DHA YURT BÜLTENİ-7

Eve giren hırsız, ev sahibini bıçaklayıp kaçtı



Adana\'da sahur vakti eve giren kimliği belirsiz hırsız, kendisini fark eden ev sahibi Cüneyt Şimşek\'i bıçakla karnından ve yüzünden yaralayıp, kaçtı.

Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42121 Sokak\'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahura kalkan Cüneyt Şimşek, evde hırsızla yüz yüze geldi. Maskeli kimliği belirsiz hırsız, kendisini yakalayama çalışan Şimşek\'i bıçakla karnından ve yüzünden yaraladıktan sonra evden kaçtı. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiren Şimşek, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şimşek\'in hastanedeki tedavisi devam ederken, hırsızın da evden herhangi bir şey çalamadığı belirlendi. Kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Ev sahibi Cüneyt Şimşek\'in polislerle konuşması

- Şimşek\'in polislere neresinden yaralandığını anlatması

- Şimşek\'in yüzü yaralı, tişörtü yırtık hali

- Şimşek\'in ambulansa bindirilmesi

- Şimşek\'in ambulansın içindeki görüntüsü

- Ambulansın gidişi

- Evin dış görüntüsü ve polis aracı

- Polis aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'14\" - BOYUT: 75.8 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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Anne ve babasını öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi/EK GÖRÜNTÜLERLE



Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Uçar (27), tartıştığı annesi Nezihe Uçar (64) ve babası Ali Uçar\'ı (61) boğazlarından bıçaklayarak öldürüp cesetlerle bir gün geçirdi.

Olay, dün sahur vakti ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi\'ndeki 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul\'da işçi olarak çalışan ve 10 gün önce eve gelen Mehmet Uçar, çiftçilikle uğraşan babası ve annesiyle sahur saatinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Uçar, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Babasını oturma odasında, annesini ise mutfakta sahur hazırlığı yaparken boğazlarından bıçaklayan Uçar, daha sonra anne ve babasının cesedini halıya sararak geceyi evde cesetlerle geçirdi. İftar saatinde yemek getiren komşuları, evin bahçesinde gördükleri Uçar\'a anne ve babasını hiç görmediklerini sordu. Uçar\'ın \"Onlar çok iyi bir yerde\" diye cevap vermesi üzerine şüphelenen komşuları, Ali Uçar\'ın mahalle muhtarı olan ağabeyi Ramazan Uçar\'a durumu haber verdi. Amcasının eve geldiğini gören Uçar, babasına ait olan 31 KEK 35 plakalı otomobile binerek kaçtı. Amca Uçar\'ın ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde cesetlerle karşılaştı. Olayı öğrenen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçar ise Jandarmanın çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Cinayetin işlendiği ev ile içerisi

- Komşunun olayı anlatması

- İslahiye Devlet hastanesi

- Cesetlerin morga konması

- Anne ve babanın sağlık fotoları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,(DHA)

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Ayvalık\'ta 1777 paket kaçak sigara ele geçirildi



Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 1777 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir\'den Ayvalık\'a gümrük kaçağı sigara getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatı ile harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Altınova Mahallesi uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalarda 1777 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü S.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber:Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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Gaziantep\'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyor

Gaziantep\'te yaşayanlar, Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesiyle iftar ve sahuru açık alanlarda yapmayı tercih ediyor. Kentte iftardan sahura, yaklaşık 5 ton ciğer tüketiliyor.

Yaz mevsimine denk gelen Ramazan ayının başlamasıyla Gaziantepliler, gündüz sıcaktan korunmaya çalışırken, yemek saatlerini ise açık alanda geçirmeyi tercih ediyor. İftar ve sahur vakitlerinde hareketli olan kentte, ciğer başta olmak üzere dalak, böbrek, kavurma ve yürek gibi sakatatlar yoğun olarak tüketiliyor. Kent genelinde iftardan sahura kadar yaklaşık 5 ton ciğer tüketiliyor. Sakatat yemek isteyenler ise tarihi Antep Kalesi çevresindeki ciğercilere akın ediyor. Kale bölgesinde yıllardır ciğercilik yapan Atilla Narcı, kentte günlük yaklaşık 5 ton ciğer tüketildiğini belirterek, \"Bizim Antep kültürümüzde sahurda, iftarda vazgeçilmezimiz ciğer. Günlük 5 ton ciğer tüketimi var. Ramazan ayında Antep\'in en popüler yemeği ciğer. İnsanlar, gündüz tok tutmak için sahurda ve iftarda ciğer tüketiyor\" dedi. Ciğerci ustası Mehmet Emin Beydüz ise \"İnsanlar, sahurda genelde sakatat tüketiyor; böbrek, yürek, ciğer, kavurma tercih ediyor. Bunları çeşitli baharatlarla tatlandırıp yiyorlar\" diye konuştu. Gaziantepliler de yıllardır süren geleneği devam ettirdiklerini, Ramazan ayını ciğersiz düşünemediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ciğercilerden detay

- Vatandaşların beklemesi

- Mangal başında sırada bekleyenler

- Mangalda pişen sakatatlar

- Dürümlerin hazırlanması

- Vatandaşların yemesi yemesi

- Ciğerci ustalarıyla röp.

- Vatandaşla röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

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Harçlıklarıyla süt alıp kedileri beslediler

Karaman\'ın Ermenek ilçesinde, parkta yavrularını emziren kediyi gören 2 kardeş, harçlıklarıyla süt alarak, kedileri besledi.

Ermenek ilçesi Taşbaşı Mahallesi\'nde oturan Arzu (12) ile kardeşi Durmuş Ardıç (9), parkta kedinin, 4 yavrusunu emzirdiğini gördü. Bunun üzerine 2 kardeş, ceplerinde bulunan 1 liralık harçlıkla bakkala gidip, süt alarak, kedileri besledi. Durmuş kardeşlerin bu davranışı ile anne kedinin yavrularına ilgisi, çevredekiler tarafından dikkatle izlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Kedilerden detay

- İki kardeşin sütle kediyi beslemesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KONYA,(DHA)



