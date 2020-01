DHA YURT BÜLTENİ-7

1)HORTUMDA ZARAR GÖREN ÇİFTÇİ: FATİH TERİM\'İN ALDIĞI PARANIN 10\'DA BİRİ KURTARIR

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde hortum felaketinde zarar gören bölgeyi ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'ya sorunlarını anlatan ve yıkılan seralarının yeniden ayağa kaldırılması için destek isteyen çiftçi Ümit Abacı, “Fatih Terim\'in aldığı paranın 10\'da biri kurtarır\" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önceki gün yaşanan hortum felaketinden etkilenen Kumluca\'yı ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, Vali Münir Karaloğlu ile birlikte Antalya Havalimanı\'ndan Kumluca Devlet Hastanesi\'ne polis helikopteriyle geldi. Mavikent bölgesindeki sera alanlarında yaşanan hortum felaketi sırasında hortumun içinde kalarak yaralanan 38 yaşındaki Yusuf Karayılan\'ı ziyaret eden Bakan Fakıbaba, Karayılan\'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Fakıbaba, yaralıya memleketini sordu. Yaralı Karayılan, Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'nden olduğunu ve çalışmak için 25 gün önce Kumluca\'ya geldiğini söyledi. Hemşehrisi olduğunu öğrenince yaralıyı yanaklarından birkaç defa öpen Bakan Fakıbaba, “Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamlarını getirdim. Dün gece geç saatlerde geldim, hemen bana görev verdiler, \'Derhal gideceksin yaralı kardeşlerimize selamlarımızı ileteceksin.\' Çok selamları var, çok geçmiş olsun dileklerini getiriyorum. Rahat ol sen, biz her zaman senin yanındayız\" dedi.

Yaralı hemşehrisiyle bir süre sohbet eden Bakan Fakıbaba, hastane ziyaretinin andından hortum olayının yaşandığı ve büyük hasar oluşan Mavikent bölgesine geçti. Mavikent bölgesinde tamamen yıkılan bir sera alanını gezen Bakan Fakıba, burada çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçiler, hortum felaketinin ardından oluşan hasarla ilgili demir ve ürün atıklarının toparlanması, seraların yeniden kurulması ve TARSİM sigortası için önlerindeki engellerin kaldırılması yönünde Bakan Fakıbaba\'dan talepte bulundu. Çiftçilerle tek tek konuşan Bakan Fakıbaba, bu sorunları Bakanlar Kurulu\'na taşıyacağını ve gerekli desteklerin sağlanacağı sözünü verdi.

\'TERİM\'İN ALDIĞI PARANIN 10\'DA BİRİ YETER\'

Bakan Fakıbaba\'nın ziyaretine, Ümit Abacı adlı çiftçinin sözleri damga vurdu. Bakan Fakıbaba ile konuşan Ümit Abacı, “Biz dilenmiyoruz, kimseden bir şey rica etmiyoruz, ama gerçekten elinize vicdanınıza koyun, bir milli takımda Fatih Terim\'in aldığı paranın 10\'da biri kurtarır. Bize tapu sorarsanız, belge sorarsanız bu işin içinden çıkamayız. 5 dönümün altına tapu verilmiyor. Biz üç kardeşiz, 10 dönüm yerimiz var, birbirimizi öldürmemiz gerekiyor tapu sahibi olmamız için. Birimiz ölecek ki birimiz sahibi olacak. Buraya kadar geldiniz bizi unutmayın. Bir de medyaya şunu söylüyorum bir haftadır balona rövaşata atanı seyrediyoruz. Bu enkazı kaldıramazsak biz yükümüzü sarar gideriz. Biz buranın halkıyız. Bizim sigortamız T.C. Irak\'tan Suriye\'ye her yere yardım edildi, bize de yardım edilsin\" talebinde bulundu.

\'ONLARIN DERTLERİ BİZİM DERDİMİZ\'

İncelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, \"Gerçekten çok üzgünüm. Bir can kaybı olmaması, yaralılarımızın da çok iyi durumda olması bir nebze olsun mutlu ediyor. Havadan da bakma imkanımız oldu ve gerçekten müthiş bir şey, bir yol çizmiş ve o yol üzerindeki bütün seraları alıp götürmüş. Devletimiz büyük bir devlet ve cumhurbaşkanımız, başbakanımız buraya görevlendirdi ve geldim, bu kardeşlerimize elimizden geldiği kadar yardım etmek için buradayız. Onların dertleri bizim derdimiz. TARSİM\'le ilgili bazı sıkıntılar var ve haklı sıkıntılar. TARSİM\'i genişletmek adına neler yapabiliriz, bu hemen olması gereken şeyler. İnşallah bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Bakanlar Kurulumuz pazartesi günü. Cumhurbaşkanımıza bu konuları arzedeceğiz. İnşallah maddi olarak da elimizden gelen desteği vereceğiz\" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, 1000 dönüm kadar sera alanı, 800 dönüm civarındaki bahçe alanı, bazı evlerde hasarlar olduğunu ve hesabının yekün olarak çıkartılacağını kaydetti.

