DHA YURT BÜLTENİ-7

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 12\'NCİ GÜN; ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR (4)

İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ

Suriye\'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG\'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bildirildi. Belirlenen hedefler, Türk jetleriyle 2 saati aşkın süre havadan bombalandı. Jetlerle art arda ateş altına alınarak, imha edilen beton kule ve mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TERÖRİSTLER, BURSEYA DAĞI'NDA YER ALTI ŞEHRİ BENZERİ YERLEŞİM ALANI KURMUŞ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile özgürleştirilen Suriye’nin Afrin ile Azez kentleri arasında bulunan Burseya Dağı ve çevresinin altına, PKK/PYD terör örgütü üyelerinin yer altı şehri benzeri yerleşim alanı kurduğu belirlendi. Teröristlerin eğitim kampı da kurduğu bölgede, metrelerce uzunluğunda tünellerin yanı sıra teröristlerin dağlık alanda kayaları oyarak sığınak ve tünel yaptığı ortaya çıktı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, 12 gün önce Türkiye sınırında güvenliği tehdit eden Afrin’deki terör unsurlarının temizlenmesi için Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. Harekât kapsamında Afrin’in doğu ve batısından ilerleyen birlikler, çok sayıda köyü ve stratejik öneme sahip tepeleri ele geçirdi. Afrin’e ulaşım noktasında kilit konumda olan, kent ile Azez arasında bulunan Burseya Dağı da şiddetli çatışmaların ardından geçen Pazar günü terör unsurlarından arındırıldı. Savaş uçakları, top ve roketatarlarla vurulup, çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı’na terör örgütü PYD üyelerinin kaleyi andıran üs kurdukları ve burada çok sayıda gözetleme kulesi yaptıkları belirlendi. Bu noktadan sık sık Kilis ile Azez’i hedef alan havan ve roket saldırılarını da yaptığı belirlenen teröristlerin temizlenmesinin ardından bölge TSK tarafından üsse dönüştürüldü. Bölgede hâlâ tuzaklanmış patlayıcıların temizliğine yönelik arama tarama faaliyeti devam ederken, dağın birçok noktasında ise 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde tüneller bulundu. Çoğu birbirine bağlantılı olan ve bazılarının ucu yine Pazar günü operasyonla YPG’li teröristlerden arındırılan Kastel Cindo köyüne çıkan tünellerde de çok sayıda tuzaklanmış patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin patlayıcı imhasına yönelik çalışması devam ederken, Kastel Cindo köyü ile Burseya Dağı arasında, daha önce terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan bölge de ortaya çıkarıldı. Hâkim bir noktada bulunan alanda, YPG’li teröristlerin askeri eğitimden geçirildiği ve silah kullanımı konusunda bilgilendirildiği belirlendi. Aynı bölgede bulunan ve savaş uçakları tarafından vurulan bir kulenin altında da tünele ulaşıldı. Metrelerce uzayan tünelin içerisinde ise operasyon sırasında teröristlerin TSK ve ÖSO güçlerine yönelik çatışmada kullandığı uzun namlulu tüfeklere ait çok sayıda boş fişek bulundu. Teröristlerin gizlendikleri tünelde açılan küçük mazgallardan askerlere ateş açtığı ortaya çıktı.

Labirenti andıran tünellerin birbirine bağlantılı olduğu ve bir noktadan girildiğinde çok farklı bir bölgeden çıkış yapılabildiği görüldü. Bölgede yaşayan Suriyeliler, son 4 yıldır terör örgütü üyelerinin dağlık alanda sürekli olarak iş makineleri ile çalışmalar yürüttüğünü ve kuleler dikip, gözetleme ve kontrol noktaları oluşturduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, yer altı şehrini andıran Burseya Dağı ve çevresindeki betonarme tünellerin yanı sıra kayalık bölgelerin altının da terör örgütü üyeleri tarafından oyularak tünel ve sığınağa dönüştürüldüğü görüldü. Bir kişinin hareket edebildiği ve labirent tarzı yapılan metrelerce uzayan doğal tünellerde hâlâ çalışma yapıldığını gösteren kazma, kürek ve çeşitli malzemeler bulundu.

