DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ZONGULDAK\'TA 68 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

ZONGULDAK\'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 68 köy yolu ulaşıma kapandı. Ankara ve İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle evlerin çatıları ile yeşil alanlar beyaza büründü. Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun Ereğli kesimi ile Zonguldak-Ankara Karayolu\'nun Devrek kesiminde kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolları açmak için çalışmalar yaptı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Ereğli\'de 30, Devrek\'te 11, Gökçebey\'de 8, Çaycuma\'da 8, Kozlu 5 ve Alaplı\'da 1 olmak üzere toplam 68 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı 20 ekip kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

Ankara Yolu’nun ulaşıma kapanması

Kar nedeniyle yoldan çıkan araçlardan detaylar

Karla mücadele araçlarının çalışmaları

Köy yollarından detaylar

Araçlardan detaylar

Süre: (2:11) Boyut: (245 MB)

Haber-Kamera:Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

===================================================

2)ULUDAĞ\'A BİR GECEDE 30 SANTİMETRE KAR YAĞDI

YURDU etkisi altına alan kar yağışı Bursa\'da etkili oldu. Dün kar kalınlığının 142 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ\'a gece 30 santimetre kar yağdı. Tatilcilerin dışarda park ettikleri araçlar tamamen kar altında kalırken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı Bursa ve ilçelerinde etkili oluyor. Dün gece başlayan kar yağışı bu sabah da devam etti. Kar yağışı özellikle sezonun son günlerini yaşayan Uludağ\'da otel işletmecilerini sevindirdi. Uludağ\'da dün 142 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı bu sabah 172 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olarak ölçülen Uludağ\'da otellerde konaklayan tatilcilerin dışarı park ettikleri otomobilleri ise tamamen karların altında kaldı. Bu arada Uludağ yolunun kapanmaması için Karayollarına bağlı ekipler gece boyunca çalışırken araçlara zincir kiralamak ve satmak isteyen vatandaşlar ise ilginç görüntüeler sergiledi.

Meteoroloji yetkilileri Bursa\'da cuma gününden itibaren sağanak yağış beklendiğini hava sıcaklığının ise 14-15 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Uludağ’da kar altında kalan araçlar

-Uludağ yolunda kar temizleme çalışmaları

-Zincir satıp kiralamak iste yenler

-Bursa’dan kar görüntüsü

-Detaylar

-Röportajlar

Mehmet İNAN/BURSA (DHA)-

======================================================

3)TOKAT\'TA, BOŞ ARAZİDEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN KEMİKLERİ ŞAŞIRTTI

TOKAT\'ta kent merkezi yakınlarındaki boş arazide büyükbaş hayvanlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye dönüşü Yeniyurt Mahallesinde bulunan boş araziye atılmış, yüzlerce büyük baş hayvan kafatası ve iskeleti buldu. Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kemiklerin bulunduğu alanda yaptıkları aramalarda çok sayıda hayvan küpesi buldu. Bulunan hayvan küpleri araştırılmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne götürüldü. Kemiklerin kaçak kesim sonucu araziye atılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri hayvan küplerinin sorgulamasının ardından kaçak kesim olup olmadığının belirleneceğini açıkladı. Kemikler bulunduğu yerden kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Araziden görüntü

-Arazideki hayvan kemikleri

-Ekiplerin incelemesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(48 mb)

