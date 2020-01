DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HDP: DEMİRTAŞ\'I SAVUNUCAK AVUKAT 1250, MAHKEME SALONU 20 KİŞİLİK

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu olduğu davada yarın ilk duruşması yapılacak iken, HDP Genel merkezinden yapılan açıklamada Demirtaş\'ı 1250 avukatın savunacağını ancak, Sincan\'da 20 kişi kapasiteli bir duruşma salonu tahsis edildiği belirtildi. HDP MYK üyesi ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran imzası ile yapılan yazılı açıklamada, Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş hakkında yürütülen dava ve soruşturmaların yargının siyasallaşmasının en bariz örneklerini oluşturduğu öne sürüldü.

\'1250 AVUKAT SAVUNMA YAPACAK, 20 KİŞİLİK SALON TAHSİS EDİLMİŞ\'

Demirtaş\'ın gözaltına alınması ve tutuklunma sürecinin anlatıldığı açıklamada, ilk duruşmasının tutuklanmasından 399 gün sonra yarın yapılacağı belirtilerek şöyle denildi: \"Sayın Demirtaş\'ın halktan kaçırılması, duruşmaya çıkartılmamasıyla sınırlı değildir. Yargılamanın herkese açık olması gerekir. Aksi durum aleniyet ilkesine aykırılık teşkil eder. Sayın Demirtaş\'ın dosyası basından, uluslararası gözlemci heyetlerden, ailesinden ve avukatlarından da kaçırılmaktadır. Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu, Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nin duruşma salonunun küçük olduğu iddiası ile duruşmanın Sincan Cezaevi Kampusu içerisindeki 20 izleyici kapasiteli en küçük baraka salonda yapılmasına karar vermiştir. Adalet Komisyonu\'nun bu kararı hukuki gerekçelerden uzak siyasi amaçlarla alınmıştır. Tahsis edilen salon savunma hakkını da ihlal eder niteliktedir. Sayın Demirtaş\'ı savunacak avukat sayısı 1250\'nin üzerindedir. Tahsis edilen salonla avukatların davaya dahil olması engellenmeye çalışılmaktadır. Eş Genel Başkanımızın tutuklu olarak yargılandığı davanın soruşturma aşamasında, 11.01.2017 tarihinde iddianame düzenlenmesi sonrasında, Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin dosyası ile yargılamaya geçilmesine karar verilmiştir. Yargıtay, Selahattin Demirtaş\'ın yargılamasının \'kamu güvenliği için tehlikeli\' olması gerekçesi ile dosyanın Diyarbakır\'dan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi\'ne nakline karar vermiştir. Bu karar üzerine dosya Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne kaydedilmiştir. Sayın Demirtaş\'ın yargı süreci hukuka aykırı karar ve eylemlerle doludur. Sadece bu saydıklarımız bile 7 Aralık\'ta başlayacak olan yargılamanın hukuki değil siyasi nitelikte olduğunun; kararın hukuk ilkeleri ile değil siyasi saiklerle verileceğinin çok açık örnekleridir.\"

DİYARBAKIR, (DHA)

=====================================================

DOĞU\' DA KAR

2)KARS’TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KARS’ta gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentteki olumsuz hava koşulları akşam etkili olan sis ve ardından başlayan kar yağışıyla kendini gösterdi. Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı etkiledi. Karslılar güne beyaz örtüyle başlarken iş yerlerine ve okula giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Yolda kalan bazı araçları vatandaşlar iteleyerek ilerlemesini sağladı.

Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise gün boyunca kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise kar yağışını normal karşıladıklarını ve mevsim koşullarına göre giyinmenin önemine dikkat çekti. Bazı uçak seferleri iptal edildi

AĞRI\'DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ağrı\'da gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Ağrı\'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak kenti beyaz örtüyle kapladı. Etkisini kısa sürede arttıran kar, hayatı adeta durma noktasına getirirken, kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyen şehirde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre 4 köy yolunun kapandığı bildirildi. Kar yağışının gece geç saatlere kadar devam edeceği bekleniyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------ERZURUM

-Erzurum tabelasından detay

-Cumhuriyet caddesinde taşıt ve yaya trafiği

-Havuz başı Atatürk heykelinden detay

-Vatandaş ile röp.

