DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SOMA MADEN FACİASI DAVASINDA YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI

MANİSA\'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu 51 sanıklı davanın, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, görülmesine yeniden başlandı. Duruşma öncesinde aileler yaptıkları açıklamada, yargılamayı takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Bu arada reddi hakim talepleri kabul edilmeyen mağdur ailelerin avukatları, esasa ilişkin görüşlerini dile getirmeye başladı. Avukatlar tarafından, ocakta havalandırma projesinin yapılmadığı, bu nedenle işçilerden 272\'sinin hayatını kaybettiği, üretim baskısı olduğu ileri sürüldü. Soma\'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, \'Olası kastla öldürme\', \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\', \'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden başlandı.

Duruşma öncesinde Sosyal Haklar Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği öncülüğünde, Akhisar Tren İstasyonu önünde toplanan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve kömür ocağı faciasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, \'Unutmadık, Unutturmayacağız\' yazılı pankart açıp, 167 Sokak ve Şehit Murat Öztürk Caddesi güzergahırı takip edip, duruşmanın görüldüğü salonun önüne kadar yürüdü. Kalabalık yol boyunca, \"301\'in hesabı sorulacak\", \"Anaların gözyaşı katilleri boğacak\", \"Kaza değil cinayet, kader değil katliam\", \"Soma\'nın ateşi AKP\'yi yakacak\" sloganları attı.

\"BASKI, ŞİDDET VE YILDIRMA SÜRECİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ\"

Yürüyüşün sonunda kalabalığa seslenen Sosyal Haklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal, \"Çok yoğun bir baskı, şiddet ve yıldırma süreci ile karşı karşıyayız. Mahkeme üzerinde mevcut siyasal iktidarın baskısı var. Görevden almalar, savcıları değiştirmeler, mahkeme heyetini değiştirmeler söz konusu. Hemen arkasından avukatlarımıza yönelik çok yoğun bir baskı yapılmakta. KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı olan arkadaşımız Selçuk Kozağaçlı tutuklandı. Onların arkasından da aileler üzerinde çok yoğun bir baskı geliştirildi. Tüm bu baskılara rağmen yaklaşık 44 aydır bu mücadeleyi yılmadan, bıkmadan, usanmadan ve adalet yerini bulana kadar, sonuna kadar devam ettirme azmi ile mücadelemizi sürdürüyoruz\" dedi.

\"BU 301\'ÜN ACISININ HESABINI SORMA MÜCADELESİ\"

Her türlü hava koşulunda hak aramaya devam ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Can Atalay da \"Adalet istemekten öte adalet talep ediyoruz. Her türlü hırsızlığa, uğursuzluğa rağmen bugün yine buradayız. Bu 301\'ün acısının hesabını sorma mücadelesi Türkiye\'de bütün zulme uğrayanların, bütün haksızlığa uğrayanların tüm emeği ile geçinen yurttaşların hak ve gelecek mücadelesidir. Bugün buradayız. İhtimal olarak bugün bu blok 2 gün sürecek. Her türlü hırsızlığa, uğursuzluğa ve ahlaksızlığa karşı biriz, bir aradayız. Bütün Türkiye\'ye sesleniyoruz, bu ailelerin burada bu davaya sahip çıkmaları kolay değil. Avukatlarımız tutuklanıyor, bize kim sahip çıkacak? Türkiye sahip çıkacaksa buradayız, Soma\'dayız, Savaştepe\'deyiz, Kınık\'tayız. Ama Türkiye, 301 canın hesabını sormaya sahip çıkmayacaksa bu karanlık günlerden çıkış olmaz. Ancak emeği ile geçinenlerin, ekmeğini kazanırken öldürülenlerin hesabını sorabilirsek biz bu karanlıktan çıkarız\" dedi. Konuşmalardan sonra, avukatlar ve yaşamını yitiren madencilerin aileleri polis kontrol noktasındaki aramannı ardından duruşmanın yapılacağı salona alındı. Yoklamayla başlayan duruşmada, son celseden bu yana mahkeme dosyasına konulan belgeler okundu. Bu belgelerden sanıklardan Mehmet Ali Günay Çelik\'in serbest bırakılmasından sonra mağdur ailelerin avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğu, Manisa Ağır Ceza Mahkemesi\'nin ise bunu reddettiği öğrenildi. Ayrıca Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayda sabotaj ihtimaline yönelik soruşturmasının da yine devam ettiği ifade edildi.

