DHA YURT BÜLTENİ-7

1)YURTTA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANE KALDIRILAN ÖĞRENCİ SAYISI 53’E ÇIKTI



BOLU\'da, özel bir kız öğrenci yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı, 53\'e çıktı.Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak\'ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında, akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayeti görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 39 öğrenci, dün akşam hastaneye kaldırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 14 öğrenci daha hastanelere götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yurtta öğrencilere akşam yemeğinde verilen mercimek çorbası, pirinç pilavı, tavuk ızgara, patates kızartması ve sütlü tatlıdan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü\'nden olaya ilişkin açıklamada, \"İlimizde özel bir yurtta kalan öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarımıza başvuruları üzerine gerekli incelemeler Bolu İl Sağlık Müdürlüğü\'nce başlatılmıştır. Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış, Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır\" ifadeleri kullanıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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2)İZMİR\'DE İŞ GÜVENLİĞİ TATBİKATI

İZMİR\'de, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle, iş kazası kurtarma tatbikatı düzenlendi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle, Gündoğdu Meydanı\'nda iş kazası kurtama tatbikatı yaptı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, iskele üzerinde güvenli çalışma, yüksekte çalışan personelin kurtarılması ve yol üzerinde çalışan işçilerin güvenliği ile ilgili eğitimler verildi.

Tatbikat öncesinde basın açıklaması yapan İnşaat Mühdisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Gürkan Erdoğan, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği\'nden alınan iş güvenliği uzmanlığı sertifikalarının hükümsüz bırakıldığnı belirterek, \"İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimleri özel eğitim kurumlarına bırakılmış ve birkaç yıl içerisinde uzman sayısı 100 bini aşmıştır. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluk işverende olmasına rağmen her iş kazasından sonra genelde işyerinde işverenden ücret alarak çalışan uzmanlar suçlanmaktadır\" dedi.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde ekseni insan ve emek olan çağdaş bir yapı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, \"Önce insana değer ve saygı, sağlık, işçi güvenliği sonra iş anlayışı yerleştirilmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasıyla, çalışanlar ile işveren arasında, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda duyarlılık ve bilinç, toplumsal kültürün oluşturulması sağlanmalı ve özendirilmelidir\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından yüksekte güvenli çalışma uzmanı Halim Uzun, işçilerin sağlıklarını tehlikeye atan hatalı halat tercihlerinin yaygın olduğunu belirterek, kullanmaları gereken \'şok emici\' destekli halatları gösterdi. Kamuran Sürer ise, yol üzerinde çalışan işçilerin güvenli çalışmasıyla ilgili püf noktaları aktararak, bu konuda geliştirilen ürünleri tanıttı.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasından görüntü

- Sunum ve eğitimlerden görüntü

- Üretilen ürünlerden ve tatbikattan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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3)ŞIRNAK TEM ŞUBE MÜDÜRÜ, AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

ŞIRNAK’ta 3 yıldır görev yapan Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer, AK Parti’nden İstanbul Milletvekili adaylığı için emeklilik dilekçesi verdi. Çeşitli zamanlarda 4 defa yaralanan Dinçer, \"Çanakkale şehitleri varken, gazilik bana düşmez\"diyerek gazilik başvurusunda bulunmadı. Dinçer, 5 Şubat 2016 tarihinde emniyet binasına saldıran bir grup teröristle çıkan çatışmada, 5 teröristi etkisiz hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan ödül almıştı.

2015 yılından bu yana Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Hacı Murat Dinçer, İstanbul’dan AK Parti Milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçesi verip, görevini bıraktı. Emeklilik dilekçesi veren Dinçer, dün aday adaylık için başvuru yaptı. Değişik zamanlarda çıkan çatışmalarda 4 kez yaralanan Dinçer, 5 Şubat 2016 günü bir grup teröristin saldırısı üzerine çıkan çatışmada, 5 teröristi etkisiz hale getirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dn başarı belgesi almıştı.

2015 yılında gönüllü olarak Şırnak’a geldiğini söyleyen Dinçer, \"O günden beri halkımıza yardımcı olmaya çalıştım. Çukur ve barikat dönemini beraber atlattık. FETÖ ile mücadelemiz oldu. 15 Temmuz\'da yine halkımızla beraber hain darbe girişimini önlemek için girişimlerimiz oldu. 25 yıllık meslek hayatımın sonunda, Milletvekili aday adayı olmak için emeklilik dilekçemi verdim. Bundan sonra kendi uzmanlık alanım olan terörle mücadele alanındaki hizmetlerimi, meclis çatısı altında sürdürmek istiyorum. Özellikle FETÖ ile gerekli olan mücadeleyi meclis çatısı altında sürdürmeyi düşünüyorum. Terörle ilgili devlet memuru olarak yapamadığım bir takım projelerim var. Onları Allah nasip ederse 25 yıllık tecrübemi kullanarak, meclis çatısı altında hayata geçirmek istiyorum.\"dedi.

