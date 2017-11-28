DHA YURT BÜLTENİ-7 

Seyyar satıcılık yapan ve gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

SAMSUN\'da polisin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda örgütün gaybubet evinde yakalandığı iddia edilen öğretmenlikten ihraç edilen İbrahim Halil K. bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da öğretmen olan İbrahim Halil K. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edildi. İhraç edilmesinin ardından sokaklarda seyyar satıcılık yapan şüphelinin ByLock kullandığı tespit edilerek hakkında yakalama emri çıkarıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada İbrahim Halil K.\'nın örgütün canlılığını korumak için oluşturduğu gaybubet evinde saklandığı belirlendi. 6 gün önce eve baskın yapan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgusu tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Uşak Emniyet Müdürlüğü\'nün yaptığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İbrahim Halil K. ile birlikte aynı gün gaybubet evinde yakalanan ve ByLock kullandığı iddia edilen baldızı Elif T.\'de gözaltına alındı. Uşak Adliyesi nöbeçi mahkemesine SEGBİS bağlantısıyla ifade verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

-Detay

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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Samsun\'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

SAMSUN ve İstanbul\'da polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 4\'ü kadın, 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezi, Ayvacık ve Havza ilçeleri ile İstanbul\'da FETÖ/PDY\'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 adrese baskın yapan polis, kamudan ihraç edilen ve örgüte bağlı kurumlarda çalışan 4\'ü kadın, 10 kişiyi gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü, gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin emniyete getirilmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

SAMSUN\'da, polisin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 5\'i kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 7 gün önce il merkezi ile 19 Mayıs, Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerinde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 18 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis içlerinde kapatılan Feza Koleji ve Sakarya Dersanesi çalışanları, üniversite öğrencileri ve ve kamudan ihraç olan 5\'i kadın 18 kişiyi gözaltına aldı. \'ByLock\' programını kullandıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Emniyet Müdürlüğü\'nde 7 gün boyunca sorgulanan şüpheliler bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)

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Adıyaman\'da, trafik kazaları mobese kameralarında

ADIYAMAN\'da, 2017 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kurulan mobese kameralarına trafik kazaları da yansıdı. Kentte bu yılın ilk 11 aylık döneminde meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 743 kişi yaralandı. 500 de maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kentin değişik bölgelerindeki kameralara yansıyan kazaların genellikle dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle ya da kavşaklarda dönüşler sırasında meydana geldiği görüldü.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mobese kameraları

- Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar

- Ambulans ve traktörün çarpışması

- Drift görüntülenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN- (DHA)

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Farklı illerden Van\'a gelip, yöresel ürünlerini satıyorlar

VAN\'da, Türkiye\'nin değişik kentlerinden gelip, ürün pazarı kuran esnaf, soğuk havaya rağmen yörelerine ait ürünleri tanıtarak, satış yapıyor. Vanlıların yoğun ilgi gösterdiği pazarda yöresel ürünlerini satanlar, kent sakinlerinin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Türkiye\'nin farklı yörelerine özgü gıda ürünlerinin satışı için Van\'ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve bir süre önce belediyenin yıkılan eski binasına ait bir alan belirlendi. Kentin en işlek yerlerindeki bir bölgede kurulan stantlarda İzmir, Afyon, Erzurum, Isparta, Tokat, Trabzon, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Aksaray ve daha birçok kentin yöresel tatları satışa sunuldu.

Kendilerine ayrılan alanda satış yapanlar, karşılaştıkları ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Van\'da 7 gündür bulunduklarını söyleyen çalışanlar, kent sakinlerinin kendilerine yoğun ilgi göstermesi nedeniyle süreyi uzattıklarını belirtti.

