DHA YURT BÜLTENİ-7

CHP\'den İzmir\'de Filistin için eylem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınmasını ve bu duruma tepki gösteren onlarca Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülüp, binlencesinin yaralanmasını, Türkiye\'de eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalarla protesto etti. İzmir\'de de İsrail ve ABD\'yi protesto eden CHP\'liler, \"Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\" sloganı attı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Filistin\'de yaşananların büyük bir katliam, bir insanlık dramı olduğunu söyledi.

İzmir\'de, Konak Meydanı\'ndaki Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan CHP\'liler, üzerinde \'Filistin halkı yalnız değildir\', \'Müslümanlar arası zulme son verin\' yazılı dövizler taşıdı. CHP İzmir milletvekillerinden Tacettin Bayır ile Atila Sertel\'in yanı sıra bazı ilçe belediye başkanları ve il yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, onlarcasının hayatını kaybettiği, insanlık dışı saldırıyı lanetlediklerini söyledi. Bu dramın en önemli sebebinin, Filistin sorununun çözümsüzlüğü ile başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail\'in gaddar tutumu olduğunu dile getirdi. Yücel, Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu\'da yaşanan sorunların çözüme kavuşmasının imkansız olduğunu vurguladı. Yücel, \"İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine, masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70. kuruluş yıldönümünde Kudüs\'te açılmış olması, büyük bir provokasyondur. ABD\'yi, bu yanlış politikasını terk etmeye; İsrail\'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz\" diye konuştu.

TECRİT ÖNERİSİ

CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin devleti ile İsrail\'in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu söyleyen Deniz Yücel, \"ABD ve İsrail\'in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamakta. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP\'nin yıllardır uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar, bir yandan ABD\'nin Ortadoğu politikalarını kınarken diğer yandan Suriye\'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır. CHP tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur\" dedi. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmayı, en güçlü bir şekilde hayata geçirmenin gerekli olduğunu kaydeden Yücel, İsrail\'in katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmesi önerisinde bulundu.

BAYIR\'DAN ÖNERGE ELEŞTİRİSİ

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, CHP\'nin İsrail ile geçmiş yıllarda yapılan bütün anlaşmaların askıya alınması önerisinin AK Partili üyeler tarafından reddedildiğini anımsatarak, \"Bu da gösteriyor ki AKP dış politikada iki taraflı bir siyaset yapıyor. Türkiye\'de halkın oyunu almak için Müslümanları kullanarak farklı bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına çıktığında farklı şeyler söylüyor. Yaptığı her yurt dışı ziyaretinde Türkiye adına bir takım satın almalarda bulunuyor. Oraya şirin görünmeye çalışıyor. Seçim arifesinde kendine destek istiyor aslında. İngiltere\'ye gidiyor, oradan uçak alıyor. Bir başka yere gidiyor oradan tank alıyor. Filistin halkı Türkiye\'nin kardeş halkıdır. AKP iktidarı Filistinlilere yapılan bu zulme sanki karşı çıkıyormuş gibi görünse de uygulamalarında karşı çıkmıyor. İkircikli politika var. Önergenin AKP oyları ile mecliste reddedilmesini kınıyoruz. Madem samimiydiniz, onu kabul etmeniz gerekiyordu. Eski anlaşmaları rafa kaldıracaktınız. Ta ki Ortadoğu\'dan Amerika ve İsrail çekilene kadar\" diye konuştu. Partililer açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-CHP\'lilerin Konak\'ta toplanması

-CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel\'in açıklaması

-Açıklamadan detay ve genel görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

=========================================

Akıma kapılan beton mikserinin şoförü öldü

Gaziantep\'in Araban ilçesinde, beton mikseri şoförü Coşkun Yıldız (51), aracının üzerinde temizlik yaparken suyun elektrik telleriyle temas etmesi sonucu akıma kapılıp, öldü.