TERÖRLE MÜCADELE HALKLA BERABER OLUR

Halka dokunmadan terörle mücadelenin olmayacağını belirten Dinçer; \"Terörle mücadele halkla beraber, halkın desteği ile olur. Halka dokunmadan terörle mücadele yapma imkanınız yoktur. İkircikli, iki yüzlü dokunuşlar değil, gerçekten neticeye götürecek, sonuç getirecek dokunuşlar gerekir. Zaten bölge halkımız genel itibari ile teröre karşı bir tepki vermektedir. Ben bu seçimi ikinci kurtuluş savaşı olarak görüyorum. Amacım Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında,ona destek verebilecek bir seviyede, mevkide olmak. Teveccüh gösterirlerse teşkilatımın özellikle bana olan iltifatı oldukça fazladır. Teşkilatımın özlük hakları ile ilgili ellimden geleni yapacağımı da buradan açıklıyorum\" dedi.

ŞIRNAK’TAN AYRILMAK ZOR

Şırnak’tan ayrılmanın zor olduğunu belirten Dinçer; \"Şırnak benim için çok özel bir yer. Buranın insanından, doğasından, atmosferinden ayrılmak beni oldukça üzüyor. Ben Şırnak’,ı Şırnak beni çok seviyor. El ele büyük acılar ve sevinçler yaşadık. Düğünlerde, taziyelerde, ölümlerde, kalımlarda, çatışmalarda hep beraber olduk halkımızla. Beni bir evlatları gibi bağırlarına bastılar. Ben kendimi her zaman Şırnaklı gibi hissedeceğim. Şırnak’tan ayrılmak zor. Bunu Şırnak’ta görev yapanlar bilir.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Dinçer\'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)

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4)İLÇEDE AÇILAN \'ÇİNCE\' EĞİTİMİNE YOĞUN İLGİ

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim bünyesinde açılan Çince kursu ilgi görüyor.

Suşehri Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Çince kursuna, ilçedeki öğrenci ve çeşitli meslek sahipleri ilgi gösterdi. Halk Eğitim Müdürlüğünün kadrolu eğitmeni Hasan Çağatay Erkuş tarafından verilen eğitimlerden son 2 yılda 104 kişi yararlandı. Çince eğitimini veren Hasan Çağatay Erkuş, \"2016 yılından beri devam ediyor. Şu ana kadar da 104 öğrencimiz A-1 ve A-2 seviyesinde belgelerini aldı. Çince eğitimi Halk Eğitim Merkezleri arasında sadece burada veriliyor. 2018 yılı bildiğiniz gibi Çin\'de Türkiye Turizm yılı. Bu bağlamda biz de bütün kursiyerler arasından seçilecek öğrencilerimizle bir Çin seyahati yapmayı düşünüyoruz\" dedi.

\'YOĞUN TALEP ÜZERİNE AÇILDI\'

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Ulusoy, 2016 yılında Çince norm oluşturulduktan sonra eğitimci Hasan Çağatay Erkuş\'un ilçeye geldiğini belirterek, \"Hocamızın gelişiyle yaklaşık 100 üzerinde kursiyerimize A-1, A-2 seviyesinde Çince kursumuz açılıp belgeleri verildi. Halk arasında yoğun bir talep var. Sadece öğrenciler değil, kamu çalışanları, okul müdürleri, müdür yardımcıları yoğun talep gösteriyor. Bilindiği gibi 2018 yılı Çin Halk Cumhuriyetinde Türkiye Turizm yılı ilan edildi. Bizim de amacımız Çince\'yi öğrenen öğrencilerimize Çin\'i gezdirmek. Ülkemizdeki birkaç üniversite ile işbirliği yaparak Çin’e gitmek için projeler oluşturduk ve son aşamalarına geldik\" diye konuştu.

\'REVAÇTA BİR DİL OLACAK\'

Kursiyerlerden Gülşah Örnek, Çin\'in dünya devi olma yolunda ilerlediğini, bu nedenle Çince öğrenmek istediğini belirterek, \"İlk olarak tanışmayı öğrendik, saatleri, yol tariflerini öğrendik. Çin\'e gittiğimiz zaman kaybolmayız diye düşünüyorum. Suşehri gibi bir yerde böyle bir kursun açılması, hocamızın da burada olması bizim için büyük bir şans\" dedi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Çince kursunda haftanın yedi günü eğitim veriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sınıftan görüntüler

-Çince eğitiminden görüntüler

-Öğrencilerin Çince diyaloğu

-Eğitmenin açıklaması

-Hak Eğitim Merkezi Müdürü açıklaması

-Kursiyerin konuşması

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

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5)DERS; ATATÜRK VE ŞEHİTLER

ERZURUM\'daki Sabancı Ortaokulu öğrencileri, Milli Egemenlik Haftası etkinliklerinde, ellerinde Tük bayrakları ile Atatürk\'ün kongre boyunca 52 gün kaldığı evi, Cumhuriyet\'in temellerinin atıldığı kongre binasını ve terörle mücadelede hayatını kaybeden askerlerin bulunduğu şehitliği ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

Sarıkamış Harekâtı\'nda orduya erzak ve mühimmat taşıdıkları, Çanakkale Savaşları\'nda cephede savaşırken şehit düştükleri için mezun veremeyen 129 yaşındaki tarihi Erzurum Lisesi\'ni örnek alan Yakutiye ilçesindeki Sabancı Ortaokulu\'nun öğrencileri, Milli Egemenlik Haftası nedeniyle anlamlı bir gezi düzenledi. Okullarından ellerinde Tük bayrakları ve karanfillerle çıkarak otobüslere binen 120 öğrencinin ilk durağı, merkez Yakutiye ilçesinde Atatürk\'ün kongre boyunca 52 gün kaldığı ev oldu. Müze haline dönüştürülen evi gezen öğrenciler, Atatürk\'ün yatağına karanfiller bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Kars Kapı Şehitliği\'ne ellerindeki bayraklarla, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atarak giren öğrenciler, şehitlerin mezarlarına yine karanfil bırakıp dua okudu.

