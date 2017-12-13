DHA YURT BÜLTENİ-7

1)RİZE\'DE KAMPÜSTE ZEHİRLENEN ÜNİVERSİTELİ SAYISI 473\'E ÇIKTI (1)

RİZE\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde yedikleri yemekten zehirlenen ve gece hastanelere başvuran öğrencilerin sayısı 473\'e ulaştı.Rize İl Sağlık Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, gece boyu hastanelere başvuran öğrenci sayısının 473 olduğu açıklandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi\'ne başvuran 313 öğrenciden 311\'inin, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuran 160 öğrenciden de 156\'sının taburcu edildiği, servise alınan 6 öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

YEMEK FİRMASININ ÜNİVERSİTE İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde 473 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılması olayı sonrası üniversite bünyesinde kurulan komisyon, olayı araştırıyor. Komisyon aldığı kararla yemek firması ile geçici olarak ilişiği kesti. Firma ile ilgili nihai karar, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yemek numuneleri üzerinde yaptığı laboratuar incelemesinin ardından çıkacak sonuca göre verilecek. RTEÜ kampüsü yemekhanesinde bugündenm itibaren başka bir firmanın yemek vereceği öğrenildi.

İHALEYİ EN DÜŞÜK TEKLİFLE ALMIŞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüs yemekhanesinde günlük 4 çeşit yemek için 9.75 TL bedeli ile ihaleye çıkıldı. 7 firmanın teklif verdiği ihale, 6.25 TL ile en düşük teklifi veren ACB firmasına kaldı. Firmanın, Ardeşen ilçesinde bir tesiste yemek üretimi yaptığı ve RTEÜ kampüsünde 3 bin dolayında öğrenci ve öğretim görevlisine yemek verdiği öğrenildi.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) kampüsü yemekhanesinde dün akşam menüsünde çorba, köfte, patates ve makarna bulunduğu belirtildi.Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri tarafından yemeklerden alınan numunelerin Gıda Kontrol Laboratuarlarında incelemesi sürüyor. Öğrencilerin yedikleri köfteden koku geldiğini belirtmeleri üzerine laboratuarda ayrıntılı inceleme yapılıyor.

FİRMA SORUMLUSUNUN İFADESİ ALINDI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsü yemekhanesinde öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında F.Ç.’nin sahibi olduğu yemek firmasının sorumlu müdürü R.D. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen R.D.’nin ifadesi alındıktan sonra savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Bu arada RTEÜ Rektörlüğü de kurduğu komisyon idari soruşturma başlattı.

RTEÜ: KOMİSYON KURULDU, OLAYI ARAŞTIRIYORUZ

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörlüğü tarafından öğrencilerin zehirlenmesi olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan bazı öğrencilerin dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikâyetleri ile Eğitim Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi acil servislerine müracaat ettiklerinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her iki hastanede öğrencilerimize anında gerekli müdahaleler yapılmış ve öğrencilerimiz 1-2 saat müşahede altında tutularak taburcu edilmişlerdir. Şu an itibariyle söz konusu olaydan dolayı sağlık sorunu yaşayan herhangi bir öğrencimiz kalmamıştır. Olay hem adli makamlarca, hem de Üniversitemiz bünyesinde oluşturulmuş olan komisyon tarafından bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın neden kaynaklandığı ve sorumlularının kimler olduğu en kısa sürede tespit edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca bundan sonra da bu tür olayların yaşanmaması için alınması gereken bütün önlemler alınacaktır.ö

MHP’DEN TEPKİ: MALİYETLER HANGİ YÖNTEMLE DÜŞÜRÜLÜYOR

MHP Rize İl Başkanı Serkan Birben de zehirlenme olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hastanede öğrencileri ziyarete den Birben, gıda zehirlenmelerinin ülkede sürekli gündemde olan bir konu olduğunu belirtti, “Düşük fiyat vererek alınan ihaleler sonucunda birçok zehirlenme vakasının yaşanması akıllara iki soru getirmektedir. Maliyetler hangi yöntemlerle düşürülmektedir? Yeterli denetleme yapılmakta mıdır? İlimizde yaşanan bu zehirlenme vakasını yakından takip edeceğiz.

Görüntü Dökümü

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Vali ve Rektör ün açıklamaları

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)-

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EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNU BOĞAZLARINI KESEREK ÖLDÜRDÜ, EVİ YAKIP PENCEREDEN ATLADI (EK)