====================================================

4)MODERN ANLAMDA DÜNYANIN İLK AKIL HASTANESİNİ 4 YILDA 400 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

KAYSERİ\'nin Kocasinan ilçesinde, modern anlamda dünyanın ilk tıp merkezi olarak kabul edilen Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi içindeki akıl hastanesi bölümü, restore edilip müzeye çevrildikten sonra 4 yılda 400 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Selçuklu hükümdarı Alaattin Keykubat\'ın kız kardeşi prenses Gevher Nesibe adına Kayseri\'de 1206 yılında inşa edilen, Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi\'nin içindeki akıl hastanesi bölümü, 4 yıl önce restore edilerek müzeye çevrildi. Hastaların kuş, su ve müzik sesleriyle tedavi edildiği ilk hastane olarak kabul edilen akıl hastanesi, ziyaretçi akınına uğradı. 4 yılda 400 bin ziyaretçi müzede ağırladıklarını belirten Müze Müdürü Fehmi Gündüz, \"Sultan Alpaslan\'ın Moğolları Malazgirt Savaşı\'nda yenmesi ve Anadolu\'nun kapılarını Türklere açmasından sonra Selçuklular ilk iş olarak Anadolu\'yu harap durumundan kurtarmak için çalıştı. Anadolu\'nun her yerine şifahane, cami, köprü ve kervansaraylar yaptı. Refah merkezi haline gelen yerlerden birisi de Kayseri oldu. 1206 yılında içinde şifahanesi, medresesi ve akıl hastanesi bulunan 2 bin 800 metrekarelik bir yapı inşa etti. Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi\'nde sadece kılıç yarası olanlar değil, akıl hastaları da tedavi edilmekteydi. 1500\'lü yıllarda Betlam hastanesinde İngiltere, içlerine cin kaçtığı gerekçesiyle akıl hastaları yakılırken, Kayseri\'de o dönemden 300, günümüzden ise 800 yıl önce akıl hastalarına tedavi aranmış. Özellikle İbna Sina\'nın tıp kitapları okunmuş ve medrese uygulanmıştır. Akıl hastaları Acem şiran, ırak, nihavend makamlarında tedavi edildi. Bunun yanında akıl hastaları su ve kuş sesi ile tedavi edilerek topluma kazandırıldı\" dedi.

Gevher Nesibe Gıyasiye ve Şifahanesi\'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek ziyarete açıldığını vurgulayan Müze Müdürü Gündüz, \"Burada karşılıklı 18 oda bulunuyor. Odalar hastalarını durumuna göre ayarlanıyormuş. Döneme ait tedavilerde kullanan müzik aletleri ve silikondan heykeller var. Tıp dünyasından her yıl birçok önemli ismi ağırlayan müzede akıl hastaları için hamam alanları bulunuyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

- Modern anlamda dünyanın ilk akıl hastanesi dış görüntüsü

- Gevher Nesine Şifahanesinden kitabe görüntüsü

- Akıl Hastanesi bölümünden genel ve detay görüntü

- Hastaların su sesi ile tedavi edildiği simülatör görüntü

- Müze Müdürü Fehmi Gündüz ile röportaj

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇKAYSERİ,DHA)

6 dakika 51 saniye / 418 MB

===================================================

5)KÖYLÜLER, TOHUMLUKLARI KUYUDAN ÇIKARMAYA BAŞLADI

Muş\'un Bulanık ilçesine bağlı Mollakent köyü sakinleri, bahar ayının yaklaşmasıyla tohumluk arpa, buğday, mercimekleri sakladıkları kuyulardan çıkarmaya başladı. Kuyu geleneğinin asırlardır devam ettiğini söyleyen Bahattin Gül, \"Kuyuların yüksekliği 1-5 metre arası. Tohumları burada mahafaza ediyoruz. İlkbaharla birlikte kuyulardan tohumlukların çıkartarak tarlalarımıza ekiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Kuyulardan detaylar

-Kuyulardan tohumlukların çıkartılması

-Tohumlukların traktöre taşınması

-Tohumların ekilmesinden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

(SÜRE: 04.27 SN BOYUT: 497-MB)

===================================================

6)EKİPLERE YAKALANINCA, KAÇAK KESİM ETLERİN YERİNİ GÖSTERDİ

ERZURUM\'da, zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir depoda kaçak kesim 2 ton et, 3 ton da sakatat ele geçirildi. Ekipleri karşısında gören depo sahibi, kaçak etlerin yerini kendi gösterdi.

Merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi Ali Paşa Mahallesi\'nde bulunan bir depoda kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kepenkleri açarak deopaya girdi. Yerde plastik leğen ve poşetler içerisinde kilolarca et bulundu. Etleri doğrayan Mehmet Kurt, \"Karkaslardan birini evime kavurma yapacaktım. Ama şurada kaçak et var, siz bilirsiniz. O etlerden bir tanesi benim. Bunu çocuğum almış. Ben eti de size veriyorum. Herhangi bir şeyi varsa imha edin. Buyurun. Böyle gösteriyorum. Hatır gönül rica üzerine almışım, evime kavurma götürüyorum\" dedi.

