DHA YURT BÜLTENİ-7

1)KAHVEHANEDE YAŞANAN KAVGADA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesindeki bir kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili başsavcılık yazılı açıklama yaparak, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Dün akşam saatlerinde, Alaplı Belediyesi binası yanında yer alan kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız kahvehanede yaşanan kavga ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Yağız, kavganın aralarında husumet bulunan iki aile mensubu kişiler arasında çıktığını ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

\"6 kişi arasında başlayan, ardından aralarında husumet bulunan aile efradının da katılımıyla büyüyen kavga kolluk birimleri tarafından kontrol altına alınmış olup bu aşamada olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 5 kişi, Ereğli Devlet Hastanesi\'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir\"

2)MİLLİ KADIN JUDOCU: YENDİĞİM RAKİBİMİN BABASI BENİ DÖVDÜ

ANTALYA\'da düzenlenen Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası\'nda 57 kiloda Nazlıcan Özerler\'i yenerek birinci olan 25 yaşındaki Tuğba Zehir, karşılaşma ardından rakibinin babası Tacettin Özerler\'in kendisine küfür edip dayak attığını iddia etti. \'Darp raporu\' alan milli sporcu Tuğba Zehir, polise şikayette bulundu. Türkiye Judo Federasyonu\'nun 2017 faaliyet programında yer alan ve 7- 8 Aralık\'ta Antalya\'nın Muratpaşa ilçesindeki 10 bin kişilik Spor Salonu\'nda düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası\'nda, 57 kiloda mindere çıkan Tuğba Zehir, final karşılaşması ardından rakibinin babası Tacettin Özerler\'in kendisini dövdüğünü öne sürdü.

Bursa Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu olan, birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 5 Avrupa şampiyonluğu, 2 Dünya üçüncülüğü, 2 Avrupa ikinciliği ve 3 Avrupa üçüncülüğü bulunan Türkiye Judo Milli Takım sporcusu Tuğba Zehir, 7 Aralık\'ta kadınlar kategorisi final maçında kupa için Nazlıcan Özerler\'le müsabakaya çıktı. Müsabaka sonunda Özerler\'i yenen Tuğba Zehir kupanın sahibi oldu. Tuğba Zehir, madalya ve kupa töreninden sonra rakibi Nazlıcan Özerler\'in babası Tacettin Özerler\'in kendisine sinkaflı küfür ettiğini iddia etti. Özerler\'in daha sonra spor salonu koridorunda kendisini dövdüğünü, yüz, omuz ve göğüs bölgesinde darba bağlı morluklar oluştuğunu belirten Zehir, hastaneye giderek \'Darp raporu\' aldı. Bahçelievler Polis Merkezi\'ne giderek, Tacettin Özerler hakkında polise şikayette bulunduğunu vurgulayan Tuğba Zehir, kupa töreninden sonra Özerler\'in dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdiğini, kendisinin bu hediyeyi kabul etmediğini, olayın da bundan dolayı yaşandığını söyledi. Milli sporcu Tuğba Zehir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"KÜFÜR ETTİ, KORİDORDA DÖVDÜ\"

\"17 yıldır judo sporu yapıyorum. Yurt içi ve dışında derecelerim var. Burada 57 kiloda mücadele ettim. Rakibimi yendim. Madalya töreni sonrası rakibimin babası, sporculara kendi yaptırdığı tişörtleri veriyordu. Kürsüde hediyeyi aldım daha sonra kullanmayacağım için masaya bıraktım. Madalya ve kupamı alarak doping kontrolü için odaya doğru yürüdüm. Bu sırada koridora girerken Tacettin Özerler bir anda arkamdan gelerek beni itekledi. Bana, \'Sen kimsin, benim hediyemi almıyorsun\' diyerek bağırmaya başladı. O an sessiz kaldım, şok oldum. O sırada kolumdan tutup savurdu ve kapıya çarpıp vurdu. Eliyle yüzüme ve vücuduma vurmaya devam etti. Bunlar olurken sesimizi duyan bazı sporcular ve federasyon yöneticileri araya girdi. Buna rağmen küfür etmeye devam etti. O sırada da bana vurmaya çalışıyordu. Bana \'A... koyduğum, sen kendini ne sanıyorsun, senin avradını gelmişini geçmişini s...., dopingçi pislik\' gibi şu an hatırlayamadığım ağza alınmayacak küfürler savurmaya devam etti.\"