Tokat\'tan gelen Ali Aslan, ürün tanıtımı için Türkiye\'nin birçok iline gittiğini; ancak Van\'da halkın ilgisinin çok yoğun olduğunu anlattı. Aslan, \"Memleket memleket gezip, ürünlerimizi hem tanıtıyoruz hem de satış yapıyoruz. Van halkından daha çok talep var. Bu da bizi memnun ediyor. Buranın halkı, çok iyi ve sıcak kanlı. Halkın yoğun ilgisi, bizleri de mutlu etti. Halkın yoğun ilgi göstermesi nedeniyle 5 ya da 10 gün daha burada kalacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yöresel ürün pazarından genel ve detaylar

-Pazara gelenler

-Ürünlerden detay

-Esnaflarla röportaj

-Detaylar

-Ürünlerini tanıtan esnaflar

-Değişik röpoprajlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) -

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Gaziantep\'te 650 öğrenciye kıyafet yardımı

GAZİANTEP\'te, İyilik-Der tarafından, kentte öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

İyilik-Der, kışın kendini hissettirmesi ile beraber kentte belirlenen okullardaki yaklaşık 650 öğrenciye kışlık kıyafet desteği sağlamaya başladı. Yapılan incelemelerin ardından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler, derneğin Karagöz Caddesindeki mağazasına giderek kendi beğendikleri kıyafetleri aldı.

Dernekte gönüllü olarak çalışan Hatice Ergen, 1 hafta sürecek olan kıyafet desteğinde belirlenen öğrencilerin bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade ederek şunları dedi:

“Kış yardımlarımız başladı. Suriyelilere, yetimlere gıda ve kıyafet yardımlarımız oluyor. Şimdi okul zamanı, kışlık mont, bot, kıyafet ihtiyacı olan öğrencilerimiz var. 25 okuldan yaklaşık 650 öğrencimiz buraya geliyor. Burada İyilik-Der mağazamızda bu öğrencilere ihtiyaçlarına göre 7 kalem, mont, bot, kazak, hırka ve pantolon gibi kıyafet yardımları yapıyoruz. Öğrencilerimize belirli saatler verdik bu saatlerde servislerle mağazamıza gelerek kendi istediklerini alıyorlar. Onların mutlu olmasını için elimizden geleni yapıyoruz.ö

Kış mevsiminde üşümeyeceklerini söyleyen öğrenciler ise dernek yetkililerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrencilerin mağazaya gelmesi

- Öğrencilerin kıyafet reyonlarına girmesi

- Hatice Ergen\'in konuşması

- Mağazadaki gönüllülerin öğrencilere yardım etmesi

- Öğrencilerin kıyafetleri denemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- (DHA)

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Şırnak\'ta 51 genç çiftçiye 37 küçük küçükbaş hayvan dağıtıldı

ŞIRNAK\'ta, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, \"Genç Çiftçi Destekleme Projeleri\" kapsamında hak kazanan 51 genç çiftçiye, 35 koyun ve 2 koç olmak üzere toplam 37 küçükbaş hayvanın dağıtımı yapıldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, içinden geçilen problemli döneme ve terörle mücadele nedeniyle birçok yaylanın kapalı olmasına rağmen insanların hayvancılıkla uğraşmaya devem ettiğini söyledi.

\"Genç Çifti Destekleme Projeleri\" kapsamında küçük baş hayvan almaya hak kazanan 51 çiftçi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde dağıtım töreni düzenlendi. Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy\'un katıldığı törende ilk konuşmayı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç yaptı. Kılıç, \"Genç Çifti Destekleme Projeleri\" kapsamında, hak kazanan genç çiftçilere küçükbaş koyun dağıtımı yaptıklarını belirterek, \"2017 yılı içerisinde 21 bin 448 büyük baş, 239 bin 859 adet küçükbaşı küpeleyerek kayıt altına aldık. Büyük başta büyün işletmeleri ilk bahar ve son baharda dolaşılarak 51 bin 016 adet şap aşısı, 18 bin 430 adet çiçek aşısı ile 4 bin 711 adet brusella aşısı, küçük başta ise, 232 bin 617 adet veba aşısı ile kedi ve köpeklerde bin 482 adet kuduz aşısı yapılmıştır\" dedi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise, söz konusu projenin Şırnak için önemli ve değerli olduğunu ifade ederek, \"Çünkü, şehrimizin ekonomisi ağırlıklı olarak hayvancılığa dayalıdır. Tarım ve hayvancılığa dayalıdır ama hayvancılığın ağırlığı çok daha fazladır. Geleneksel olarak Şırnaklı hemşerilerimiz hayvancılığı hakkıyla yapmaktadırlar. Yapmaya devam etmektedirler. İçinden geçtiğimiz bu problemli döneme rağmen, terörle mücadele nedeniyle birçok yaylamızın kapalı olmasına rağmen insanlarımız hayvancılıkla iştigal etmeye devam etmektedirler. İlimizde bugün itibari ile 1 milyon 200 bin küçük baş hayvan vardır. Bu da Türkiye\'nin küçük baş hayvan varlığının yüzde 3\'üne tekabül etmektedir. Bu olumsuz şartlara rağmen insanlarımız hayvancılığı bırakmadılar. İnşallah süreklide devam edecekler. Bu uğraş hem aile ekonomisine katkı yaptığı gibi hem de ülke ekonomisine de büyük katkılar vermektedir\" dedi.