Teröristlerden arındırılan bölgede kontrolü sağlayan ÖSO güçleri de ortaya çıkarılan tüneller karşısında şaşırdıklarını belirtti. TSK tarafından başlatılan harekât ile bölgenin özgürleştirilerek teröristlerden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan ÖSO güçleri, bundan sonraki süreçte hedeflerinin Afrin olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Burseya Dağı eteklerinde bulunan eğitim kampında ise terör örgütünün yeni katılanları burada eğitime aldığı belirlendi. Silah eğitiminin yanı sıra bölgede hava operasyonuyla yıkılan binalarda ise terör örgütü üyelerine teorik eğitim verildiği belirlendi.

TSK ve ÖSO güçleri, Burseya Dağı ile aynı gün terör örgütü üyelerinden arındırılan Kastel Cindo köyünde de birçok evin altında bulunan tünellerde tuzaklanmış olabilecek patlayıcıları bulma ve imhaya yönelik çalışma yürütüyor.

- YPG\'li teröristlerin eğitim gördüğü alan

- Burseya Dağı

- Yıkılman kuleler

- Teröristlerin mevzileri

- Tünellerden detay

- DHA Muhabiri Hasan Kırmızıtaş\'ın anonsları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Murat VAROL - SURİYE DHA

DİYARBAKIR'DA İKİ MEZRA ARASINDA ARAZİ KAVGASI: 2 ÖLÜ, 4 YARALI

ÖLÜ SAYISI 4\'E ÇIKTI

Eğil\'deki iki mezra sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada Leyla bekil (28), Abdurrazak Bekil (57) ve Cebrail korkmaz (41) ile Akif Can (25) olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Silahlı çatışmada yaralanan 7 kişi, çatışmanın çıktığı bölgede silahla taranan 21 FP 245 plakalı bir minibüs ile Diyarbakır\'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Minibüsün camlarının kırık ve her tarafından kurşun izi olduğu görüldü. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan 7 yaralının tedavisi sürerken, kavga ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Yaralıların tedavi altına alındığı her iki hastane çevresinde de sıkı güvenlik önlemleri alındı.

-Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi dış görüntüsü

-Acil servis önü

-Acil servis önündeki camları kırık

-Minibüse isabet etmiş kurşun izleri

-Minibüs etrafına çekilen güvenlik şeridi

-Güvenlik önlemi alan polis

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

DEMİRTAŞ'IN DAVASI ANKARA'YA NAKLEDİLDİ



ŞIRNAK 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma\' suçundan 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın davası, Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi tarafından güvenlik gerekçesiyle Ankara\'ya nakledildi.

Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 27 Aralık 2013 günü Şırnak\'ta düzenlenen bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle \'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma\' iddiasıyla 1.5 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şırnak 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, mahkemeye gelerek savunma yapmak istediği söyledi. Bunun üzerine Edirne F Tipi Cezaevi\'ne yazı yazan mahkeme, Demirtaş’ın tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına getirilmesini istedi. Cezaevinden mahkemeye gönderilen tutanakta; Demirtaş\'ın tanınan ve bilinen kişi olması, geniş bir çevresinin bulunması, sevk ve duruşma sırasında ciddi güvenlik riski oluşabileceği gerekçesiyle sanığın duruşmaya getirilemeyeceği bildirildi.

Tutanak üzerine Edirne F Tipi Cezaevi\'ne ikinci kez yazı yazan mahkeme, Demirtaş’ın duruşma için SEGBİS ile hazır edilmesi, yine duruşmaya katılmak istememesi halinde zorla hazır edilmesini istedi. Demirtaş\'ın yeniden SEGBİS ile duruşmaya çıkmak istememesi üzerine mahkeme, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir kente nakledilmesi için dosyayı Adalet Bakanlığı\'na gönderdi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE NAKİL

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ilgili makamlardan görüş alarak, dosyayı davanın naklini değerlendirmek üzere Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi\'ne gönderdi. Talebi değerlendiren 5\'inci Ceza Dairesi, davanın güvenlik gerekçesiyle Ankara Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar verdi.