\"MORLUKLARI MAKYAJLA KAPATTIM\"

Yıllarını spora vermiş bir kadın olduğunu anlatan Tuğba Zehir, \"Kadına şiddete hayır\' dediğimiz bu günlerde üstelik milli bir sporcu olarak darp edildim, hakarete uğradım. Sebebi de verdiği hediyeyi almamam. Kadın olarak yaşadıklarımın hesabını mahkemede arayacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Yüzümde ve göğsümde morarmalar, çizikler meydana geldi. Aynı zamanda sol omzunda kas zedelenmesi oldu. Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcuyum. Olimpiyat kampı için Trabzon\'a gideceğim. Ama omzumdan sakatlandım. Yanağım mor. Makyaj malzemesiyle kapamak zorunda kaldım\" dedi.

3)CURLİNG FEDERASYONU\'NDAN, İSTİSMARA KARŞI ÖRNEK UYGULAMA

CURLING Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Yönetim Kurulu olarak fiziksel, cinsel, duygusal ve ihmal olmak üzere 4 boyutta ifade edilen çocuk istismarının önlenebilmesi için Çocuk Koruma Kurulu\'nu kurma kararı aldıklarını açıkladı.

Erzurum\'da, Türkiye Curling Federasyonu tarafından organize edilen 1\'nci ve 2\'nci Lig erkekler ve kadınlar curling müsabakaları başladı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Curling Arena\'da düzenlenen açılış töreni ve maçları izlemek üzere Erzurum\'a gelen Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, müsabakaya 42 kulüp ve 72 takımdan yaklaşık 400 sporcunun katıldığını söyledi. İskoçlar\'ın ata sporu curlingin, 1543 yılından bu yana dünyada oynandığını, Türkiye\'nin ise, bu sporla UNIVERSIAD 2011\'de tanıştığını ve gelişmekte olan güzide sporlardan biri olduğunu vurgulayan Şebin, özellikle gençlerin bu spora büyük bir merak sardığını sporcu sayısında ise hızla bir artış yaşandığını belirtti. Curling Federasyonu Yönetim Kurulu\'nun Türkiye Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği yasalarının altına imza atmış ülke olarak çocuk suiistimalinin önüne geçmek için Doç.Dr. Mustafa Yaşar Şahin başkanlığında alanlarında uzman akademisyenlerden Çocuk Koruma Kurulu\'nu oluşturduklarını ifade eden Şebin, Dünyanın her tarafında yaşanan ve her geçen gün artan çocuk suiistimallerini önlemek için önemli kararlar aldıklarını ve bu kararlarında diğer spor dallarına örnek olabileceğini ifade etti.

ÖZEL HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK

Dünyanın her tarafında çocuk suiistimallerinin had safhada ve her geçen günde artmakta olduğuna değinen Başkan Kenan Şebin, Çocuk Koruma Kurulu\'nun spor ortamında sporcular, antrenörler ve yöneticiler başta olma üzere tüm paydaşların esenliğine ve korunmasına önemli katkı sağlayacağını ve Curling Federasyonu\'nda güvenli ortam oluşturacağını bildirdi. Bu kurulun Afrika\'dan Avrupa ya dünyada birçok ülkede spor federasyonları ve spor kulüpleri için zorunlu olduğunu kaydeden Başkan Şebin şunları söyledi:

\"Kurul tarafından yönetici, görevli, sporculara, ailelere ve antrenörlere eğitim verilecek. Bu eğitimler sonucunda sertifikası olmayan antrenör 18 yaş altındaki sporcuları çalıştıramayacak. Alınan kararlar doğrultusunda bir çok farklılıklar oldu. Örnek olarak kişisel sosyal medya hesaplarından, kişisel telefon, internet gibi grup haricinde özel mesaj ve iletişimde bulunulmayacak. Antrenör, yönetici veya başkan sporcuya mail gönderecekse resmi hesap ve uygulamalar kullanılacak. Ayrıca çocuk sporcularla bire bir özel görüşme olmayacak, asansöre bile yalnız binilmeyecek. Bunun gibi çeşitli kurallar getirildi. Türkiye\'de belki de ilk defa bir uygulama yapacağız. Burada yanlış anlaşılan bir şey olmasın. Biz sadece çocuklarımızı koruma altına alıyoruz. Bütün dünyada bu uygulama yapılıyor. Sadece sporda değil sosyal kültürel hayatta da bu geçerli. Avrupa\'ya gittiğiniz zaman herkes her çocuğun koruması gerektiği ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. Ülkemizde ciddi çalışmalar yapıyor. İmzalar atıldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bununla ilgili birim kurdu. İçişleri Bakanlığı Çocuk Şubesi açtı. Spor Bakanlığı\'nın ciddi çalışmaları var. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili birimler kurdu. Örnek olarak İçişleri Bakanlığında Çocuk Şubesi\'nde çalışmayan hiçbir polis çocuklarla ilgili ifade alamıyorlar. Biz de bunu göz önünde bulundurarak yola çıktık. Türkiye\'de ilk kez bunu Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyonu\'nda başlatmıştır. Biz bunu Curling Federasyonu\'nda uygulamaya koyduk. Bakanlık büyük destek verdi. Diğer kuruluşlarla önemli işbirliği içine gireceğiz. Burada vereceğimiz eğitimler içerisindeki müfredatta antrenör çocuğa nasıl yaklaşacak. Bu yaş gurubundaki insanlar antrenör ve yöneticiye nasıl yaklaşacak ve nasıl konuşacak bunu bilecek. Burada sadece sporcu, antrenör, yönetici değil ailelerde bilinçlendirilecek.\"

Başkan Şebin, insanların bazen farkında olmadan sınırları aşabildiğini, bunu kötü niyetli olduğu için değil önlem amaçlı bilgileri verdikleri zaman sporcunun antrenörünün bu sınırlar içerisinde kendisine dokunabileceğini bileceğini anlattı. Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, \"Biri sakatlandığı zaman antrenörünün kendisini tek başına götüremeyeceğinin farkında olacağını belirterek, \"Yanında muhakkak birisinin olması lazım. Aslında bu tamamen çocuktan ziyade insanı koruma noktasında çok ciddi çalışma olacak. Her çocuğun buna olumlu bakacağı kanaatindeyim. Biz pazara gittiğimizde salata aldığımız zaman o salatayı seçerek alıyoruz, ama insanlar çocuğunu hangi antrenöre teslim ettiğini iyi bilecek. Sadece antrenörlük belgesi alarak antrenör olunmuyor. Bu tür noktalarda da antrenörlerimizin, yöneticilerimizin ve sporcularımızın hatta basının bile bu noktada bilinçlendirilmesi lazım.\" diye konuştu.

100\'ÜN ÜZERİNDE KULÜP VAR

İki yıl önce bu göreve geldiklerinde yaklaşık 30 takım olan Curlingde şu an 100\'ün üzerini kulüp kurulduğunu sözlerine ekleyen Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin 400\'e yakın sporcunun bulunduğunu belirtti. Türkiye\'de Erzurum\'dan sonra bir kaç ilde Curling salonu yapılamaya başlandığını vurgulayan Şebin, şunları ekledi:

\"Antrenörümüzde belgeli olarak 180 civarında ama aktif olarak çok az sayıda. Biz bununla ilgilide çok ciddi seminer, paneller yaparak kimin ne kadar aktif olduğunu eğitimlerle kayıt altına alacağız. Aileler çocuğun nerede ve kiminle irtibatlı olduğunu çok iyi bilecek. Çünkü dünyada en önemli şey iletişimdir. İletişim sağlam kurarsak sporcular, yöneticiler ve antrenörler arasında tabi ki iyi ve profesyonel bir ortam oluşturursak aileler de çocuklarını buraya gönderirler. Curling\'in amacı her yaş gurubundaki insanlara spor yaptırmak fair play ruhunun tam olarak yaşandığı bir spor branşı oluşturmak. Stratejiye dayalı bir branş olduğu için bütün çocuklarımız bekliyoruz.\"

4)ÇALDIĞI TELEVİZYONLARI SATARKEN YAKALANDI

BOLU\'da, beyaz eşya dağıtım aracından çaldığı iddia edilen 2 adet televizyonu satarken yakalanan 23 yaşındaki B.A. adliyeye sevk edildi. Olay, geçen Çarşamba günü Semerkant Mahallesi Semerkant Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir eve ürünleri götüren beyaz eşya dağıtım aracından B.A., iddiaya göre 2 adet 120 ekran LCD televizyon çaldı. B.A., olayın ertesi günü televizyonları bir elektronik eşya satan dükkana satmaya çalıştığı sırada Bolu Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan B.A. ifadesinde televizyonları çalmadığını, yolda bulduğunu söyledi. B.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

