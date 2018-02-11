DHA YURT BÜLTENİ-7 

Akar ve Kuvvet komutanları sınırda inceleme yapıyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Hatay\'da Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin inceleme ve denetleme yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan da konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, 11 Şubat 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır\" denildi.

Haber: HATAY (DHA)

========================

Şehit Uzman Çavuş Ekiz son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz\'in (27) cenazesi, memleketi Hatay\'ın Erzin ilçesinde, toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Ekiz\'in naaşı ilk olarak baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi\'ne getirildi. Burada helallik alınırken, şehit oğlu Ekiz\'in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz\'in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı\'na götürüldü.

Cenaze törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, 39\'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

Hatay\'ın Zeytin Dalı Harekatı\'nda verdiği 4\'üncü şehit olan Ekiz\'in ablası Gülşah Ekiz\'in Eskişehir\'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz\'in de 2010\'da İstanbul\'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi.??

Görüntü Dökümü

------------------------

- Tören alanındaki kalabalıktan genel ve detay

- Cenaze aracının gelişi

- Tabutun tören alanına getirilmesi

- Şehidin babasının ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Ambulanstan genel ve detay görüntü

- Şehidin naaşının defin için götürülmesi

- Kalabalıktan görüntü

**

- Şehidin annesi sedyede ağlarken

- Annenin tabuta sarılması

- Şehidin babasının yakın görüntüsü

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın yakın görüntüsü

- Cenaze namazının kılınması ve helallik alınması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/HATAY (Erzin), (DHA)-

=============================================

Adana şehidini uğurladı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Uzman Çavuş Halis Koca, (28) memleketi Adana\'nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca\'nın cenazesi, helikopterle getirildiği ilçe stadından alınarak ailesinin Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Koca\'nın cenazesi, törenin yapıldığı Ayvalı Mahallesi Mezarlığı\'na getirildi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Halis Koca\'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca\'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri ifade edildi. Şehit Koca\'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Cenaze aracının gelişi

- Şehidin ablasının tabutun başında ağlaması

- Anne ve ablasının tabutun başında ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Tören alanından genel görüntü

- Şehidin naaşının araca konulması

- Aracın gidişi

Haber:Uğur SELÇİK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/İMAMOĞLU,(Adana),(DHA)

================================================

Afrin şehidi Astsubay\'ın ağlatan vasiyeti



TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 19\'uncu gününde şehit olan, cenazesi geçen parşembe günü Karabük\'te toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın vasiyeti ortaya çıktı.

Geçen perşembe günü Karabük Kent Meydanı\'nda onbinlerin katıldığı cenaze törenin ardından Safranbolu şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın yazdığı mektup ortaya çıktı. Ömer Bilal Akpınar\'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen mektubunda şöyle dedi: \"Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur\'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler. Nur\'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu\'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10\'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Şehit cenazesinden görüntü

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) -

=========================================

Van\'da 1 ton 237 kilo esrar ele geçirildi

VAN\'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu minibüste, PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 1 ton 237 kilo esrar ile 1 kilo 720 gram eroin, silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi\'nde bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, PKK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 1 ton 237 kilo toz esrar, 1 kilo 720 gram eroin, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda şarjör, 987 Bixi makineli tüfek mermisi, bir el bombası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün sorgusunun sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

JANDARMA KAMERASI

-Jandarmanın durdurduğu minibüste yapılan arama

-Aramada ele geçirilen esrar ve silahlar

-Esrar torbalarını açan ekipler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

===========================================

Çocuklarını geri istedi

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde oturan Nazife Aydın (40), olumsuz şartlarda yetiştirildiği gerekçesiyle elinden alınan 1.5 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki oğlunun geri verilmesini istedi. Aydın, \"Sigortalı iş bulup çalışacağım. Daha iyi bir eve taşınacağım. Yeter ki çocuklarımı geri versinler. Onlarsız yaşayamıyorum\" dedi.

Kumluca\'ya bağlı Narenciye Mahallesi\'nde oturan Nazife Aydın\'ın çocukları olumsuz şartlarda yetiştirildiği gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Kumluca Aile Mahkemesi Hakimliği kararıyla 1.5 yaşındaki kızı M. ile ölen ilk eşinden olan oğlu 13 yaşındaki M.\'nin alındığını söyleyen Nazife Aydın, çocuklarını geri istedi.

\'ONLARSIZ YAŞAYAMIYORUM\'

2003 yılında evlendiği eşinin trafik kazasında ölmesinin ardından 2015 yılında Ü.T. ile dini nikahla evlendiklerini anlatan Nazife Aydın, \"Ü.T. hastalandı. Ameliyat ettirdim. İyileşti. Fakat iyileştikten sonra alkol almaya başladı. Beni ve çocuklarımı her gün döverdi. 1.5 ay önce ayrıldım. İlk eşimden kalan maaşım vardı. İkinci eşimi tedavi ettirmek için bankalardan kredi çekmiştim. Maaşım kredi borçları için kesiliyor. Bana sadece 900 TL kalıyor. İşim yok, yevmiyeye gidiyorum. Yevmiyeye gittiğimde çocuklarım oturduğum evde kalıyor. Çocuklarım sokağa çıkıyor, yol kenarında oynuyor bahanesiyle komşularım şikayet etti. Kim olduklarını bilmiyorum. Yetkililer geldi. Evime baktı. Borcunu ödeyemediğim için elektrik, suyum kesildi. Bu yüzden \'olumsuz şartlarda yaşıyor\' diye çocuklarımı götürdüler. Sigortalı iş bulup çalışacağım. Daha iyi bir eve taşınacağım. Yeter ki çocuklarımı geri versinler. Onlarsız yaşayamıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Nazife Aydın\'ın kaldığı evden görüntü

- RÖP: Nazife Aydın

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)

==============================================

