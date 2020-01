DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: ZARRAB DAVASINI TAKİP EDİYORUZ, EDECEĞİZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, ABD\'de Reza Zarrab\'ın tanıklığı ile devam eden ve Halk Bankası Genel Müdür yardımcısının yargılandığı davayı değerlendirirken, \"Bir kere Rezza Zarrab\'ın kendin çok emin, bir suçlu değil de sanki bir olayları son derece rahat bir şekilde anlatması herkesin dikkatini çekti. Temenni ederiz Türkiye\'ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab, ne de bu dava ile ilgili kimse bulunmasın. Yakinen bütün ilgili birimlerimiz mutlaka izliyor ve oradaki her kelime kaydediliyor, değerlendiriyor\" dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Mardin\'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri ışık, Mardin Valiliğini ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Işık, ABD\'de devam eden ve Reza Zarrab\'ın tanık olarak dinlendiği dava ile ilgili soru üzerine, dün ilk duruşmanın yapıldığını ve Reza Zarrab\'ın kendin çok emin, bir suçlu değil de sanki bir olayları son derece rahat bir şekilde anlatması herkesin dikkatini çektiğini söyledi. Amerikalı gazetecilerin yorumlarına göre, Zarrab sanki bir şey olmamış gibi her şeyi CEO gibi anlattığını da hatırlatan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şunları söyledi:

\"Temenni ederiz Türkiye\'ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab, ne de bu dava ile ilgili kimse bulunmasın. Türkiye\'nin itibarına yönelik, Türkiye\'nin ekonomisine yönelik bu komplonun asla Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğini herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bu dava baştan beri Türkiye\'ye yönelik bir iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıyordu. Özellikle Türkiye\'nin güçlü bir ekonomi açısından köşeye sıkıştırılması ile bir darboğaza çekilmesi hem de Cumhurbaşkanımıza karşı yönelik bir komplonun kurulması ile ilgili işaretler önceden beri geliyordu. Bu noktada Türkiye böyle bir komplo ya asla boyun eğmez. Türkiye bu noktada kendisine yönelik oluşturulmak istenen bu tip senaryolara karşı kesinlikle pabuç bırakmaz. Yakinen bütün ilgili birimlerimiz mutlaka izliyor ve oradaki her kelime kaydediliyor, değerlendiriyor. Bütün birimlerimiz gerekli bütün değerlendirmeleri mutlaka yapacaktır ama, bu davanın Türkiye Cumhuriyeti\'ne yönelik bir özellikle kumpasa dönmemesi için de herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum takip ediyoruz edeceğiz.\"cevabını verdi.

Başbakan Yardımcısı Işık, CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun CHP Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ilişkin ortaya attığı iddialara da değinerek, \"Eğer ortaya bir iddia atıyorsan o iddiayı ispatlamak durumundasın. Şuana kadar salladığı belgeleri ne bir savcıya nede adalete teslim etti, nede bir başkasına gösterdi. Benim elimde belge var deyip duruyor. Kılıçdaroğlu\'nun bugüne kadar birçok belge salladığını biliyoruz. O belgelerin içinin ne kadar boş olduğunu, ne kadar gerçekten uzak olduğunu biliyoruz. Aslında bazı çevreler tarafından oluşturulup eline verildiğini gayet iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net açıklama yaptı, böyle bir durum kesinlikle yoktur. Ailenin avukat çok net ifadelerle böyle bir para transferinin olmadığını söyledi. Çamur at izi kalsın ve kamuoyunu bunu konuşsun mantığıyla siyaset yapılmaz. Eğer gerçekten elinizde bir belge yoksa sizi toplumun içime çıkamaz hale getirir. Şuan da Kılıçdaroğlu, her geçen gün toplumun içine çıkamaz noktaya doğru gidiyor. Hepimizin beklentisi, Kılıçdaroğlu\'nun bir dakika bile vakit geçirmeden belge diye salladığı evrakları Cumhuriyet Savcılarına, yargıya, hukuka teslim etmesi ve basınla da bir an önce paylaşmasıdır. Bunu yapmazsa o belgelerini daha doğrusu o iddiaların altında kalır ve o koltuğu bırakmak zorunda kalır\" diye konuştu.

Mardin\'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Yatırımlardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Mardin\'deki gerek kamu yatırımlarımız gerekse de Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları ve yatırımları masaya yatıracağız. Mardin\'de en önemli hedefimiz işsizliğin azaltılması ve yatırımların artırılmasıdır. Mardin\'de tarım ve hayvancılık eskiden beri güçlüdür, bundan sonra da bu ayağın aynı şekilde güçlü bir şekilde devamı önemlidir. Mardin, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olmak durumda, bu potansiyele sahiptir. Turizm çalışmalarının ne aşamada olduğuna da bakacağız\" dedi.



