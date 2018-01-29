DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SINIRIN ÖBÜR TARAFINDA DA PKK\'YI, YPG\'Yİ GÖMÜYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye\'nin Afrin kentine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, \"Nasıl Türkiye\'de dağlarda ve şehirlerde PKK teröristleriyle mücadele edip onları gömüyorsak, sınırın öbür tarafındaki PKK\'yı, YPG\'yi de dağlarına, inlerine, çukurlarına gömüyoruz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı\'na katıldı. Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın ile diğer protokol üyelerinin yanı sıra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinin muhtarları toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, \"Afrin operasyonu, bizim meşru müdafaa hakkımızdır. En doğal hakkımızdır, uluslararası hukuka uygundur. BM\'nin ilgili şartına ve Güvenlik Konseyi kararlarına uygundur. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok\" dedi.

\'KENDİ GÖBEĞİNİ KENDİN KESECEKSİN\'

Terör örgütü PKK/YPG\'ye silah verenlere uyarılarda bulunduklarını, ancak dinletemediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Uyarılarımızı yaptık, arkasındaki destekçilerine uyarıları yaptık. \'Bu teröristlere silah vermeyin\' dedik. \'Verdiğiniz silahlar bize tehdit oluyor, Türkiye\'ye saldırı olarak kullanıyorlar\' dedik ama dinletemedik. O zaman ne yapacaksın, kendi göbeğini kendin keseceksin. En son saldırılar, tacizler artınca da tepelerine bindik. Şimdi ise dağları dar ediyoruz. Nasıl Türkiye\'de dağlarda ve şehirlerde PKK teröristleriyle mücadele edip onları gömüyorsak, sınırın öbür tarafındaki PKK\'yı, YPG\'yi de dağlarına, inlerine, çukurlarına gömüyoruz. Buradan bunları temizleyeceğiz. Burayı yine Suriye halkına teslim edeceğiz. Aynı Fırat Kalkanı Operasyonu\'ndan sonra olduğu gibi. Buraya (Fırat Kalkanıyla kurtarılan bölgelerden bahsederek) Türkiye\'den 100 bine yakın Suriyeli döndü. Aynı şekilde Suriye içlerine giden 150 bin insan buralara geri döndü. İnsanların hayatını normalleştiriyoruz. Yaşam şartları çok iyi olmasa da insanlar evlerine geri dönmek istiyor. Topraklarına geri dönmek istiyor.\"

\'BU ZULÜM DEĞİL DE NEDİR\'

Türkiye\'de 350 bine yakın Suriyeli Kürt olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, \"Bugün bu teröristler, ABD\'nin de desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25\'ini kontrol ediyor. Neden 1 tane Suriyeli Kürt kardeşim buralara dönemiyor. Çünkü PKK\'lılar bunların dönmesini istemiyor. Çünkü bunlar da PKK\'lıların gözünde birer tehdittir. Çünkü bu kardeşlerimiz PKK\'nın marksist, leninist, komünist, ateist ideolojisini benimsemiyor. Muhafazakar, inançlı insanlar. Bunların partilerinin hepsini YPG, PKK Suriye\'de kapattı. Bunların malını, mülkünü ellerinden aldı. Evlerini ellerinden aldı. Bugüne kadar PKK, Güneydoğu\'da Kürt kardeşlerimize zulüm ettiyse, bugün de Suriye\'de YPG, PKK, Kürt kardeşlerimize zulüm ediyor, onların ellerinde ne varsa alıyor. Nasıl Türkiye\'de bu operasyonlar başlayıncaya kadar her evden bir çocuğu dağa götürdülerse, Suriye\'de de zorla çocukları silahlandırıyor ve kendi içlerine dahil ediyorlar. Bu zulüm değil de nedir? Bize insan hakları dersi veren ülkeler, bugün sadece Türkiye\'de yaşayan 350 bin Suriyeli Kürtün veya Almanya\'ya, Avrupa\'ya kaçmak zorunda kalan Kürdün haklarıyla neden ilgilenmiyor. PKK\'nın, YPG\'nin malını, mülkünü elinden aldığı Türkmenlerin, Arapların haklarıyla neden ilgilenmiyorsun? Varsa yoksa sizin için terör örgütü. Kürtleri teröristler mi temsil ediyor? Tüm Kürtlere \'terörist\' diyebilir miyiz? İşte görüyorsunuz TV\'lerde Özgür Suriye Ordusu içinde de Kürt kardeşlerimiz var\" diye konuştu.

