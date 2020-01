DHA YURT BÜLTENİ-7

Hortum, Antalya\'nın batısını yıktı geçti (EK)

1)VALİ KARALOĞLU: BU BİR FELAKET

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer ile Kumluca\'da hortum nedeniyle zarar gören tarım alanlarını inceledi. Mavikent Mahallesi\'nde inceleme yapan Vali Karaloğlu, burada sera sahipleri, çiftçiler ve vatandaşlarla görüştü. Vali Karaloğlu\'na bölgede hortum nedeniyle oluşan hasar hakkında bilgi veren Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, \"5 kilometre uzunluğunda 400 metre alanda etkili oldu. Tahminen 2 bin dönüm civarında sera yıkılmış. Seranın kuruluş maliyeti 75 bin liradır\" dedi. Çiftçilerle ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Karaloğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

\"Bu bir felaket. Bunun önlemi de yok maalesef. Bu bir hortum. Akşam Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız aradı. Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimize bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileği var. Bütün kamu kurumundan arkadaşlarımız burada. Çok hızlı bir şekilde hasar tespitini çıkarmamız lazım. Fotoğrafını çıkarmamız, manzarayı görmemiz lazım. Hasar tespiti sonrası hasarla ilgili sigortası olanlara TARSİM üzerinden nasıl yardımcı olacağız, olmayanlara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarıyla nasıl yardımcı olacağız konusuna bakacağız. Devlet bütün kurumlarıyla şu an bölgede. kimse endişe etmesin. Önemli olan can kaybı olmasın. Onun dışında maddi hasarları biz bir şekilde gideririz. Kimsenin endişesi olmasın.\"

\"OTOMOBİL İÇERİSİNDE HORTUMA YAKALANDI\"

Vali Karaloğlu, zarar gören sera ve evleri incelemesi sırasında hasar gören bir otomobili fark etti. Vali Karaloğlu\'nun görüştüğü otomobil sürücüsü Tolga Yaşar Usluer, hortum sırasında aracın içinde olduğunu anlattı. O sırada yaşadıklarını aktaran Usluer, \"Araba kontrolümden çıktı, dönerek diğer araca çarptı. Nasıl oldu bilmiyorum\" dedi. Vali Karaloğlu\'nun \"Aracı kaldırdı mı hortum\" sorusuna Usluer, \"Bilmiyorum görmedim. Bana bir şey olmadı\" diye konuştu.

\"4 KİLOMETRELİK ALANDA ÖNÜNE NE ÇIKTIYSA TAHRİP ETMİŞ\"

Gazetecilere açıklama yapan Vali Karaloğlu, bölgede inceleme çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Hortumdan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinin etkilendiğini anlatan Vali Karaloğlu, \"Mavikent bölgesinde özellikle sera alanlarımız var. Türkiye\'nin en büyük seralarının olduğu, Türkiye\'nin sebze deposu Kumluca\'dır. Bu ilçemizde seralarda hortum koridor oluşturarak denizden başlayarak 4 kilometrelik alanda 150-200 metrelik koridorda önüne ne çıktıysa, ağaçlar, seralar, arabalar, evler, ne çıktıysa tamamını tahrip etmiş durumda\" dedi.

3 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Seraların bir kısmının sigortalı olmasının sevindirici olduğuna değinen Vali Karaloğlu, sigortası olmayanların hasarının çözümü noktasında çalışma yapacaklarını söyledi. Vali Karaloğlu, \"En büyük teselli can kaybı olmamasıdır. 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Diğerlerinin tedavisi ayakta tamamlandı ve evlerine döndüler\" diye konuştu.

KUMLUCA\'DA SERALAR, DEMRE\'DE 2 EV ZARAR GÖRDÜ

Antalya\'nın dört ilçesinde hasar bulunduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, seralarda en büyük hasarın Kumluca\'da yaşandığını anlattı. Finike\'de evlerde, iş yerlerinde, portakal bahçelerinde hasar olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Demre\'de 2 evin yıkıldığını söyledi. Kaş\'ta çatı uçması sonucu çoğunlukla evlerde hasar bulunduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, bugün zarar gören bölgelerin tamamının hasar tespitini tamamlamaya çalışacaklarını dile getirdi. Kumluca\'da ana hatta iki büyük direğin yıkılması sonucu ilçenin çoğunluğunda enerji olmadığına değinen Vali Karaloğlu, gün sonuna doğru bölgenin tamamına enerji vermeye çalışacaklarını söyledi.