Olay, geçen 10 Mayıs’ta Araban ilçe merkezinde meydana geldi. Beton mikseri şoförü 4 çocuk babası Coşkun Yıldız, aracın üzerine çıkıp temizlik yaparken, hortumdan çıkan su, elektrik telleriyle temas etti. Akıma kapılan Yıldız, ağır yaralandı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Coşkun Yıldız, çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 6 gün yaşam mücadelesi veren Yıldız, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Coşkun Yıldız’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Coşkun Yıldız\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının

- Yakınlarının cenazeyi alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

============================================

Okul yolunda tankerle çarpışan motosikletteki öğrenci öldü

Burdur\'da okula gittikleri motosikletle kavşaktan dönüş yapmaya çalışan süt tankeriyle çarpışan lise öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Buğrahan Özeren öldü, aynı yaştaki sınıf arkadaşı Merve Tuğçe Yıldız ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Tefenni karayolunun 5\'inci kilometresindeki Bülent Ecevit Bulvarı\'nda meydana geldi. Özel bir kolejde 10\'uncu sınıf öğrencisi Hasan Buğrahan Özeren\'in kullandığı, sınıf arkadaşı Merve Tuğçe Yıldız\'ın da bulunduğu 09 R 4520 plakalı motosikletle aynı istikamette seyreden Mesut T.\'nin kullandığı 15 DY 827 plakalı süt tankeri çarpıştı. Okula giden Hasan Buğrahan Özeren ve Merve Tuğçe Yıldız, kavşaktan dönüş yapmak isteyen tankerin sol arka tekerine çarpan motosikletten yola savrularak ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılardan Hasan Buğrahan Özeren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Merve Tuğçe Yıldız ise ameliyata alındı. Ölen Hasan Buğrahan Özeren\'in eski Burdur Sağlık Müdürü Hüseyin Özeren\'in oğlu olduğu belirtildi. Kazayı duyup gelen Özeren ve Yıldız\'ın arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede bir kask bulurken, kaza sırasında kaskın takılı olup olmadığı ise öğrenilemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Kazaya karışan kamyon ve motor

- Yoldaki trafik

- Hastane önündeki arkadaşları

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

========================================

Çal\'da kaybolan yaşlı kadın için AFAD harekete geçti

Denizli\'nin Çal ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan 90 yaşındaki Fatma Gülmesi için Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama, kurtarma çalışması başlatıldı.

Çal\'da yalnız yaşayan 90 yaşındaki Fatma Gülmesi, geçen 14 Mayıs\'ta ortadan kayboldu. Yakınları merak edip, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçlerinin de ilçe merkezindeki çabalarının sonuç vermemesi üzerine, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istenerek, ilçenin çevresindeki ormanlık alanlarda bugün sabah saatlerinde arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarından görüntü

-Fatma Gülmesi\'nin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

========================================

Hırsızlar kiraladıkları rezidansta eğlenirken yakalandı

Kocaeli\'nin Gebze ilçesi ve İstanbul\'da iki iş yerinden hırsızlık yaparak, çaldıkları eşyaları satıp elde ettikleri parayla kiraladıkları lüks bir rezidanstaki dairede eğlenen 4 hırsız yakalandı.