2)KOMŞU: GECE ÇIĞLIK DUYDUK

Erol Adıyaman\'nın gece eşi ve 3 çocuğunu öldürmesinin ardından olayın meydana geldiği Tacettinveli Mahallesi Deliklitaş mevkisindeki Alan Apartmanı\'nda ailenin karşı komşuları Muzaffer Dur, olayla ilgili bildiklerini anlattı. Ailenin bir yıl önce binaya kiracı olarak taşındığını belirten Dur, \"Kendileri daha önce Kazımkarabekir Mahallesi\'nde oturuyorlarmış. Gece çığlık duyuldu. Sonra sesler kesildi. Daha sonra eşim çıglıkların arttığını ve sesler geldiğini söyleyerek beni uyandırdı. Sonra komşumuzun, eşi ve çocuklarını öldürdüğünü duyduk. Kendisi de 2\'nci kattan atlamış. Ben bu binada 7 yıldır oturuyorum. Apartmana girip çıktıkça, o çocukların yüzü aklıma geliyor. Bu binadan taşınmayı düşünüyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Akıl alacak bir iş değil\" dedi. Olayın meydana geldiği apartmanın altında ikinci el ev eşyası satan Şahin Soykatırcı ise \"Ne için bu olayı yaptığını bilmiyoruz. Olay gerçekleştiren kişi, sakin, kendi halinde birine benziyordu. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın\" dedi.

KAYSERİ/DHA

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3)FETÖ ŞÜPHELİSİ 22 HAVACI ASKER ADLİYE\'DE

ESKİŞEHİR merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Hava Kuvvetleri yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden son olarak sorguları tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 30 Kasım\'da Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Manisa, Mersin, Malatya, Amasya ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün \'mahrem imam\'larının bulunduğu 66 şüpheliden 64\'ü yakalandı. Gözaltına alınan 64 şüpheliden 1\'i Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sorguları tamamlanan 20 şüpheli, geçen 8 Aralık\'ta adliyeye sevk edildi ve bunlardan 10\'u tutuklandı, 10\'u da adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Dün de 21 şüpheli adliyeye sevk edildi ve bunlardan 16\'sı tutuklandı, 5\'i de adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'nde son olarak, gözaltında bulunan ve sorgulamaları tamamlanan 22 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevki nedeniyle Eskişehir Adalet Sarayı çevresinde polisler geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelileri getiren araçların adliye önüne gelmesi,

-Midibüslerden indirilen şüphelilerin polisler tarafından adliyeye getirilmeleri,

-Adliye binasının dışından çekilen görüntü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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4)SURİYELİ DİLENCİ OPERASYONU

ANTALYA\'da küçük yaşta çocukları dilendiren Suriyeli ailelere yönelik operasyonda, aralarında hamile ve çocukların bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, tatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile kavşaklarda dilencilik yapıldığı yönünde şikâyetler üzerine harekete geçti. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında hamile ve çocukların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü altında bulunan Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü\'ne getirilen Suriyeliler, parmak izi alınmasının ardından misafir edildikleri illere gönderilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Suriyeli kadın ve çocukların araca binerken görüntüsü

Gözaltına alınan şahsın görüntüsü

Kadın polisin küçük çocukları tuvalete götürmesi

Şüphelilerin polis aracına götürülmesi

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(Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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5)KAYMAKAM, KURSİYERLERLE BİRLİKTE KİLİM DOKUDU

VAN\'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye bünyesinde açılan kilim dokuma kursunda incelemelerde bulundu. Öztürk, bir kilim tezgahının başına geçip kursiyerlerle birlikte kilim dokudu.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçede yeni açılan kilim dokuma ve dikiş-nakış kurslarını ziyaret etti. İlk olarak Kadın Emeği Pazarında açılan kilim dokuma atölyesini ziyaret eden Öztürk, usta öğreticilerden kurs hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet eden Öztürk, büyük bir emekle dokunan kilimleri yakından inceledi. Öztürk, tezgahta kilim dokuyan kursiyerlerle birlikte kilim dokudu. Öztürk, kadınların büyük emek vererek dokudukları kilimlerin tanıtılması gerektiğini belirterek, \"Kilimlere çok değer veriyorum. Başkale\'ye özgü kilimlerin tanıtımı için kursiyerlerimize her türlü desteği vereceğiz.Buradaki kadınlarımızın büyük emekler vererek dokudukları kilimleri Türkiye\'ye tanıtmak için ne gerekiyorsa yapacağız.Bu konuda kursiyerlerimize her türlü imkaları vermeye hazırız\" dedi. Kaymakam Öztürk, daha sonra ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan dikiş-nakış kurslarını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk\'ün kilim atölyesini ziyaret etmesi

-Kilim dokuyan kursiyerlerle sohbet etmesi

-Kilim dokulan genç kızlar

-Kaymakam Öztürk, kursiyerlerle kilim dokurken

-Kaymakam Öztürk ile röportaj

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)-

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6)OTOMOBİLDEKİ 670 GRAM TOZ ESRARI \'LADY\' BULDU

ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde narkotik madde arama köpeği \'Lady\' ile yapılan aramada 670 gram toz esrar maddesi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Eğitilmiş narkotik köpeği Lady\'nin de katıldığı aramada otomobilde 670 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri otomobil sürücüsü E.K.\'yi (31) gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonuyla çekilmiş görüntüde;

-Eğitilmiş polis köpeği Lady\'nin otobilin içerisne girmesi ve arama yapması,

-Bir polisin otomobildeki esrar paketini çıkarması,

-Ele geçirilen esrar maddesinin görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)