Ekipler, depoda inceleme ardından sağlıksız ortamda bulunan kaçak etlere el koydu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri etlerden numune alarak incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mehmet Kurt hakkında cezai işlem uygulanırken, depo mühürlendi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Drone ile çekilen görüntü

-Zabıta ekiplerinin kepenkleri açarak iş yerine girmesi

-İş yeri sahibinin kaçak etleri göstermesi

-Et kesimi yapılan yer

-Zabıta ekiplerinden detay

-İş yeri sahibinin tepki göstermesi

-İşyerinin mühürlenmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 03.42 BOYUT: 415 MB

==========================================================

7)ŞEHİT AĞABEYİNİN ADINI TAŞIYAN OKULDA OKUYOR

ŞIRNAK\'ta, 2012 yılında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Onbaşı Ersan Sancı’nın kardeşi Yasin Sancı (16), Samsun\'un Ladik ilçesinde, ağabeyinin adını taşıyan lisede eğitim görüyor.

Samsunlu Piyade Komando Uzman Onbaşı Sancı, Şırnak\'ın Şemdinli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Bağlar köyü Zorgeçit mezrası kırsalında, 12 Eylül 2012 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Memleketi Ladik ilçesinde defnedilen şehit uzman onbaşının adı, 1 yıl sonra ilçedeki liseye verildi. Şehidin kardeşi Yasin Sancı, ağabeyinin adını taşıyan Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi\'nde eğitim görüyor. Lisenin 10\'uncu sınıfında okuyan Sancı, \"Anadolu lisesi olduğu için bu okula gelmek istiyordum. Bu okulu tercih ettim ve yerleştim. Her gün okula gidip, gelirken, ağabeyimin okulumuzdaki adını okuyorum. Bu, çok gurur verici bir duygu. Okumuzda onun adına bir köşe de bulunuyor\" diye konuştu.

\'BU YOLDA ŞEHİT AĞABEYİM GİBİ DEVAM ETMEK İSTİYORUM\'

Özel harekat polisi olmak istediğini belirten Yasin Sancı, \"Allah, nasip ederse bu yolda şehit ağabeyim gibi devam etmek istiyorum. Arkadaşlarımla aram çok iyi, onlar da bana karşı çok anlayışlı. Benim okula adı verilen şehidin kardeşi olduğumu bildikleri için bana çok destek oluyorlar. Ağabeyim şehit olduğunda ben, 5\'inci sınıf öğrencisiydim, küçüktüm. Ağabeyim, çok neşeli iyi bir insandı. Görevini çok severdi. Şahadet mertebesine ulaştı. Vatan sağ olsun\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Okul dışından detay

-Şehit için ayrılan köşe

-Yasin Sancı\'dan detaylar

-Şehidin mezarından detaylar

-Şehidin cenaze törenindenf otoğraflar

-Şehidin fotoğrafı

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:3.58 Dk) (BOYUT:444.12 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/LADİK (Samsun), (DHA)

==========================================================

8)AYDIN\'DA TESCİLLİ 6 YENİ PAMUK TANITILDI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Pamuk Araştırma Enstitüsü\'nde, geçen yıl tescil ettirilen \'SC 2079\', \'SC 2009\', \'Efe\', \'Ergüven\', \'Harem 1\' ve \'Harem 2\' adlı 6 yeni pamuk çeşidi üreticiler başta olmak üzere sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştiren \'Yerli Pamuk Çeşitlerinin Ege Bölgesinde Yaygınlaştırma Projesi\'nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Vali Köşger\'e yeni üretilen yerli tohumlar hakkında brifing verildi ve kurum gezdirildi. Veli Köşger\'in yanı sıra toplantıda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Germencik Belediye Başkanı MHP\'li Ümmet Akın, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, Nazilli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, diğer ilçelerin ziraat odası başkanları ve üyeleri de yer aldı.

İlk konuşmayı yapan Nazili Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdür Mustafa Koray Şimşek, yeni tohumların çiftçinin ekonomik ve refah seviyesini arttıracağını ifade etti.

Projenin tüm paydaşlara yararlı olacağını düşündüğünü dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aktaş ise, \"Ülkemiz pamuk tohum üretiminin yüzde 45\'ini ilimiz karşılamaktadır. Projenin pamuk sektöründeki tüm paydaşlara yararlı olacağını umuyorum\" dedi.

