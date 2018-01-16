DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN FAKIBABA: TARIMSAL KURAKLIK ENDİŞESİ YOK

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal kuraklık endişesi olmadığını belirterek, \"Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak. Bu konuda endişeye mahal yok \" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Gaziantep\'e gelen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Lidersan Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi\'ni gezdi. Tarım ve hayvancılık tesislerinin, Türkiye\'nin tarım ve hayvancılık konusunda ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydeden Bakan Fakıbaba, \"Allah\'a şükür şu an tarımsal kuraklık seviyesinde değiliz. Biz bu konuda önlemlerimiz alıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da bu konuda çok önemli, ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların neler olduğunu göreceksiniz. En kısa zamanda açıklanacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Esas sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ama yine iki bakanlık el ele vererek, \'Bu sorunla nasıl baş edebiliriz?\' Bunun hesaplarını yapıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da yağış görülüyor. Biz hem hava tahminlerini takip ederek ,hem de bakanlık ve hükümet olarak neler yapacağımızı en kısa zamanda bütün basına, halkımıza açıklayacağız. Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak. Bu konuda endişeye mahal yok\" diye konuştu.

İş adamı Mahsum Altunkaya\'dan tesisle ilgili bilgi alan Bakan Fakıbaba, bir yumurta fabrikasını da gezip incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Ahmet Şerif Fakıbaba\'nın incelediği çiftlik

- Çiftlikteki hayvanlar

- Fakıbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 202 MB

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2)MENDERES\'TE 49 KAÇAK KURTARILDI

İZMİR\'in Menderes ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçmeye çalışan 49 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla ve yasa dışı yollarla geçen pazar günü sabahı Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçmeye çalışan bir grup kaçağın yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Bölgede arama yapan ekipler, Menderes ilçesi Özdere açıklarında olduğu belirlenen kaçakları tespit etti. Kaçaklar, sahil güvenlik botuna alındı. 16 Suriye, 13 Angola, 5 Mali, 5 Senegal, 2 Güney Afrika, 4 Gabon, 1 Gana, 2 Yemen ve 1 Kongo uyruklu toplam 49 kaçak, kıyıya getirdi. Kaçaklar, işlemleri sonrası İzmir Göç İdaresi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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(Not: sahil güvenlik kamerası)

- Bottaki kaçaklardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, DHA)

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3)VAN\'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

VAN\'da dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, uzun bir aradan sonra kentte kar yağması vatandaşları sevindirdi.

Van\'da uzun bir aradan sonra dün akşam saatlerinde başlayıp, gece devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent beyaza büründü. Kar kalınlığının merkezde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulması nedeniyle Gürpınar ve Başkale ilçelerinde 5 mahalle ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı, vatandaşları ise sevindirdi.

Kar yağışının ardından buzlanan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Karayolları ve Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan ve buzlanan yollarda temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlarken, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağışından detaylar

- Detaylar

- Belediye işçilerinin temizlik çalışması

- Röportaj

- Detaylar

GÖRÜNTÜ SÜRESİ: 01 DK 58 SANİYE

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/VAN, (DHA)-

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4)YEMEK İÇİN ÇALDIKLARINI SÖYLEDİKLERİ BALLARI MARKETLERE SATMIŞLAR

BOLU’da, bal dağıtımı yapan minibüsten 50 kilogram bal çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinde balları yemek için çaldıklarını söyledi, ancak balların marketlere satıldığı ortaya çıktı.

Bolu\'da marketlere toptan bal satışı yapan bir kişi, minibüsünü Gölyüzü Mahallesi\'nde park ederek aracından uzaklaştı. Bal satıcısı, geri gelip aracını kontrol ettiğinde minibüste bulunan bal peteklerinden eksilme olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların kimliklerini tespit etti. Evlerinde yakalanan O.B. ve B.B. balları yemek için çaldıklarını söyledi. Ancak balların marketlere satıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 00:43 Boyut: 44.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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