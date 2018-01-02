DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ERZURUM, KARS VE ARDAHAN\'DA 411 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde yoğun kar nedeniyle 411 köy ve mahallenin merkezlerle bağlantısı kesildi. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışması başlattı. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu\'da bazı köy ve mahallelerin yolları kardan kapandı. Erzurum\'da yoğun kar yağışı nedeniyle 356 köy ve mahalle ile bağlantı kesildi. Ardahan\'da 30 ve Kars\'ta da 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı belirtildi. Bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi\'nde 44 santime ulaşırken, Sarıkamış\'ta ise 62 santimi buldu. Kent merkezlerinde ise kar kalınlığı Ardahan\'da 23, Erzurum\'da 17, Kars\'ta 7 ve Ağrı\'da 4 santim olarak ölçüldü. Hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan\'da 13, Erzurum, Kars ve Ağrı\'da 12, Iğdır ve Erzincan\'da 4 dereceyi gösterdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Karlı araçlardan detay

-Kardan adam yapan çocuk

-Kar temizleme çalışması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN,(DHA)

(SÜRE: 01.29 SN BOYUT: 89 mb)

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yolda kalan araçlar

-Araçlarını kardan çıkarmaya çalışan vatandaşlar

-Araç şoförü ile röp

-Tipide bekleyen araçlar

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / KARS / ARPAÇAY,(DHA)

(SÜRE: 01.22 BOYUT: 84 MB)

=================================================

2)HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, KALBİ DURAN, DİLİ BOĞAZINA KAÇAN BEBEĞİN HAYATINI KURTARDI

KOCAELİ\'de, halk otobüsünde kalbi duran, dili boğazına kaçan bebeği otobüs şoförü Hayrettin Şahin kurtardı. Hayrettin Şahin bebeğin duran kalbini kalps masajı ile yeniden çalıştırıp, boğazına kaçan dilini çıkararak, ambulans gelinceye kadar suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Fatma-Sercan Şiner çifti, önceki gün Hereke-İzmit Umuttepe seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüse bindi. Şiner çifti bir süre sonra 10 aylık olan bebeklerinin hareket etmediğini fark ederek, yardım çığlıkları attı. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şoför Hayrettin Şahin, hemen aracı kenara çekerek durdurdu. Çiftin yanına gelen şoför, bebeğin nefes almadığını fark etti. Bebeğe kalp masajı yaparak kalbini çalıştıran Hayrettin Şahin, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Hayrettin Şahin bebeğin boğazına kaçan dilini çıkardıktan sonra bebeği yere uzatarak suni teneffüs yapmaya başladı. Uzun süre bebeğin nefes alması için mücadele eden Hayrettin Şahin, bebeğin nefes aldığını ve hareket ettiğini görünce kendisi de rahat bir nefes aldı. Bebeğe müdahale esnasında baygınlık geçiren çift, bebeklerinin gözlerini açması ile gözyaşlarına boğuldu. Ömer Asaf bebek daha sonra kontrol amaçlı olarak olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan Ömer Asaf, hayati tehlikeyi atlattı. Hayrettin Şahin, \"Otobüs ile Hereke-Umuttepe arasında seyahat ederken bir çığlık duydum. Aynadan baktım ilk başta kavga var sandım. Sonra aynı çığlığı tekrar duyunca otobüsü müsait bir yere çekip durdurdum. Yerimden kalkıp bebeğin yanına gidene kadar, daha önce aldığım ilk yardım eğitimleri aklıma geldi. Daha önce Büyükşehir Belediyesinin acil durumlar için otobüs şoförlerine verilen itfaiye ve ilk yardım eğitimlerini almıştık. Bebeğin yanına gidince anne babanın çok panik yaptığını gördüm, bebek hareketsizdi. Ben soğukkanlılığımı koruyarak, aldığım ilk yardım eğitimlerini uygulamaya başladım. Bebek nefes almıyordu ona kalp masaj yaptım. Kalp masajından sonra bebek nefes almaya başladı. Bu sırada dilini yutmuştu. Ben parmağımla bebeğin dilini geri çekerek tekrar nefes almasını sağladım. Nefes almaya başlayınca parmağımı ısırdı. O sırada gözlerini açtı bebekle göz göze geldim. Ona ilk yardım yaparak tekrar nefes almasını sağladığım için çok sevindim. Ailesi de bunu görünce çok sevindiler. Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok sevindim. Allah bebeğe uzun ömürler versin\" dedi.

BAŞKAN ÖDÜLLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hayrettin Şahin\'i tebrik ederek, \"Otobüs şoförlüğü sadece kullandığı otobüsü bir yerden bir yere taşımak değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm personelimizin ilk yardım ve itfaiye eğitimleri almalarını önemsiyoruz. Şoför, taşıdığı tüm yolcuların hayatından sorumludur. Hayrettin arkadaşımız, aldığı eğitimleri uygulayıp bir bebeğin hayatını kurtararak bunu bizlere bir kez daha gösterdi. Biz de arkadaşımızın emeklerini boşa çıkarmıyoruz ve kendisine bir maaş ikramiye veriyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Güvenlik kamerası kayıtları

Şoför ile röp.