Vali Köşger de Enstitünün önemini vurgulayıp, \"Kendi milli ve ulusal tohumlarımızı kendimiz yetiştirmemiz lazım. Tarımın her alanında ve gıda sektöründe, giyim tekstil sektöründe söz sahibi olabilmemiz için, stratejik anlamda da sıkıntı çekmemiz için kendi tohumlarımızı yetiştirmemiz gerekir. Ülkemizin hitap ettiği belli bir alanımız var. Bu alanlarda da Türk tarımının öncülük yapması anlamında tohumculuğun çok büyük önemi var. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitümüzde bu misyonunu hakkıyla yerine getirmiş getirmeye de devam ediyor. Kurulduğu zamanda ileriyi görerek böyle bir kurum açmışlar. Son geliştirilen tohumlarla da Türk tekstil sektörünün ve tabi ki tarım sektörünün önemli bir ihtiyacına karşı gelecek üretim yapılacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Nazili Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdür Mustafa Koray Şimşek\'in konuşması

- Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürü Fikret Fuat Aktaş\'ın konuşması

- Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'ın konuşması.

- Pamuk Araştırma Enstitüsü toplantı salonundan detay görüntüler

- Pamuk laboratuvarlarından detay görüntüler.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=======================================================

9)SANDIKLI\'DA KAZA: 2 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında TIR ve kamyonun çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 49\'uncu kilometresi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Hilmi Özen idaresindeki 15 DJ 357 plakalı boş şişe yüklü TIR, Antalya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette giden kıyafet yüklü Hüseyin Taşainen idaresindeki 06 CAY 46 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma Ve Uygulama Hastanesi\'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.

Araçlar ve yüklü malzemelerin yola saçılması nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Çekici yardımıyla araçların ve malzemelerin toplanmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Yola devrilen TIR

- Çekicinin TIR\'ı yoldan çekme çalışmaları

- Kamyon ve kamyondan yola saçılan giyecek eşyaları

- Kapanan yoldan araç kuyruğu

98.2 MB /// 01.36\"

(HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)

======================================================

10)KALE SOKAĞINDAKİ TARİHİ EVLERİN DUVARLARI YAZI TAHTASI OLMUŞ

KANUNİ Sultan Süleyman tarafından Muğla\'nın Marmaris ilçesinde yaptırılan Kale\'ye çıkan, Kentsel SİT Alanı\'ndaki Kale Sokak\'ta yer alan 15 evin duvarı aşk, film ya da dizilerdeki başrol oyuncularının sarf ettiği sözlerle sprey boyalarla yazı tahtasına çevrildi. Tarihi yapılara verilmeyen değer tepki çekerken, sokağın temizlenip zabıta ekiplerince koruma altına alınacağı belirtildi.

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman tarafından Rodos Adası\'nı fetih etmek için 1526 yılında yaptırılan Marmaris Kalesi\'nin koruma altındaki dar sokaklarında yer alan 15 tarihi evin duvarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla yazı tahtasına çevrildi. Kale sokağın sakinleri ve ziyaretçileri, hiç de hoş olmayan çirkin manzarayı görünce duruma tepki gösterdi. SİT ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından koruma altındaki tarihi evlerin asırlık duvarlarının sprey boyayla boyanması eleştirildi. Değişik renklerdeki sprey boya kullanılarak, sevgililerine ya da taraftarları oldukları futbol takımlarına olan sözde sevdalarını yazan bu kişiler tepki gördü. Bazılarının da son dönemlerde izlenme oranı yüksek Türk dizi filmlerinin kötü karakterlerinin söylediği cümleler, duvarlarda görüldü.

\"DUVARLARA YAZDIKLARINI KALPERİNE YAZSINLAR \"

Kale Sokağı sakinlerinden 21 yaşındaki Mikail Zeybek, \"Marmaris Kale Sokağı ve boyanan tarihi evler kentsel SİT alanı kapsamında korunmaktadır. Gördüğünüz gibi kendilerini bilmez bazı kişiler, sevgililerinin adlarını ve tuttukları futbol takımlarının isimlerini tarihi duvarlara yazmış. Tarihi duvarlara en çok dizi karakterlerinden etkilenenler yazmakta. Belediye birçok kez duvarların temizlenmesi için çalışma yaptı. Bizler gördüklerimizi uyarıyoruz ama uyarıyı dinlemeyenler boyamaya devam ediyor. Ne yazık ki halkımız dizilerle kendini birleştiriyor ve resmen yaşıyor. Dizilerdeki karakterlerin sözlerinden etkilenenler, duvarlara sprey boya ile sarf edilen cümleleri yazıyor. Bu diziler artık halkı bilinçlendirecek ve eğitecek özelliklere sahip olmalı. Gençler, tarihi duvarlara değil kalplerine yazsınlar\" dedi.