ESASA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRMEYE BAŞLADILAR

Duruşmada, mağdur ailelerin avukatları, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle bir kez daha esasa ilişkin görüşlerini bildirmeye başladı. Avukatlar, ocakta havalandırma projesinin yapılmadığını, bu nedenle işçilerden 272\'sinin hayatını kaybettiğini, üretim baskısı olduğunu ve taahhüt edilenden çok önce, bu kömür miktarının üretildiğini ileri sürdü.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 13 Mayıs 2014\'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik\'in de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıldönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, \'Olası kastla öldürme\' suçundan 301 kez 20-25 yıl, \'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz 38 sanık için de, \'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bunlardan, 25\'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3\'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık\'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, Mehmet Ali Günay Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı ise Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, hakkında \'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 5 kişi: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy. Tutuksuz yargılanan 46 sanık ise Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal\'dan oluşuyor.

Görüntü dökümü

------------------------------

-Ailelerin polis noktasından geçişlerinden görüntü.

-Ailelerin ve avukatların solana girmelerinden görüntü.

-Açıklamalardan görüntü.

-Duruşma salonu önünden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Barış GEZİCİ -Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

2)ÇÖPLÜKTEKİ YANGIN OTELLERİ DUMANA BOĞDU

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde eski çöplük alanda çıkan yangın 200 metre ilerisinde bulunan otelleri dumana boğdu.Manavgat\'a bağlı Ulualan mevkiinde yıllar önce katı atık bertaraf alanı olarak ayrılan ve şu anda bir yanında Manavgat Atatürk Stadyumu, diğer yanında ırmağın öte yakasında yaklaşık 300 metre uzaklıkta 5 yıldızlı otellerin olduğu bölgede dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sebebiyle 5 yıldızlı oteller duman ve koku içerisinde kaldı. Çöplükteki yangının aynı akşam kendiliğinden söndüğü kaydedildi. Turizmciler bölgede sık sık çöpten kaynaklanan yangın çıktığını ve her yerin duman içerisinde kaldığını belirtti. Irmak kenarında şu an 3 otel açık olmasına rağmen benzer yangınların yaz aylarında da çıktığı, otellerde kapı ve pencerelerin açılamadığı ve başta turistler olmak üzere tatil için gelenlerin duman ve kokudan rahatsız olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Atatürk stadı ve yangın olan bölge

- Yangından görüntü

- Alev alev yanan çöplük alan

61 MB /// 01.00\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

3)HDP MİTİNGİNDEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ 14 POLİSİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

DİYARBAKIR\'da, HDP\'nin 5 Haziran 2015 tarihinde yaptığı mitinge düzenlenen, 5 kişinin ölümü, 400 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıda görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla 5\'i emniyet müdürü toplam 14 polis hakkında, 3\'er aydan 1\'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılanmasına başlandı.Diyarbakır 14\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık polislerden 13\'ü katılmazken, duruşmada yer alan 1 polisin avukatı olmadığı için ifadesi alınamadı. Duruşmada savunması alınan 6 mağdur, patlamayla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihmalci davranan polisler hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.Öte yandan Diyarbakır Barosu\'nca da mağdurlar adına dava katılma talebinde bulunuldu. Duruşmada söz alan mağdur avukatları, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını hatırlatıp, dosyanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) -

4)2,33\'LÜK TAŞERON İŞÇİ RAMAZAN, KADRO İÇİN BAŞVURDU

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nde taşeron işçi olarak çalışan 2 metre 33 santimetre boyundaki Ramazan Karageyik, kadroya geçiş için başvuruda bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı GASKİ İslahiye İlçe Müdürlüğü\'nde, engelli kadrosunda 4 yıldır taşeron işçi olarak çalışan 2 metre 33 santimetrelik boyuyla Türkiye\'de en uzun ikinci kişi olan Ramazan Karageyik, kadro başvurusunu yaptı. Babasının yardımıyla GASKİ İlçe Müdürlüğü\'ne gelen Karageyik, hazırladığı evrakı gözlerindeki engel nedeniyle imza yerine parmak basarak, yetkililere teslim etti. Burada ilgiyle karşılanan Ramazan Karageyik, kadroya geçiş yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- GASKİ İlçe müdürlüğü