Başkanın şoförü tebrik etmesi

KOCAELİ/DHA

==========================================================

(ÖZEL)

3)25 METRE YÜKSEKLİKTE TEHLİKELİ TEMİZLİK

GAZİANTEP\'te altında 7 katlı iş merkezinin 6\'ncı katında cam silen kadın, görenlerin adeta yüreğini ağzına getirdi. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının da bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir iş merkezinin 6\'ncı katındaki bir kadın pencere camını temizlemek için pervaza çıkarak dakikalarca uğraştı. Bir eliyle tutunup, diğer eliyle de camın dış yüzeyini silen kadın yaklaşık 25 metre yükseklikte yaptığı temizlikle akrobatlara adeta meydan okudu. Pervazda tek ayağının üzerinde durup camı silen kadını görenler ise, korkulu bakışlarla onu izledi. 15 dakika boyunca cam silen kadın, temizliği bittikten sonra ofise girerken, önlem almadan yapılan temizlik görenlerin tepkisine yol açtı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Temizlik yapılan bina

- Kadının pencere kenarına çıkması

- Kadnını camı temizlemesi

- Binanın önündeki cadde

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 179 MB

====================================================

(YENİDEN)

4)DOĞU KARADENİZ’DE SAYILARI ARTAN AYILAR, KAMERALI GPS İLE TAKİP EDİLECEK

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde, 4 ilde yapılan yaban hayatı envanter çalışmasında sayılarında artış gözlenen ayılar takibe alınıyor. Artvin’in Şavşat İlçesi’nde 2 yıl süreyle uygulanacak proje ile kameralı GPS cihazı takılarak takip edilecek ayıların günlük yaşamları izlenecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, çakal, domuz türlerinde yüzde 10 dolayında artış gözlendi. Bölgede sayıları artan ayıların insanlara zarar vermemeleri için harekete geçildi.

4’Ü KAMERALI 34 VERİCİLİ TASMA KULLANILACAK

Bölgede popülasyonunda artış tespit edilen ayıların takibi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürlüğü, ‘Büyük Karnivorların Yönetimi Projesi’ hazırladı. Artvin’in Şavşat İlçesi’nde uygulanacak proje ile kameralı GPS cihazı takılacak ayılar takibe alınacak. Proje de bölgeye 300 foto kapan kurulacak, 4’ü kameralı 34 vericili tasma kullanılacak. Takip edilecek ayıların kayıt altına alınacak günlük yaşamları üzerinden geliştirilecek proje ile insan-yaban hayvanı çatışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje 2 yıl süre ile uygulanacak.

‘AYILARIN YAŞAMI KAYIT ALTINA ALINACAK’

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’inci Bölge Müdürü Ahmet Usta, uygulayacakları proje ile büyük etoburların GPS cihazı ve foto kapanlarla izleneceğini belirterek ayıların nerelere gittikleri, nasıl davrandıkları ve ne yediklerinin takibe alınacağını söyledi. Usta, “Proje ile büyük etobur sınıfına giren hayvanlar için yönetim modeli belirlenecek ve popülasyonlarının sürdürülebilir düzeye ulaştırılması sağlanacak. Projeyle bölgede, insan-yaban hayvanı çatışmasının önüne geçilmesi ve uluslararası sözleşmelere uygun bir yaban hayatı yönetiminin tesis edilmesi hedefliyoruz. Bu projeyi Artvin ilinde uygulayacağız. Ayıların yaşamlarını kayıt altına alacağız. Özellikle arıcıların kovanlarına zarar veren ayılardan şikayetçi.Ekinlere verilen zararlarla ilgili şikayetler geliyor. 2 yıllık bir izleme çalışması sonrası ayıların ve diğer yaban hayvanların hareketlerini kayıt aldıktan sonra planlamalarımızı ona göre yapacağızö dedi.

Ayıların kendi alanlarında yaşamaya çalıştıklarını da ifade eden Usta, yaşam alanlarına müdahale edilmediği sürece bir sorun yaşanmadığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

-------------------

Bölgedeki ayı detayları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ahmet Usta açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

=================================================

5)ADANA\'DA 87 BİN 500 GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA YAKALANDI

ADANA polisi, kent genelinde yaptığ operasyonlarda 87 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu\'nda yaptıkları yol uygulamasında durduğu 3 kamyonda arama yaptı. İlk kamyonda fıçılar içine gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İkinci kamyonda ise, hassas burunlu dedektör köpeği \'Penny\' ile yapılan aramada, dorse altına gizlenmiş 17 bin 500 ve paket kaçak sigara bulundu. 27 HM 315 plakalı çekicide ise dorse altına gizlenmiş 35 bin paket sigara bulundu. Ele geçirilen toplam 87 bin 500 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1\'i tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Koliler ve paketler içindeki kaçak sigaralardan görüntüler

- Polislerin fıçının kapağını açması

- Fıçının içindeki kaçak sigaralardan görüntüler

- Fıçılardan görüntü

- Soba kolilerinin içindeki kaçak sigaralar

SÜRE:02\'01\" BOYUT:123 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

===============================================

6)AYSEL TUĞLUK\'A 1.5 YIL HAPİS CEZASI

KOCAELİ F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, \'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet\' suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırıldı. Kocaeli F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet\' suçlaması ile hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Aysel Tuğluk ve avukatı Nuri Tan katıldı. Daha önce Kocaeli F Tipi Cezaevi önünde yapılan eylemlere katılması nedeniyle yargılanan Aysel Tuğluk, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, beraatini talep etti. Mahkeme, Aysel Tuğluk\'u 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) -