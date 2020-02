DHA YURT BÜLTENİ-7

(ÖZEL HABER)

1)SINIRDA SAHRA ACİL SERVİSLERİ KURULDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, askerlerin yaralanması durumunda hayat kurtaracak ilk müdahalenin yapılması için sınır hattının çeşitli noktalarına, tam donanımlı sahra acil servisleri kuruldu. Sahra acil servisinde görevli Dr. İsmail Çelik, \"Ankara ve İstanbul\'daki bir hastanenin acil servisi gibi hizmet veriyoruz. Umarız, bize gerek kalmaz; ama eğer kalırsa askerlerimiz için hazır bekliyoruz\" dedi.

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' için Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı\'na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Kilis, Kırıkhan ve Hatay\'daki devlet hastaneleri, olası asker ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaralanmalarına karşı yeniden düzenlendi. Hastanelerdeki ekipman yenilenerek, eksikler giderildi. Hastanelerde, ayrıca genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahi, göğüs cerrahi ve anestezi uzmanı doktorlar görevlendirildi. Gaziantep, Adana ve Mersin\'deki hastaneler de destek için planlamalara dahil edilirken, Kilis ve Hatay\'daki hastanelere takviye 51 doktor gönderildi.

\'ONLAR, SINIRIN ÖTESİNDE BİZ DE YANINDA VATAN GÖREVİ YAPIYORUZ\'

Devlet hastanelerindeki düzenlemelerin yanı sıra sınırın sıfır noktasındaki bölgelerde de gereken önlemler alındı. Kilis\'te; Çobanbey, Kocabeyli, Gülbaba, Öncüpınar Sınır Kapısı, Şerifkaya, İlhami Hardal, Çercili, Hilaltepe, Hisartepe karakol bölgeleri ile Hatay\'da; Hassa, Kırıkhan, Yalangoz, Curcurum, Cilvegözü bölgelerinde askerlerin ve ÖSO mensuplarının sağlığı için düzenlemeler yapıldı. Bu bölgelere, sınır ötesi operasyonlarda meydana gelebilecek yaralanmalara karşı hayat kurtaracak ilk müdahalenin yapılacağı, tam donanımlı sahra acil servisleri kuruldu.

Sahra acil servisinde gönüllü olarak görev yapan Dr. İsmail Çelik, \"Bizler, gönüllü olarak sınıra geldik. Burada, askerlerimizle omuz omuza olmaktan gurur duyuyoruz. Onlar, sınır ötesinde biz ise sınırın hemen yanında vatan görevi yaptığımıza inanıyoruz. Görev yaptığımız bu alanda, Ankara\'daki İstanbul\'daki bir hastanenin acil servisi gibi burada hizmet veriyoruz. Umarız, bize gerek kalmaz; ama eğer kalırsa da askerlerimiz için hazır bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Sahra acil servisi

- Görevlilerin çalışmaları

- İsmail Çelik ile röp

- Hastane biriminde anonslar

- Genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ / KİLİS (DHA)

=========================================================

2)EDİRNE\'DE KARLA MÜCADELE

EDİRNE\'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışında metrekareye 17.8 kilogram yağış düşerken, belediye ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için mücadelesini sürdürüyor. Eğitime 1 gün ara verilen Trakya Üniversitesi\'nde ise öğrenciler Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tutarken, \'Parti kur oy verelim hocam\' sözleriyle teşekkür etti.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de dün akşam saatlerinde başlayıp, gece yarısına kadar süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bu sabah beyaz bir örtüye uyunan Edirneliler, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi\'nin eğitime 1 gün ara vermesi nedeniyle trafikte kolaylıkla yol aldı. Herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte kentte metrekareye yaklaşık 17.8 kilogram yapış düşerken, kar yağışının bugün aralıklarla yarın ise yoğun olacağı belirtildi.

150 TON TUZ KULLANILDI

Kar yağışının etkili olduğu dün akşamdan bu yana Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Edirne Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde yaya kaldırımları ve yollarda temizlik çalışmalarına başladı. Buzlanmadan dolayı oluşabilecek olumsuzlukları en eza indirilebilmek için 12 ayrı ekiple gece boyunca çalışmalarını sürdüren Edirne Belediyesi, 150 ton tuz, 6 bin litre solüsyon ve 1 ton da granürlü gübre kullandı. Edirne Belediyesi yetkilileri, ana arterlerin trafiğe açık olduğunu ifade ederek, araçlarıyla trafiğe çıkacakların gerekli tedbirleri almasını istedi.