Selahattin Demirtaş\'ın 142 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava ve Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 4 yıl kadar hapis istemiyle yargılandığı dava da daha önce güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmişti.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

GENÇ KIZIN YARALANDIĞI KAFEYE SİLAHLI BASKININ NEDENİ: ARACA HASAR VERMEK

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde müşteri olarak bulunan diş teknisyeni Teslime Tomak\'ın, sol yanağından yaralandığı silahlı baskın olayının nedeninin, iki grup arasındaki araca zarar verme meselesi olduğu ortaya çıktı. Saldırgan Metin Ç. ve arkadaşları gözaltına alınırken, genç diş teknisyeni de plastik cerrahi bölümünde tedavi olmak için Konya\'ya sevk edildi. Saldırı anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Olay dün saat 17.00 sıralarında Hacımutahir Mahallesi Eczacı Sami Sokaktaki bir kafede meydana geldi. Metin Ç. (24) elinde av tüfeğiyle kardeşi Bayram Ç. (22), akrabası Bayram Ç. (20) ve arkadaşları Recep T. (20), Abidin T. (21) ile birlikte bir kafeye gelip, kısa bir süre önce yolda karşılaşıp aracına zarar verdiğini ileri sürüp kavga ettikleri Ali C. (22) ve Mevlüt S.(22) ile arkadaşlarına saldırmak istedi. ARKADAŞLARIYLA OTURURKEN SALDIRIDA YÜZÜNDEN YARALANDI

Metin Ç. Kafeden içeri girdiği sırada iki el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları kafenin giriş kapısının yanında masada arkadaşlarıyla birlikte oturan Ereğli Devlet Hastanesi\'nde görevli diş teknisyeni Teslime Tomak\'ın(20), sol yanağına isabet etti. Tomak, arkadaşları ve kafede bulunan diğer müşterilerden bazıları panik ve korku içinde masaların altına sığındı, bazıları da sağa sola koşuşturdu.

Bu sırada kafenin sağ bölümünde oturan Ali C. ve Mevlüt S. ile arkadaşları, Metin Ç.\'nin arkadaşlarıyla birlikte silahla geldiğini görünce kafenin tuvaletine giderek, kapıyı kilitleyip saklandı. Metin Ç. elinde tüfekle peşlerinden tuvaletlere doğru yöneldiği sırada müşteri olarak bulunan Mustafa Y., güçlükle Metin Ç.\'nin elindeki silahı aldı. Kafenin sahibi Serkan Kaya ve çalışanlarda, silahlı grubu tepki gösterip dışarı çıkardı.

KANLAR İÇİNDE DIŞARI ÇIKARTILIP YOLUN ORTASINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu sırada kanlar içinde kalan Teslime Tomak da arkadaşlarının yardımıyla kendisini dışarı attı. Arkadaşları yolun ortasında Tomak\'a, müdahale etmeye çalıştı. Tomak, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından, plastik cerrahi bölümünde tedavi olmak için Konya\'ya sevk edildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaçan şüpheliler, Metin Ç. kardeşi Bayram Ç., akrabası Bayram Ç. ve arkadaşları Recep T. , Abidin T. \'Kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme\' suçlarından gözaltına alındı. Diğer grupta bulunan Ali C. ve Mevlüt S. gözaltına alındı.

SALDIRININ SEBEBİ, ARACA ZARAR VERME

Şüphelilerden Bayram Ç. ifadesinde, Metin Ç.\'nin ağabeyine ait otomobille, yanlarında arkadaşlarıyla birlikte kafenin bulunduğu bölgede gezerken Ali C. ve arkadaşlarıyla karşılaştıklarını, araca zarar vermeleri üzerine kavga ettiklerini ileri sürdü. Bayram Ç., kavganın ardından Metin Ç.\'nin, Ali Ç. ve arkadaşlarının peşinden gidip kafeye baskın düzenlediklerini söylediği öğrenildi.

SALDIRI KAFEMİZLE BAĞLANTILI DEĞİL

Kafenin sahibi Serkan Kaya, saldırının nasıl gerçekleştiğini anlaşttı. Saldırının işletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirten Kaya, \"Daha önce kavga eden iki grup, ayrılıyor. Gruplardan birisi bizim kafeye geliyor. Diğer grupta silahla, akrabalarıyla gelip burada saldırıyı gerçekleştirdi. Olayın işletmemizle hiç bir ilgisi yok. Saldırıda bir kadın müşterimiz yaralandı. Durumunun iyi olduğu öğrendik.\" dedi.

