DHA YURT BÜLTENİ-7

1)RACO\' DAKİ TERÖRİSTLER KARADAN VE HAVADAN BÖYLE VURULDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Suriye\'nin Raco beldesine girmesinin ardından \'temizlik\' operasyonları sürüyor. Raco merkezde bir binada kıstırılan keskin nişancılar, havadan ve karadan ateş altına alındı. Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristlere yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde en stratejik merkezlerden birisi olan Raco\'ya yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde şehir içerisinde bu kez ev ev aramalar gerçekleştirilerek, teröristlerin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor.Raco\'da başlayan operasyonlarda ÖSO ile şiddetli çatışmalara giren teröristlerin bulunduğu binalar yoğun ateş altında tutularak etkisiz hale getirilmeye çalışılmış ve o binalardan birisinde direnen teröristlere karşı şiddetli karşılık verilmişti. Binadaki teröristlerin tamamının etkisiz hale getirilmesi için TSK\'dan yardım istenmişti. Binanın koordinatının TSK\'ya ÖSO tarafından verilmesinin ardından jetler havadan binayı vurarak imha etmişti. İşte bu anlar, DHA muhabirinin kamerasına anbean yansıdı.

KESKİN NİŞANCILARA KARŞI YOĞUN ATEŞ

Raco\'nun Afrin yönüne giden yol üzerindeki bir binada sayılarının 11 olduğu tahmin edilen teröristler kuşatma altında alındı. Yaklaşık 3 saat kadar karşılıklı olarak yoğun ateş başladı. Bina kuşatma altına alınırken, keskin nişancılar bazı ÖSO askerlerini hedef alarak vurdu.

Ancak yoğun ateş nedeni ile teröristlerin bulunduğu binanın hemen karşı sokağında bulunan ve hayatını kaybeden 2 ÖSO askerini almak için müdahale edilemedi.

JETLERİMİZ GELİYOR

ÖSO Livai Şimal Komutan Abdullah Halil, TSK ile bağlantıya geçerek durumu anlattı ve jetlerimize teröristlerin bulunduğu binanın koordinatı verildi.

Binanın koordinatının verilmesi ile birlikte bina etrafının boşaltılması emri ile birlikte tüm ÖSO güçleri binanın bulunduğu bölgeyi çok hızlıca terkederek kentin daha güvenli ve yüksek bir konumuna hareket etti. Sokaklarda jetlerimizin bombalarına hedef olmamak için yoğun bir koşturma ve hareketlilik başladı. Yaklaşık 1 saat sonra TSK jetleri Raco semalarında görüldü. ÖSO güçleri ise gün boyu süren şiddetli çatışmaların ardından gözlerini gökyüzüne dikerek jetlerin gelmesini bekledi.

Jetlerimiz kısa bir süre içerisinde teröristlerin bulunduğu binayı havadan bombalamaya başladı.

Jetlerimizin binayı ve etrafında bulunan terörist mevzilerini havadan bombalayarak etkisiz hale getirmesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

VURULAN ÖSO ASKERLERİ ALINIYOR

Jetler tarafından binaların vurulması ile birlikte bu kez ÖSO güçleri binaların hemen karşısında bulunan sokaklarda yatan 2 ÖSO askerini almak için zırhlı araçlar ile bölgeye hareket etti ve askerler araçlar içerisinde daha güvenli bir sokağa taşındı.

Çatışmada sadece bu bina kuşatmasında 2 ÖSO askerinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Akşam saatlerine doğru ise Raco kent merkezinde bu bombalamanın ardından kısa bir süre de olsa ateş sesleri kesildi ve kentin hakimiyeti ele geçirilmiş oldu.

Görüntü Dökümü

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Raco merkezde yürütülen operasyonlardaki sokak çatışmalır

Keskin nişancıların bulunduğu binaya 5 katlı bir binanın dubleks katından ateş yağmuru

Zırhlı araçlar ile vurulan ÖSO askerlerinin ateş altında taşınması

TSK jetlerinin teröristlerin bulunduğu binaları havadan bombalama anları

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)-

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(GENİŞ HABERİ)

