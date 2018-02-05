DHA YURT BÜLTENİ-7

1)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YARALI KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek için vatandaşlar seferber oldu. Yusufeli ilçesinde bir otomobilin çarptığı köpek yaralandı. Caddede bir otomobilin altına giren yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu. Sahibine ulaşılan araç kaldırılarak altındaki köpek için veteriner hekim çağrıldı. Kaza yerine gelen veteriner hekim sakinleştirici iğne yaptığı köpek tedavisi için kliniğe götürüldü. Veteriner Hekim Mehmet Akıllı, yaralarının tedavi edildiği köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin görüntüleri

Çevreden görüntüler

Köpeğin tedavisi

Detaylar

HABER KAMERA: ARTVİN/DHA

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2)MEZARINI ZİYARET ETTİ

Erzurum\'un Oltu ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Alaattin Akbulut, asker arkadaşının cenaze törenine katılmak için gittiği mezarlıkta kendisi için kazılan mezarı da ziyaret etti. Garip bir duygu olduğunu söyleyen Akbulut, \"Yaklaşık 6 ay önce Erzurum\'da bağırsak ameliyatı oldum. Ameliyatta nabzım falan durmuş. Bunu duyan yakınlarım, muhtarı arayarak gençlere mezar kazdırmış. Ancak daha sonra kendime gelmişim. Açılan mezarda öyle kaldı. İlçede asker arkadaşım cenaze törenine katılmak için mezarlığına gelince kendim için kazılan mezarı da ziyaret ettim. Şu an sağlık durumum iyi\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mezarın bayında oturması

-Dua etmesi

-Mezarlıktan genel görüntüsü

-Alaattin Akbulut ile röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

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3)FOÇA\'NIN İLK KADIN EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI

İZMİR\'in Foça İlçesi Emniyet Müdürlüğü\'ne atanan, kentin ilk kadın emniyet müdürü olan Gülcan Coşkun, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan selefi Yasin Uğurtaş\'tan görevi devraldı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde bugün saat 11.30\'da görev değişimi yapıldı. Foça Emniyet Müdürü olarak atanan evli ve 1 çocuk annesi 37 yaşındaki Gülcan Coşkun, göreve başladı. Coşkun, kentin ilk kadın emniyet müdürü oldu. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yasin Uğurtaş ise görevi Coşkun\'a devrederek ilçeden ayrıldı.

Foça\'yı iyi tanıdığını belirten Coşkun, \"Kanunların verdiği yetki ve görevler dahilinde, Foça halkının huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah hepimiz için hayırlı olur\" dedi.

Veda eden Uğurtaş ise görev yaptığı süre içinde öncelikleri sıraya koyduklarını, halkın huzur ve mutluluğunu ve devletin itibarını ön planda düşünerek, vatandaşa hizmet için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Uğurtaş, \"Vatandaşlarımızın bizim vermek istediğimiz mesajları anladığını umut ediyorum. Biz bir ekiptik. Benden sonra Gülcan kardeşimin de aynı prensipler doğrultusunda hareket edeceğini düşünüyorum. Kendisine ve arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yakın ilgi ve desteklerini gördüğüm Foça halkına da hakkım varsa helal ederek ayrılıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Devir teslimden görüntü

- Yasin Uğurtaş ve Gülcan Coşkun\'un konuşma

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)