\'PARTİ KUR OY VERELİM\'

Edirne\'de dün akşam yaşanan etkili kar yağışının ardından Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi aldığı kararla eğitim 1 gün ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eğitime ara verildiğini mesajını sosyal medya hesabından açıklarken, bu karar oldukça sevinen öğrenciler rektörü mesaj yağmuruna tuttu. Öğrenciler yorumlarında gülümseten mesajlarda şu ifadeleri kullandı: \"Parti kur oy verelim\', \'sen ne güzel adamsın\', \'Sen muhteşem bir detaysın\', \'ya minnoş şey\', \'T.Ü. evimiz, Erhan babamız\'.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Selimiye Camii

-Kar temizleme çalışması

-Sokaklar ve trafik

-Karda yürüyenler

-Atatürk heykeli kar temizliği

-Belediye ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

=======================================================

3)MANAVGAT\'TA HORTUM SERALARI VURDU

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde dün gece yağış sonrası hortum oluştu. Kabak ve salatalık ekili seraları vuran hortum 10 dönümden fazla alanda zarara neden oldu. Manavgat\'a bağlı Çakış Yeniköy mevkiinde Büklüce ve Denizyaka mahallelerinde dün saat 22.00 sıralarında şiddetli yağmurun ardından hortum meydana geldi. Hortum bölgedeki 10 dönümden fazla serada zarara neden oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Hortumdan kaynaklanan zararın bu çalışma sonrası ortaya çıkacağı belirtildi. Üreticilerden Alibaz Çolpak, \"5 dönüm seram hortumdan büyük zarar gördü. İçinde kabak ve salatalık ekiliydi. Zarar çok büyük. Yetkililerden bizlere sahip çıkmalarını bekliyoruz\" dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, hortumda seraları zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Metin, \"Burada çiftçimizin yapacağı hiçbir şey yok. Allah\'tan gelen doğal afet. Çiftçimize ancak TARSİM sigortalarını yaptırmalarını tavsiye edebiliyorum. Çiftçilerimiz TARSİM yaptırmış olsaydı zararlarını sigorta karşılardı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Zarar gören seralardan görüntüler

- Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve çiftçilerle röportaj

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

===========================================================

4)YALANCI BAHARA ALDANAN AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI

ANTALYA\'da sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle badem, erik, şeftali ve nektarin ağaçları çiçek açtı. Akdeniz Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Salih Ülger, badem ağaçlarının çiçek açmasının normal, 1 ay erken çiçeklenen şeftali ve nektarin ağaçlarının durumunun anormal olduğunu söyledi.Türkiye son yılların en ılık kışını yaşıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sahil bölgeleri ve özellikle Antalya\'da ilkbahar mevsimini andıran görüntülere neden oldu. Kentin birçok noktasında badem, erik, şeftali ve nektarin ağaçlarının çiçek açtığı görüldü. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salih Ülger, iklimin çok değiştiğini, küresel ısınmanın etkilerinin iyice hissedildiğini söyledi. Ağaçlardaki tomurcukların 200 ile 800 saat soğuklama ihtiyacını karşılamasının ardından çiçek açtığını, bu durumun sıcak bölgelerde normal olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ülger, çiçek açan badem ağaçlarının durumunun anormal olduğunu söyledi. Şeftali ve nektarin ağaçlarının 1 ay önce çiçek açmasının normal olmadığını belirten Prof. Dr. Ülger sözlerini şöyle sürdürdü:“Şu anda Akdeniz bölgesinde çiçek açanlar badem ağaçları. İlk önce onlar açar. Uzun dönemlere de bakınca bazen bir hafta önce bazen bir hafta sonra açmıştır. Çok anormal bir durum değil. Durumu anormal kılan kısım ise nektarin ve şeftali ağaçlarının çiçek açması. Bunlar bademe göre normalde 3 hafta ile 1 ay arasında geç açar. Yani normalde uyanmayacak meyve türleri, sıcaklık nedeniyle bu mevsimde uyanmış oluyor.\"