- Metin Ç.\'nin saldırdığı grubun kafede oturması

- metin Ç.\'in otomobille gelmesi, kafede oturan grubun bunu fark etmesi

- metin Ç.nin İçeri girerken ateş etmesi

- İçeridekilerin panik ve korkuyla kokuşturmalaları

- Genç kız ve arkadaşlarının masa altına saklanması

- Metin Ç.\'nin diğer grubun arkasından gitmesi

- Koşuturma

- Yaralı kızın dışa çıkartılması

- Sokak ortasında müdalasi

- Olaydan önce genç kızın masasına gelip oturması

- Kafe sahibi röp,

(Haber- kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

ELLERİ KINALI YELİZ, AFRİN İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

TOKAT\'ta kınalı elleri ile Askerlik Şubesine başvuran lise öğrencisi Yeliz Çakır(16) \'Zeytin Dalı\' operasyonu için gönüllü oldu. Tokat\'ta Ak Ocaklar üyeleri Askerlik Şubesi önünde Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Ak Ocakları üyesi olan Kenan Çakır ise çocukları ile birlikte yapılan bu eyleme destek verdi. Kızı Yeliz Çakır annesinin ellerine yaktığı kına ile etkinliğe katıldı. Çakır, \"Bu vatan için her şeyi yapmaya hazırım. Bu adet Tokat yöresinden geliyor. Ben de onbeşlilerin torunuyum. Bu yüzden kınayı yaktım. İçimden gelerek gönüllü oldum. Kınayı da annem yaktı\" dedi.

Tokat\'ta erkek kuaförlüğü yapan Kenan Çakır da, akşam eve gittiğinde ailesiyle yapacakları başvuru hakkında konuştuğunu ve kızının da kendisiyle birlikte gönüllü askerlik başvurusunda bulunmak istediğini söyledi.

Basın açıklaması sonrası Yeliz Çakır, ocak üyeleri ile birlikte Askerlik Şubesine gönüllü askerlik için dilekçe verdi.

-Grubun görüntüsü

-Yeliz\'in elleri kınalı görüntüleri

-Konuşması

-Babasının konuşması

-Şubeye dilekçe vermeleri

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)

AK PARTİLİ KARACAN: HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye\'nin gündeminde Zeytin Dalı Harekatı olduğunu belirterek, \"Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizim topraklarımızda gözü olanların da Allah\'a çok şükür gözünü oymaya gücümüz de var, kudretimiz de var, her şeyimiz de var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Edirne\'de partilileriyle bir araya geldi. Partililere hitaben konuşan Karacan, Türkiye\'nin artık eski Türkiye olmadığını söyleyen Karacan, \"Türkiye eskisi gibi dış ülkelere bağımlı bir ülke de değil. Çevresiyle, komşularıyla, dostluk içerisinde geçinirken, gücünü halktan alan halkınla beraber tüm dünyada gücünü ispatlayan bir ülke. Eskiden komşularımıza yeri geldiği zaman muhtaçken, 1 milyar dolar için IMF kapılarında beklerken bugün Türkiye, kendi helikopterini, kendi deniz altısını üreten, gemisini üreten uçağın motorlarını yapan yakında da kendi arabasını yapan ülke haline geliyor. Bu sizlerin verdiği destek ile AK Parti sayesinde oluyor\" dedi.