\"ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZI SOKAKTA BIRAKMAYACAĞIZ\"

Antalya Büşükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de belediye personelinin bölgede çalışmalar yaptığını anlattı. Büyükşehir Belediye personelinin de 50 kişilik grupla bölgede bulunduğunu aktaran Başkan Türel, \"Önemli olan felaketten zarar gören vatandaşlarımızın aç, açık bırakılmaması. Sosyal yardım ekiplerimiz bölgede bütün arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Gerekirse konteyner evlerle felaketten zarar gören vatandaşlarımızı sokakta bırakmayacağız\" dedi.

2)DOĞU AKDENİZ 2017 TATBİKATI, DEPREM FELAKETİ SENARYOSUYLA BAŞLADI (EK)

YARALILAR KURTARILDI

Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen \'Doğu Akdeniz 2017\' Tatbikatı tüm heyecanıyla sürüyor. Senaryoya göre bir yerleşim merkezindeki deprem yıkıntıları arasından kurtarılan yaralılar, yabancı askerler ve Türk askerleri tarafından önce rıhtıma taşındı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, 140 metre uzunluğundaki Bayraktar Çıkarma Gemisi\'nde kurulan sahra hastanesinde tedaviye alındı. Depremden yaralı kurtarma çalışmaları gerçeğini aratmadı.

3)4 AYLIK HAMİLE KADINI EVİNDE GASP EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI

KONYA\'da Suriye uyruklu 4 aylık hamile 18 yaşındaki Aya Alragab\'ı, evine zorla girip saklandığı gardıroptan çıkartarak, boğazına bıçak dayayıp küpesini, cep telefonunu ve 300 lira parasını alan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Olay, geçen 12 Kasım Pazar günü saat 11.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Ekmek Koçu Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 aylık hamile olan Hamile Aya Alragab\'ın oturduğu tek katlı müstakil evin bahçe duvarından yüzü maskeli 3 kişi atlayıp, eve girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Evin kapısının zorlandığını fark eden Aya Alragab, korkup yatak odasındaki gardıroba saklandı. Bu sırada inşaatta çalışan eşi Eşref Alragıp\'ı telefonla arayarak yardım istedi. Kapıyı kırarak içeri giren saldırganlar evde aramaya yaptıkları sırada Alragab\'ı gördü. Panik yapan şüphelilerden biri genç kadının boğazına bıçak dayayıp para istedi. Şüpheliler daha sonra kadının kulağındaki küpelerden birini, cep telefonunu ve 300 lira parasını alarak kayıplara karıştı. Baygınlık geçiren Aya Alragab ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

2\'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği sokakta güvenlik kamerası araştırması yaptı. Polis, bir işyerinin güvenlik kameralarında şüphelilerden kaçarkenki görüntülerine ulaştı. Görüntülerden yola çıkan polis, daha öncede çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan F.O.\'yu (15) merkez Karatay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. F.O.\'nun ifadeleri doğrultusunda ağabeyi Musa O. (23) ile Hasan B. (19) ve A.Ç. (16) gözaltına alındı. Şüphelilerin evde Suriye uyruklu çiftin kaldığını bildiklerini, eve girdiklerinde kadınla karşılaşınca panik yapıp kadının boğazına bıçak dayayıp para, küpe ve cep telefonunu aldıklarını ve bu malzemeleri ise sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen F.O. ve A.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan B. ve Musa O. ise bugün adliyeye sevk edildi.

4)BODRUM KATINDAKİ ATIL ODA, BİLİM SINIFINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

SAMSUN\'daki Canik İmam Hatip Ortaokulu\'nda bodrum katındaki atıl bir oda, Fen Bilimleri öğretmeni Naziye Çetin tarafından bilim sınıfına dönüştürüldü.

Canik İlçesi\'nde bulunan Canik İmam Hatip Ortaokulu\'nda Fen Bilimleri öğretmeni, aynı zamanda müdür yardımcısı olan Naziye Çetin, öğrencilerinin bilimsel anlamda çalışma deney ve çeşitli etkinlikler yapabilecekleri bir sınıf oluşturdu. Okulun bodrum katında bulunan ve atıl durumda dolan 70 metrekarelik bir oda, sınıfa dönüştürüldü. Naziye Çetin, bir bölümünü kendi olanakları ile bir bölümünü de okul yönetiminin destekleriyle düzenlediği sınıfı Ekim ayında hizmete açtı. Okul yönetiminin de büyük destek ve katkı verdiği \'Bilim Sınıfı\' öğrencilerin de ilgisini çekti. Toplam 793 öğrencinin eğitim gördüğü 4 katlı binanın bodrum katındaki bu sınıf, öğrencilerin de en çok sevdiği sınıf ve ders oldu.

