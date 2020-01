DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TARTIŞTIĞI EŞİNİ BAŞINA 4 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ



KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, Ünsal Ocakverdi (47), tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi\'yi (30) başına tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.Olay, saat 01.30 sıralarında, Dilovası Tepecik Mahallesi\'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ünsal Ocakverdi ile eşi Suna Ocakverdi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ünsal Ocakverdi, ruhsatsız tabancası ile Suna Ocakverdi\'yi, başına 4 el ateş ederek öldürdü. Ünsal Ocakverdi\'nin üst katında oturan ağabeyi silah seslerini duyarak indi. Ünsal Ocakverdi\'nin ağabeyi, 3 yeğenini, annelerinin cesedini görmemeleri için üst kata çıkardı. İhbar üzerine gelen jandarma ekibi, Ünsal Ocakverdi\'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suna Ocakverdi\'nin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mesut IŞIK- Selda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)

2)ELEKTRİK DİREĞİNDE AKIMA KAPILMA ANI KAMERALARA YANSIDI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılarak yere düşme anı kameralara yansıdı. Olay dün, Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi. Kameralara yansıyan görüntüde, intihar etmek isteyen kişinin yüksek gerilim hattına dokunmasıyla birlikte büyük bir parıldama yaşanırken, alev alan kişi direkten aşağı düştü. Vücudunda yanıklar oluşan kişi tedavi altına alındı.

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) -

3)TELEFON DOLANDIRICILARI BU KEZ BİR ÇOCUĞU KURBAN SEÇTİ

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, ev telefonundan ulaştıkları, o sırada evde yalnız olan 12 yaşındaki B.O.\'yu, babasının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla korkutan biri kadın 4 kişi, çocuğun, evdeki para ve altınları kendilerine vermesini sağladı. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis, dolandırıcıları yakaladı. Telefon dolandırıcıları, Torbalı\'daki evlerinde o sırada yalnız olan 12 yaşındaki B.O.\'ya, geçen perşembe günü ev telefonundan ulaştı. Kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, \"Babanın FETÖ ile bağlantısı var. O yüzden evdeki altın ve kıymetli eşyaları ve ne kadar para varsa hepsini çantaya koy, sonra dediğimiz adrese bırak ve git. Adamlarımız çantayı oradan alacaklar\" dedi. Korkan B.O., evdeki 25 bin lira nakit para ile 55 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bir çantaya doldurarak, söylenilen yere bıraktı. Dolandırıcılar ise otomobille gelip, içi para ve altın dolu çantayı alıp uzaklaştı. Çocuğun durumu anne ve babasına anlatmasıyla dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Aile durumu polise bildirdi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Dolandırıcılık zanlısı 1\'i kadın 4 kişi, polisin çalışmasıyla geçen cumartesi günü yakalandı. Dolandırılan para ve altınların da bulunup, sahibine teslim edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

- Zanlılardan görüntü

(Haber- Kamera: Yaşar CEYLAN/ TORBALI (İzmir), (DHA)

4)İNGİLİZ KRALİÇESİ BASKILI 750 PARA YAKALANDI

ADANA\'da, İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria dönemine ait olduğu düşünülen 750 altın para, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Olayla ilgili 2\'si Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin ülkeye kaçak yollardan tarihi eser sokarak satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Polis, şüphelilerin bindiği taksiyi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı\'nda durdurdu. Araçtakileri indiren polis, arama yaptı. Taksinin bagajındaki havlu içine sarılmış poşette 750 para ele geçirildi. Polis, Suriye uyruklu 39 yaşındaki Ammar Abdullah Elhac ve 19 yaşındaki Ahmed Abdulrezzak ve taksi sürücüsü N.Y.\'yi gözaltına aldı. Polis yaptığı incelemede ele geçen paraların üzerinde 1819-1901 yılları arasında İngiltere Kraliçesi olan Alexandrina Victoria\'nın resimleri olduğunu belirledi. Ele geçen paraların altın olup olmadığı ve tarihi değerinin belirlenmesi için müze müdürlüğüne teslim etti. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