13 Mayıs günü Gebze\'de bir otomobil galerisine giren hırsızlar, 2 adet dizüstü bilgisayar, 25 lüks araca ait anahtar ve 130 bin TL değerindeki bir otomobili çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı kişilerin 15 Mayıs tarihinde İstanbul Pendik\'te bir marketi de soyduklarını belirledi. Polis, Pendik\'te marketten sigara, 700 TL ve bir dizüstü bilgisayar çalan hırsızların İ.A.(20), A.E.(21), Ş.A.A.(19) ve Y.C.P.(19) olduklarını belirledi. Polis, zanlıların İstanbul Maltepe\'de bulunan lüks bir rezidanstan daire kiraladığını tespit etti. Kiraladıkları rezidansta eğlenen zanlılar polisin operasyonu ile yakalandı. 4 kişinin kiraladıkları aracın içinde bulunan yaklaşık 15 bin TL değerindeki sigara, bir adet havalı tabanca ve 2 adet araç plakası ele geçirildi. Hırsızların, Gebze\'deki galeriden çaldıkları otomobil ise İstanbul Maltepe\'de park edilmiş halde bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.A.\'nın 12 adet sabıka kaydı ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, A.E.\'nin hırsızlık suçundan 6 adet sabıka kaydı, Ş.A.A.\'nın hırsızlık suçundan 29 adet sabıka kaydı ve Y.C.P.\'nin de hırsızlık suçundan 6 adet sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Otomobil galesinini güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 kişinin içeridi rahat tavırları ve gülmeleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Zanlıların oto galeriden hırsızlık anını gösteren güvenlik kamerası

-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Nabi YAZICI/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

========================================

Gümüşhane’de gerçeği aratmayan ‘terör saldırısı’ tatbikatı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerince \'Bombalı terör saldırısı\' tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği 155 öğrencinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Oyunları kapsamında geçen yıl ‘Travma Rallisi’ düzenleyen Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri bu kez kampüs içerisinde \'Bombalı terör saldırısı\' tatbikat gerçekleştirdi. Bölüm öğrencileri senaryo gereği ‘Bombalı terör saldırısı’ vakasını ele alarak, olası patlamada yaralılara nasıl müdahale ve nakil edileceği konularında deneyim kazanmaya çalıştı. Her aşaması takip edilerek video kaydına alınan ve 155 öğrencinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

UYGULAMALI EĞİTİM

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğretim üyesi Prof. Dr. Saime Şahinöz, uygulamalı olarak eğitim verdiklerini söyledi. Şahingöz, “Bu yıl öğrencilerimizden terörist saldırısında özellikle enkaz altında kalan, yaralanan ve sıkışan kişilerin kurtarılmasını istedik. Enkaz altında kalan Crush sendromlu bir kişiye müdahale ettiler. Bu şekilde değişik uygulamaları yerinde yapmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimize gerçek bir deprem veya gerçek bir enkaz altında kalan kişiye hızlı bir müdahale etme kabiliyeti sağlayacak. Pratiklerini geliştirmeyi, kardinali bir şekilde çalışmayı ve ekip ruhunu kazanmayı sağlıyor” dedi.

‘TECRÜBE KAZANDIK’

Fakülte öğrencisi Şeymanur Topkaya da, öğrendikleri bilgileri tatbikat yaparak pratiğe döktüklerini belirterek, “Olay yerine gittiğimde bocaladığımı fark ettim. Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğum için bu durumlar karşısında biraz da olsa tecrübem var. Ne kadar tecrübem olsa da olay yerinde daha farklı oluyoruz. Hocalarımız da bizlere o tecrübeyi yaşatmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Kendimde AFAD yöneticisi olarak bende bulunması gereken özelliklerin olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen olay yerine gittiğimde durumun daha farklı olduğunu gördüm. Tatbikatlar bize tecrübe kazandırırken olayın sıcaklığını hissetmemize de sebep oluyor” diye konuştu.

‘HER TÜRLÜ AYRINTIYI DÜŞÜNDÜK’

Öğrenci Yasemin Aslan ise, tatbikatta her ayrıntıyı düşündüklerini ve buna göre müdahalede bulunduklarını ifade ederek şöyle dedi:“Tatbikat gerçeğe en yakındır. Biz küçüklüğümüzden berri tatbikatları söz olsun diye yapan bir millet olduk. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla zorda olsa tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Her türlü ayrıntıyı düşündük. Gerek organizasyon gerek ralli. Zaten uluslararası alanda ödüller alan bir bölümüz, gerektiği her yerde de ülkemize ve milletimize yeteceğimizi düşünüyorum”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Tatbikat görüntüsü