2)İZMİR\'DE, YANGIN ÇIKAN OTELDE CAN PAZARI YAŞANDI

İZMİR\'in Basmane semtinde bir otelde, cep telefonu bataryasının patlayıp, perdeyi tutuşturmasıyla çıktığı belirtilen yangında, can pazarı yaşandı. Alevlerin bir anda sardığı otelde kalan iki kadın, altıncı katta mahsur kaldı. Otomobilin üzerine düşen kadınlardan biri ağır yaralanırken, diğeri ise tele takılarak düştüğü için hafif yaralı olarak kurtuldu. Otelde kalan iki kişi de dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı.Mehmet Zeki Işık\'a ait, ilk 3 katı tadilatta olan, toplam 71 odalı Alican Hotel\'de bugün sabah saatlerinde, ilk belirlemeye göre, beşinci kattaki odada kalan müşterilerden Özer Sipahi\'nin, şarjda bulunan cep telefonunun bataryasının patlayarak perdeyi tutuşturmasıyla yangın çıktı. Otelden çıkan alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada otelde kalan, bir eğlence mekanında çalıştıkları ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki kadın, altıncı katın balkonuna çıkarak alevlerden kurtulmak istedi. Bir süre yan yana oturan kadınlar, korku içinde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada kadınlardan biri yan binaya geçmek isterken, ayağı boşluğu geldi ve aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü. Alevlerin ve simsiyah dumanların yaklaşmasıyla panikleyen diğer kadın da kendisini aşağıya bıraktı. Elektrik teline takılan ikinci kadın, düşüşünün yavaşlaması sayesinde hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Mediha Küçükselbes ile Cihan Fidan (35) da hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri büyük panik yaşanan oteldeki diğer müşterileri ise tahliye etti. Otelin bütün katlarını saran alevlerini söndürmek için ekipler seferber oldu. Polis ise güvenlik önlemi alarak, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otelde büyük maddi hasar oluştu.

\"EŞİMİ SON ANDA KURTARDIM\"

Yangın sırasında büyük paniğin yaşandığı otelde kalan müşterilerden Nuri Mutlukal, odada uyuyan eşini son anda kurtardığını belirterek, \"Ben kahvaltı için alt kata inmiştim. Yangın çıktığı söylendi, insanlar bağırmaya başladı. Hemen 5\'ince katta odada uyuyan eşimi kurtarmak için yukarıya çıktım. Koridorda yoğun bir duman vardı. Odaya girip eşimi uyandırdım, otelden çıktık. Bu sırada iki kadın balkona çıktı. Çok alev vardı. Biri yan binaya geçmek isterken otomobilin üzerine düştü. Diğeri ise aşağıya atladı. Tele takıldığı için sert şekilde düşmekten kurtuldu\" dedi.

UYUYAN MÜŞTERİLERİ UYANDIRDI

Otelde yangın çıktığını gören dışarıdaki vatandaşlardan Adnan Bilgiç, içeri girip, seslenerek ve kapıları çalarak, uyuyan müşterileri uyandırıp, dışarı çıkmalarına yardımcı oldu.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan otelden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Kadınlardan görüntü

- Özer Sipahi ile röp.

- Nuri Mutlukal ile röp

- Adnan Bilgiç ile röp

- Genel ve detay görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN - Davut CAN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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3)FETÖ\'NÜN \'ÇANAKKALE DERSHANELER SORUMLUSU\' İZMİR\'DE YAKALANDI

ÇANAKKALE\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, firari olan örgütün \'Çanakkale dershaneler sorumlusu\' M.B.S., İzmir\'de yakalandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firari olan Çanakkale Özel Dershaneler sorumlusu M.B.S.\'nin İzmir\'de olduğu tespit edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.B.S., İzmir\'de saklandığı bir evde yakalandı. Gözaltına alınan M.B.S. Çanakkale\'ye getirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Adliyesinden görüntü.

-FETÖ\'den adliyeye getirilen M.B.S\'den görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)

48 saniye. 90.2 MB.

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4)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde 43 yaşındaki Rüştü Seyidoğlu, yaya kaldırımında yürürken dengesini kaybederek düşerken, o sırada geçen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün Alipaşa Mahallesinde meydana geldi. Rüştü Seyidoğlu, yaya kaldırımında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada Nadir Sarı\'nın kullandığı 42 S 7261 plakalı kamyon, Rüştü Seyidoğlu\'nun üzerinden geçti. Ağır yaralanan Seyidoğlu kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Seyidoğlu hayatını kaybetti.

