DHA YURT BÜLTENİ-7

1)POLİS, ANKARA\'YA YÜRÜMEK İSTEYEN İŞÇİLERE MÜDAHELE ETTİ: 33 GÖZALTI

İZMİT\'te, sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler Ankara\'ya yürümek istedi. Aralarında, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu\'nun da bulunduğu işçilere polis müdahale eti. Adnan Serdaroğlu ile birlikte 33 kişi gözaltına alındı. İzmit Alikahya Mahallesi\'nde bulunan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren Posco Assan fabrikasında 42 gün önce yaklaşık 90 işçi işten çıkarıldı. Birleşik Metal-İş Sendikası\'na üye olan işçiler, sendikalı olmaları nedeniyle işten çıkarıldıklarını iddia etti. Fabrika önünde eylemlerini sürdüren işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan sendikal yetki belgesi almak üzere Ankara\'ya yürümek istedi. İşçilere, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da destek verdi. Emniyet yetkilileri, işçilerle görüşme yaparak, izin alınmaması nedeniyle yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi. Emniyet yetkilileri ile yapılan görüşmelerin sonuç vermemesinin ardından işçiler, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte yürüyüşe başladı. Fabrika önünden ayrılmadan önce işçilerin önünü kesen Çevik Kuvvet ekipleri, gruba müdahale etti. Milletvekili Hürriyet\'i gruptan ayırarak güvenli bir bölgeye alan Çevik Kuvvet ekipleri, aralarında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Birleşik Metal-İş yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan işçilerin otobüslerle alandan uzaklaştırılmasının ardından CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, \"Milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir milletvekili olarak bugün işçilere siper olduk. Ama bize bile müdahale etmekten çekinmediler. Devlet 10 kişiden korkuyor. Çok yazık. Çok üzülüyorum. Altı üstü 10 kişi sembolik olarak Ankara\'ya yürüyecek. Aynı bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız Adalet Yürüyüşü\'nde olduğu gibi. Dertleri sadece ekmek derdi, ekmek kavgası, ekmek davası. Ulusal güvenliğe, devletin bekasına herhangi bir tehditleri, herhangi bir kasıtları da yok bu insanların. Dertleri sadece hak aramak. 40 gündür hukuksuz şekilde geciktirilen yetki belgelerinin ne olduğunu gidip hep birlikte sormak istediler. Ne oldu? Neden verilmiyor? diye bakanlığa soracaklardı. Yapacakları bu kadar şey. Her şeye rağmen mücadele ise mücadele, kavgaysa kavga. Hak için, hukuk için, adalet için ne yapmak gerekiyorsa sonuna kadar biz emekçinin yanında olacağız. Meşru olan haklıdır, haklı olan kazanır\" dedi.





Görüntü Dökümü



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-Milletvekilinin emniyet müdürü ile konuşması



-İşçilerin yürüyüş öncesi sloganları



-Milletvekilinin polis müdahalesinin arasında kalma anı



-Polisin işçileri gözaltına alması





Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)





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İSLAHİYE\'DE 44 ASKER YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ



2)MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA





Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde görevli askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hastaneye kaldırılan askerlerden 40\'ının taburcu olduğu, konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:



\"Gaziantep’te bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı ve 2’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının (İslahiye) Şehit Üsteğmen Alpay Başaran kışlasında; saat 01.00’dan itibaren sabaha kadar 44 erin rahatsızlanarak revire müracaatı sonrasında kontrol amaçlı olarak İslahiye Devlet Hastanesi\'ne sevki gerçekleşmiştir. Sevk edilen personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hastaneye başvuran 44 personelden 40\'ı taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.\"





Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP/DHA





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3)SİS, EDİRNE\'DE ETKİLİ OLDU





EDİRNE\'de, etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 30 metreye kadar düştü.



Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş uzaklığının yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Önemli noktalarda önlem alan polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan\'ın \'Ustalık eserim\' dediği tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu. Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini bir birine bağlayan tarihi Meriç ve Tunca köprüleri sis nedeniyle görülemedi.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanında bulunan köprüler de siste kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını söyledi.





