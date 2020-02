DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MANAVGAT\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

KUZEY Irak\'ın Karireş bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün (26) acı haberi, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün Manavgat\'ın Kızılot Mahallesi\'nde oturan ailesine şehit olduğu haberini Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşad Şenol ve İlçe Müftüsü Mustafa Atilla, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Otellerde çalışan baba Nazim Gür ile anne Yeter Gür, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Türk Bayrakları asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Konya\'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören beldesinden ailesiyle birlikte yaklaşık 12 yıl önce Manavgat\'a taşınan şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür\'ün bekar olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-

=======================================================

2)TURHAL ŞEKER FABRİKASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

TOKAT\'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine karşı Şeker-İş Sendikası Turhal Şubesi imza kampanyası başlattı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecinin başladığını duyurmasının ardından Turhal ilçesinde bulunan Şeker Fabrikasının özelleştirme kapsamından çıkarılması için kent merkezinde ve 11 ilçede imza kampanyası başlatıldı. Bir hafta sürecek olan imza kampanyası sonunda toplanan imzalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ulaştırılacak. Başlattıkları imza kampanyası ile ilgili açıklama yapan Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, \"Tokat Sigara Fabrikası gerçeğini ele alarak Tokat\'ta ve bütün ilçelerde, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber başlatmış olduğumuz bir imza kampanyamız var. 2008\'de Sigara Fabrikası ile yaşadığımız bu acizane durumdan dolayı biz bütün ilçelerimizde ve Tokat\'ta bu imza kampanyasına destek istiyoruz\" dedi.

Turhal Şeker Fabrikasının kaybedilmesi halinde Tokat ekonomisinin çökeceğini kaydeden Alpat şöyle konuştu:

\"Sigara fabrikasında 5 yıl çalıştırılma şartı konmuş ama 1 yıl zor dayanmıştı. Hepimiz gördük. Şeker Fabrikasının da akıbetinin aynı olacağını duyurmak istiyorum. Şeker Fabrikası Tokat ekonomisine çok büyük katkı sunan 100 yıllık manevi bir değerdir. Çok iyi biliyoruz ki, bu özelleştirme değil kapatılmadır. 2017 yılında 6 bin 984 çiftçi ile 162 bin 742 dekar alandan 845 bin 440 ton pancar hasadı yapılmış, buna karşılık fabrikada işlenen 848 bin ton pancardan 113 bin 26 ton kristal şeker, 33 bin 900 ton melas ve 242 bin 45 ton yaş küspe elde edilmiştir. 2017 yılında üretilen 845 bin 440 ton pancar için çiftçilere toplamda 169 milyon 367 bin 569 lira ödenmiştir.\"

Görüntü Dökümü:

----------------

-İmza kampanyasından görüntüler

-Sendika Şube başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(210 mb)

==========================================================

3)OTOMOBİL TARLAYA UÇTU; 6 YARALI

BURSA’nın İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasında kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı.

İnegöl’den Yenişehir ilçesine gitmekte olan İdris B. (26) idaresindeki 25 EL 978 plakalı özel otomobil Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazada, sürücü İdris B. ile otomobilde bulunan Suat B. (19), Mithat B. (20), Mehmet Nuri B. (62), Yusuf İslam G. (23) ve Şaban Ç. (28) yaralandı. Yaralılara kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

Kaza yeri genel görüntü

Yaralıların görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

======================================================

4)EL BİLEĞİ TÜMÖR PROTEZİ GELİŞTİRİLDİ

DÜNYADA ilk kez el bileği tümörü sonucu oluşan boşluğu dolduracak ve işlev sağlayacak protez, Ege Üniversitesi\'nde dizayn edildi. 21 yaşında futsol oynayan Ali Rıza Turhal\'ın sağ el bileğine iki hafta önce takılan bu protez, sahalara yeniden döndürecek.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük yeni bir el bileği protezi geliştirdi. El tümörü şikayetiyle Ege Üniversitesi’ne başvuran Futbolcu Ali Rıza Turhal (21) uygulanan yeni yöntem ile sağlığına kavuşacak. Doç. Dr. Burçin Keçeci, Turhal\'ın sağ el bileğinde kötü huylu bir kemik tümörü ile kendilerine başvurduğunu ameliyat öncesi kemoterapi alan hastaya operasyon uygulandığını, el bileğinde \'radus\' denilen kemikten bu tümörü çıkardıktan sonra oradan bir boşuk oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Bu yaklaşık olarak 9 santimetrelik bir boşluktu. Geçici olarak o an ameliyathanede kemik çimentosu dediğimiz bir maddeyi kullanarak o bölgedeki boşluğu doldurduk ancak hastamız günlük ihtiyaçlarını giderebilecek hareketleri bile yapamayacaktı. Biz de hastamıza özel bir protez nasıl dizayn ederiz. Uyguladığımız protez nasıl güvenli bir şey olabilir diye uzun süre düşündük. 8 ay üzerinde çalıştık sonra protezin çizimlerine ve dizaynına başladık. Üretim aşamalarından sonra hastamızın da onayı ile el bileği tümür protez uygulamasını gerçekleştirdik. Şu an hastamızın rehabilitasyonu büyük bir titizlikle sürdürülüyor.\"

Dünyada ilk kez dizayn edilen protezi, Dünya Kas İskelet Sistemi Tümörleri Kongresi\'nde uluslararası bilim dünyası ile paylaşılacak. Doç. Dr. Levent Küçük de geliştirdikleri protezin en önemli özelliğinin hem kırık ve kireçlenme vakalarında hem de tümör hastalarında kullanıma uygun olduğunu belirterek, \"Bu şekilde bir üretim standardını yakalayabilirsek 80- 90 bin TL maliyetten 3- 4 bin TL arası maliyetlere indirmiş ve bunu hastalarımızın hizmetine sunmuş olacağız\" dedi.