-Belediye işçilerin kar temizliği çalışması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE:03.42 BOYUT: 222 MB)

Görüntü Dökümü

------------------------KARS

-Kar yağışı

-Kar altında kalan araçlar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------AĞRI

-Kentten kar yağışı görüntüleri

(Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

1.45 DK/ 105 MB

===================================================

3)GÜVERCİNLER KARDAN KORUNMAK İÇİN VALİLİK BİNASININ CAMLARINA SIĞINDI

ARDAHAN’da sabahın erken saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışının devam ettiği kentte, yüzlerce güvercin, Valilik binasının camlarına sığınarak kardan korunmaya çalıştı. Kar yağışı sebebiyle otomobiller, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini fakat kısa sürede eriyeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Valilik binasında ki camlara sığınan güvercinler

-Kent merkezinden genel kar görüntüsü

-Röportaj

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

======================================================

4)KÖPEĞİ AV TÜFEĞİYLE VURDULAR

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, av tüfeğiyle ayak ve boynundan vurulan sokak köpeği, barınağa götürülerek tedaviye alındı.

Fevziçakmak Mahallesi\'nde samanlığa giden Uğur İletmiş, yaralı haldeki bir köpeği görünce durumu ilçedeki Canlı Hayatını İyileştirme Derneği görevlisi Bekir Şentürk\'e iletti. Şentürk incelemesinde boyun ve ayaklarından av tüfeği ile vurulduğunu saptadığı yaralı köpek için Gaziantep\'ten yardım istedi. Gaziantep\'ten hayvan ambulansıyla ilçeye gelen Canlı Hayatını İyileştirme Derneği üyeleri, yaralı köpeği tedavi için hayvan barınağına götürdü. Canlı Hayatını İyileştirme Derneği yöneticisi Cemal Güneş Tosun, köpeğin tüfekle vurulduğunu belirterek, \"Bu tamamen bir vahşet. Bu vahşet nereye kadar devam edecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Yaralı sokak köpeği

- Köpeğin sedyeyle araca taşınması

- Cemal Güneş Tosun\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 239 MB

=======================================================

5)BOZUK YOL SÜRÜCÜLERE ZORLUK YAŞATIYOR

GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde bozuk olan yol sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Her gün birçok aracın yoldaki bozukluk ve çamur nedeniyle gitmekte zorluk çektiğini belirten sürücüler, \"Bu yol asfaltlanmadığı sürece böyle sıkıntılar yaşanacak. Araçlarımız burada çamura saplanıyor gitmekte sorun yaşıyoruz\" dedi.

Sürücüler, sorunun çözümü için Gaziantep Büyükşehir ve Nizip Belediyesi\'nden destek beklediklerini de kaydetti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Çamura saplanan araçlar

- Sürücülerin tepkileri

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB

=======================================================

6)FIRSAT VERİLEN ENGELLİLER USTA GARSONLARI ARATMADI

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında zihinsel engelli ve down sendromlu çocuklar bir kafede müşterilere çay ve yemek servisi yaptı.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, down sendromlu ve otizmli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla dün (salı) bir etkinlik düzenledi. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Özel Başaran Rehabilitasyon Okulu ile Güzelyurt Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ve velilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Cafe Manya\'da yarı zamanlı çalışan 10 zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu çocuk, müşterilere çay ve yemek servisi yaptı. Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin, engellilerin toplumda önemli bir yere sahip olduklarını dile getirdi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, asıl engelin zihinlerde bulunduğunu belirterek \"Zihinlerdeki engeli aşmak fiziksel engeli aşmaktan çok daha zor. Bu çocuklarımızın bizim kadar yaşama hakları olduğunu biliyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak hayata tutunmalarını sağlamak bizim görevimiz. Bugün çocuklarımızın yaptığı işi ve hayata tutunma çabalarını görünce çok mutlu oldum. Bunu bizzat gözlemlemek çok hoş. Ortaca Belediyesi olarak bu insanların farkındalıklarını hissetmek ve onlara yeni yaşamlar sunmak için elimizden geleni yapacağız\" dedi. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, down sendromlu ve otizmli çocukların yanında olduklarını söyleyerek \"Gerçekten de usta garsonları aratmadılar. Siparişlerimizi alıp düzgün bir şekilde servis ettiler. İnşallah bu gençlerimiz ve çocuklarımızı bundan sonra her alanda görmek istiyoruz\" dedi.