- Karageyik\'in yürüyerek gelmesi

- Karageyik\'in evraklara parmak basması

- Karageyik konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 187 MB

5)YALVAÇ\'TAKİ POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIYA 2 TUTUKLAMA

ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde işyerinde pompalı tüfekle Basri Akkuş\'u (55) öldüren, üniversite öğrencisi Rukiye Z.\'yi yaralayan Murat Keklikoğlu (22) ile ona yardım etmek amacıyla yanında bulunduğu öne sürülen ve aynı akşam husumetli olduğu başka bir kişiyi tabancayla vurmaya çalışan Osman Gazi Kondal, tutuklandı. Yalvaç\'ta, geçen pazar saat 17.00 sıralarında, Osman Gazi Kondal ile birlikte eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya gelen Murat Keklikoğlu, yanındaki pompalı tüfekle işyeri sahibi Basri Akkuş\'u başından vurup öldürdü. Keklikoğlu, ayrıca işyerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye Z.\'yi başına ateş ederek, yaraladı.

2 ŞÜPHELİ AYNI AKŞAM YAKALANDI

Olaydan sonra Murat Keklikoğlu ile Osman Gazi Kondal kaçtı. Şüphelilerin peşine düşen polis, Keklikoğlu\'nu ilçeye bağlı Salur Mahallesi\'ndeki adresinde yanındaki suç aleti tüfekle yakaladı. Aynı akşam Kondal\'ın başka bir iş yerinde husumetlisi olduğu bir başka kişiyi kurusıkıdan bozma tabancayla vurmaya çalıştığı ancak çevredekilerin engel olduğu ortaya çıktı. Kondal da bu olaydan sonra polis tarafından yakalandı.

\'ELİNİ ÖPTÜM VE BİZİ BARIŞTIRMASINI İSTEDİM\'

Gözaltına alınan Murat Keklikoğlu ve Osman Gazi Kondal, Yalvaç Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada ifade veren Keklikoğlu, öldürdüğü Basri Akkuş\'un yeğeniyle yaklaşık 4 ay önce kaçtıklarını, ancak ailenin izin vermemesi üzerine kızın babaevine geri döndüğünü anlattı. O günden bu yana ailenin kendisini takip ve taciz ettiğini öne süren Murat Keklikoğlu\'nun ifadesinde, şunları söylediği öne sürüldü: \"Olay günü sabah saatlerinde aynı iş yerine giderek beni rahat bırakmalarını istedim. Elini öptüm ve bizi barıştırmasını, bir araya getirmesini istedim. Beraber çay içtik. Ancak 4- 5 kişi yine beni sokakta sıkıştırmaya kalktı. Bunun üzerine sinirlenerek pompalı tüfeği alarak iş yerine gittiğim sırada aynı aileden Orhan A. ile sokakta karşılaştım. Beni görünce olayın olduğu iş yerine doğru kaçmaya başladı. Arkasından ateş açtım. Ancak, isabet etmedi. Silah sesini duyan amcası Basri Akkuş kapıya çıkarak bana küfretmeye başlayınca ona doğru ateş ettim. Sonra içeriye doğru birkaç el daha ateş ettim. İçeride o kızı görmedim, kendisini tanımıyorum.\"

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Keklikoğlu ve Osman Gazi Kondal tutuklanarak Yalvaç Cezaevi\'ne konuldu.

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)-

6)LİMON ÜRETİCİLERİ TEŞVİK PRİMİNİN AÇIKLANMASINI BEKLİYOR

TÜRKİYE\'nin limon deposu olarak bilinen Mersin\'in Erdemli ilçesinde hasat devam ederken, üreticiler teşvik priminin bir an önce açıklanması talebinde bulundu. Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, limon hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek, çalışmalar ve sorunları hakkında bilgi aldı. Başkanı Şahin, Mersin\'de ekim ayında başlayan limon hasadının devam ettiğini belirterek, \"Mart ayına kadar devam edecek limon hasadında, şu anda soğuk hava deposunda muhafaza edilecek olanlar sandıklara girmeye başladı. Bu yıl ülke genelinde limon rekoltesinde düşüklük yaşanırken, Mersin\'de rekolte gayet iyi durumda. Hava şartlarından etkilenmeyen limonlar bu yıl çok kaliteli ve yüksek verimli bir duruma sahip\" dedi.