-Röpler

HABER KAMERA: SİNAN UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)

=========================================

Rize\'de adliye personeline öfke kontrolü, stres yönetimi eğitimi

Rize\'de, Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezi\'nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine öfke kontrolü, stres yönetimi, etik ile hizmet sunumu konularında eğitimler veriliyor.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca Rize\'de açılan Personel Eğitim Merkezi\'nde geçen yıl 1 500 kişiye eğitim verilirken bu sene bu rakamın 5 binlere çıkması planlanıyor. Rize Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli, Adalet Bakanlığı\'na bağlı Rize Personel Eğitim Merkezi’nin 3 Nisan 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığını hatırlatarak “Geçen seneden bu yana özellikle 2017 yılı içerisinde bin 500\'ü aşkın, Tükiye\'nin dört bir yanından gelen Adalet Bakanlığı personelini Rize\'de eğitime tabi tuttuk. Bu sezon 5 bine yakın Adalet Bakanlığı personelini Rize\'de eğitime alacağız. Buradaki amacımız Adalet Bakanlığı personelini çok daha donanımlı, becerikli ve nitelikli olmasını sağlamaktır. Geçen yıl itibari ile başladığımız bu çalışmalarda her bir eğitim programında, nitelikli eğitimler veriyoruz ve bundan dolayı gurur duyuyoruz. Gelen arkadaşlarımız bu konuda son derece mutlular. Türkiye\'nin ilk Adalet Bakanlığına bağlı eğitim merkezi olmamız nedeniyle de büyük bir ilgi görüyoruz\" dedi.

“HEDEF, 60 BİNE YAKIN YARDIMCI YARGI PERSONELİNE EĞİTİM VERMEK”

Kurçenli, eğitim merkezlerinin, Hakkari\'den Edirne\'ye, Samsun\'dan Hatay\'a Türkiye\'nin 81 vilayetinde, 139 ağır ceza merkezinde, 592 adliye binasında, toplamda 5 bin yazı işleri müdürlüğüne, 5 bine yakın mübaşir kadrosuna, 5 bine yakın icra müdürlüğü, müdür yardımcılığı, icra katibi kadrosuna, 35 bine yakın da adliye zabıt katibi olmak üzere 60 bine yakın yardımcı yargı personeline eğitim vermek üzere kurulduğunu söyledi. Kurçenli, “Bu amaçta hizmet vermek gayreti ile tüm personelimiz ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu eğitim ihtiyacını gidermek için en kaliteli hizmeti burada gerçekleştireceğiz. Bizim temel amacımız personelin kamu hizmeti sunma standardını artırmak. Bu nedenle gerek Adalet Bakanlığı personeline gerekse de valilik personeline vermiş olduğumuz eğitimde kişisel gelişime katkı verecek, nitelikli bir eğitim formasyonuna sahibiz. Özellikle üzerinde durduğumuz konular; öfke, stres yönetimi, etik ve hizmet sunumu artırma konusunda ne gerekirse onun yapılabilmesidir. Bu doğrultuda hem kendi personelimiz ile hem de Türkiye\'nin dört bir yanından çağırdığımız konusunda uzman hocalarımız ile bu ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘AMAÇ, GELEN VATANDAŞI AİLESİNDEN BİRİYMİŞ GİBİ KARŞILAMAK’

Amaçlarının Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan kişilerin kendilerine gelen vatandaşlara ailesinden bir bireymiş gibi davranmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kurçenli, “Gelen vatandaşa nasıl yardımcı olabilirim, onun sorununu nasıl çözebilirim, düşüncesini personelimize aşılamaya çalışıyoruz. Sadece bizim personelimiz için değil, burası aynı zamanda Rize personeline ait olduğu için şehre ve tüm Karadeniz\'e karşı bir sorumluluğumuzun olduğu bilincindeyiz. Geçen sene itibari ile başladığımız bu eğitimlere ilçelerimizi belediyeleri ve belki de sağlık personellerini de içerisine katarak genişletmek istiyoruz\" diye konuştu.Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezi Başkanı Necati Kurçenli ve Başkan Yardımcısı Mustafa Özden, basın mensuplarıyla beraber devam eden derslere girerek kursiyerlerle görüştüler.