ENGELLİLERE İSTİHDAM FIRSATI

Şef garson Mustafa Yıldırım\'ın annesi Bircan Yıldırım, zihinsel engelli bireylere de istihdam sağlanmasını istediklerini söyledi. Yıldırım, \"İnşallah insanlar bir gün engellilerin burada çalışabildikleri iki saati gerçekte de çalışabileceklerini anlayabilir. Devletimiz onlara da istihdam sağlasın. Bedensel engelliler kadar bizim çocuklarımız da verilen talimata uyuyor, bazı işleri yapabiliyor. İnşallah bu tür organizasyonlar sonuç verir\" dedi. Cafe sorumlusu Melih Kıydan, tüm iş yerlerinin engellilere bir fırsat verebileceğini belirterek ayda bir özel gereksinimli çocukları toplumla bütünleşmelerini sağlamak için konuk edeceklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Engelli öğrencilerden görüntü,

-Servis yapmalarından ve müşterileri karşılamalarından görüntü,

-İçecek hazırlarken görüntü,

-Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik\'in konuşmasından görüntü,

-Genel ve detay görüntü.

Haber - Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

=========================================================

7)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki İbrahim Çapkın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Çapkın’a Keşan’dan Tekirdağ’a giden 46 yaşındaki Fuat Aydın yönetimindeki 34 LG 8490 plakalı otomobil çarptı. Kazada İbrahim Çapkın, 5 metre ileriye fırlayıp yola düştü. Ağır yaralanan Çapkın, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Fuat Aydın, ifadesi alınmak üzere Malkara Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------------------

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa konulması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

========================================================

(ÖZEL HABER)

8)11 YENİ AYDER YAYLASI ARANIYOR

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Rize\'nin Ayder Yaylası’na alternatif 11 yeni yer için arayış başladı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 11 Ayder daha oluşturmak istediklerini açıkladı, “Ayder’de anormal bir yığılma oluyor. Bu alanı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Benzer yerleri çoğaltarak turizmi bölgeye yaymak zorundayızö dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 11 yeni Ayder Yaylası projesi ile ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Doğal ve özel bir ekosistemi içinde barındıran bir bölgeye sahip olduklarını ifade eden Vali Erdoğan Bektaş, Doğu Karadeniz’de öne çıkan Ayder Yaylası ve Uzungöl’de anormal bir yoğunlaşma olduğunu söyledi. Vali Bektaş, “Bu nedenle 11 yeni Ayder daha yapmak için yola çıkıyoruz. Ayder için bütün proje örneklerine bakılınca konaklama için 3 bin 500 yatak öngörülüyor. Daha fazlası olamıyor. Bıraksak daha fazlası olacak ve Ayder daha çözümsüz bir hale gelecek. Bu şu demek oluyor bir iki nokta öne çıktı ve yoğunlaştı ve yoğunluğu kaldırmıyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Benzer seçenekleri çoğaltarak yoğunluğu coğrafyaya dağıtmamız lazım. Bizim 11 yeni Ayder dediğimiz kavram bu. Biz bir Ayder’e mahkum muyuz? Başka yerimiz yok mu? Başka imkanlar oluşturulamaz mı? Bunu dağıtamaz mıyız? Buradan yola çıkarak Ayder özellikleri taşıyan 11 yeni Ayder daha tespit ettik. İlla Ayder olması gerekmiyor, göreceli değişiklikler olabilir. Bu söylemlerim ardından Kaçkarları mahvediyorlar yeni Ayder’ler yapacaklar denildi. Yok öyle bir şey. Ben bir otel, bir bina veya tesis yapmayacağımö dedi.