İÇ KESİMLERE \'MEYVELER ÖLEBİLİR\' UYARISI

Sahil bölgesi için erken çiçeklenmenin bir sakıncası olmadığını, ilerleyen günlerde don olasılığının düşük olduğunu anlatan Prof. Dr. Salih Ülger, Türkiye\'nin iç kesimlerindeki üreticiler için uyarıda bulundu. Rakımı 800\'leri aşan yerlerde don yaşanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ülger, “Nisan ile 15 Mayıs arasında don olursa üretici ciddi zarar görür. Ağaçlar üzerindeki meyveler ölebilir. Toros Dağları\'nı aşan kısımlarda erkencilikte dikkat edilmelidir. İklim çok değişti. Normalde 1 yılda yağması gereken yağmur iki günde yağıyor. İklimle ilgili ileri tahminlerde bulunmak artık çok zorlaştı\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Çiçek açmış ağaçlardan görüntü

RÖP: Prof. DR. Salih Ülger

Çiçeklerden görüntü

Çiçek açmış erik ağacının görüntüsü

352 MB --03.13 (HD)

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=================================================

5)AĞABEYİNİN EŞİNİ, BOŞANMA DURUŞMASI GÜNÜ ÖLDÜRDÜ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde M.Ç., bugün boşanma davaları olan ağabeyinin eşi Kırgız asıllı Katherine Çetin\'i (34) boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Manavgat\'ta sabah saatlerinde polise giderek teslim olan M.Ç., Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak\'ta oturan ağabeyinin eşi 3 çocuk annesi Kırgız asıllı Katherine Çetin\'i gece boğarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis Katherine Çetin\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde tek başına olan kadının vücudunda darp izine rastlanmazken, boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Katherine Çetin\'in ilçedeki bir alışveriş merkezinde çalıştığı, yurt dışında çalışan eşi Hamza Çetin\'den boşanmak istediği ve çiftin bugün Manavgat Aile Mahkemesi\'nde boşanma duruşmasının olduğu belirtildi.

Katherine Çetin\'in 3 çocuğuyla yaşadığı, M.Ç.\'nin dün gece gelip çocukları kendi evine götürdüğü, ardından yeniden eve gelerek kadını öldürdüğü bildirildi. M.Ç.\'nin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

- Olay yerinden görüntüler

- Kadının fotoğrafı

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

======================================================

6)KÖPEĞİNİ ARACA İPLE BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEN SÜRÜCÜYE BİN 370 LİRA CEZA

EDİRNE\'de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürken görüntülenen ve poliste ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücü M.K.\'ye (57) bin 370 lira idari para cezası kesildi. M.K.\'den alınan köpek ise Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı\'nda koruma altına alındı.

Edirne\'nin Keşan ile Tekirdağ\'ın Malkara ilçesi karayolunda, kullandığı 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücü M.K., dün Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek ifade verdi. Malkara\'ya bağlı Haliç köyünde fırıncılık ve lokantacılık yapan M.K., polisteki ifadesinde 20\'ye yakın köpek beslediğini ve bir süre önce kaçan bahse konu köpeği yol üzerinde gördüğünü, geri getirmek için aracının arkasına iple bağladığını söyledi. Maksadının işkence yapmak olmadığını belirten M.K., \"Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait\" dedi. M.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, ifadesinin savcılığa ikmalen gönderileceği bildirildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü\'nce de M.K.\'ye, \'5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'nun 14\'üncüsü maddesine muhalefet\' suçundan bin 370 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu köpek ise şube müdürlüğü ekiplerince M.K.\'den alınarak, Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı\'na teslim edildi. Barınak görevlilerince \'Karaburun\' ismi verilen 2 yaşındaki kangal kırması köpeğin kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Barınak kapısı ve tabelaları

-Koruma altına alınan köpek \'Karaburun\'

-Görevlinin köpeği dolaştırması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 02.04 - BOYUT: 126 MB)

=========================================================

7)BAŞINA BALTAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

BURSA\'da yalnız yaşayan Süleyman Kıran (51), evinde baltayla öldürülmüş halde bulundu. Kıran\'ın cansız bedeni morga kaldrıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir fabrikada temizlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Kıran sabah saatlerinde işe gelmedi. Kıran\'ı merak eden mesai arkadaşları yalnız başına yaşadığı eve gitti. Kapının altından kan sızdığını gören mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, kafasına baltayla vurulmuş Süleyman Kıran\'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri evde ve baltada inceleme yaptı. Kıran\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kıran\'ın eşinde ayrı, 1 çocuk babası olduğu ve yalnız yaşadiğı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Evden detaylar

Polisten görüntülir

Kalabaliktan görüntülir

1 dk 25 sn 155 mb

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

======================================================

8)LPG YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ YOL TRAFİĞE KAPATILDI

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde LPG yüklü tanker devrilince yollar trafiğe kapatıldı.