Türkiye artık ekonomisiyle uluslararası devlet olma yolunda bir kat daha ilerlediğini anlatan Karacan, \"Türkiye\'nin bir çok şekilde önü kesmeye çalıştılar. AK Parti iktidarının bu 16 yıllık serüveninde, Türkiye ve davasında hizmet etme yolunda yol alırken birçok sefer önüne kesme gayretleri oldu. Çeşitli dava açtılar, hepiniz bunları yaşadınız. Parti kapatmasından tutun, 17-25\'i yaşadık. MİT, TIR\'larını yaşadık. Gezi eylemlerini yaşadık. En önemlilerinden bir tanesi 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün kalkışmasını yaşadık. Ne yaptılar? Biz bunların Türkiye\'deki AK Parti iktidarını durduramadık, Sayın Recep Tayip Erdoğan\'ı durduramadık ama biz bir şekilde bunu durdurmamamız lazım dediler. Allah\'a çok şükür, şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ama yine durduramadılar. Daha sonra biz bunlarla baş edemedik ekonomiyle oynayalım da acaba ekonomi üzerinden Türkiye\'yi alt edebilir miyiz düşüncesine girdiler. Peki ne oldu? Türkiye ekonomisinde 2017 de yılın ilk çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Türkiye artık ekonomisiyle, her türlü güçleriyle uluslararası devlet olma yolunda her zaman bir kat daha ilerliyor. Peki bu komşularımızın, müttefiklerimizin hoşuna mı gidiyor? Gitmiyor. Liderimiz sayesinde biz Allaha çok şükür çok farklı yerlere geliyoruz\" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye\'nin gündeminde Afrin operasyonu olduğunu belirterek, \"Zeytin Dalı Harekatı var. Ben şimdi çok açık yüreklilikle genel başkan yardımcısı olarak ta, bir vatandaş olarak da söyleyebilirim. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizim topraklarımızda gözü olanların da Allah\'a çok şükür gözünü oymaya gücümüz de var, kudretimiz de var, her şeyimiz de var. Bizim amacımız ülkemizin sınırlarını korumak. Ülkemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın hakkını, can güvenliğini, mal güvenliğini korumaktır. Liderimizin de amacı gayesi bu. Zeytin Dalı Harekatı\'nda inşallah başarıya erip Türkiye\'nin sınır güvenliği için başarılı çıkacağımıza bizler tüm kalbimizle inanıyoruz. Tabi ki bu harekatın en büyük amaçlarından birisi de ülkemizde bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmelerine sağlamak. Bizim en önemli görevlerimizden birisi de budur\" şeklinde konuştu.

Karacan, daha sonra kentteki sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

-Harun Karaca salona gelişi

-Partililer ile sohbet edip toalaşması

-Karaca konuşması

-Salondan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ

Antalya\'daki programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere geçiş sistemi hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı:

\"Nisan ayının sonunda, mayıs ayının başında gelişmeleri açıklayacağız. Arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. 81 ilimizin 70\'inde çalışma yakın zamanda tamamlandı. 10 ile ilişkin arkadaşlarımız il müdürleri ve eğitim yöneticileriyle bir araya geliyor. Sorunsuz şekilde sistemin oturacağını, mevcut sistemden çok daha iyi olacağını öngörüyor, düşünüyoruz. Bir önceki sistemin sakıncaları ortaya çıktı. TEOG\'u her şeye ölçü alırsanız, biz evlatlarımızı sınava hazırlıyorduk, millet bundan bıkıyor. Bırakın hayata hazırlansın.\"

Bakan Yılmaz, Adrese Dayalı Eğitim Sistemine ilişkin \"Eğitim çağındaki evlatlarınızı mutlaka bir okula yerleştirmek zorundasınız. Taşımalı eğitimi niçin yapıyoruz? Köyünde mezrasından geleni okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Engelli kendi evinde, okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Üç tercihte bulunabilir doğrudur. Üç tercihte bulunduktan sonra adrese yakınlığı, kendi ortaokuluna yakınlığı gibi kriterler var. Bu kriterlerden daha öncelikli birisi gelirse onu da mutlaka yerleştireceğiz. Mutlaka her evladımızı bir yere yerleştireceğiz\" diye konuştu.

5 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI

20 bin öğretmen ataması ile ilgili duyuruyu şubat ayında yapacaklarını belirten Yılmaz, ücretli öğretmenler içerisinde mülakata devam edileceğini aktardı. Mülakata alırken o alanda alacakları öğretmen sayısının 3 katı kadar puan sınırına girmek gerektiğini kaydeden Yılmaz, \"Mülakata puanı yetmeyip 5 yıl öğretmenlik tecrübesi olanları mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine 5 bini geçmeyecek şekilde öğretmen alımını da düşünüyoruz. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme bittikten sonra duyurusunu şubat ayında geçeceğiz\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz soruları cevaplaması

(Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

KARABÜK'TE MHPLİLERDEN GÖNÜLLÜ ASKERLİK BAŞVURUSU

KARABÜK\'te, MHP il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyeleri \'Zeytin Dalı\' harekatına katılmak üzere Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi.

MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar, il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyeleri birlikte basın toplantısı düzenledi. Bir kafede düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Adem Kar, \"MHP, devleti ve milleti için vardır. Bunun aksini düşünenler siyasi fırsatçı ve oy hesapçılarıdır. Devletimize ve milletimize uzanan elleri kırmak için tüm vatan sathında ve Afrin\'de savaşan kahraman ordumuza başarılar, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize de Allah\'tan rahmet diliyoruz. İl ve ilçe teşkilatları olarak Afrin ve buna benzer devletimizin ve milletimizin bekası için yapılacak olan tüm operasyonlara gönüllü olarak katılmaya hazırız\" dedi.

Daha sonra üzerinde partililer, \'Geçmişte şanlı Türk ordusunda askerlik görevimi tamamlamış olmama rağmen bugün ülkemizi tehdit eden eli kanlı terör örgütü ile savaşmak için Güney Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere görevlendirerek gönüllü askerlik görevimi yapmak istiyorum. Gereğini ivedi bir şekilde yerine getirmenizi saygılarımla arz ederim\" yazılı dilekçeleri askerlik şubesine verdi.

-MHP İl Başkanı Adem Kar\'ın açıklaması

-Partililerin Askerlik başvuru dilekçelerini göstermeleri

ÜNİVERSİTELİLERİN DÖVDÜĞÜ İŞİTME ENGELLİ AGİT'E AĞIR SUÇLAMA

ADANA\'da işitme engelli Agit Acun\'u döven 4 üniversite öğrenicisinden tutuklu Ahmet Günsel\'in annesi Kezban Günsel,t Acun\'un oğlunun cüzdanından 280 lirasını çaldığını iddia etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili aile şikayetçi olurken, kavga sırasında düşen cüzdanı alan Agit Acun, karakolun bahçesinde cüzdandaki parayı alıp, boş cüzdanı görevlilere teslim ediyor.

Olay, 11 Ocak\'ta saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA 14 ŞUBAT\'TA

Adana Cumhuriyet Savcılığı\'nda yürütülen soruşturmanın ardından 4 şüpheli hakkında yaralama suçundan 4\'er yıl 6\'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, \"Gazipaşa Bulvarı\'nda 01 M 0264 plakalı dolmuş içerisinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheliler, alınan kati hekim raporuna göre müştekiyi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralamışlardır. Müştekinin şüphelilerden şikayetçi olduğu tüm soruşturma evrakı kapsamındaki doktor raporu, kamera görüntüleri ve ifadelerden anlaşılmaktadır\" denildi. Sanıklar 14 Şubat\'ta ilk duruşmaya çıkacak.

KARAKOL BAHÇESİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Günsel\'in ailesinin cüzdan çalınma iddiası üzerine güvenlik kameraları tekrar incelemeye alındı. Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan kavgadan sonra saldırganlar araçtan inince yolcular yere düşen bir cüzdanı Agit\'e veriyor, o da alıp, montunun içine koyuyor. Agit\'in şikayet için o gece geldiği merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi\'nin güvenlik kamerası da incelendi. Karakolun girişinde görüntülere yansıyan Acun, arkasına dönüp, minibüste kendisine verilen cüzdanı açıp, kontrol ediyor ve içindeki parayı alıp, cebine koyuyor. Ardından karakol kapasında bir kişi ile konuşup, içinden para aldığı cüzdanı polislere teslim ediyor. Bu görüntülere göre; kavga sırasında Ahmet Günsel\'in minibüste düşürdüğü cüzdandan 280 lira çaldığı iddia edilen Agit Acun hakkında aile şikayetçi oldu.

\'İŞİTME ENGELLİ NASIL YÜKSEK SESDEN RAHATSIZ OLUR\'

Güvenlik kamerası görüntülerini avukatları aracılığıyla temin edip mahkemeye sunan Ahmet Günsel\'in annesi Kezban Günsel, şunları söyledi:

\"Güvenlik kamerası görüntülerini izledim, oğlum ve arkadaşları dolmuşun arkasında otururken Agit, aniden akrakaya dönüp sessiz olun işareti yapıyor. İşitme engelli bir çocuk nasıl yüksek sesten rahatsız oluyor, ben de bunu anlamıyorum. Hem işitme engelli, hem yüksek sesten rahatsız oluyor, hem de ilk yumduğu atıp kavgayı başlatıyor. Böyle olmasını biz de istemezdik. Özür dilemek için Agit\'in ailesinin yanına gittik. Agit\'in ailesi bize \'O çocukları buraya getireceksiniz, biz onların elini ayağını kıracağız, sonrada 100 bin lira para vereceksiniz\' dedi. Bizde bunu kabul etmedik. Olayın ardından biz de karakoldaki güvenlik kameralarına ulaştık. Benim oğlumun cüzdanındaki 280 lira burs parasını alıyor, daha sonra boş cüzdanı karakola teslim ediyor. Biz bu konuda şikayetçi olduk, 4 tane üniversite öğrencisini yerin dibine soktular. Çocuğumuzun arkasındayız, 4 kişinin üniversite hayatlarını bitirdiler. Mağduru oynadılar.\"

- Agit Acun\'u döven 4 üniversite öğrenicisinden Ahmet Günsel\'in annesi Kezban Günsel ile röp.

- Anne Kezban Günsel\'den detay görüntüler

- Agit Acun\'un karakolda diğer gençlerle görüntüsü

- Acun\'un köşeye geçip cüzdanı montunun iç cebinden çıkarması

- Cüzdanın içindeki parayı çıkarıp cebine koyması

- Diğer gençlere göstermesi

- Boş cüzdanı teslim etmek için karakola girmesi

- Karakoldan çıkması

- Polisle görüşmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

ARTVİN'DE 103 KAÇAK YAKALANDI

ARTVİN\'de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Pakistan ve Afganistan uyruklu 103 kaçak yakalandı. Kent merkezinde 30 kilometre mesafedeki Sarıbudak köyünde yol üzerinde kalabalık gruplar halinde yürüyen yabancı uyruklu kişileri gören yöre sakinleri, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde bu kişilerin yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye\'ye giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 103 kaçağın, 200\'er lira karşılığında yasa dışı yollarla Türkiye\'ye sokulduğu, Ankara ve İstanbul\'a götürülmek vaadiyle Artvin\'de yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı. Kendilerini yurda sokan kişilerin sözde Ankara ve İstanbul diye bulundukları bölgeye bırakıldığı, bu kentlere ulaşmak amacıyla da uzun süredir yürüdüklerini söylediği ifade edildi.

Artvin Terminali\'ne götürülen kaçakların sınır dışı edileceği belirtildi. Kaçakları yola bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

-Kaçak kişilerden görüntüler

-Kaçakların otobüslere bindirilişi

-Detaylar

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN/DHA

MÜŞTERİ GİBİ GİTTİĞİ İŞYERİNDE CEP TELEFONU ÇALARAK KAÇTI

ORDU\'da, kendisini polis olarak tanıtıp müşteri olarak girdiği işyerinde cep telefonu çalarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre olay Ordu\'nun Altınordu İlçe merkezinde meydana geldi. 40 yaşındaki Murat Yılmaz, cep telefonu satışı yapan işyerine müşteri gibi giden ve kendisini polis olarak tanıtan, ismi henüz tespit edilemeyen şüpheli ile bir süre sohbet etti. Şüpheli kişi cep telefonu satın almak isteyerek raftaki telefonlardan birini beğendi. 2 bin 500 TL\'ye pazarlık yapan, eşini beklediğini söyleyerek beklemeye başlayan şüpheli, işyerine giren müşterilerin yoğunluğundan faydalanarak telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.İşyerindeki güvenlik kamera görüntülerini izleyerek telefonun çalındığını fark eden Murat Yılmaz, karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kişinin kendisini polis olarak tanıtıp güven verdiğini, bu yöntemle oyalama taktiği ile telefonunu çaldığını belirten Murat Yılmaz, \"Arkadaş geldi kendini polis olarak tanıttı. Eşine bir telefon alacağını söyledi, tezgahta telefonlar vardı. Birini beğendi pazarlık yaptı, fiyatını anlaştı. Telefonun şarzı az olduğu için şarza koyduk. Eşini beklediğini söyledi beklemeye başladık. O esnada ona kahve yaptım kahvede verdim. Pazarlık yaptık birazını nakit, birazını kartla ödeyeceğini söyledi. Buraya müşteriler geldi, yoğunluk olduğu zaman telefonu ve kutusunu alıp kaçtı. Kendisini Emniyet Kaçakçılık Şube\'de polis olarak tanıttı, güvence verdi böylece. İster istemez güven ortamı oluştu. Konuşmaları çok düzgündü, öyle bir yapısı vardı\" dedi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli kişinin kimliğini tespit ettiği, Samsun nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için Samsun polisi ile ortak çalışma başlatıldığı da belirtildi.

