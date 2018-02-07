DHA YURT BÜLTENİ-7

(ÖZEL)

1)BOMBALARIN GÖLGESİNDE ÇOCUKLUKLARINI YAŞIYORLAR

TÜRKİYE\'nin Suriye sınırındaki, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bağlı Davutpaşa Mahallesi\'nde yaşayan çocuklar, bombaların gölgesinde oyunlar oynuyor. Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başladığı günden bu yana 3 roketin isabet ettiği, sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı\'nın Davutpaşa Mahallesi\'nde, Suriyeli ve Türk çocuklar, bomba seslerine aldırış etmeden yaşıyor. Tel ve hortumdan kendi imkânları ile yaptıkları çemberlerle oynayan çocuklar, sınırın hemen yanında ellerindeki Türk bayrakları ile koşarak bölgeden geçen askerlere de moral veriyor. Çocuklar, bombalara aldırış etmeden, güle oynaya oyunlar oynayarak günlerini geçiriyor.

Görüntü Dökümü

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- Çocukların çember oynaması

- Çocukların el ele tutuşup dönerek şarkı söylemesi

- Çocukların koşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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2)ŞIRNAK VALİSİ AKTAŞ, SURİYE SINIR HATTINDAKİ KARAKOLLARI ZİYARET ETTİ

ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, Suriye sınır hattındaki hudut karakollarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte Suriye sınır hattında incelemelerde bulunarak hudut karakollarını ziyaret etti. İlk olarak sırasıyla Kozluca, Yüzsüren ve Yolaçan karakollarını ziyaret eden Vali Aktaş, akabinde Köyceğiz bölük merkezine geçerek Karakol Komutanı Piyade Yüzbaşı Berkay Akkaş\'tan yapılan çalışmalar ve karakol hakkında bilgi aldı. Daha sonra İzzettin Taburu nöbet ve gözetleme kulesine geçen Vali Aktaş ve beraberindeki heyet, burada sınır güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan duvar arkası gözetleme sistemi ve Kobra-2 aracını da yerinde inceledi.

Vali Aktaş, ayrıca ziyaretleri kapsamında bulunan karakol ve bölük merkezlerinde kendisini karşılayan komutanlara da Türk bayrağı hediye etti.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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3)GÖRME ENGELLİ HAFIZ MURAT SOSYAL MEDYADA TIKLANMA REKORLARI KIRIYOR

İSTANBUL\'da yaşayan 57 yaşındaki Hafız Murat, Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerler için okuduğu dualar ve bunun yanında sanat müziği alanında söylediği eserlerle sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. İstanbul\'un Fatih ilçesinde yaşayan, 2,5 yaşındayken salıncaktan düşmesi sonucu görme yetisini kaybeden 57 yaşındaki Hafız Murat, çocuk yaşlarında medrese eğitimi gördükten sonra musiki eğitimi aldı. 1975 yılında ilk kasetini çıkaran Hafız Murat, bu yıllarda müzik piyasasında aktif bir şekilde stüdyo çalışmaları yapıp konserler verdi. 1989 yılında evlenen ve çalışmalarına ara veren Hafız Murat, artık sevenleriyle sosyal medyadaki yüklenen videolarla buluşuyor. Din eğitimi konusundaki tecrübelerini bir araya geldiği ortamlarda sevenlerine aktaran Hafız Murat\'ın, Kuran-ı Kerim okuduğu ve sanat, halk müziği konusunda eserler icra ettiği videoları sosyal medyadaki hesabında takipçileriyle paylaşılıyor. Facebook, instagram ve Twitter\'da her gün çok sayıda sayfa tarafından paylaşılan Hafız Murat\'ın videoları tıklanma ve paylaşım rekoru kırıyor. Hafız Murat, Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı\' harekatındaki askerlere ettiği duaların ve icra ettiği şarkıların sosyal medyada bir anda patladığını ifade ederek, \"Musikiyle tanışma yaşım 7-8 yaşlarında. 14 yaşında müzik piyasasına girdim. Bazı kesimler bunu yeni fark etti zannediyorum. Sosyal medyada benim dinleyicilerim çok fazla ama bu ezanımla, bu Yemen türküsü ile birden bire reyting yaptı. 2-3 günde milyonlara ulaştığı için benim öğrencilerim bunu yapıyorlar. Musiki yönüm benim geniş kapsamlı, ben ses sanatkarıyım bütün yöre türküleri, şarkıları aranjmanları işte Kuran-ı Kerim olsun mesleğimle ilgili ezan olsun, mevlit olsun, ilahi ve kasideler olsun, nad-ı şerifler olsun hatta ve hatta cem evlerinde semaha kadar gidiyorum. Yani müzikle çok geniş kapsamda ilgilenip, hem de çok seviyorum\" dedi. Dini ve müzik alanında eğitim verdiğini ifade eden Hafız Murat, \"İşimi bilerek yapıyorum. Yüzlerce, binlerce insana eğitim veriyorum. Hem tasavvuf dalında, ezan olsun, mevlidi şerif olsun, Aşk-ı şerifler olsun, ilahi ve kasideler olsun, sanat müziği olsun, halk müziği olsun, kim benden ne isterse alabiliyor. Diyanete iç eğitim hocalığı yapıyorum. Mesela resmi olmamakla beraber arkadaşlarımla meşgul oluyorum. Saygı değer üstatları dinlemeyi, söylemekten çok dinlemeyi de çok severim. Mesela İzzet Altınmeşe, Belkıs Akkale\'yi dinlerim. Arif Sağ, Muazzez Abacı buldum mu dinlerim. Yani profesör insanları dinlerim\" diye konuştu.İnsanlar hatırlatmadığı sürece görme engeli olduğunun farkında bile olmadığını belirten Hafız Murat, şöyle konuştu:\"Hiç farkında bile değilim. Ütümü yaparım, yemeğimi yaparım, çayımı yaparım, misafirime hizmet ederim. Çocuklarımla meşgul olurum. Amalığım toplum tarafından sorun olarak karşıma getirilmese hiç farkında bile olmuyorum. 2,5-3 yaşında salıncaktan düşmüşüm. Ondan sonra beyin ameliyatı olmuşum. Bu şekle gelmişim. Çok şükür rahatım. Maçlara bile giderim, futbol fanatikliğim var. Maça gidiyorum. Maçı takip edip geldikten sonra benle beraber seyredenlere maçın detaylarını anlatıyorum. Yani görenlerden daha iyi yaşıyormuşum demek\"