\'BİZE BU EĞİTİM ÇOK ŞEY KATTI\'

15 günlük bir eğitim için Ankara\'dan Rize\'ye geldiğini ifade eden kursiyer Yaren Yıldırım da eğitimlerin kendilerine çok şey kattığını belirterek şöyle konuştu: \"Çok güzel farklı bir deneyim oldu. İşimi severek ve hakkıyla yapmayı öğrendim. Gelen vatandaşa nasıl davranmamız gerektiğini öğrendim. Bizim üstlerimizin bize nasıl davranması gerektiğini öğrendik. Bize bu eğitim çok şey kattı. Burada farklı adliyelerden gelen kişilerle tanıştık. Rize\'yi çok beğendik. Yaylalarını turizm yerlerini gezdik çok güzel bir yer. Bize çok iyi davrandılar. Eğitim merkezin şartları çok iyi. Bizi burada eğiten ve misafir eden herkese çok teşekkür ediyorum\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Eğitimden görüntüler

-Kursiyerler ve röpler

-Eğitim merkezi genel görüntüleri

-Detaylar

HABER KAMERA: AYTEKİN KALENDER/RİZE,(DHA)

=========================================

İlkokul öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konser verecek

Mersin\'in Anamur ilçesinde eğitim veren Kıbrıs İlkokulu öğrencileri Davul Şov Ritim ekibi, tüm elemeleri geçerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile gösteri yapmaya halk kazandı.

Okulun yıl sonu etkinliklerinde konuşan Okul Müdürü Ayfer Koyuncu, bu başarının Anamur ve okulları için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Müjdeli haberi öğrencilerle paylaşan Koyuncu, \"Bizim davul ritim grubumuz, bu yıl 12\'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali\'nin elemelerini geçti ve biz Mayıs\'ın 24\'ü ve 25\'inde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası\'nın konser salonunda konsere çıkacağız. Uluslararası bir festivale katılacağız. Umarım Anamur içinde güzel bir iş olur\" dedi. Sınıfların çeşitli etkinlikleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda öğrenciler, davul ritim şov yaptı. Törende zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir ve polis memuru Fethi Seki\'nin de anıldığı program sonunda, mezun olan öğrenciler kep fırlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Etkinlik ve standlardan genel görüntüler

- Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Öğrencilerin gösterilerinden

- Okul Müdürü Ayfer Koyuncu\'nun konuşması

- Davul ritm şovdan görüntü

- Stantlardan görüntüler

- Mezuniyet görüntüleri

- Ümmü Akkaş’ın konuşması

- Kep fırlatma

SÜRE: 05:25 BOYUT: 325 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (Mersin), (DHA)

========================================

Üniversiteliler, drone\'lu terör saldırılarına karşı Anti İHA geliştirdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri Şeyma Çankaya, Kudrat Reyimbayev ve Hüseyin Tamer, son zamanlarda PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarda kullandığı bombalı drone\'lara karşı \'Anti İHA Taşınabilir Savunma Sistemi\' yaptı. Şeyma Çankaya, Anti İHA\'nın önce drone\'un frekansını bozduğunu, ardından gönderdiği roket ile havada imha ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Kahramanmaraş Teknokent A.Ş., 7\'nci Ar-Ge Proje Pazarı Yarışması\'nı gerçekleştirdi. KMTSO Fuaye Salonu\'nda gerçekleştirilen yarışmada 53 proje yer aldı. Üniversite öğrencilerinin birbirinden farklı projeleri 2 gün boyunca fuaye alanında sergilendi. 2\'nci gün projeler değerlendirmeye alındı ve birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, dördüncüye 1000, beşinciye ise 500 lira ödül verildi.