Samsun\'dan yola çıkıp Doğu Anadolu Bölgesine\'ne dağıtım yapan Selçuk Aydın yönetimindeki 55 KD 071 plakalı LPG yüklü tanker dün saat 22.00sıralarında Oltu ilçesinin Ayvalı Barafı mevkiinde keskin virajı alamayarak yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü Aydın, Oltu Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası daverilen tanterden gaz sızıntısının olması nedeniyle jandarma Oltu-Artvin karayolunu trafiğe kapattı. Her iki yolda çok sayıda araç beklerken yetkililer, Samsun\'dan yola çıkan teknik ekibin güvenli bir şekilde gazı boşalttıktan sonra yolun trafiğe açılacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü

----------------------------:

-Jandarma ekibi yolu kapatması

-Tankerin görüntüleri

-Plakası ve detaylar

-İtfaiye aracı

-Baraj ve yolda bekleyen araçlar

-Bir vatandaşla röp

Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre:2,27/ 269MB)

========================================================

9)AK PARTİLİ BAŞKAN SOSYAL MEDYA FENOMENİNE RAKİP OLDU

ISPARTA\'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinin Belediye Başkanı Ak Partili Fahretdin Gözgün, Elazığlı sosyal medya fenomeninden esinlenerek hazırladığı video ile haziran ayında yapılacak Gül Festivali\'ne davette bulundu. Başkan Gözgün\'ün videosu kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinin Belediye Başkanı Ak Partili Fahretdin Gözgün, 16- 17 Haziran\'da yapılacak olan Gül Festivali\'ne davet için kısa bir video çekti. Elazığ\'ın Palu ilçesi Bozçanak köyü yakınlarındaki bir şelaleyi tanıttığı videoyla internet fenomeni olan İsa Sezeroğlu\'ndan esinlendi. Belde meydanındaki gül heykeli önünde kendisini çektiği bir video hazırlayan Fahretdin Gözgün, vatandaşı festivale davet etti. Başkan Gözgün\'ün kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kısa sürede yoğun beğeni alırken, çok sayıda kişi tarafından da izlendi.

Hazırladığı videoda yöresel şive kullanan Başkan Fahretdin Gözgün, \"Biliyorsunuz. Burasının Gül Kenti Güneykent olduğunu biliyorsunuz. Festivalimizin olduğunu da biliyorsunuz. 16- 17 Haziran\'da. Konuşmayacağım, tövbe olsun konuşmayacağım. Biliyorum, geliyorsunuz. Gül toplayacağınızı, gül kaynatacağınızı, müzeye gideceğinizi, gül evine gideceğinizi, modern fabrikayı gezeceğinizi biliyorum. Anlatmayacağım, siz de biliyorsunuz. Muhakkak geliyorsunuz, değil mi?\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

Başkan Fahretdin Gözgün\'ün paylaştığı video



Haber Ali ÇEVİKBAŞ- Kamera: ISPARTA, (DHA)

====================================================

10)SEYDİŞEHİR\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik bugün Seydişehir ve Antalya\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Emrah N., Emrah C., Hasan B., Fatih D., Mehmet P. ve Osman B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA)

======================================================

(ÖZEL)

11) \'ÇOCUK OYUNEVİ VE OYUNCAK MÜZESİ\'NE İLGİ

MALATYA\'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan \'Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi\'nde hem çocuk oyunları objeleri hem de etkinlik atölyeleri yer alıyor. Müzeye yoğun ilgi gösteren öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle eğlenceli zaman geçiriyor.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı\'nda yer alan \'Çocuk Oyunevi ve Oyuncak Müzesi\'nde hem çocuk oyunları objeleri hem de etkinlik atölyeleri yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki oyunevi ve müzede, çocuklara yönelik, pedagojik olarak yaş gruplarına göre uygunluğu tespit edilmiş, eğitim amaçlı zekâ oyunlarıyla etkinlikler yapılıyor. Müzenin resim atölyesinde, anaokulu öğrencileri resim çizerek boyama yapıyor. Etkinlik ve ahşap atölyesinde ise çeşitli el işleri çocuklara öğretiliyor. Müzeyi gezen çocuklar, kütüphaneden de yararlanabiliyor. Açıldığı günden bu yana geçen 1 yıllık süreçte 10 bin öğrenci müzeyi gezerek etkinliklere katıldı. Anaokulu ve ilkokul 1-2-3\'üncü sınıflarına devam eden öğrencilerden oluşan ziyaretçilerle yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi.