\'TEŞVİKLERİN AÇIKLANMASI GEREKİYOR\'

Kentte limon paketleme tesislerinin büyük bir çoğunluğunun tam kapasite ile çalıştığını ifade eden Şahin, \"Bunun en büyük nedeni de çevre illerde yetişen limon rekoltelerinin düşük olmasıdır. Limon hasadına ilk başlandığında kilosu 2.4 TL\'den satılıyordu fakat şu anda dalında 1.8 TL\'ye kadar geriledi. Fiyatlarındaki belirsizliklerin giderilmesi ve üreticinin yüzünün gülmesi için daha önce açıklanması beklenen teşvik primlerinin bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. İhracat yapacak olan tüccarların daha rahat önünü görebilmesi için hükümetimizden limona verilecek olan teşvik priminin bir an önce açıklamasını istiyoruz\" diye konuştu.

\'HEM İL HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI\'

Limonda üretimle birlikte tüketiminin de arttığını kaydeden Şahin, şunları söyledi:

\"Artık insanlar limonu sadece salatasına sıkmıyor, sağlık ilacı gibi görüyor ve tüketiyor. Devletimizin en büyük gider kalemlerinden olan sağlık giderlerinin daha da azalması için limonun tüketilmesi de gerekiyor. Limon üretimi sağlık ve ekonomik açıdan çok büyük bir kalemdir. Limon hasadında çalışan çok fazla insanımız bulunmaktadır. Hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok büyük katkısı vardır.\"

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Limon hasadı yapılırken

-Hasadı yapılan limonlar kasalara dökülürken

-Limonlar işlenirken

-Limon işleyen işçilerin görüntüsü

-MERTUB Başkanı Ahmet Dursun Şahin ile röportaj

-Limon paketleme fabrikasında limon paketlenirken

-Limon paketleme fabrikasında işçiler çalışırken

-Limon tüccarı Erdoğan Yaşar ile röportaj

(Boyut: 453 MB) (Süre:5.50 dakika)

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

7)AKSARAY\'DA FETÖ\'NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON: 8 GÖZALTI

AKSARAY\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının il kadın yapılanmasına yönelik haklarında yakalama kararı çıkarılan 13 kişiden 8\'i gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün kadın yapılanmasına yönelik aralarında erkeklerinde bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugün polis tarafından Aksaray merkezli Kocaeli ve Denizli\'de yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Aksaray\'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

8)BOZKIRIN ORTASINA KAYAK MERKEZİ

KONYA\'da Derbent ilçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, 2 bin 385 rakımlı Aladağ\'da kayak ve kış spor merkezini kurulacağını ve bu yıl 17 Aralık\'ta da açılışının gerçekleşeceğini söyledi. Acar, \" Bu merkez, bozkırın ortasında kayak merkezi olacak. Aladağ\'ın fiziki özellikleriyle 15 derecelik eğimlerle herkesin rahatlıkla kayak yapabileceği bir yer haline gelecek\" dedi. Derbent ilçesinde bulunan 2 bin 385 rakımlı Aladağ\'a yapılacak olan kayak ve kış sporları merkezinin projesi tamamlandı. Birinci etabı 50 milyon liraya mal olacak projenin en önemli özelliği ise kayak pistlerinin 15 derecelik eğimi bulunması. Derbent Belediye Başkanı Ak Partili Hamdi Acar, bugün bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla, kayak merkezi projesinin tanıtımını yaptı. Yapılacak tesisle Konya\'nın kış sporlarına kavuşacağını ifade eden Acar, şunları söyledi: \"50 milyonluk yatırımın yaklaşık 5 milyonu öz bütçemize ait. Bu yatırımımıza çeşitli kurumlardan da destek aldık. Derbent, şehrin trafiğinden ve hava kirliliğinden kurtulmak isteyenler için adeta bir can simidi. Bu bölgeyi vatandaşların nefes alacağı yayla ve dağ turizmine uygun bir konsept halinde düşündük. Bu yılın sonu 17 Aralık 2018\'e buranın açılışını planladık. Cumhurbaşkanımızla birlikte buranın açılışını yapıp Konyamızın hizmetine sunacağız. Konya kış sporlarıyla buluşacak. Bu proje de başlangıçta zorluk çektik. Biz bahsettikçe bazı insanlar gülüp geçiyordu. İhalelerle yol haritamızı belirliyoruz.\"

