DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: BİZİM KONGRELERİMİZDE MASALAR SANDALYELER HAVADA UÇUŞMAZ (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti kongrelerinde başka partilerde olduğu gibi masaların sandalyelerin havada uçuşmadığını belirterek, \"Ayyıldız bayrak dalgalanır, sevgi olur, birlik, kardeşlik olur\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Niğde İl Kongresi\'ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın eşlik ettiği Başbakan Yıldırım, kongre öncesi Süleyman Fethi Caddesi\'nde toplanan yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti. Niğdelilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, \"Bizim kongrelerimiz işte böyle bayram yeri gibidir. Bizim kongrelerimizde başkalarında ki gibi masalar sandalyeler havada uçuşmaz. Ay yıldızlı bayraklar dalgalanır, sevgi olur, birlik olur kardeşlik olur. 2019\'a hazırlanıyoruz. AK kadrolar 2019\' hazır mı?\" diye konuştu.

Niğde\'nin Ömer Halisdemir\'in memleketi olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım şöyle dedi:

\"Niğde, 15 Temmuz alçak darbe girişiminde şehitlerimizin adeta sembolü oldu. Alçaklara karşı o gece gösterdiği vatan severliğiyle göğsünü siper ederek amaçlarına ulaşmalarına, o girişiminin akamete uğramasında çok büyük fedakarlık, kahramanlık yaptı, bedelini de şehit olarak ödedi. O şimdi peygamberimizin yanında. Allah bütün şehitlerimize, Ömer Halisdemir\'e bütün 15 Temmuz şehitlerimize, İstiklal mücadelesindeki, terörle verdiğimiz mücadelede kaybettiğimiz bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar bizim bu ülkede, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamız için hayatlarını ortaya koydu. Bize düşen görev de bu ülkeyi daha ileri götürmek, bu milletin yüzünü daha da güldürmektir.\"

Başbakan Yıldırım ile bakanlar ardından 5 Şubat Spor Salonu\'ndaki kongreye katıldı.

Haber-Kamera:Uğur MART-Ali KADI-Adnan ÇELEBİ / NİĞDE, (DHA)

2)KORGENERAL AKSAKALLI, KARDEŞİNİ SON YOLCULUĞA UĞURLADI

DARBE girişiminin engellenmesinde önemli rol oynayan 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kardeşi Sezai Aksakallı, memleketi Erzurum\'da toprağa verildi.

Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın kardeşi Sezai Aksakallı, İstanbul\'da geçirdiği kalp krizi sonucu geçen 11 Ocak perşembe akşamı hayatını kaybetti. Geçen 25 Ağustos\'ta da annesi Halise Aksakallı\'yı kalp krizi sonucu kaybeden Zekai Paşa, kardeşinin cenazesine katılmak için Erzurum\'a geldi. Lala Paşa Camii\'nde öğleleyin kılınan cenaze namazı öncesi polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Cenaze namazına 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Koçak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, ailesi ve çok salıda kişi katıldı. Namaz öncesi tabu yanına gelen çocukları; Burak, Berat, Ali ve Alparslan gözyaşlarını tutamadı. 9 yaşındaki Alparslan\'ın babasını tabutunu sevmesi yürekleri dağlarken, Sezai Aksallı\'nın eşi Tuğba Aksakallı\'nın da oldukça bitkin olduğu gözlendi. Din adamı Veli Velioğlu\'nun kıldırdığı namaz sonrası ticadetle uğraşan Sezai Aksallı\'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Aziziye İlçesi\'ne bağlı Rizekent Köyü\'ne götürüldü.

Cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış isim çelenk gönderdi.



-Lala paşa camii

-Cenaze namazına gelen vatandaşlar

-Oğlu ve eşinin cenazenin yanında beklemesi

-Oğlunun babasının tabutunua el sürmesi ve ağlaması

-Törene katılan protokol

-Zekai paşanın cenaze namazına gelmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesi

-Zekai paşanın cenazeyi omuzlaması

-Cenazenin araca konması ve gidişi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