\'O ZAMAN SEN DE ÇIK DAĞA\'

Avrupalı siyasetçilerin \'Biz aynı ideolojiyi savunuyoruz, o yüzden PKK\'yı savunacağız\' dediklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"O zaman sen de çık dağa eline silah alıp. İdeolojini meşru zeminde savun, anlat, destek bulabiliyorsan tamam. Ama ideolojini savunmak için dağlara terörist olarak çıkmak istiyorsan, buyur. Ama teröristleri de savunma. Biz Müslümanız diye, İslam dinini kullandı diye DAEŞ\'i savunabilir miyiz? Tam tersi, DAEŞ\'in dinimizle barış anlamına gelen İslam\'la hiçbir ilgisi yoktur. Onlar İslam\'ı suiistimal ederek yabancı terörist savaşçıları kendilerine dahil etmek istiyor. Ama bu ideolojiyi de bugüne kadar öldürmek için en etkili olan kişi de Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Çünkü tüm dünyadaki Müslümanlar artık Recep Tayyip Erdoğan ne diyor diye ona bakıyor.\"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasının ardından gazi polis memuru Mustafa Sarı\'ya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası beratı verdi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Çavuşoğlu\'un salona girişi

- Bakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Detay görüntüler

- Gazi polis memuruna övünç madalyası beratı verilmesi

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HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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2)BİNGÖL\'DE VOLEYBOL MAÇINDA ÇIKAN OLAYLAR NEDENİYLE KARŞILAŞMA TATİL EDİLDİ

BİNGÖL\'ün Solhan ilçesinde oynanan ve taraftarların sahaya inmesiyle olayların çıktığı voleybol maçı, hakem kararıyla tatil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu\'nun 19\'uncu haftasında Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda oynanan Solhanspor-Tokat Belediye Plevne maçı olaylı bitti. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Tokat Belediye Plevne, ikinci setin başlamasıyla maçı yöneten hakemin verdiği bir karara tepki gösteren Solhanspor taraftarları, sahaya indi. Olayların büyümesi üzerine Tokat Belediye Plevne oyuncuları da soyunma odasına gitmesiyle, karşılaşmayı yöneten hakemler karşılaşmayı tatil etti.

Görüntü Dökümü:

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-Solhan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu\'ndan detaylar,

-Sahanın karışması, taraftarların sahaya inmesi,

-Tokat Belediye Plevne Voleybol takımı oyuncularının sahayı terk etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) -

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3)ŞEMDİNLİ\'DE FIRTINA OKULUN ÇATISINI UÇURDU, SERALARA ZARAR VERDİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde, 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle seralar hasar görürken, bir okulun da çatısı uçtu.

Şemdinli\'nin Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde, dün gece fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle Şehit Gaffar Okkan İlk ve Ortaokulu\'nun çatısı uçarken, bölgedeki seralar da hasar gördü. Orta Mahalle\'de yaşayan ve geçimini serada yetiştirip, sattığı sebzelerden sağlayan Hamit Üstündağ, büyük zarar uğradıklarını belirterek, \"Seralarımız, yerle bir oldu. Yaklaşık 30 bin TL zararımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fırtınanın etkisiyle yıkılan seralarden genel ve detaylar