-İşyeri sahibi Murat Yılmaz ile röportaj

-Hırsızın cep telefonunu çalma anı ve kaçarken güvenlik kamera görüntüsü

BURSA'DA 3 HIRSIZ, MARKETİ BÖYLE SOYDU

BURSA\'da, bir gecede 2 farklı markete girerek yüklü miktarda sigara ve alkol ürünü çalan 3 hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Y.Y., M.S., ve Y.N., merkez Osmangazi ilçesinde aynı gece 2 farklı marketin kapılarını kırarak içeri girdi. 3 şüpheli, kısa sürede yüklü miktarda alkol, sigara ve bir miktar nakit para çalarak kayıplara karıştı. Sabah dükkanlarını açmaya gelen işletmeciler durumu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dükkanlardaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelilerin Y.Y., M.S.. ve Y.N olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Y.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki şüpheli ise ekipler tarafından aranıyor. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-Zanlının adliyeye sevk olması

Haber-Kamera:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, asansör boşluğuna düşerek mahsur kalan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yedieylül Mahallesi Cengiz Topel Sokak üzerindeki 4 katlı bir inşaatın asansör zeminine düşerek mahsur kalan sokak köpeğini fark eden inşaat işçileri, itfaiyeden yardım istedi. Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği görevlileri, 2 metre derinlikteki asansör boşluğu zemininden, köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal ortamına salındı.

İnşaat İşçisi Musa Aydın, \"Sabah işe geldik, köpeğin sesini duyduk. Ancak biz onu bahçede sanıyorduk. Arkadaş asansör boşluğuna inince köpeği fark etti. Biz kurtaralım dedik ama köpek aşırı havlıyordu. Bunun üzerine itfaiye haber verdik\" diye konuştu.

- İtfaiyenin kurtarma çalışması

(Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

=========================================================

KUYUYA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

ÇORUM\'da 10 metre derinliğinde su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı.Çorum kent merkezinde Ata Caddesi\'nde su kuyusuna düşen yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar itfaiyeye arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplenin çalışması sonucunda bir ağ yardımıyla köpek bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı olduğu belirlenen köpek veteriner kontrolü için götürüldü.

- Görevlilerin kuyuya inip köpeği çıkarmaları
- Detaylar

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

OTOMOBİLDE 180 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇTİ

KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 180 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente girmeye çalışan plakası açıklanmayan Ali K. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, bir süre takip ettikleri otomobili, Narlı-Türkoğlu karayolunda durdurup, arama yaptı. Aramada kaçak 180 şişe içki ele geçirilirken, sürücü Ali K. gözaltına alındı.

- Polislerin araçta arama yapması

- İçki dolu kutular

- Kutuların açılması

- Ele geçirilen içkiler

(Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRME ENGELLİLERİN YAŞADIKLARINI ANLADILAR

ANTALYA Perge Rotaract Kulübü tarafından görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatmak amacıyla gözleri bağlanan vatandaşların bu şekilde yemek yemeleri ve bastonla yürümeleri istendi.Antalya Perge Rotaract Kulübü gönüllüleri tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla \'EngelDENEYmiş\' projesi düzenlendi. Görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlatabilmek amacıyla bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde etkinlik yapıldı.

Yemek yiyenlerin gözleri bez parçasıyla bağlanarak, yemeklerini bu şekilde yemeleri ve yine gözleri bağlı halde bastonla alışveriş merkezinde dolaşmaları istendi. Farklı yaşlardan 200\'ün üzerinde vatandaş bu şekilde dünyayı görmeden yaşamlarını sürdürmeyi deneyimledi.

Proje kapsamında görme engellilere dikkati çekmek amacıyla yapılan tanıtımlar kapsamında Antalya Perge Rotaract Kulübü gönüllüleri yaklaşık 1800 vatandaşı da bilgilendirdi.

- Gözleri bağlanan müşteriler

- Gözü bağlı yürüyenler

- Detay

(Haber- Kamera: Antalya-DHA)