KALE SOKAĞI ZABITA İLE KORUNACAK

Kentin tarihi dokusunun korunması için Marmaris Belediye yetkilileri harekete geçti. Kale Sokağı, \'Kentsel SİT alanı\' kapsamında korunduğu için Müze Müdürlüğü konu hakkında bilgilendirildi. İki kurum arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından duvar yazılarının, temizleneceği ifade edildi. Temizleme sonrası sokağın zabıta ekipleri tarafından koruma altına alınması sağlanacağı öğrenildi. Ayrıca, belediye yetkilileri kaymakamlık ile resmi yazışma başlatarak MOBESE kameralarının kurulmasını talep edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Yat Limanı\'nın Marmaris Kalesi\'nin ve tarihi evlerden görüntü

- Marmaris Kale Sokağı\'nda tarihi evlerin duvarlarının boyalı görüntü

- Marmaris Kale Sokağı sakinlerinden Mikail Zeybek ile röp.

(Toplam: 3 dakika 49 saniye-276 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

=====================================================

11)NAZİLLİ ADALET SARAYI\'NA ERİŞEBİLİRLİK BELGESİ

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Adalet Sarayı\'na törenle \'Erişebilirlik Belgesi\' verildi. Nazilli Adalet Sarayı, Aydın genelinde bu belgeyi almış ilk devlet kurumu oldu.Nazilli\'de engelli vatandaşların hizmetlere erişebilirliklerini arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, 1.5 yıldır yapılan çalışmalarla Aile ve Politikalar Bakanlığı\'nın 365 kriterini yerine getiren Nazilli Adliye Sarayı\'na \'Erişebilirlik Belgesi verildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Nazilli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Dönartaş\'a erişebilirlik belgesinin takdim edildiği törene; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, daire müdürleri, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Başkanı Ayşe Hışıl Çınkıt, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Tayfun Yazıcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bu erişebilirlik kanunun 2013\'ten bu yana uygulandığını ifade ederek konuşmasına başlayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, \"2018 yılı planları içerisinde 80 tane kurum kuruluş ve özel kurumlarda dahil olmak üzere fabrikalar, hastaneler ve kamu kurum kuruluşları olmak üzere planlarımıza dahil ettik. Aydın\'da bu ana kadar 166 kurum incelenmiş ve eksiklikleri bildirilmiştir. Erişebilir ve erişebilir bir kent olmak medeniyetin göstergelerinden bir tanesidir. Bu yapılan çalışma engellilerimiz çok faydalı bir çalışmadır. Nazilli Adalet Sarayı 365 kriteri yerine getirilerek Erişebilirlik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu belgeyi alarak da Aydın\'da erişelirlik belgesi alan ilk devlet kurumu olma özeliği taşıyor\" dedi.

Çıkarılan yasa ile kamu kurum ve kuruluşlarının engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi için çalışmalar yapılmasını ön gördüğünü ifade eden Nazilli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Dönartaş, \"Adalet Bakanlığının konuyla ilgili talimatının ardından Cumhuriyet Başsavcılığımız ivedilikle çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında bahçe zemini düzenlenmiş, hissedilebilir yollar yapılmış ve korunaklı rampalar oluşturulmuştur. İki adet engelli otoparkı yapılmıştır. Görme engelliler için tüm binaya Braille alfabesiyle yönlendir panoları konmuştur. Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle 4 ay koltuk değneğiyle yaşadım, bu sayede engellilerin yaşadığı zorlukları empati yapma fırsatı buldum. O dönemde çalıştığım adliyede dahi fiziki birçok engelle karşılaştım. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa görme imkanım oldu. Bu nedenledir ki yaklaşık 16 yıldan bu yana gerek Cumhuriyet Savcısı, gerek Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığım adliyelerde imkanlarımız dahilinde yapma fırsatı bulduğum fiziki düzenlemelerden hiçbiri beni bugün ki kadar onurlandırmamış ve gururlandırmamıştır\" dedi.