Öğrencilerin son durağı ise Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde \"Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz\" kararıyla Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum\'daki kongre binası oldu. Öğrenciler, delegelerin sıralarına oturup Türkçe öğretmeni Ahmet Turan Uzunoğlu\'nu can kulağı ile dinledi. Uzunoğlu, \"Ulu Önder Atatürk, büyük devlet adamı, büyük komutan, eşsiz bir eğitimci ve dünyada çocuklarına bayram hediye eden tek liderdi. Atamızı ve ülkemizi vatan hainlerinden korumak için gözünü kırpmadan hayatını kaybeden şehitlerimizi asla unutmamalıyız. Biz nefes alalım diye, onlar nefeslerini verdiler. Hepsinin ruhu şad olsun. Kendimizi çok iyi yetiştirip bu değerlerimize layık olmalıyız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------:ÖZEL

Atatürk evine gelen öğrenciler

Ellerinde Türk bayrakları ile marş söylemeleri

Atatürk\'ün yatağına karanfil bırakmaları

Şehitliği ziyaret etmeleri

Dua etmeleleri

Erzurum Kongresini ziyaret etmeleri

Ahmet Turan Uzunoğlu\'nun öğrencilere Atatürk\'ü anlatması

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(03.54 dk-432 mb)

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6)SUALTI KÜLTÜR MİRASI TURİZM YÖNETİMİ VE ALTERNATİF ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI BAŞLADI

ÇANAKKALE’de, Troya Antik Kenti\'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20’nci yılı dolayısıyla ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek olan “Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileriö çalıştayı başladı.

“Çanakkale Boğazı ve Troyaö, “Adaların Sualtı Dalış Güzergahlarıö, “Çanakkale Batıklarıö, “Tarihi Derinliğin İzindenö başlıklarının işleneceği çalıştayın birinci gün oturumuna Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi\'nden akademisyenler ve çok sayıda bilim insanı katıldı.Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Troya Antik Kenti\'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edilişinin 20’nci yılı dolayısıyla ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' etkinlikleri kapsamında düzenlenen \"Sualtı Kültür Mirası Turizm Yönetimi ve Alternatif Önerileri\" çalıştayında yaptığı konuşmada, kentin Troya yılında önemli toplantı, etkinlik ve çalıştaylara ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Bu çalıştayda, Çanakkale Boğazı, Troya ve adaların sualtı dalış güzergahları, denizlerden yansımalar, Çanakkale Savaşı batıklarının konuşulacağını anlatan Tavlı, \"Çanakkale Savaşlarını sualtından bir bakış, Boğazın derinliklerinde tarihin, kültürün izinde, Çanakkale kıyılarının sualtı kültürel mirası, Çanakkale batıklarına dalış ve turizmle ilgili, 18 Mart 1915 Çanakkale batıkları ve yasal mevzuat, tarihi derinliğin izinden, Bozcaada\'nın kayıp batıkları, derinlerdeki tanıklar, mayınlar, mermiler, bilinmeyen batıklar, Çanakkale Savaşının sualtındaki tanıkları, balık ve dalış noktalarının işaretlenmesi ve Dumlupınar Denizaltı faciasıyla ilgili çok değerli akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirilecek. Troya Yılı\'nın bereketi Çanakkale\'nin, Troya\'nın ülkemizin ve tüm insanlığın üzerinde olsunö dedi.

Vali Tavlı çalışta, Çanakkale Boğazı ve Troya ilişkisi ile 1’inci ve 2’nci Dünya Savaşları batıkları, sualtı araştırmaları, boğazın derinliklerindeki tarihin kültürel izleri, kıyıların kültürel mirasın da bu kapsamda tartışılacağını da sözlerine ekledi.

İki gün sürecek ve toplam 6 oturumda gerçekleştirilecek çalıştayda, sualtı kültür mirasına ilişkin coğrafik bilgi sistemi veri tabanının oluşturulması, haritalara işlenmesi, denizciliğin somut verilerine ulaşılması, dönemi, dalışa yasak bölgelerde yeniden irdeleme çalışmalarının yapılması ve bununla birlikte dalış turizmi potansiyeli mümkün olan en üst seviyede değerlendirilecek.

Görüntü Dökümü

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-Çalıtaydan genel ve detay görüntü.

-Vali Orhan Tavlı açıklama görüntüsü.

-Sunumlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

2 dakika 32 saniye. 281 MB.

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