ANTİ İHA İLE BİRİNCİ OLDULAR

Yarışmanın birincisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3\'üncü sınıf öğrenci Şeyma Çankaya, Makine Mühendisliği 4\'üncü sınıf öğrencisi Kudrat Reyimbayev ve Ziraat Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi Hüseyin Tamer\'in birlikte yaptığı \'Anti İHA Taşınabilir Savunma Sistemi\' oldu. Şeyma Çankaya, Anti İHA\'yı 3 aylık bir çalışma sonunda hazırladıklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte projeyi daha da geliştirmek için çalıştıklarını ve destek beklediklerini ifade eden Çankaya, 1500 liraya mal ettikleri Anti İHA\'yı şöyle anlattı:\"Savunma sisteminde kullanılıyor. Yani günümüzde kullanılan insansız hava araçları, casusluk, bombalama gibi sistemleri etkisiz hale getirmek için kullanıyoruz. Sistemdeki antenler jamer vazifesi görüyor. Bazı drone\'larda frekans bozulunca sistem gereği düz giderken, bazı sistemlerde havada kalmasını sağlıyor. Böylelikle kızılötesi kamerayla aldığımız görüntüyü roketimize veriyoruz. Roketimiz de onu algılayıp drone\'u vuruyor. Drone\'ları imha etmekteki amacımız ise eğer mühimmat falan taşıyorsa onları imha etmek. Çünkü merkeze giden komut ile o mühimmatı bırakabilir, tehlike yaratabilir. Böylelikle biz roketimizle o drone\'u vurarak imha ediyoruz. Jamer ile frekansı bozabiliyorsunuz ya da sadece imha edebiliyorsunuz füzeler ve roketler yardımıyla. Biz bu iki sistemi birleştirip ikisini kullanılabilir hale getirmeye çalıştık.\"

MAYIN ARAMA VE İMHA ROBOTU YAPTI

Makine Mühendisliği 4\'üncü sınıf öğrencisi Sefa Serkan Karagedik ise \'Mayın Arama ve İmha Robotu\' ile yarışmanın ikincisi oldu. Karagedik, 2 ayda 4 bin lira harcayarak yaptığı robotun, üzerine eklenecek silah modülleriyle savunma dışında saldırıda da kullanılabileceğini söyledi. Türkiye\'nin saldırı ve savunma sanayinde bu tür robotlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Sefa Serkan Karagedik şöyle konuştu: \"4 eklem mekanizması bulunan, 4\'ü de bağımsız çalışan ve hepsinin içerisinde amortisman sistemi bulunan bir robot. Çizimleri ve tasarımı tamamen bana ait olan ve 4 çeker bir robot. Uzaktan kumandalı arduino işletim sistemi kullandım. Özellikle askeri yürüyüşlerde, eğimli arazilerde devrilmeden yol alabilecek bir tasarıma sahip. Asıl hedefimiz de buydu zaten. Mayın arama için kullanıyoruz. Üzerine gerçek bir mayın dedektörü yerleştirip tekerlek açıklığında mayın arama ve aynı zamanda mayını imha için kullanılacak bir robot. Üzerine silah modülü yerleştirilerek yeni bir tasarımla ortaya koymak istiyoruz, asıl amacımız o. Üzerine kamera, GPS gibi farklı modüller de eklenerek pusuya yatabilecek, farklı bölgelerde özellikle çalılıklar arasında kamuflajı yapılarak kullanılabilecek bir robot tasarımı.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Şeyma Çankaya\'nın Anti İHA\'yı hazırlaması