2)HASTANE TUVALETİNDE DOĞUM YAPAN KADININ BEBEĞİ ÖLDÜ

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, 8 aylık hamile 19 yaşındaki Aygül A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin acil servisinde tuvalette doğum yaptı. Erkek bebeğin klozete düşmesi ardından sifonu çekerek ölümüne yol açtığı iddia edilen Aygül A., annesi Sibel A. ile birlikte tutuklandı. Olay, geçen pazartesi gecesi Çaycuma Devlet Hastanesinde meydana geldi. 8 aylık hamile olan Aygül A., annesi Sibel A. ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Aygül A., iddiaya göre acil serviste muayene sırası beklerken tuvalete gitti. Aygül A., tuvalette doğum yaptıktan sonra sifonu çekti. Olay, Aygül A.\'nın uzun süre tuvaletten çıkmaması üzerine sağlık personelinin tuvalete girmesiyle ortaya çıktı. Yapılan kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi.

Aygül A., hastanedeki ilk müdahalesi ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis gözetiminde tedavisi tamamlanan Aygül A., taburcu edildikten sonra annesi Sibel A. ile birlikte Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edildi. Anne ve kızı, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Aygül A.\'nın, evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilirken, 13 yaşında da kürtaj olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

3)ÇAMBURNU TABİAT PARKI EKOSİSTEMİNE ÇÖP TEHDİDİ

TRABZON’un Sürmene İlçesi\'ndeki dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan ve güneyinde Katı Atık Çöp Depolama alanı oluşturulan Çamburnu Tabiat Parkı ekosistemi çöp tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Tabiat Parkının içinden geçen onlarca çöp kamyonunun saldığı egzoz gazları orman örtüsüne zarar verdiği iddia edildi. Türkiye Ormancılar Derneği Trabzon Temsilcisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş, Çamburnu ormanı içinden geçen ve çöp depolama alanına giden yoldan büyük TIR’ların gürültü, titreşim ve egzoz gazı salarak geçtiğini belirtti, \"Çamburnu orman ekosistemi çok büyük zarar gördü\" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde katı atıkların düzensiz olarak bertaraf edilmesi, gelişi güzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun bir süredir çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. Bu soruna çözüm arayan Rize ve Trabzon ile ilçe belediyeleri, ‘Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRAB-Rİ-KAB’ adı altında bir oluşum gerçekleştirildi. Oluşturulan birlik bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon’un Sürmene İlçesi Kutlular Mevkii’nde deniz seviyesinin 290 ila 340 metre arasındaki yüksekte kıyıdan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çöp depolama alanı oluşturdu. Sızdırmazlığı sağlanmış zeminin üzerine çakıl tabakası serilip drenaj boruları yerleştirilen alanda çöpün biyolojik ayrışmasından ötürü ortaya çıkacak olan metan gazı ise Gaz Ventilasyon Sistemi ile depo içerisinden uzaklaştırılıyor. 2007 yılında çöp depolanmaya başlanan alana ise yaklaşık 10 yıl ömür biçildi. Katı atık depolama alanı biçilen ömrünü doldurunca alanın genişletilmesi gündeme geldi.

ÇÖP TAŞIYAN TIR’LAR TABİAT PARKININ İÇİNDEN GEÇİYOR

Katı atık çöp depolama alanı, Sürmene İlçesi\'ndeki dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı’nın güneyinde yer alıyor. Çöp depolama alanına ulaşan yol ise Tabiat Parkının içinden geçiyor. Her gün geçen onlarca büyük TIR, 10 yıl boyunca katı atık depolama alanına çöp taşıdı. TIR’ların saldığı egzoz gazları orman örtüsüne ve yaban hayatına zarar verdiği iddia edildi. Bölgede, 7 Ocak tarihinde çıkan orman yangınında sarıçam ormanı zarar görmüştü. 5.1 hektarı Tabiat Parkı olan 100 hektarlık sarıçam ormanında 20 hektarlık alanda etkili olan yangında boylu sarıçam ağaçlarının yüzde 30’u kurumuştu.