-Zarar gören sebzeler

-Seradan genel ve detaylar

-Sera sahibi Halil üstandağ ile röportaj

-Çatısı uçan okul

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ(Hakkari), (DHA) -

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4)CUMHURİYET BAŞSAVCISI BEKTAŞ: BİNGÖL\'DE SUÇ ORANI YÜZDE 25 ARTTI

BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2017 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte önceki yıla göre suç oranında yüzde 25 artış yaşandığını belirterek, \"2017 yılını hem adliyedeki savcı ve personel eksikliğine rağmen, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde başarılı bir şekilde kapattık. 2017\'de başsavcılığımıza gelen hazırlık dosya sayısı 7 bin 303 oldu. Bu rakam 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 25 artış göstermiştir\" dedi. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2017 yılında yapılan faaliyetlerini düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Geçen yıl terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik çok sıyada soruşturma açıldığı anlatan Başsavcı Bektaş, 2017 yılında Bingöl Başsavcılığı\'na 7 bin 303 hazırlık dosyasının geldiğini söyledi. Kentte suç işleme oranında artış yaşandığına dikkat çeken Bektaş, \"2017 yılını hem adliyedeki savcı ve personel eksikliğine rağmen, çalışan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde başarılı bir şekilde kapattık. 2017\'de başsavcılığımıza gelen hazırlık dosya sayısı 7 bin 303 oldu. Bu rakam 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 25 artış göstermiştir. 2017\'de Bingöl\'de soruşturmaya yansıyan suç dosyasının ve suç oranının yüzde 25 artmıştır. Bunun çeşitli sebepleri var. 15 Temmuz\'un yansımaları ve Bingöl\'ün nüfusunun artması, suç oranının artmasına neden olarak gösterilebilir. Gelen 7 bin 303 hazırlık evrakı içerisinde Başsavcılığımızca 6 bin 756 tanesi karara bağlanmıştır. Bu da yüzde 85-90 civarı bir evrakın çıkması demek. Türkiye ortalamasına göre iyi bir rakam. Bu kadar eksikliğe rağmen, arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla elde edilen bir sonuç\" diye konuştu.

TERÖR SANIKLARINA CEZA YAĞDI

Başsavcı Bektaş, FETÖ, PKK ve DAEŞ sanıklarına verilen cezalar hakkında verileri şöyle açıkladı:

\"2017 yılında yaklaşık 2 bin kişiye FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlık soruşturması yürütüldü. 120 dosya kapsamında, 550 şüpheliye dava açıldı. Halihazırda FETÖ soruşturmasında 247 dosyada 502 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Terör soruşturmalarına bakan 2 ağır ceza mahkememizde, birçok dosyayı karar aşamasına getirmiştir. 200 civarı sanığa çeşitli cezalar verilerek dosyaları bitirilmiştir. En son il sivil yapılanma dosyası karara bağlandı. 2 il imamı 18 yıl, diğer sanıklara 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezası verildi. En önemli dosyalarımızdan darbeye teşebbüs dosyasında, eski Tugay Komutanı, sözde sıkıyönetim komutanının yargılandığı dava karar aşamasına gelmiş durumda. Başsavcılık olarak esas hakkında mütalaamızı verdik. Önümüzdeki hafta içerisinde karara bağlanmasını bekliyoruz. FETÖ ile mücadelemiz, 2018 yılında da sürecek. Bingöl\'de terör eylemleri yürüten bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik çalışmalar oldu. Bu kapsamda 246 dosyada 607 şüpheliye 2017\'de kamu davası açtık. Şu anda 131 dosyada 615 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Bunlar da en kısa sürede bitirilerek ağır ceza mahkememize sevk edilecek. DEAŞ ile ilgili olarak 18 dosya kapsamında 53 şüpheliye kamu davası açıldı. Şu an 22 dosyada 94 şüpheli hakkında da kamu davası hazırlık soruşturması devam etmektedir.\"

\'UZLAŞMA KURUMUNDA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜSTÜNDEYİZ\'

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarından Uzlaşma Kurumu\'nca yapılan çalışmalarla Türkiye orlaması üstünde bir çalışma yürüttüklerini anlatan Başsavcı Bektaş, “2017\'de 590 dosyanın uzlaşma kapsamında olduğu tespit edildi ve buna bağlı çalışmalar yürütüldü. Uzlaşma sağlanan dosya sayısı 378 oldu. Diğer dosyalarda ise uzlaşma sağlanamamış. Yüzde 85 oranında uzlaşma durumu var. Bu da Türkiye ortalamasının üstündedir. Bingöl halkı bir araya gelme, sıkıntıları giderme, sorunları diyalogla çözme noktasında istekli. Uzlaşma kurumunu önemsiyoruz. Uzlaşmaya gelen dosya sayısı, asliye ceza mahkemesine gelen dosya sayısı kadar. Bu da her yıl Bingöl\'de bir asliye ceza mahkemesinin iş yükünden kurtulması demek. Bu önemli bir gelişme\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binasından detaylar,

-Başsavcı Ahmet Bektaş\'ın odasından detaylar,

-Bektaş\'ın açıklamaları,

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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