- Anti İHA parçaları

- Öğrencilerin Anti İHA\'yı kurması

- Çankaya ile röp

- Öğrencilerin birincilik çekini tutması

- Sefa Serkan Karagedik\'in robotu çalıştırması

- Mayın arama robotunun merdivenlerden inmesi

- Robottan detay

- Karagedik ve robot ve ödül çeki ile birlikte

- Karagedik ile röp.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 246 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

==========================================

Sarnıca düşen inek kurtarıldı

Şanlıurfa\'da su sarnıcına düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince halatla bağlanarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Karaköprü Yoğunburç kırsal mahallesinde yaşanan olayda; 150 kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvan otlanırken, kayalık alanda bulunan 5 metrelik su sarnıcının içine düştü. Büyükbaş hayvanın düştüğünü gören mahalle sakinleri, bir süre sarnıçta kurtarma çalışması yaptı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda iple bağlanan büyükbaş hayvan sarnıçtan çıkartıldı. Hayvanın kurtulmasına sevinen sahibi itfaiye ekiplerini teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- İtfaiye ekiplerince sarnıçtan çıkartılan büyükbaş hayvan

- Halatla yukarıya çekilen büyükbaş

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

===========================================

Çeliği zeytinyağı ile işliyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yöresel el yapımı bıçak üreten Halil Çak (37), çeliğe uyguladığı ısıl işlem sırasında zeytinyağı kullanıyor. Çak, zeytinyağı ile soğuttuğu çeliğin esnek ve dayanıklı hale geldiğini söyledi.

Edremit’te yöresel ve istenilen farklı motiflerde özel imalat el yapımı bıçak üreten Halil Çak, çeliğin dayanıklılığını artırmak için gerçekleştirdiği denemelerde zeytinyağının farklı bir özelliğini buldu. Çak, zeytinyağının soğutma işlemi sırasında çeliğe esneklik ve dayanıklılık kazandırdığını belirledi. Çeliğe ulaşmanın geçmişe göre daha kolay olduğunu söyleyen Halil Çak, \"Önceden demiri ayrıştırıp, çeşitli işlemlerle, kılıçlar ve kamalar yapılıyordu. Günümüzde çelik bulmak, eskiye nazaran daha kolay. Çeşit çok. Diğer yandan da eskinin dayanıklılığını sağlamak da o kadar zor. Bunların özellikleri konusunda da sürekli incelemelerde bulundum. Sürtünmeye, darbeye, küfe, pasa dayanıklı olan çeliklerin kullanım alanlarına göre özellikleri de değişmekte\" dedi.

ZEYTİNYAĞI İLE DAYANIKLI ÇELİK

Halk arasında \'çeliğe su vermek\' olarak bilinin işlemin, normalde yumuşak olan çeliği sertleştirmek için uygulandığını belirten Çak, bu işlemin \'atomik yapıda farklılık yaratma\' olarak nitelendirilebileceğini kaydetti. Zeytinyağı ile yaptığı işlem hakkında bilgi veren Halil Çak, şunları söyledi:\"Çelik ısıtıldığında serbest kalıyor. Doğru şekilde soğutulduğunda güçlü bir bağ oluşuyor. Atomları doğru şekilde sıralamak diyebiliriz. Çelik esnemiyor ya da darbeye dayanıklılığı artıyor. Yapılan ısıl işlemin amacı bu. Yöremiz zeytinyağı bölgesi. Zeytin ve zeytinyağı üzerine birçok konuda denemeler, araştırmalar yapılmakta. Ben de çelik soğutmakta, farklı denemeler yaptım ve zeytinyağı ile elde ettiğim sonuçtan gayet memnunum. Hem esnek hem de kırılmayan bir çelik sonucu aldım.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Bıçak yapımından görüntü

-Çeliğin kesim görüntüsü

-Çeliğin ısıtılıp, dövülme görüntüsü

-Çeliğin soğutulması sırasında zeytinyağı verme işleminden görüntü

-Bileme detay görüntüsü.

-Halil Çak ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)