\'AYDER’DEKİ YANLIŞLARA DÜŞMEYECEĞİZ\'

Ayder Yaylası’nda düşülen yanlışa düşmeyeceklerini vurgulayan Vali Bektaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bir Çat Vadisi gündemde. Bunu gündeme ben taşımadım. Ayder Yaylası’ndan kaçan oraya gidiyor. Ama Çat Vadisi’nde aynı düzensizlik neden oluşsun. Öncelikle imar planlarını ihale ettim. Sadece plan işi için 1 milyon 600 bin lira para harcıyoruz. Türkiye’de plana harcanan para istenen bir durum değildir. Ama biz bu bölgeye para harcamak zorundayız. İlgililer geçen bana geldiler baktı ortaya güzel işler çıkıyor. Biz 11 yeni Ayder dediğimiz yerlerin planlarını yapacağız. Sınırlarını belli edeceğiz. Olası müdahaleleri belli mantık dahilinde tutmaya çalışacağız. Buralardan biri de Ağaran Şelalesi’dir. Orda birisi bizden otel yapacağım diye ruhsat aldı ve gidip baktık ki aldığı izinle yaptığı iş başka. Durdurduk bekliyor ve düzeltecek plana uyacak. Yoksa yarın Ayder’i nasıl yıkıyoruz birde Ağaran’ı yıkarız hesabına giremeyiz. Bunu başaramayız.\"

\'KAÇAK YAPARSAN YAP GÖRÜRSEM YIKARIM DEMEYECEĞİZ\'

Planlı yapılaşmanın alt yapısını yaptıklarını ifade eden Vali Bektaş, “Yoğunluğu bu atılacak adımlarla böleceğiz. Andon diye bir yerimiz var. Rize’nin arkasında gizli duruyor. Andon’un dağla bağlantılı yollarını ve planlarını yapıyoruz. Yarın orada biri bir otel yapacak bir tesis yapacak plan hazır. ‘Git plan yap’ demeyeceğiz ya da ‘Kaçak yaparsan yap görürsem yıkarım’ demeyeceğiz. Her şey plana uygun olacak ‘Plana uygun yapacaksan yap yoksa müsaade etmem’ diyeceğiz. Bununla hukuki alt yapıyı hazırlıyoruzö ifadelerini kullandı.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güney doğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Kar düşmesiyle ayrı bir güzelliğe bürünen bölge kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Son yıllarda kaçak yapılarla gündeme gelen Ayder Yaylası\'nda, TOKİ tarafından yöre mimarisine uygun Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------------

Vali Erdoğan Bektaş\'ın açıklamaları

Ayder detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

========================================================

9) HIRSIZLAR, GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE YAKALANDI

OSMANİYE\'de şarjlı bisiklet, motosiklet ve işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler, polisin çalışması ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen bisiklet, motosiklet, işyeri ve ikametten hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, son 15 gün içerisinde yapılan \'şok\' uygulamalarda, 385 kişi ve 198 araç kontrol edildi. Ayrıca hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede eşkallerini belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 ayrı suç kaydı bulunan Z.T. (20), 7 ayrı suç dosyası bulunan Y.G. (28), 3 ayrı suç dosyası bulunan H.G. (34) ve A.A.H. (17) tutuklanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin bina girişine gelişi

- Binanın dış kapısını kontrol etmesi

- Şarjlı bisikleti alması, başka bir kameradan gidiş görüntüsü

- Okulda öğrencilere ait bisikletlerin çalınmasına ait görüntüler

- Bisikleti alan şüphelinin binerek uzaklaşması

- Detay görüntüler

- Okul bisiklet parkı önünde bekleyen şüpheliler

- Okuldan çıkan öğrencilerden detay

- Şüphelinin yakalanma anı

- Ele geçirilen bisiklet ve motosikletlerden detay görüntüler

BOYUT: 248 MB SÜRE: 04\'04\"

Haber:İbrahim EMÜL-Kamera:OSMANİYE, (DHA)