Bölgenin afet bölgesi ilan edilip edilmeyeceğinin de sorulduğu Bakan Fakıba, \"Buna şu anda benim tek başıma karar vermem mümkün değil, ama afetten zarar gören çok vatandaşımız var. Mutlaka bunların zararları karşılanacaktır\" dedi.

Bakan Fakıbaba hastanede yaralı ziyareti

Bakan Fakıbaba hastanede yaralı ziyareti

Yaralı kişi ile sohbet etmesi ve muayene etmesi

Bakan Fakıbaba afet bölgesinde vatandaşlarla konuşması

Detaylar

618 MB 05.32

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Bakan Fakıbaba açıklamaları

Vatandaşa ile bakan arasındaki konuşma

776 mb --06.56

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

2)ANKARA’DA BÜYÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNE SALDIRAN AYIYI ÇOBAN KÖPEKLERİ KOVALADI

ANKARA\'nın Kızılcahamam İlçesi Çakmak Örencik Mahallesi’ne inen ve büyükbaş hayvanlara saldıran ayı çoban köpekleri tarafından uzaklaştırıldı.

Kızılcahamam İlçesi’nin Çakmak Örencik Mahallesi merasında büyükbaş hayvanlarını otlatan Burhan Gümüşay\'a ait sürüye akşam saatlerinde bir ayı saldırdı. Bu sırada durumu fark eden sürünün 3 çoban köpeği ayıya saldırarak sürüden uzaklaştırdı. Çoban köpeklerinin ayıyı kovalaması Burhan Gümüşay tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla bilgi veren Gümüşay, “Biranda ve sessizce sürüye bir ayının saldırdığını gördüm. O an çoban köpekleri de ayıyı fark ederek birlik olup ayıya saldırdı ve uzaklaştı. Ayı ormanlık alanda gözden kayboldu. O anları cep telefonu kamerama çektim. Şükürler olsun ayı ne hayvanlarımıza ne de bana zarar vermeden uzaklaştıö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Çoban köpeklerinin ayıyı kovaladığı görüntüler

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara) (DHA)-

3)İZMİR\'DE, KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ TOPLANTISI

Kadınları güçlendiren toplumlar kendileri güçlendiriyor

BATI Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan \'Kadınların güçlendirilmesi prensipleri\' tanıtım toplantısı düzenledi. Konuşmacılardan Dr. Yılmaz Argüden, \"Ülkemizde benzer işleri yapanlar arasında kadın-erkek ayrımı dünyadaki birçok ülkeden daha az. Kadın erkek ayrımının o kadar yüksek olmadığı alanlar da var. En büyük engel iş gücüne katılmada. Sosyal, kültürel fiziki engeller var\" dedi.

BASİFED, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan \'Kadınların güçlendirilmesi prensipleri\' tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, açılış konuşmasını yaptı. Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın\' sözleriyle konuşmasına başlayan Levent Akgerman, \"Bu sözler toplumumuzda kadının bulunması gereken yeri bizlere göstermiştir. Oysa ne yazık ki bugün kadınlarımızın hak ettikleri yerlere gelmesi çeşitli toplumsal baskılarla engellenmektedir. Bizler, bugün bu karanlık tablonun değişmesine katkı sağlamak ve ülkemiz kadınlarını Atatürk\'ün de hedef olarak gösterdiği gibi omuzlar üstünde yükseltebilmek adına bir araya gelmiş bulunuyoruz\" dedi.