Bu yapılanlarla diğer kamu kurumlarına örnek olacak şekilde bir ilkin gerçekleştiğini dile getiren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, \"Engelliler açısından 365 kriteri gerçekleştirerek her noktasına erişilebirliği belgelendirmiş oluyor. Bu çok önemli bir olay. Adliyeye yakışanda adalet müessesine yakışan da budur. Adalet sadece mülkün temeli değil, her şeyin temelidir. Adalet hepimize lazım. Sadece sağlam olanlara değil, bir şekilde kaderin cilvesi olarak engelli olan vatandaşlarımıza da adalet lazım. Onlarında adaletin her noktasına da erişebilmesi lazım. Bu anlamda çok önemli bir iş gerçekleştirmiş. Bu açıdan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Nazilli Adalet Sarayı görüntüler

- Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş\'ın konuşması

- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik\'in konuşmaları

- Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'in konuşmaları

- Aydın Valisi tarafından Nazilli Cumhuriyet Başsavcısına \'Erişebilirlik Belgesi verilişi.

- Nazilli Adalet Sarayındaki engelliler için yapılan yerlerin incelenmesi

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

=======================================================

12)FETÖ\'NÜN BURSA GAYBUBET EVLERİ SORUMLUSU YAKALANDI

BURSA\'da yapılan operasyonla FETÖ\'nün kadın mensuplarına yönelik gaybubet evlerinin sorumlusu olduğu öne sürülen Meryem G. ve eşi Ömer G. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süren teknik ve fiziki takip ile Fetullahçı Terör Örgütünün Bursa\'daki gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi Operasyon kapsamında, FETÖ soruşturması kapsamında aranan çoğunluğu kadın şüphelilere kalacakları kiralık ev bulduğu öne sürülen ve örgütün gönderdiği paralarla bu evlerin ihtiyacını karşılamakla suçlanan Meryem G. ve kocası Ömer G. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan şüpheliler bugün \"terör örgütü üyesi olmak\" ve \"terör örgütüne destek sağlamak\" suçlarından adileyeye çıkartıldılar

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şahısların emniyetten çıkışı

-Ekip araçlarına bindirilmeleri

-Ekip araçlarının çıkışı

SÜRE: 35 sn

BOYUT: 66 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

===================================================

13)AYDIN\'DA TESCİLLİ 6 YENİ PAMUK TANITILDI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Pamuk Araştırma Enstitüsü\'nde, geçen yıl tescil ettirilen \'SC 2079\', \'SC 2009\', \'Efe\', \'Ergüven\', \'Harem 1\' ve \'Harem 2\' adlı 6 yeni pamuk çeşidi üreticiler başta olmak üzere sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştiren \'Yerli Pamuk Çeşitlerinin Ege Bölgesinde Yaygınlaştırma Projesi\'nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Vali Köşger\'e yeni üretilen yerli tohumlar hakkında brifing verildi ve kurum gezdirildi. Veli Köşger\'in yanı sıra toplantıda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Germencik Belediye Başkanı MHP\'li Ümmet Akın, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fikret Fuat Aktaş, Nazilli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, diğer ilçelerin ziraat odası başkanları ve üyeleri de yer aldı.

İlk konuşmayı yapan Nazili Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdür Mustafa Koray Şimşek, yeni tohumların çiftçinin ekonomik ve refah seviyesini arttıracağını ifade etti.

Projenin tüm paydaşlara yararlı olacağını düşündüğünü dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aktaş ise, \"Ülkemiz pamuk tohum üretiminin yüzde 45\'ini ilimiz karşılamaktadır. Projenin pamuk sektöründeki tüm paydaşlara yararlı olacağını umuyorum\" dedi.

Vali Köşger de Enstitünün önemini vurgulayıp, \"Kendi milli ve ulusal tohumlarımızı kendimiz yetiştirmemiz lazım. Tarımın her alanında ve gıda sektöründe, giyim tekstil sektöründe söz sahibi olabilmemiz için, stratejik anlamda da sıkıntı çekmemiz için kendi tohumlarımızı yetiştirmemiz gerekir. Ülkemizin hitap ettiği belli bir alanımız var. Bu alanlarda da Türk tarımının öncülük yapması anlamında tohumculuğun çok büyük önemi var. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitümüzde bu misyonunu hakkıyla yerine getirmiş getirmeye de devam ediyor. Kurulduğu zamanda ileriyi görerek böyle bir kurum açmışlar. Son geliştirilen tohumlarla da Türk tekstil sektörünün ve tabi ki tarım sektörünün önemli bir ihtiyacına karşı gelecek üretim yapılacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Nazili Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdür Mustafa Koray Şimşek\'in konuşması

- Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürü Fikret Fuat Aktaş\'ın konuşması

- Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'ın konuşması.

- Pamuk Araştırma Enstitüsü toplantı salonundan detay görüntüler

- Pamuk laboratuvarlarından detay görüntüler.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)