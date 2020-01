DHA YURT BÜLTENİ-7

1)VALİ GÜZELOĞLU: DİYARBAKIR\'DA 2017 YILINDA 44 BOMBALI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR Valisi, Hasan Basri Güzeloğlu, güvenlik güçlerinin geçen yıl kent genelinde düzenledikleri terör operasyonlarında kullanılmaya hazır 44 bombalı aracın ele geçirildiğini ifade ederek, \"Ele geçirilen 44 motorlu araç, ilimizde ve ülkemizde eylem amaçlı kullanılması için hazırlanan araçlardır. Arkadaşlarımızın çok başarı çalışmasıyla bunlar yakalandı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda böylesi ihanet eyleminin yaşanmamasına dönük çok büyük bir başarı elde edildi\" dedi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Kotumanı Tuğgeneral Ali Demir\'in katılımıyla, 2017 yılı genel güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı. 2017 yılında terör operasyonları, uyuşturcuyla mücadele, güvenlik alanında yürütülen çalışmaları anlatan Vali Güzeloğlu, bombalı saldırılarda kullanılması için hazırlanan 44 motorlu aracın ele geçirildiğini söyledi. Ele geçirilen 44 motorlu aracın Diyarbakır ve ülke genelinde eylem amaçlı kullanılması için hazırlanan araçlar olduğunu ifade eden Vali Güzeloğlu, \"Arkadaşlarımızın çok başarı çalışmasıyla bunlar yakalandı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda böylesi ihanet eyleminin yaşanmamasına dönük çok büyük bir başarı elde edildi. Bu kararlılığımız devam edecektir. Diyarbakır\'ın geneliyle ilgili bütün değerlendirmeler göstermektedir ki, 2017 yılında her köşesine bu anlamda, geçmişteki algıları uyuşturucudan teröre kadar kullanılan her bölgesine devletimiz hakimdir ve kontrolü elindedir\" dedi.

\"TERÖR OPERASYONLARININ ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 378 ARTTI\"

2017 yılı içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiğini kaydeden Vali Güzeloğlu, 2016 yılında 973 olan operasyon sayısının 2017 yılında yüzde 378\'lik bir artışla 3 bin 677\'ye ulaştığını söyledi. Polis ve jandarma ekiplerinin geçen yıl yaptıkları operasyonlarda 98 PKK\'lının etkesiz hale getirildiğini ifade eden Güzeloğlu, \"2017 yılı polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 74\'ü ölü, 19\'u sağ ve 5\'i teslim olmak üzere toplam 98 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bu örgüt mensupları arasında, sözde orta saha sorumlusu, orta saha muhaberecisi, Şenyayla alan sorumlusu, Şenyayla YJA-Star sorumlusu, Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı\'nın gri renkli arananlar listesinde yer alan teröristler de bulunmaktadır. Ayrıca bu operasyonlarda teröristlerce kullanılan 280 sığınak, 50 adet doğal mağara ve 21 avcı boy çukuru tespit edilmeye müteakip tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Terör örgüt mensuplarınca, yağmalanma sonrasında bombalı araç saldırısı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 44 motorlu taşıt ele geçirilmiştir. 3 bin 999 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup; bunlardan 643\'ü tutuklanmıştır\"dedi.

\"PKK SORUŞTURMASINDA 523 KAMU ÇALIŞANI İHRAÇ EDİLDİ\"

Vali Güzeloğlu, 2017 yılı içerisinde PKK/KCK ve diğer terör örgütleri ile ilgili olarak kamu kurumlarında yapılan idari soruşturmalar kapsamında Diyarbakır\'daki kamu kurumlarından 473 personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını belirterek, \"Yıl içerisinde toplam 523 personel kamu görevinden ihraç edildi. İçişleri Bakanlığımızca yapılan soruşturmalar neticesinde ilimizde görevden alınan Belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılan Belediyelerde görevli olup terör örgütüyle irtibatlı olduğu değerlendirilen personele yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; İlimiz genelinde 497 mahalli idareler personeli kamu görevinden ihraç edilmiş olup bunlardan 185 tanesi 2016 yılında çıkarılan 677 sayılı KHK ile 312 tanesi ise 2017 yılında çıkarılan 692 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmişlerdir\" diye konuştu.

