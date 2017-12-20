DHA YURT BÜLTENİ-7

1)İZMİR\'DEKİ PKK OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 55\'E ÇIKTI

İZMİR’de dün PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen aralarında örgütün kadın bombacısının da bulunduğu 53 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devamında bu sabah 2 kişi daha yakalandı. Operasyonda gözaltı sayısı 55 oldu.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın kentte eylem hazırlığı yönündeki bilgisi üzerine harekete geçti. Örgüte yardım ve yataklık yaptığı aynı zamanda sosyal medya üzerinde de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınanların arasında PKK’nın dağ kadrosuyla doğrudan bağlantılı kişilerin de olduğu belirlendi.

Bu arada gözaltına alınanlardan N.E.\'nin PKK\'nın kadın bombacısı olduğu ortaya çıktı. N.E.’nin 10 yıl önce patlayıcı madde bulundurmaktan yakalanarak tutuklandığı ve kısa bir süre önce de salıverildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında bu sabah 2 kişi daha gözaltına alındı. Terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, gözaltı sayısı 55’e yükseldi.

Mehmet CANDAN-İZMİR/DHA)

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2)VAN\'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 10 YARALI



VAN\'ın Özalp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma yüzünden kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi\'nde meydana geldi. Okullarına giden öğrencileri taşıyan 65 HA 392 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 10 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden birinin Van\'a sevk edildiği, diğer öğrencilerin ise Özalp Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı ve hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

VAN-DHA

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3)KATİL ZANLISI SORGUSUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

ADANA\'da Mustafa Uğur Karagöl (26), otomobille gezintiye çıktığı akrabası Abdulkadir Karagöl\'ü (22), tarla malzemelerini çaldığını iddia edip öldürdü ortaya çıktı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi\'nde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Abdulkadir Karagöl, dün babasının amcasının torunu olan Mustafa Uğur Karagöl ile birlikte otomobille dolaşmaya başladı. İki akraba arasında yaşanan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu vurulan Abdullkadir Karagöl hayatını kaybetti. Ölen akrabasının cesedini narenciye bahçesine atan Mustafa Uğur Karagöl, babasının arayarak olayı anlattı. Babanın ihbarı üzerine olay yerinden alınan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken katil şüphelisi Mustafa Uğur Karagöl de gözaltına alındı. Karagöl, ilk ifadesinde kuzenin torpido gözündeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp havaya ateş etmek istediğini, kendisinin de buna engel olmak isterken çıkan arbedede silahın ateş aldığını ileri sürdü.

8 KURŞUN ÇIKINCA İTİRAF ETTİ

El svapları alınarak Cinayet Büro Amirliği\'ne getirilen Karagöl sorgusunda ölen Abdulkadir Karagöl\'ün vücudunda 8 kurşun yarası olduğu saptanınca suçunu itiraf etti. Şüpheli, sorgusunda, \"Tarlamızdan sürekli jeneratör, sulama boruları ve diğer başka malzemeleriniz çalınıyordu. Kendisinin yaptığını düşünüyordum aramızda tartışma çıktı öldürdüm\" dedi.

Katil zanlısı sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Cinayet zanlısının Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

**DÜN GEÇİLEN OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ**

- Cesetten görüntüler

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Olay yeri şeridi çekilmesi

- İtfaiye eri ve itfaiye araçlarından detay görüntü

SÜRE:01\'10\" BOYUT:72 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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4)KARS BEYAZA BÜRÜNDÜ



Kars\'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi. Karslılar sabah güne kar yağışı ile başladı. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediye ve Özel İdare ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Kar yağışı genel-detay

Karla kaplı heykeller

Yürüyen vatandaşlar ve araçlar detay

Vatandaş röportaj

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

110 MB - 1 DK 44 SN)

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5)ÜSTÜNE BATTANİYE SARIP PENCEREDEN, VALİZ İMHA EDİLMESİNİ İZLEDİ

KONYA\'da kaldırıma bırakılan valiz, bomba olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. O sırada bir binan penceresine çıkan bir kadında, üşümemek için üstüne battaniye sarıp, valizin imha edilmesini izledi. Valizde ise perde ve süs eşyaları çıktı. Olay, merkez Meral ilçesinde kentin en işlek bölgesi olan Şeyh Sadrettin Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi\'nde meydana geldi. Bir marketin yanında kaldırımda siyah renkli bir valizin olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, valizde bomba olma ihtimali üzerine çevrede toplanan kalabalığı dağılıp, çevrede güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı fünye ile valizi imha etti. Bu sırada çevredekilerden bazıları cep telefonun kamerasıyla bu anı kaydetti. Bir binanın penceresine çıkan bir kadında, üşümemek için üstüne battaniye sarıp, valizin imha edilmesini izledi. Valizde ise perde ve süs eşyaları çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Valizden detay

- Valizin imha edilmesi

- Kadının izlemesi

- çevredekilerin cep telefonuyla kaydettemesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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6)KARDEŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜP KAÇTI

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde Müslüm Ö. (30) evde bilinmeyen nedenle tartıştığı kardeşi Serdar Ö.\'yü (25), tabancayla ateş ederek öldürdü.Olay, dün gece saatlerinde Birecik\'in Bağlarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Çiftçi Müslüm Ö., evine gittiği kardeşi Serdar Ö. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Müslüm Ö., üzerindeki tabancayı çıkararak, kardeşi Serdar Ö.\'ye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Serdar Ö.\'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Serdar Ö.\'nün cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsinin ardından Serdar Ö.\'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Jandarma, kaçan Müslüm Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB

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