3)41 İŞ KADINI VAN\'I GEZDİ

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, farklı kentlerden 41 iş kadını \'Ekonomide Kadın ve Kariyer\' programı kapsamında Van\'a geldi. Kadınlar, çeşitli programlara katılıp, Van\'ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. TOBB Van Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanlığı ile Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından \'Ekonomide Kadın ve Kariyer\' konulu panele katılmak üzere Manisa, Kütahya, Aydın ve Denizli\'den, Van\'a gelen kadın girişimciler, program kapsamında kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. Kadın girişimciler, ilk gün panele katılırken ikinci gün ise Akdamar adasına bir gezi düzenledi. Van ile ilgili duyduklarıyla gördüklerinin çok farklı olduğunu, kentin kendilerini adeta büyülediğini belirten kadınlar, ziyaret kapsamında bol bol alışveriş yaptıklarını ve yöresel ürünleri tattıklarını, daha sonra yine Van\'a geleceklerini söyledi. Kadın girişimciler, özellikle yöre insanının sıcakkanlı tavrından çok etkilendiklerini, Van\'ın canlı ve hareketli bir kent olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

TÜRKER: BİZ DOĞU İÇİN ÇOK GEÇ KALMIŞIZ

Van\'da bulunmakta çok mutlu olduklarını ve doğu ile batı arasında bir kardeş ve ticaret birlikteliği oluşturmak istediklerini belirten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Başkanılığı ve aynı zamanda Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığını yürüten iş kadını Esen Türker, şöyle konuştu:

\"Biz Bingöl\'de bakanlığın organize ettiği bir doğu programına katıldık. Kadın zirvesi oldu, benim ilk doğu seyahatim orasıydı. Bingöl, Batman ve Mardin\'i gezdikten sonra inanılmaz pişmanlıklarım oldu. \'Doğu için çok geç kalmışız\' dedim ve ilk fırsatta doğuya bir gezi düzenlemeyi planlamıştım, Van, ondan sonraki adım oldu. Önce Van\'ı tanımayı, kardeş birlikteliği oluşturmayı istedik. Bu aslında bir ticaret birlikteliği sayılabilir. Alışveriş yaptık, gezdik, dolaştık. Yeni kişilerle tanıştık, bu Van\'a ilk seyahatimiz. Ama son değil. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Van\'ı çok beğendim. Sosyal medya hesaplarımdan sürekli Van\'ı paylaştım. Biz bir Van kardeşliği oluşturduk. Bundan sonra da bizim arkamızdan da çok kişinin buraya geleceğine inanıyorum. Duyduklarımızla, gördüklerimiz çok farklı ve herkesin gelmesi için de teşvik edeceğim.\"

İş kadını Hezer Serminkırıcı da \"Gezinin amacı buradaki kadın girişimcileri ve Van\'ı tanımak. Gezideki izlenimim beklentimin çok daha üstünde. Her şey muhteşem, Van daha muhteşem. Keşke daha önce gelseydim. Döndükten sora tüm arkadaşlarıma, aileme Van\'ı gelip görmelerini tavsiye edeceğim. Van\'ın yemekleri çok güzel, yöresel yemeklerden yeme fırsatımız oldu.\" dedi.

Aydın\'dan geziye katılan Memnune Urgancı ise, şöyle konuştu:

\"Van\'a hep gelmek istemiştim. Ama Van\'ı hep farklı lanse etmişlerdi. Kötü bir şekilde anlatmışlardı, akşam 18.00\'den sonra dışarıya çıkamayacağımızı düşünmüştük. Ama gelip gördüğümde o kadar farklı bir manzara ile karşılaştım ki her yer cıvıl cıvıl, insanlar çok güzel. Çok güzel bir şekilde bizi ağırladılar. Van\'ın yöresel yemeklerinden tattık, geziler yaptık. Yine geleceğiz, çok beğendik. Ben turizmciyim herkese Van\'ı önereceğim.\"

Kütahyalı gazeteci Semra Tozaraydın, Van\'ın gezilip görülmesi gereken bir şehir olduğunu söyleyerek, \"Van öyle bir ortam sundu ki, Van kendini anlattı. İnsanların samimiyeti ile bizim her şeyi burada da öğrenebileceğimizi anlattı. Kadın Girişimciler kurullarıyız. Manisa\'dan, Kütahya\'dan, Denizli\'den ve Aydın\'dan gelen girişimciler olarak Van\'daki girişimcilerle toplantı yaptık. Bize iki ay önce bu program söylendiğinde kış mevsimi, nasıl gideceğiz. Ama Van\'a geldik, gördük ki hava çok güzel, gezdik. Akdamar Kilisesini hep anlatıyorlardı. Buradan ayrılamıyoruz, harika bir ortam.\" dedi.

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