\"2 BİN 301 FETÖ MUNSUBU PERSONEL KAMU GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞ\"

15 Temmuz darbesi girişiminin ardından Diyarbakır\'da FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 2 bin 301 kişi kamu görevlisinin ihraç edildiğini de dile getirerek, \"2017 yılı içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yapılan idari soruşturmalar kapsamında ilimiz kurumlarından toplam 639 personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış, yıl içerisinde 444 personel kamu görevinden ihraç edilmiştir. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından devletimizi ele geçirmeye çalışan FETÖ\'nün şer odaklarına karşı günümüze kadar yapılan mücadele kapsamında ilimiz kurumlarından FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yapılan idari soruşturmalar kapsamında 3 bin 267 personel hakkında idari işlem yapılmış, bunlardan 2 bin 301 personel kamu görevinden ihraç edilmiş, 966 personelin ise idari soruşturmaları halen devam etmekte olup görevden uzaklaştırma tedbirleri devam etmektedir\"dedi.

\'PKK VE FETÖ\'NÜN FİNANS KAYNAKLAR KURUTULDU\'

Vali Güzeloğlu, güvenlik güçlerinin PKK ve FETÖ\'nün finans kaynaklarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda, önemli başarılar elde edildiğini ifade ederek, şunları söyledi: \"İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden elde edilen örgütsel dokümanların incelenmesi neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca, terörizmin finansmanı bağlamında, insan gücü, silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin TL, 474 bin 900 Dolar ve 50 bin Avro para alınması ya da anılan şahıs ve şirketlerce PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardımda bulunulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, davet edilerek çağırılan 65 şahıs, şirket şüphelisinden 14 kişi tutuklanmış, 11\'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 51 şahıs serbest bırakılmıştır. Ayrıca PKK\'nın finans kaynaklarıyla ile mücadele kapsamında 5 şirketin FETÖ\'nün finans kaynaklarıyla mücadele kapsamında da 11 şirketin mal varlıkları ile şirket yönetimlerine denetim kayyumu atanması sonrasında, terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.\"

\"UYUŞTURUCU EKİM ALANLARI YÜZDE 90 ORANINDA AZALDI\"

Vali Güzeloğlu, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturcuyla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarla uyuşturucu ekim alanında yüzde 90 oranında bir azalma olduğunu da ifade ederek, \"Güvenlik kuvvetlerimizin 2017 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organizasyonlara yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında, 7 milyon 772 bin 77 kök kenevir bitkisi, 47 bin 48 kilo kubar esrar, 72 bin 247 kilo toz esrar maddesi ile çeşitli miktarlarda eroin, kokain, metamfetamin, ecstasy, sentetik ecza gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerimizce yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri 3 milyar 820 milyon 140 bin 875 liradır. Ayrıca bu operasyonlarda 2 bin 96 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup; bunlardan 531\'i tutuklanmış, 214\'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 565\'i serbest bırakılmıştır. 2016 yılı içerisinde ele geçirilen kenevir bitkilerinin 4 bin 843 dönümlük alana ekildiği 2017 yılı içerisinde bu alanın 504 dönüme düştüğü tespit edilmiş, kenevir ekimi yapılan bölgelerde 2016 yılına göre yüzde 90 oranında azalma meydana geldiği görülmüştür. Uyuşturucu yakalanması oranı da geçen yıla göre çok ciddi bir artış sağlanmıştır\" diye konuştu.

2)TARİHİ EVİN DUVARI HAREKET HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE YIKILDI

ŞANLIURFA\'da kullanılmayan tarihi evin taş duvarı, hareket halindeki hafif ticari aracın üzerine yıkıldı. Sürücü Muhammet Subaşı\'nın (27) şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçta hasar oluştu. Olay, öğle saatlerinde Kendirci Mahallesi Alay Sokak\'ta meydana geldi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli olan tarihi evin taş duvarı büyük gürültüyle yıkıldı. Bu sırada sokaktan geçen Muhammet Subaşı yönetimindeki 63 K 3635 plakalı hafif ticari araç, yıkılan duvarın altında kaldı. Sürücü Subaşı, camı kırıp aracın içine düşen taşlardan son anda kurtuldu. Sürücünün şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçta hasar oluştu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Evin bulunduğu sokaktan her gün onlarca çocuk ve halkın geçtiğini belirten mahalle sakinleri, evin tescili oluşu nedeniyle bir çivi çakılmadığını ancak duvarın her an yıkılacağını defalarca yetkililere bildirdiklerini söyledi.