Görüntü Dökümü



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-Tarihi köprülerden sis



-Araçların trafikte ilerlemesi



-Selimiye Cami sis nedeniyle gözden kaybolması



-Sisli havada araçların ilerlemesi



-Heykellerden genel detay



-Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)





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4)İŞYERİNE GİREN ŞÜPHELİYİ TEKME TOKAT DÖVÜP DIŞARI ATTI





KONYA\'da elektrikçi, Ahmet Gündüz, hırsızlık amacıyla işyerine geldiği öne sürülen şüpheliyi tekme- tokat döverek dışarı çıkardı.



Olay, dün saat 13.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Adakale Caddesi\'nde meydana geldi. Ahmet Gündüz\'e ait işyerinin önünü gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, işyerinin kapısının açık olup olmadığını kontrol etti. Şüpheli, daha sonra Gündüz\'e ait arabanın kapısına baktıktan sonra yavaşça içeri girdi. Şüpheli, raflardaki kablolara uzandığı sırada işyeri çalışanları onu fark etti. Bu sırada gelen sesler üzerine depo bölümüne gelen işyeri sahibi Ahmet Gündüz, şüpheliyi tekme- tokat döverek dışarı çıkarttı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



\"TEKME TOKAT DÖVDÜM\"



Bir anlık öfkeyke şüpheliyi tekme tokat dövdüğünü söyleyen Ahmet Gündüz, şöyle dedi:



\"Personelimiz arka tarafta namaz kılıyordu. Biz de perakende bölümündeydik. İçeriden \'Senin ne işin var burada?\' diye sesler geldi. Ssleri duyunca bunun hırsız olabileceğini düşünerekten depo bölümüne geçtim. Bir baktım orada birisi var. \'Su içmeye gelmiştim\' dedi. Burda ne işi var suyun derken onu tekme tokat dışarı attım. Elemanlar tutmasaydı daha kötüsünü yapacaktım. Bunlar ekip olarak buradaydı. Dışarda birisi daha gözcülük yapıyordu. Onu çağırdım. Ama ikisi beraber kaçtılar. Daha önceden görmedim bu şahsı. Önceki kayıtlara baktığımda şahsın daha öncede buradan geçtiğini gördüm. O anki öfkemizle dövdük ama polisi aramak aklımıza gelmedi.\"





Görüntü dökümü:



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- Olay anını gösteren güvenlik kamera görüntüleri



- Ahmet Gündüz röportaj



- İşyerinden genel ve detaylar





Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



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5)MİLLİ PİYANGO\'DA BEKLENTİ ARTARSA PSİKOLOJİK ETKİSİ YÜKSEK OLUR





SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz, 61 milyon liralık Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için bilet alan kişilerin çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını söyledi. Prof. Dr. Güz, ikramiye ile ilgili çok büyük bir beklenti içine girilmemesi gerektiğini belirtti. Kentte bilet satışlarında artış yaşandığı, en çok çeyrek biletin tercih edildiği öğrenildi.





Milli Piyango\'nun 61 milyon liralık yılbaşı ikramiyesinin bilet alan herkesin hayallerini süslediğini kaydeden Prof.Dr. Hatice Özyıldız Güz, vatandaşların çok büyük bir beklenti içine girmemeleri gerektiğini dile getirdi. Bilet alan kişinin büyük hayaller kurup umuda kapılmasının aksi bir durumda onları olumsuz yönde etkileyeceğini belirten Prof.Dr. Güz, şöyle konuştu:





\"Günümüzde ekonomik sorunlar ve işsizliğin artması ile birlikte herkes bu tür oyunlara yönelmeye başladı. Bu da insanların eskiye nazaran umutlarının daha fazla artmasına, bu tür şeylere daha fazla sarılmalarına, beklentileri gerçekleşmediğinde ise sorunların daha büyümesine yol açtı. Yaşanan hayal kırıklığı depresif belirtiler gösterebilir. Çünkü kişinin ekonomik sıkıntıları var, borcu var ve yılbaşı ikramiyesini tek umudu gibi düşünüyor. Çıkarsa hayatını kurtarır diye düşünüyor. Başka çaresi yok. Çaresi olmayan insan da daha fazla beklentiye gidiyor. Eğer çok fazla bu hayale kendimizi kaptırırsak, ikramiyenin çıkma ihtimalinin küçük bir olasılık olduğu yerine \'Evet ikramiye bana çıkacak ve hayatımda her şeyi değiştireceğim\' gibi hayallere kişi kendini çok kaptırırsa, bütün sorunların bitmesini ona bağladığında, çıkmadığında da çok büyük bir hüsranla karşılaşır. Beklenti ne kadar çok olursa sonrasında hayal kırıklığı da aynı büyüklükte olur.\"





Prof.Dr. Hatice Özyıldız Güz, bu durumun da beraberinde bazı psikolojik sorunları getirebileceğini vurgulayarak, \"Kişi kendisini daha çaresiz, umutsuz, keyifsiz hissedebilir. Yaşamın bir anlamı olmadığı, elinde başka bir şans kalmadığı gibi düşüncelerle depresif belirtiler gösterebilir. Bu nedenle çok büyük bir beklenti içine girmemek gerekir\" dedi.





\'ÇOK SEVİNEBİLİR YA DA KORKABİLİR\'





Büyük ikramiye çıkan kişilerin psikolojik durumuyla ilgili değerlendirmede de bulunan Prof.Dr. Hatice Özyıldız Güz, \"Büyük ikramiyenin çıktığını öğrendiği takdirde kişi ya bir şokla sevinç yaşayabilir ya da korkuya kapılıp ne yapacağını bilemeyebilir. İkramiye çıktığı takdirde nasıl ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız, para yönetimi ile ilgili başarısız olup, buna paralel olarak daha büyük sorunlar yaşayıp, hayatınızı daha olumsuz hale de getirebilirsiniz\" ifadelerini kullandı.





\'EN ÇOK ÇEYREK BİLET SATILIYOR\'





Öte yandan, kentte bilet satışlarında artış yaşandığı, vatandaşların en çok çeyrek bileti tercih ettiği öğrenildi. 5 yıldır Milli Piyango bileti satan Orhan Şahin, \"Yılbaşına kısa bir süre kala bilet satışları da artmaya başladı. En çok çeyrek bilet satışı yapılıyor. Geçen yıllara göre bilet satışları bu yıl daha fazla. 61 milyon TL büyük ikramiye; herkesin büyük hayalleri var. Herkes büyük ikramiyeyi kazanmanın ümidinde. Çeyrek bilet 15 TL, yarım bilet 30, tam bilet 60 TL\'den satılıyor\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Biletlerden detay



-Bilet satanlarla röportaj



-Bilet alan vatandaşlarla röportaj



-Vatandaşlardan detay



-Muhabir anonsu



(SÜRE: 3.24 Dk) (BOYUT: 382 MB)



Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)





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6)DİNLER BAHÇESİ\'NDE NOEL AYİNİ





ANTALYA\'nın Serik ilçesinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü (Dinler) Bahçesi\'nde yerleşik yaşayanlarla tatile gelen Hristiyanların katılımıyla Noel ayini yapıldı.



Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki içerisinde cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Hoşgörü Bahçesi\'nde, Noel ayını düzenlendi. Antalya\'da yerleşik yaşayanlarla tatil için gelen Hristiyanların katılımıyla yapılan ayini Antalya Kilisesi\'nde görevli papaz Ludger Paskert yönetti.



Cami ve sinagogun ortasında kalan küçük kilisedeki ayinde Ludger Paskert, Noel\'i kutladı. Ardından Noel ilahilerinin okunduğu ayinde, barış ve dostluk mesajları verildi. Piyano resitalinin ardından ayin sona erdi.



Görüntü Dökümü



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- Ayinden detay görüntü









HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)