DHA YURT BÜLTENİ-7 

Silopili esnaflardan Engellilere Pizza ikramı



ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle esnaflar, ilçedeki engelliler için bir program düzenleyerek engellilere pizza ikram etti.

Silopi\'de esnaflar, 3 Aralık Dünya engelliler günü dolayısıyla engelliler için bir pizza ikramı etkinliği düzenledi. Esnaflar tarafından evlerinden alınan engelliler, ilçedeki pizza dükkanına getirildi. İlk kez pizza yiyen engelliler, gördükleri ilgi ve alakadan dolayı büyük sevinç ve mutluluk yaşadı. İkramın yapıldığı iş yerinde ayrıca engelliler için süslemeler yapıldı. Duvarlara ise engellileri anlatan resimler asıldı.

Burada esnaflar adına konuşan Haşim Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bugün engellileri unutmadıklarını belirterek, \"Esnaf olarak bir günlük dahi olsa engelli arkadaşlarımızı mutlu etmişsek, ne mutlu bize. Engelli arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Engelsiz bir yaşam verelim kendilerine. Hepimiz birer engeli adayıyız. Esnaf olarak her zaman yanlarındayız. Destekçi olmaya hazırız\" dedi.

Görme engelli Şehmuz Ay ise, 3 Aralık tarihinin kendileri için anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, \"Çok özel bir gün. Bizler engelli olarak bugünümüzü çok seviyoruz. Sağ olsun esnaflarımız bize destek çıktılar. Güzel bir yemek verdiler. Bize gösterdikleri ilgi alakadan dolayı herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

Pizza ikramının ardından engelliler, çiçeklerle evlerine uğurlandı.

Görüntü Dökümü

-Engellilerin masada oturmaları

-Engellilerin pizza yemesi

-Esnaf Haşim Ekinci\'nin konuşması

-Engellilerin konuşması

-Engellilerin çiçekler ile uğurlanması

-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ) (DHA)

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Engeliler Ata\'ya yürüdü



AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde, engelliler, ailelerinin de katılımıyla Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı\'na yürüdü.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Kuşadası Engelliler Derneği Erdoğan Öven Engelliler Köyü\'nde eğitim gören engelliler ve yakınlarının katılımıyla kutlandı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı\'nda toplanan engellilerin yürüyüşüne, duyarlı vatandaşlar da destek verdi. Kalabalık, Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Atatürk Meydanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüşün sonunda Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Canan Güler\'in iki engelli ile birlikte Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Dernek Başkanı Canan Güler, gerçek engelin düşüncelerde olduklarına inandıklarını belirterek, \"En büyük engel sevgisizliktir\" dedi.

Kuşadası halkı ile Engelliler Köyü\'nün ilk filizlendiği 1995 yılından bu yana engelleri aşmaya başladıklarına dikkati çeken Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Devlet temsilcilerinden, belediyeden, ilçemize gelen konuklarımızdan, 7\'den 70\'e tüm Kuşadalılar\'dan destek alarak köyümüzü geliştirdik. Halk Eğitim Merkezi ve Belediyemizin açtığı drama, tiyatro, el becerileri geliştirme kurslarıyla öylesine mutlu bir tablo oluştu ki, o köy engelsiz, sevgi köyü oldu. Engelli olmak asla üretmeye, öğrenmeye eğlenmeye, mutlu olmaya özgür olmaya engel değildir. Hayatı paylaşmaya hiç engel yoktur. Özgür olmanın, birey olmanın, üretebilmenin sosyal hayatın içinde olmanın, hatta haklarını savunabilmenin önemini, gayretini, yaşam için verilen mücadelenin düzenlenebildiğini hep beraber yaşayarak öğrendik, başardık, başarmaya devam edeceğiz. Sizlerin yarattığı Erdoğan Öven Engelliler Köyü sonsuza kadar yaşatılmalıdır. Köyümüzü yaşatmak için engel yoktur. Engele engel ol. En büyük engel sevgisizliktir.\"

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, bazı meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı tören, hep birlikte İzmir Marşı söylenerek sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Engellilerin yürüyüşünden görüntü

-Atatürk Anıtı\'na engellilerin çelenk bırakması

-Engellilerin saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okumalarından görüntü

-Engellilerin hepbir ağızdan İzmir Marşı\'nı söylemeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Ankara\'da engelliler havuza maya çaldı