\'MALATYA MÜZELER ŞEHRİNE DÖNÜŞÜYOR\'

Müze ve etkinliklerle ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, şunları söyledi:

\"Çocuk müzemiz, sanat sokağımızın içerisinde yer alan, çocuklarımıza özel bir müzemiz. Buraya çocuklarımız geldiği zaman hem sanat sokağındaki güzellikleri görüyorlar hem de buradaki sanat galerisini gezme imkânı buluyor, kültür evini gezme imkânı buluyor. Dolayısıyla etrafta minyatürlerimiz var, çocuklarımız bunları geziyor. Daha sonra da burada aslında daha çok adeta çocuklarımıza belirli günler randevu verilerek, özellikle anaokulları için gerçekten oradaki çocuklarımız için çok ideal bir yere dönüştü. Çocuklarımız gruplar halinde geliyorlar ve belki 1 gününü burada geçirebiliyorlar. Burada akıl oyunları var, çocuklarımızın zihinlerini geliştirebilecekleri, kendilerini daha düşünmeye sevk eden, el becerilerini artıran. Bunun yanında resim bölümümüz var. Çocuklarımızın resim boyadığı bölümler var. Bir yandan da ahşap bölümümüz var. Çocuklarımız sırayla bölüm bölüm sınıflarında bu çalışmaları yapıyorlar arkadaşlarıyla birlikte. Daha sonra burada Hacivat ve Karagöz gösterisi var bunu izliyorlar. Çocuklarımız için eğitim alanına dönüştü burası. Yüzlerce çocuğumuz buraya günlük ziyarete geliyorlar. Tabii ki aylık da binlerce çocuğumuz burada eğitim almış oluyorlar, burayı gezmiş oluyorlar. Çocuklarımızın ufku açıldığı kadar el becerileri, yetenekleri ve zihinsel gelişimine de bu oyuncak müzemiz ciddi manada katkı sağlıyor.\"

Anne ve babalara, çocuklarını müzeye getirmeleri çağrısı yapan Başkan Çakır, \"Bütün velilerimizi çocuklarını buraya getirmeye davet ediyorum. Sanat, kültür belediyeler için çok çok önemli. Malatyalı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın, hanımların mutlaka bir sanatsal, sportif faaliyet içerisinde bulunması en büyük amacımız. İlimizin sosyalleşmesi, gençlerimizin, ailelerimizin daha sosyal anlamda, daha sanatsal ve hobi amaçlı yapılacak kurslara katılım noktasında bunun için onlarca mekanlar inşa edildi. Kernek Külliyemiz bunun için çok önemli bir yer. Kadın spor merkezimiz bunun için çok önemli bir yer. Kültür evlerimiz, semt konaklarımız bunlar için bu fırsatların sunulduğu yerler. Çok amaçlı tesislerimiz, sosyal tesislerimiz bunun için her bölgede, her mahallede mümkün olduğu kadar bütün hemşehrilerimizin gidebileceği bu mekânların inşası yapıldı. Sanat merkezi buraların ana merkezi haline dönüştü ve bu merkezlerde hemşehrilerimize, bayanlara yönelik, gençlere ve öğrencilerimize yönelik bu faaliyetlerin yapılması ildeki kültür seviyesini ciddi manada geliştiriyor. Artık Malatya bir yandan da müzeler şehrine dönüşüyor. Yapılan müze yatırımlarıyla da buraya gösterilen ilgi son derece dikkat çekiyor. Biz bir yandan belediyecilik hizmetleri yürütürken, esas olan insana yapılan yatırım, kültürel yatırım, sosyal yatırım, çok daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla da her geçen gün bu yatırımımızı daha iyi noktalara taşıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

- Müzenin girişi

- Müzeden detaylar

- Ahmet Çakır\'ın çocuklarla ilgilenmesi

- Çakır\'ın sınıfları gezmesi

- Ahmet Çakır Röp.

- Karagöz Hacivat sahnesi

- Eski oyuncaklardan detaylar

- Yapılan çalışmalardan görüntüler

- Oyuncaklardan yakın ve geniş detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 508 MB