\"SPOR HAYATIMA GERİ DÖNECEĞİM’\"

Yeniden sağlığına kavuşacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ali Rıza Turhal ise kendini çok iyi hissettiğini, ağrılarının geçtiğini ve bazı hareketleri yapmaya başladığını belirterek, \"İlk ameliyattan sonra bileğimi hiç oynatamıyordum ama şu an çok umutluyum ve inanılmaz derecede bir iyileşme var. Fizik tedavi sürecim de devam ediyor. Bileğimin daha iyi olacağına inanıyorum. Futbolcuyum ve spor benim hayatımın önemli bir parçası. Ben bilek dondurma yöntemini bu yüzden kabul etmedim. Spor hayatıma da tekrardan döneceğime inanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Detay görüntüler

- Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile röp

-Doç. Dr. Burçin Keçeci ile röp.

-Doç. Dr. Levent Küçük röp

-Ali Rıza Turhal röp

İZMİR/DHA

=======================================================

5)AK PARTİLİ FINDIKLI: FELAKETLERE RAĞMEN YÜZDE 7\'NİN ÜZERİNDE KALKINMA SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ

AK PARTİ Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tedbirlerle son çeyrekte yüzde 11 büyüme yakalandığını belirterek, \"Bu yılın sonu itibarıyla da Mart ayında açıklanacaktır. 2017\'de bir sürü felaketlere rağmen yüzde 7\'nin üzerinde bir kalkınma sağlamış olacağız\" dedi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı\'nın düzenlediği \'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu\' Tekirdağ\'da, Ak Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı, işadamları, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Fındıklı, makro ekonomiyle bu kadar uğraşırken, dünyayla uğraşırken, şehirler büyümeden ne kadar pay aldı, gerçekten pay aldılar mı bunu anlamak için \'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu\' çalışmasını başlattıklarını söyledi. Ak Parti hükümetinin iktidarda 16 yıldır ülkeye hizmet ettiğini belirten Fındıklı, şöyle dedi:

\"Makro ekonomik düzeyde Türkiye\'nin ekonomisini daha da ileriye taşıyabilmek, 3 bin dolarlardan, 11 bin dolarlara gayri safi milli hasılayı yükseltmek için gayret sarf ediyoruz. Ekonomiyi makro planda çok yakın takip ediyoruz. Hem dünya ekonomisini, hem de Türkiye ekonomisini ve ciddi tedbirler ile birlikte. Hatta 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bile dünyanın artık Türkiye\'nin büyümesi hayal dediği dönemde aldığımız tedbirler ile bildiğiniz gibi son çeyrekte yüzde 11 küsur bir büyüme yakaladık. Bu yılın sonu itibarı ile de Mart ayından büyük ihtimalle açıklanacak. Yani 2017\'de bir sürü felaketlere rağmen yüzde 7\'nin üzerinde bir kalkınma sağlamış olacağız. Afrin harekatı ile birlikte ve bu yakın dönemde yaşadığımız süreci gözden geçirdiğimizde, bunca hadiseye rağmen ekonomimiz sağlam temeller üzerine gidiyor. Bunda hem bankacılık üzerine, hem kredi garanti fonu ile almış olduğumuz tedbirler ile ciddi anlamda ekonomimiz yolunda devam ediyor, rayında devam ediyor.\"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, forumun kentlerin gelişimi açısından ve gelecekte yapılacak çalışmalar için yol gösterici olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi. Yüksel, \"Güzel bir program olacak. Bu program Tekirdağ\'ın önümüzdeki 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ışık tutacak. Gerekli argümanları elimize alacağımız ve izleyeceğimiz yol ile ilgili güzel bir program olacağı inancındayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

Toplantıya katılanlar

İl Başkanı Yüksel\'in konuşması

Mücahit Fındıklı\'nın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

==========================================================

6)ÇEŞME\'DE 55 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na kaçmak isteyen 9 ayrı ülke vatandaşı toplam 55 kaçak yakalandı.

Alaçatı bölgesinde devriye görevi yürüten TCSG-24 Sahil Güvenlik Botu, bugün 09.30\'da, Deliklikoy açıklarında bir lastik bot tespit etti. Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçaklar, kurulan çadıra alındı. Yapılan kimlik tespitinde ise kaçakların Suriye, Irak, Eritre, Güney Afrika, Mali, Benin, Nijerya, Togo ve Botswana uyruklu olduklarını belirlendi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, kaçaklara yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kaçakların sahil güvenlik botuyla Çeşme İskelesine getirilişi

- Kaçakların iskeleye indirilmesinden görüntü

(Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), DHA)