ANKARA\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya gelen engelli vatandaşlar eşitlik için Kızılay Güvenpark\'ta bulunan havuza maya çaldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi üyesi bir grup engelli vatandaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılay Güvenpark\'ta bulunan havuz yanında bir araya geldi. Burada, \'Engel Bedende Değil Yürektedir\' pankartı açan engelli vatandaşlar, \'Engelliyiz haklıyız kazanacağız\' şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını Ankara Sakatlar Derneği Başkanı Mithat Tokur yaptı. Tokur, engelin bedende değil, yürekte olduğunu belirterek, \"Bugün eşitlik için göle maya çalmak için buluştuk. Bizler; İşsizlik, yoksulluk gibi ağır sorunların yanında sayısız engele rağmen umutla, aşkla yaşama sarılan milyonlarca engelli ve engelli ailesiyizö dedi. Tüm zorluklarına rağmen ve başka bir çare ve çözüm bırakılmadığı için tüm ülke genelinde birleşerek çözüm için Nasrettin Hoca misali \'Ya tutarsa\' deyip göle maya çaldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maya tutarsa, 1976 yılından buyana alınan ve fakat kesilen engelli ve yaşlı aylığı on binlerce kişiye yeniden bağlanacak. Engelli çocuğuna 7 gün 24 saat yılın 365 günü bakım hizmeti sunan annenin kesilen bakım ücreti tekrar bağlanacak. Engellilerin çarşı, pazar, tiyatro, sinema, okul, hastane ve spor merkezlerine erişim sorunu çözülecek. SMA Hastası çocuğu olan annenin çocuğu ölmeyecek. Engelliler, tekerlekli sandalyelerini çöpteki kapaktan, yardım ve bağışlardan temin etmek zorunda kalmayacak. Engelli çocuğun özel eğitim dersi 2 saatle sınırlı olmayacak. Sağlık Uygulama Tebliğinin yasakçı mantığı değişecek ve engelli ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine kavuşacak. Sağlık hizmetinden alınan katkı payları kalkacak. Kanser hastası genç kadına eczanelerde bulamadığı ilaç yerine para teklif edilmeyecek. Engellileri kertenkele kuyruğu misali rapor oyunu ile engelli olmadığını söyleyen ‘Rapor Yönetmeliği’ değişecek ve engellilerin gasp edilen hakları iade edilecek. Engelli raporu almak veya tedavi olmak için hastanelerde aylarca randevu beklenmeyecek.\"

Yapılan açıklamanın ardından temsili Nasreddin Hoca olan engelli bir vatandaş Güvenpark Havuzu’na maya çaldı. Havuza maya çalan engelli vatandaş, \'Göl boş\' diyerek espri yaptı.

Görüntü dökümü:

Gruptan görüntü

Grubun slogan atması

Basın açıklaması

Havuza maya çalınması

Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-

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Tokat\'ta il protokolü 10 dakikalığına engelli oldu

TOKAT’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte il protokolü, hazırlanan özel parkurda 10 dakikalığına engelli oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından program düzenlendi. Özel bir düğün salonunda yapılan program öncesinde İl protokolü, bedensel engelli vatandaşların günlük yaşadıkları sıkıntıların gösterilmesi için hazırlanan parkurda tekerlekli sandalye kullandı. Daha sonra ise gözleri bağlanarak hazırlanan parkurdan programın yapılacağı alana geçti. Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, engelli vatandaşlar, aileleri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Ömer Toraman, ‘’Bire bir onların hislerini yaşamak zor. Biraz yaklaşmaya çalıştık belki, neler hissettiklerini ne tür zorluklarla karşılaştıklarını. Bire bir onlar gibi hissetmemiz zor. Bir fikir verdi. Şunu hep söylüyoruz, bu hayatı müştereken paylaşmamız gerekiyor, müştereken yaşıyoruz. Engelli olsun engelsiz olsun bütün vatandaşlar ortak bir hayat paylaşıyoruz, mekanlarımız ortak. Dolayısıyla bunları tasarlarken, inşa ederken, kullanırken de bunu gözeterek hareket etmemiz lazım. sadece engelsizler için tasarlanmış bir dünya, engelliler için çok sıkıntı verici bir hale geliyor. Dolayısıyla her şeyi düşünürken, tasarlarken, planlarken engelli vatandaşlarımızı da hesaba katarak onları düşünerek hesaba katmamız gerekiyor. Onu anlıyoruz. Çünkü onların ihtiyaçları yerine göre farklılaşıyor. İhtiyaçlarını karşılaya bilmek lazım. engeller sınırlandırıyor hareket kabiliyetini, fonksiyonlarını sınırlandırıyor. Dolayısıyla daha çok yardıma, desteğe ihtiyacı oluyor. Onun için öncelikli sırasında onları birinci sıraya koymak lazım. engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını koymak lazımö dedi.

Görme engellilerin yaşadıklarını anlatmak için hazırlanan parkurdan gözleri bağlanarak bastonla geçen Gaziosmanpaşa Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Empati işin aslına vakıf olmanıza vesile oluyor. Kolay bir iş değil ama herhalde bunu sadece bir gün değil 365 güne yayarak her gün farkında olmamızı sağlamak. Bugün bir araya gelerek 365 günde düşünmemizi sağlıyorö şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlik engelli öğrencilerin müzik dinletisiyle son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Valinin tekerlekli sandalye kullanması

-Rektörün gözü bağlı parkuru geçmesi

-Vali Toraman’ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)

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Mersin\'de Yılmaz Özdil izdihamı

MERSİN Kitap Fuarı\'na katılan Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil yoğun ilgi ile karşılaştı.

Yenişehir Fuar Merkezi\'ndeki imza gününe, kitabını imzalatmak için sabah saatlerinden itibaren gelen binlerce kişi, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gazeteci Yılmaz Özdil, hayranları ile buluşup \'Sen Kimsin\', \'Adam\' ve \'Kadın\' gibi kitaplarını imzaladı. Fuar alanına akın eden sevenleri, Özdil\'e kitaplarını imzalatmak için saatlerce bekledi. Hayranları ile yakından ilgilenen ve zaman zaman sohbet eden Özdil, bol bol fotoğraf çektirdi. Gencinden yaşlısına binlerce okuyucusunun ilgisinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Özdil, imza gününe yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Fuara katılımcılardan genel ve detay görüntüler

- İmza için sıraya giren vatandaşlar

- Yılmaz Özdil, kitapları imzalarken

- Özdil’e çocukların iıgisi

- Yılmaz Özdil, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ / MERSİN, (DHA)

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