15 DERECELİK EĞİM KOLAY KAYAK İMKANI SAĞLAYACAK

Aladağ\'ın fiziki yapısının kayak için oldukça uygun olduğunu söyleyen Başkan Hamdi Acar, \"Sadece kış sporu olmayacak. Kış bitince, yamaç paraşütü, dağcılık, Off-Road, dağ kızağı, at safarisi Konya\'ya hizmet vermeye devam edecek. Uluslararası yarışlarında yapılacağı, bir ortamı hazırlıyoruz. Konya\'nın en önemli kazanımı olacak. Bozkır\'ın ortasında kayak merkezi diye dışarıdan anılacak. Her şey o kadar uygun ki, eğimler 15 derece. Bizim burada 15-12 derecelik eğimlerle, düşmenizde bir problem olmayacak. Bu sayede kayağı da kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Yatırımcılara da sahayı açacağız. 365 gün hizmet vereceği için yatırımcılar için cazip bir hale gelecek. Trafolarla içme ve atık su hizmetleri, çocuklar için yürüyen bir bant ile kayak eğitim merkezi olacak. 1460 metrelik bir telesiyej yapacağız. Bize 5 kilometrelik kayak alanları oluşacak. 15 derecelik rahat kayak yapılabilecek ortam olacak. Derbent ile Aladağ arasında da bir teleferik yapılmasını planlıyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Hamdi Acar\'ın konuşması

- Toplantıdan detay

- Yapılacak kayak merkezinin animasyon görüntüsü

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

9)AFAD\'TAN KAYALIKLARDAN DÜŞEN CEP TELEFONU OPERASYONU

SİİRT\'te, Taşbaşı mevkiinde kayalıkların üzerinde hatıra fotoğrafı çektirirken cep telefonu kayalıklara düşen vatandaşın yardımına AFAD ekipleri yetişti. Ekipler yaptıkları kurtarma çalışması ile kayalıklardan düşen telefonu bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Merkeze 10 kilometre uzkalıkta bulunan mesire alanı Taşbaşı mevkiinde gezen bir kişi, rakımı yüksek Botan vadisini arkasına alıp cep telefonu ile hatıra fotoğrafı çektirmek isterken telefonunu elinden düşerek kayalıklardan düştü. Telefonunu düştüğü yerde alamayacağını anlatan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri telefonu kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin halatlar ile gerçekleştirdiği yarım saatlik operasyon ile vatandaşın telefonu bulunduğu yerden alınarak kendisine teslim edildi. Adını vermek istemeyen telefon sahibi, elinden kayarak düşen telefoni için AFAD\'ı aradığını belirterek, \"Ancak, ilk etapta sıcak bakmadılar. Telefonumum içinde işimin gereği belgelerimin olduğunu ve benim için çok önemli olduğunu söyledim ve ekipleri gelerek cep telefonumu kayalıktan alarak bana teslim ettiler\"dedi.

AFAD yetkilileri ise, vatandaşın cep telefonunun kayalıkların arasına düştüğü ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini ifade ederek, \"Öncelikle düşen telefonu çaldırarak düştüğü yeri tespit ettik ve o bölgenin tehlikeli bir bölge olduğunu fark ettik. Daha sonra halatlar ile bir AFAD görevlisini bu alana yavaş bir şekilde indirdik. Yarım saat süren bir kurtarma operasyonu ile vatandaşın telefonu kayalıklardan çıkartılarak kendisine teslim ettik\"dedi.

Öte yandan, AFAD ekipqlerinin cehp telefonu kurtarma operasyonu bölgeye gelenlern tarafından cep telefonu ile kayıt altına aldıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Telefonun düştüğü alandan görüntüler

-Vatandaşın kendi cep telefonunda çekilen kurtarma görüntüsü

-AFAD ekibinin telefonun düştüğü alana varması

-Telefonun kurtarılması esnada çevredeki vatandaşların olayla ilgili konuşmalarının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)