Vali Aktaş, Türkiye\'de et fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu, et fiyatlarını düşürmek için Bakanlığın büyük bir uğraşı olduğunu da hatırlatarak, \"Bu fiyatları makul seviyelere indirmemiz için bizim hayvan varlığımızı bütün imkanlarımızı kullanarak arttırmamız lazım. O noktada Şırnak\'ımız büyük bir potansiyele sahip, inşallah önümüzdeki yıllarda ki, çok yakın bir sürede olacağını ümit ediyorum. Kapalı olan yaylalarımızda inşallah, terörle mücadele de istediğimiz noktalara varınca, yaylalardaki yasağı da kaldıracağız ve Şırnak insanı ülkenin ekonomisine yapacağı tarımsal ve hayvansal faaliyetler ile çok daha büyük katkılarda bulunacak\" diye konuştu.

Yapılan konuşlardan sonra hayvan desteği almaya hak kazanmış çiftçilere çekleri ve sertifikalar Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan tarafından verildi.

Görüntü Dökümü:

- Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Törene katılanların görüntüsü

- Şırnak Valisi Mehmet Aktaş\'ın konuşması

- İl Müdürü Bekir Kılıç\'ın konuşması

- Çek ve sertifikaların verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)-

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Gaziantep\'te 200 aileye \'tüp bebek\' hizmeti

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçen yıl hizmete giren Tüp Bebek Merkezi\'nde şu ana kadar 41 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yıllardır çocuk özlemi çeken annelerin özlemini dindirmek ve tüp bebek yapmak isteyen anne adaylarına tüp bebek olma imkanı sunmak için bir yıl önce yaptığı anlaşmanın ardından 200 aileye hizmet verildi ve 41 bebek dünyaya geldi.

Tüp Bebek Merkezinde ailelerle görüşen Fatma Şahin, \"Kadın olunca anneler bize rahatlıkla ulaşıp sorunları anlatma fırsatı buldu. 2007 yılında aileler, hem bebeğimiz hem de tüp bebek yöntemi için gerekli maddi imkanımız yok. Devletimiz önce ilaçların ve tedavinin hızlandırılmasında merkezlerin açılmasında bu yardımcı oldu. Devlet desteği gelmeye başlayınca tedavi oranlarımız hızla artı. Bu merkez Türkiye\'nin en iyilerinden ve uzmanlaşmış ekiplerle çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece bu merkeze gelen aile sayımız 200. Bu çalışmaların sonunda bebeklerimizi görmeyi Allah bize yaşattı. Biz bir vesileyiz, biraz insanlara dokununca bu güzellikler ortaya çıktı\" dedi.

Çocuk sahibi olan aileler, Fatma Şahin\'e çiçek vererek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tüp bebek Merkezine gelen aileler

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Çiçek ve plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP- (DHA)

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Kamyonla TIR çarpıştı: 1 yaralı

MANİSA\'nın Kula ilçesinde kamyonla TIR\'ın çarpıştığı kazada kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Ankara- İzmir D-300 Karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Önder Özaydın, yönetimindeki 64 SF 215 plakalı TIR arızalanınca yol kenarına yanaştırdı. Metin Korkulu yönetimindeki 45 RN 827 plakalı kamyonla, yol kenarında duran TIR\'ı fark etmeyince arkadan çarptı. Kazada kamyonun şoförü Korkulu, yaralandı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzeri kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Korkulu\'yu ambulansla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralıdan görüntü

- Yaralı ambulansa konulurken görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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