Hafız Murat, bir araya geldiği vatandaşların kendisini çekip sosyal medyaya yüklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Projem devam ediyor. Musiki alanda çok hızlıyım, çok iyiyim, çok iddialıyım. Öğrenci yetiştiriyorum. Çok iyi gidiyorum. Yeni yeni bestelerim oluyor, güftelerim oluyor. Benim hem solistliğim bunun yanında şefliğim, bunun yanında bestekarlığım var. Sosyal medyaya çok önem vermiyorum. Dinleyicilerim ilgileniyor. Profesyonelce atılmış, okunmuş bir şeyler değiller onlar. Tabi dost meclislerinde yaptığımız şeyler. İstemiyorum aslında ama yapıyorlar tabi. Benim kendi sayfam da var tabi. Sosyal medyada takipçilerim. Reklam yapmayı fazla da sevmiyorum. Onun için sadece kasetlerim, cd\'lerimi sorarlar bana bazı programlarda onu bile söylemekten itina ediyorum\"3 çocuk babası Hafız Murat, son günlerde Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz sahilindeki yazlığında sessizliğin tadını çıkarıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yemen türküsünü söylemesi

-Röportaj

-Evinde çekilen görüntüler

İSTANBUL/DHA

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4)BENZİNİ BİTEN MOTOSİKLETİ, OTOMOBİLLE İTEKLEDİLER

KONYA\'da benzini biten bir motosikletin, arkasındaki otomobilin ön bölümüne oturan bir kişi tarafından iteklenmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydededildi.

Merkez Karatay ilçesinde benzini biten motosikletin, arkasındaki otomobil tarafından, otomobilin ön kısımına oturan kişi sayesinde iteklenerek akaryakıt istasyonuna götürülmesi dikkat çekti. Bu durumu farkeden çevredekilerde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Motosikletin iteklenmesi

Haber: Tolga YANIK KONYA DHA)

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5)TIR\'A ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki TIR\'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 08.00 sularında Antalya- Afyonkarahisar karayolu Sandıklı TOKİ kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar\'dan Antalya istikametine giden Mustafa İbiş (30) yönetimindeki 66 AT 928 plakalı otomobil yoğun sisin de etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 81 KE 348 plakalı demir boru yüklü TIR\'ın dorsesine çarptı.

Kaza sonrası çarpma etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mustafa İbiş, 112 ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Mustafa İbiş daha donra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa İbiş\'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Otomobilin olay yerinden kaldırılması

74.3 MB /// 01.12\"

(HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)