“ÇAMBURNU ORMANLARINA İHANET ETTİKö

Türkiye Ormancılar Derneği Trabzon Temsilcisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş, Çamburnu ormanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çamburnu Tabiat Parkı’na ihanet edildiğini savunan Gümüş, “Biz bu bölgeye çok ihanet ettik.Çünkü bu özellikteki bir yerin güneyine katı atık depolama tesisi inşa ettik.Bu katı atık depolama tesisine giden ve bu alanın ortasında geçen birde yol yaptık.Bu yoldan büyük TIR’lar gürültü, titreşim ve egzoz gazı salarak geçiyorlar.Burada yaban hayatı çok büyük zararlar gördü. Hayvanlar o bölgeden uzaklaştı. Orada artık bir geyiğe rastlayamazsınız, tavşan veya tilki göremezsiniz. Onların yaşam ortamı artık zarar gördü. Habitat bölünmesi canlı yaşam alanın parçalanması oluştu.Dolaysıyla ekosistem orada çok büyük zarar gördü.Bu konu yangından daha önemliydi bence.Bunda hep beraber kabahatimiz var .Gerekli hassasiyet zamanında gösterilmedi. Burası özel bir alan ve gelecek kuşaklara taşımalıyız. Bunu ne yazık ki başaramadık. Geçmişte yol yaptık, katı atık tesisi yaptık şimdi yapılaşıyoruz. Bakalım daha neler yapılacak. Çamburnu ekosistemi epey bir zarar görmüş durumda. Eğer ekosistem bozulursa yaşam bir süre sonra biterö dedi.

“BU ALANDA YAPILAŞMA DOĞRU DEĞİL\"

Tabiat Parkı içerisinde başlatılan turizm amaçlı yapılaşmaya değinen ve bu yapılaşmanın doğru olmadığını savunan Gümüş, şöyle dedi:

“Bu alandaki yapılaşma yangın çıkan yerle alakalı değil. Ama bu bölgede yapılaşmanın da doğru olmadığı kanaatindeyiz.Çünkü ormanlar anayasamızca teminat altına alılmıştır.Anayasa ‘Ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez’ der. Ormanlardan sadece kamu yarı gözeterek yaralanabilir, intibak hakkı denilen hak tesisi edilebilir. Bu alandan geçen Rize-Trabzon karayolu kamu yarıdır. Ama buradaki binaları yapmak zorunda değildik. Bu binaların yapımında kamu yararı olup olmadığını kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Ormanları Tabiat Parkı statüsüne alarak yapılaşma yapamazsınız. Anayasa ormanları teminat altına almıştır\"

ÇÖP DEPOLAMA ALANI GENİŞLETİLİYOR İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sürmene İlçe Başkanı Hüseyin Çebi, Çamburnu Kutlular Katı Atık Çöp Depolama bölgesinde yeni çöp alanı açılmaya çalışıldığını öne sürdü. İş makinelerinin yeni yer açmak için çalıştığını iddia eden Çebi, “Nedir bu Çamburnu halkının bu zıkkım çöpten çektiği. Yetkilileri uyarıyorum, olumsuz sonuçlar çıkabilecek tehlikelere karşı duyarlı olmalarını temenni ediyorum. Yeni çöp alanı çalışmasıyla ilgili bir proje değişikliği yapılıp yapılmadığı ya da çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanıp hazırlanmadığı kamuoyuna açıklanmalıdırö ifadelerini kullandı.

ÇAMBURNU TABİAT PARKI

Trabzon Sürmene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çamburnu Tabiat Parkı deniz ile sıra dışı bir ormanın birlikteliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bir sarıçam alt türü olan Pinus sylvestris ssp. Koçhiana’nın Türkiye’de yayılış gösterdiği ve deniz seviyesine kadar inebildiği iki alandan biri olması alanı nadir kılmaktadır. Orman havasını soluduktan sonra denizle buluşup kendinizi Karadeniz’in serin sularına bırakabilirsiniz. Dalgaların kayaları döverek oluşturduğu dehlizler alanı çekici kılan diğer peyzaj değerleridir. Park, doğa yürüyüşü, manzara seyir, foto safari, yüzme, plaj etkinlikleri, rekreasyonel etkinlikler bakımından ideal bir tabiat harikasıdır.

4)ERCİYES\'TE KAYAK SEZONU AÇILDI

ERCİYES Dağı\'nda yeni kayak sezonu, son yağışların ardından pistlerde kar kalınlığının 45 santime ulaşması nedeniyle erken açıldı. Tekir Kapı Mevkii\'ndeki mekanik tesisler hizmete girdi. 2 bin 150 metredeki Tekir yaylasında hafta sonunda kayak severlerin yoğun ilgisi bekleniyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes Dağı\'nda son yağışlarla birlikte kayak sezonunu bu yıl kasım ayında açtıklarını söyledi. Cıngı, şöyle dedi:

\"Kış sporları ve turizm merkezi Erciyes Dağı, Kasım ayı sonlarında beklediğimizin üzerinde kar yağışı aldı. Şu anda pistlerimizdeki kar kalınlığı 45 santime ulaştı. Suni kar makinelerimizi da çalıştırarak, pistlerdeki karları sıkıştırıp ezdik. Tekir Kapı\'daki pistler kayak severlerin hizmetine açıldı. Yağış durumuna ve suni karlama makinelerimizin durumuna göre Develi Kapı ve Hacılar Kapı\'daki tesislerde pistlerde devreye girecek. Kayak severlere hafta sonunda tesislerimiz açık. Sezonu erken açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.\"