Kaza anı yakındaki bir alış veriş merkezinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Rüştü Seyidoğlu\'nun bir süre yaya kaldırımında yürürken düştüğü ve sonrasında kamyonun üzerinde geçtiği görülüyor. Kamyon sürücüsü Nadir Sarı polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvelik kamera görüntüsü

-Yol kenarında beklemesi

-Kamyonun gelişi ve kazanın meydana gelmesi

Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

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5)18 YILDIR KADIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYOR

SAMSUN\'da bulunan Elveren İnsanlar Derneği (ELVİNDER) Başkanı Yeşim Gürsoy, 18 yıldır görev aldığı çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kadınlar için çalışmalar yürütüyor. Gürsoy, gerçekleştirdiği projelerle kadınların eğitilmesi, meslek edinmeleri, iş kurmaları, haklarını öğrenmeleri için aralıksız mücadele ediyor.

ELVİNDER Başkanı Yeşim Güroy, yıllardır kadın hakları konusunda mücadele veriyor. Bundan 18 yıl önce Türk Anneler Derneği\'nde çalışmalarına başlayan Gürsoy, 2007-2013 yıllarında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası\'nda İl Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu sırada gerçekleştirdiği \'Kadın Ustalar Projesi\' ile Türkiye\'de ilk sertifikalı kadın ustaların yetiştirilmesini sağladı. Gürsoy, özellikle kadınların iş hayatında daha çok yer edinmeleri ve meslek sahibi olmalarını sağlamak için çeşitli projeleri hayatı geçirdi.

Mikrokredi ile özellikle ilçelerde sosyo ekonomik seviyesi düşük kadınların iş kurmalarını sağlamak adına danışmanlık ve destekte bulundu. 2013 yılında kurucusu ve başkanı olduğu ELVİNDER\'de kadınlar için çalışmalarına devam eden Gürsoy, \"Toplumda kadının yerini güçlenmesi ve hak ettiği yere gelmesi, yerel yönetimlerden çalıştığı meslek gruplarında en üst kademelere kadar görev alabilmeleri için güçlendirilmiş Türk kadının mücadelesini veriyoruz. Günümüzde toplumda sorunlar gündemimizi meşgul ediyor. Türk kadının alt tabanda bir sorunu vara ama, eğitimle en yüksek noktalara gelebileceğine, dünyada hak ettiği noktaya ulaşabileceğine inancımız tam. Kadınların bilinçlenmesi, haklarını arayabilmesi kendi güçlerini kendilerinin belirlemesi için ciddi mücadeleler veriyoruz. 18 yıldır bu çalışmalar içerisinde şunu gördüm ki toplum bir bütün. Toplumu kadın sorunları, erkek sorunları olarak ayırmak mümkün değil. Çünkü toplum, insan haklarının yaşandığı bir yer. Bunu her şeyden önce insan hakkı olarak ele alıp, kadın ve erkek el ele vererek sorunları çözmemiz gerekiyor\" dedi.Kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının Türk toplumunun kanayan bir yarası olduğunu belirten Gürsoy, sözlerine şöyle sürdürdü:\"Kadın cinayetleri, kadın istismarı, çocuk istismarı maalesef şu anda ülkemizde en çok konuşulan konulardan ve hepimizin toplumsal yaralarından bir tanesi. Kamuoyunda bu kadar gündeme gelmesi, bu sorunun artık çözülmesi gerektiği için kırmızı alarm verdiğinin bir ifadesi. Bu kadar gündeme gelmesi, bunun artmış olduğunu göstermiyor, bu zaten fazlasıyla vardı, ancak artık toplum bunun bilincine vardı. Basın yoluyla da bunun ne kadar önemli boyutlarda olduğunu görüyoruz. Artık çözülmesi için acil önlem çözümleri alınması gerektiğini, topyekun bir seferberlikle bu işin çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben ilçelerde birçok çalışma yaptım. Özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlar, yıllarca bunu içlerinde normal bir şeymiş gibi yaşadılar. Ancak, artık bu haksızlıkları dile getirebilir, şikayet edebilir, yer arayabilir hale geldiler. Hatta ölümü bile göze alıp cesaretlenerek kendilerine bunun yapılmaması için ne gerekiyorsa yapmaya başladılar. Bu çok büyük bir adım, mücadelesi zor bir adım. Bu en kısa sürede başarmamız gereken bir mücadele.\"

Görüntü Dökümü:

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-Yeşim Gürsoy\'dan detaylar

-Röportaj

(SÜRE:3.31 Dk) (BOYUT:392.62 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)