3)BABAESKİ\'DE BELEDİYE, SOKAK HAYVANLARI İÇİN BARINAK YAPIYOR

KIRKLARELİ\'nin köpek ölümleriyle gündeme gelen Babaeski ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanları için barınak yaptırıyor. Belediye Başkanı Abdullah Hacı, kendilerini köpek ölüsüne rastlamadığını belirterek, belediye olarak sokak hayvanları için barınak yaptıklarını söyledi.Babaeski\'de geçtiğimiz günlerde çöplüğün yanında, köpeklerin yaşaması için tel örgüyle çevrilmiş alanda ölü köpeklerin bulunup basında yer alması nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Babaeski Belediye Başkanı CHP\'li Abdullah Hacı, hayvan severlerin isteği üzerine kendilerinin tel örgülerle çevirip, bir yer verdiğini belirterek, kendilerinin yaptığı incelemede ölü köpeklere rastlamadıklarını söyledi. Babaeski\'de sokak köpeklerini besleyip onların tedavisini üstlenen Gökçer Korkmaz ve arkadaşlarına hayvanları bakmak için tahsis edilen yer olduğunu belirterek, \"Burası Babaeski Belediyesi\'ne ait bir hayvan barınağı değil. Burada kulübeler hiç birisi Babaeski belediyesi tarafından yapılmadı. Bu kulübelerin tamamı Gökçer ve arkadaşları tarafından yapıldı. Gökçer ile biz, yaklaşık 2 yıl önce toplantı yaptık. Bizden sokak hayvanlarına bakmak için yer talep ettiler.Bizde kendilerine bu yeri tahsis ettik. Bir 2 ay çok güzel çalıştılar burada, ondan sonra işin peşini bıraktılar. Gökçer ve arkadaşları gelmezden önce burada bu kadar çok köpekte yoktu. Buraya 1-2 ay mama koydular burada köpek sayısı arttı. Köpekleri bir arada baktılar. Babaeski nüfusuyla orantı yaptığımızda köpek sayısı çok fazla. Bunların sorumlusu Gökçer ve arkadaşlarıdır. Gökçer burada kendine yaşam alanı da yaptırdı, ama sala oraya gelmiyor\" dedi.

Gökçer Korkmaz\'ın kendilerini bakanlığa şikayet ettiğini belirten Hacı, \"Ölü köpekler var dediler. Ölü köpeklerin fotoğraflarını çekmişler. Ama biz ölü köpeğe rastlamadık. Burada kesinlikle köpek ölümü olmadı. O köpekler buraya başkaları tarafından getirilip koyulan köpekler. Ekiplerimiz bütün gün burada çünkü.Biz belediye olarak bütün bu yaşananlara rağmen kendimizi dışarıda tutamayız. Buraya güzel bir barınak yapacağız. Bütün hayvan severlerin beğeneceği bir barınağı buraya yapacağız. Babaeski\'de sokaklarda dolaşan çok mutlu köpekler var. Gökçer ve arkadaşları Babaeski\'de çok kötü şartlarda köpek varmış gibi video ve fotoğraflarını çekip paylaşıyorlar. Bunu neden yapıyorlar anlamış değilim\" şeklinde konuştu.

Babaeski\'de 300 köpeğe bakarak onların sağlık durumlarını üslenen videolar paylaşan Gökçer Korkmaz ise sosyal paylaşım hesabından Babaeski\'deki barınak ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, \"Bunca mücadele, yıllarca çöplükte sokaklarda , yaşam için yaşatmak için tüm ruhumuzla mücadele edişimizin yanında, bir de Babaeski Belediyesi nin bakımevi barınak adı altında yaptığı üzücü, kahredici yer de eklenince artık dayanılamayacak hal aldı\" dedi.

4)BURSA\'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

BURSA\'da 3 ayrı işyerine kapı ve pencerelerini zorlayarak giren 3 şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin işyerlerinden çaldığı çok sayıda elektronik eşya ve nalburiye malzemesi sahiplerine teslim edildi.Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ömer K. (24), Emre K. (20) ve Kadir K. (20), iddiaya göre 3 ayrı mahallede 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptı. İşyerlerine pencere ve kapılarını zorlayarak giren şüpheliler, çok sayıda elektronik eşya ve nalburiye malzemesi çaldı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları incelemede şüpheliler Ömer K., Emre K. ve Kadir K.\'yi yakaladı. Şüphelilerin iş yerlerinden çaldığı eşyalar ise sahiplerine iade edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çeşitli aletleri levye olarak kullanan şüphelilerin, işyerlerinin kapı ve pencerelerini zorlayarak açıp içeri girdiği görülüyor.