Kadına yönelik suçlarla ilgili bilgiler de veren Akgerman, \"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\'nun verilerine göre, ülkemizde 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılının ilk 9 ayında ise 298 kadın cinayete kurban gitmiştir. Bu rakamlar ne yazık ki kadına şiddetin yalnızca görünen yüzüdür. Her gün yaşanan cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet vakalarını da düşündüğümüzde, tablonun göründüğünden çok daha karanlık olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke nüfusumuzun yüzde 49.8\'ini oluşturan kadınlarımızın işgücüne katılım oranı, yalnızca yüzde 31.5 seviyesinde. Avrupa Birliği üye ülkelerinde bu oran yüzde 74 ile İsveç\'te en yüksek seviyesine ulaşırken, yüzde 42.5 ile Yunanistan\'da en düşük seviyede, ortalama ise yüzde 60.4 seviyelerinde belirlenmiş durumda. Verileri karşılaştırınca ülkemizde durumun ne kadar vahim olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Yine TÜİK verilerine göre okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16.1, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26.6, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 32.7, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 40.8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71.6 olarak göze çarpıyor\" bilgilerini haylaştı. Levent Akgerman, Türkiye\'de kadınların istihdama katılım oranlarının artmasında en önemli koşullardan birisinin de, uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı.

MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ VERİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi konusuna da değinen Levent Akgerman, \"Son günlerde kamuoyunun gündeminden düşmeyen \'Müftü nikahı\' düzenlemesi, bu konuda önemli bir örnek. Hiçbir dayanağı olmayan bu düzenleme, kadınlarımız adına pek çok sakıncalı olabilecek durumun da önünü açmakta, bunun yanı sıra Medeni Kanun ilkelerine de uymamaktadır. Bu düzenlemenin en kısa sürede geri çekilmesi, hem kanuni, hem de kadın hakları açısından doğru olacaktır\" dedi.

BİR KOLUMUZU BAĞLARSAK KADININI ÖNEMİ ORTAYA ÇIKAR

Toplantıda daha sonra ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden kürsüye çıktı. Kadının önemini anlatan Argüden, \"Bir kolunuzu arkadan bağlayın ve bir gün boyunca öyle yaşayın. Kadınlarını iş gücüne katkısı yüzde 35. Bu ne demek. Kadınları iş gücüne yüzde 65 oranında kullanmıyoruz. Tek kollu olmak ne kadar zorlaştırıyor! Ekonomik yönü olmayan kadınların hayata bakışları değişiyor. Onlarla yaşayan erkeklerin hayata bakışı da değişiyor. Denge olduğu zaman ilişkiler sağlıklı oluyor. Denge olmadığı zaman ise ekonomik olarak ilişkiler zehirleniyor. İş gücünü katıldıkları zaman ne gibi ortamlarla karşılaşıyorlar, yükselme oranları nedir? Kadınlar, yönetim kurullarında Avrupa\'da bile yüzde 12 civarında. Yani iş gücüde katılımda kötü biri performansımız var, yükselme konusundaki performansımız o kadar kötü değil. Kadınlara yükselmede o kadar kötü ayrımcılık yok ama iş gücüne katılımda ayrımcılık kötü\" dedi.

\"FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRILIM\"

Kadın ile erkek arasındaki mesleki farklılıklarını ortadan kaldırılması gerektiğini de vurgulayan Dr. Yılmaz Argüden, \"Ülkemizde benzer işleri yapanlar arasında kadın-erkek ayrımı dünyadaki birçok ülkeden daha az. Kadın erkek ayrımının o kadar yüksek olmadığı alanlar da var. En büyük engel iş gücüne katılmada. Sosyal, kültürel fiziki engeller var. Liderlik seviyesinde kadınlara hakların verilmes, en yüksek seviyede kadınlara fırsat verilmesi gibi. Ayrımcılığın olmaması lazım. Üçüncüsü sağlık, güvenlik, şiddet görmeme güvencesi verilmeli. Kadınları güçlendiren toplumların kendileri güçleniyor. Kadınların ekonomik, bağımsızlığına kavuşmaları son derece kritik. Kadınının iş gücüne katılması konusunda Afrika ülkelerinin gerisindeyiz\" dedi.

ARGE Danışmanlık ortağı Pınar Ilgaz da, kadınların güçlendirilmesi prensiplerini anlattı.

- Toplantıdan ve konuşmalardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

4)OTOMOBİLDE ZULALANAN ESRARI, POLİS BULDU

ADANA\'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan polis, direksiyonun yanına yapılan gizli bölmede 19 paket esrar ele geçirdi.

Merkez Seyhan İlçesi, Ova Mahallesi\'nde asayiş kontrolü yapan motosikletli Yunus timleri, 01 TN 211 plakalı otomobili durdurdu. Araçta arama yapan polis, direksiyonunun yan tarafına yapılmış özel bölmedeki zulada 19 paket esrar buldu. Otomobil sürücüsü Ali E. ise gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezi\'ne götürüldü.

- Polisin arabada arama yapması

- Polisin arabada esrarı bulması

SÜRE:0\'24\" BOYUT:24.08 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)