILLIK 45 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ YAPILDI

Suç gelirleri ile mücadele kapsamında, banka ve kurumlardan alınan verilerin incelemesi ve yapılan teknik takipte, Bingöl\'de bulunan şüpheli şahısların hesaplarına yıllık 45 milyon lira para girişi olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, \"Şüpheli şahısların ve 15 şirketin tüm bankalarda bulanan tahmini değeri 2 milyon lira olan hesaplarına, yine şüphelilere ve akrabalarına ait suçtan elde edildiği değerlendirilen tahmini değeri 1 milyon 640 bin lira olan 27 motorlu kara aracına, tahmini değeri 2 milyon 845 bin lira olan taşınır mallarına el konulmuştur. Belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilen toplam 127 şüpheli şahıs hakkında Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla 6 Haziran 2018 günü saat.06.00’da Bingöl merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar neticesinde; toplam 90 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 37 şüpheli hakkında ise yakalama kararları çıkartılmıştır. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet Av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 79 adet tabanca fişeği, toplam 117 bilgisayar, 100 bin lira civarında nakit para, 2 bin 750 Euro, 150 bin lira değerinde 3 adet senet, 1 adet 230 bin lira değerinde çek, 50 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 adet sigaramatik makinesi, 1 adet çarkıfelek makinesi elde edilmiştir. Yakalanan şüphelilerden 45’i, gerekli işlemler neticesi, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda müdürlüğümüzden salıverilmişler. 45 şahıs mevcutlu olarak Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, 18 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 26 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.\" denildi.

BAŞSAVCILIK:134 MİLYON LİRA FETÖ\'NÜN BANKASINA YATIRILDI

Operasyonla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada ise,belirtilen suçların dışında, yasadışı bahis adı altında toplanan paraların FETÖ/PDY terör örgütüne gönderilerek, örgüte finans sağlama suçundan yaklaşık 6 ay süren teknik takipli soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, \"Yasadışı bahis şirketleri ve aracı şirketlerin hesaplarından yurt dışına başta Malta ve KKTC olmak üzere bir çok farklı ülkeye para transferi yapıldığı, şu ana kadar yapılan tespitte yurt dışına yapılan transfer miktarının 1 trilyon 2 milyar 759 milyon 389 bin 407 lira olduğu, Bingöl ilinde yıllık 45 milyon liralık yasa dışı bahis oynatıldığı, elde edilen bu gelirden 134 milyon 314 bin 717 lirasının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderinin talimatı sonrası ilgili bankaya yatırılarak silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığının tespit edilmiştir. \"denildi.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılması

- Şüphelilerin araçlara konulması

- Bingöl adliyesine getirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA) -

====================================================

11)ADANA\'DA GÜZEL YÜREKLİ İNSANLAR KEDİYİ KURTARDI

Adana\'da bir inşaatın güvenlik ağına takılan kedi yaralı olarak kurtarılıp veterinere götürüldü.

Seyhan Gürselpaşa Mahallesi\'nde bir inşaatın güvenlik ağına takılan ve can havliyle kurtulmaya çalışan kediyi gören vatandaşlar oturdukları apartmanın güvenlik görevlisine haber verdi. İnşaata çıkan güvenlik görevlisi Adnan Faruk Yiğit ayağı ve boynu ağ iplerine dolaşarak yaralanan kediyi kurtardı. Uzun süre aç kaldığı için bitkin düşen ve dolaşan ip nedeniyle ayağı kangren olmak üzere olan kedi mama verilip veterinere götürüldü. Veteriner Adem Balcı tarafından tedavi altına alınan kedi kangren olmak üzere olan ayağı tedaviye yanıt verirse kesilmeden kurtarılıp iyileştikten sonra sahiplendirilecek.

Görüntü dökümü:

---------------------

-İnşaat güvenlik ağına takılan kedi

- Adnan Faruk Yiğit\'in kediyi kurtarması

- Adnan Faruk Yiğit ile röportaj

-Kurtarılan kedi

- Veteriner Adem Balcı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Zeki GÜNAL-Kamera: ADANA,(DHA)

=====================================================