5)VAN’DA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ BULUNDU

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Başkale ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi bulundu. Aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan 172 kilo kimyasal sıvı ile iki ayrı ilaca ait 3 bin 97 tablet ele geçirildi. Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Tepebaşı Mahallesi Yılmazlar 1102 Sokak\'ta bulunan bir ev ve eklentilerine oprasyon düzenledi. Operasyonda 172 kilo 220 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan kimyasal sıvı, 1 kilo metamfetamin, yine uyuşturucu imalatında kullanılan 2 firmaya ait 3 bin 97 adet ilacın tableti, imalathane içerisinde uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç ve geçerler ele geçirildi. İmalathanede bulunan eroin maddesi ve araç gerekçelere el konulurken, 9 ayrı suçtan aranması buluna K.G., 3 ayrı suçtan aranması bulunan ve 13 yıl 6 ay cezası bulunan S.G. ve Afganistan uyruklu A.F. gözaltına alındı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

6)KOCAELİ\'DE AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA OPERASYON

KOCAELİ polisinin kaçak akaryakıt üretimi yapan kişilere yönelik Kocaeli, İzmir, Manisa ve İstanbul\'da düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Kaçak akaryakıt üretimi yaptıkları belirlenen kişiler tespit edilerek, Kocaeli, İzmir, Manisa ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 9 kişi gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. 9 kişi adliyedeki işlemlerin ardından Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi.

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) -

7)JANDARMADAN ÖRNEK HAYVAN SEVGİSİ

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde görevli jandarma uzman çavuş Devran Uzun\'un sosyal medya hesabı üzerinden sokak kedilerini elleriyle besleyerek, sevdiği ve \'Hayvanlara hak ettiği değeri veren Türk milletinin jandarmasıyız\' başlığıyla paylaştığı video büyük beğeni topladı.Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görevli uzman çavuş Devran Uzun\'un, komutanlık bahçesinde sokak kedilerini elleriyle besleyerek, sevdiği ve \'Hayvanlara hak ettiği değeri veren Türk milletinin jandarmasıyız\' başlığıyla paylaştığı video beğeni topladı. Görüntüde bahçedeki kedileri severek, elleriyle besleyen uzman çavuş Devran Uzun, \"Hayvan sevgisi her insanın içinde olması gereken bir erdem. Teşkilatımızı hayvana işkence yapan, hayvanlara zarar veren insanlarla bağdaştırmanızı istemiyoruz. Biz hayvanları her zaman sever, koruyup, kollarız. Teşkilatımızda bu konuda çok hassas insanların olduğunu biliyoruz. Lütfen kötü kalpli insanları, hayvanlara zarar veren insanları bizlerle bağdaştırmayın. Biz onların rabbimizin sessiz kulları olduğunun farkındayız. Her zaman onlara gerekli şefkati gösteriyoruz\" diyerek sosyal mesaj verdi. Video kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

KEDİYE İŞKENCE EDEN ASKER TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Erzincan\'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H., görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) 3\'üncü Ordu Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından olaya neden olan er Taner H. hakkında, \'6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu\' kapsamında disiplin cezası verilmişti.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

8)DHA MUHABİRİNE ÇİFTE ÖDÜL

TÜRKİYE Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen \"Türkiye Ormanları ve Faunası\" isimli fotoğraf yarışmasında, DHA Diyarbakır muhabiri Selim Kaya, hem 1\'inclik hem de 3\'üncülük ödülü kazanırken, bir fotoğrafı da sergilenmeye değer bulundu.

Türkiye Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, \"Türkiye Ormanları ve Faunası\" isimli fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Doğa ve yaban hayatı ile ilgili bin 110 fotoğrafçının 3 bin 777 fotoğrafının değerlendirmeye alındığı yarışmada, DHA Diyarbakır muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya, Eskişehir Çatacık ormanlarında çektiği Kızılgeyik fotoğrafı ile birincilik, aynı ormanda çektiği Vaşak fotoğrafı ile de üçüncülük elde etti. Jüri, Kaya\'nın Hatay\'ın Amanos dağlarında çektiği Dağ ceylanı fotoğrafını da sergilemeye değer buldu.

DİYARBAKIR, (DHA)-