Öğenci etkinliklerine zemin hazırlamak için oluşturulan sınıfta, kodlama ve matematik oyunları, fen deneleri yapan öğrencilerin kendilerine ait bir de masası bulunuyor. Ayrıca uzay sistemi ile ilgili bilgiler, görseller ve kitaplar da yer alıyor. Öğretmen Naziye Çetin, şöyle dedi: \"Burası İmam Hatip Ortaokulu. Ama yalnızca meslek derslerinin ağırlıkta olduğu bir okul değil. Öğrencilerimizin bilim ve sanatla ilgilenmelerini arzu ediyoruz. Bu amaçla okulumuzun bodrum katındaki penceresi dahi olmayan bu alanını bilim sınıfına dönüştürmeye karar verdik. Öncelikle sınıfın atmosferini değistirmek için velilerimizle beraber duvarları rengarenk boyadik. Büyük afişlerle duvarları kapladık. Tavanda kendi ellerimizle yaptığımız avizelerle guneş sistemi modeli oluşturduk. Çocuklar buraya gelirken büyük bir heyecan ve hevesle geliyorlar. Burada hem mutlu hem de eğlenceli bir şekilde ders işliyorlar. Zamanlarını değerlendirebilecekleri zeka oyunları ve okuma koşeleri olusturduk.\"

5)ÇUKUROVA\'DA KARİKATÜR HEYECANI

ADANA\'da Çukurova Belediyesi\'nce bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, 17-18 Kasım\'da karikatür tutkunlarıyla buluşacak.

Türkiye ve dünyanın usta karikatürcülerini ağırlayacak olan 2\'nci Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, 17 Kasım\'da Çukurova Belediyesi hizmet binasında imza, sergi ve söyleşilerle başlayacak. Erdoğan Karayel\'den Musa Kart\'a, Cihan Demirci\'den Tan Oral\'a değin çok sayıda karikatürcünün katılacağı festival, 18 Kasım’da da ödül töreni, sergi ve söyleşilerin yanı sıra Sunay Akın gösterisiyle sürecek. Festival kapsamında 20 Kasım\'da da \'Çizerler okullarda\' etkinliği gerçekleştirilecek. Ödül törenine usta karikatürcü Tan Oral ile birlikte katılacak olan Cumhuriyet Gazetesi çizeri Musa Kart, \'Musa Kart Basın Özgürlüğü\' ödülünü sunacak.

SAYGIN İSİMLER KATILIYOR

Festivalle ilgili basın toplantısı düzenleyen Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, festival yarışmasında Tan Oral, Bülent Arabacıoğlu, Hicabi Demirci, Serdar Sayar, Sefa Sofuoğlu, Nuhsal Işın, Ali Raşit Karakılıç ve Mehmet Saygın\'ın jüri üyeliği yaptığını anlattı. Türkiye ve dünyanın saygın karikatürcü, gazeteci-yazar ve sanatçılarını festivalde ağırlayacaklarını anlatan Çetin, \"Festivalde sergileri, söyleşileri, gösterileri, sunumları, yarışmaları ve çizim atölyeleri ile müthiş bir program hazırladık. Herkesi, sanatçıları, ressamları, filozofları, resim öğretmenlerini, öğrencileri, kültür-sanat dostlarını bekliyoruz\" dedi. Festival bütçesinin de çok kısıtlı olduğunu aktaran Çetin, \"Milyonlarca lira harcamadan, çok küçük bütçelerle de çok büyük işlerin yapılabildiğini herkese gösteriyoruz\" diye konuştu.

6)EMNİYETTEN CEZA YERİNE KASK

DENİZLİ\'de polis ekipleri, kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı.

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Saffet Özdemir, \'Kaskını Tak Hayatta Kal\' projesi kapsamında Akhan Mahallesi\'nde denetim yaptı. Sponsorlar tarafından temin edilen kasklar, kasksız motosiklet kullanan sürücülere dağıtıldı. Para cezası alacaklarını beklerken, ücretsiz kask verilen sürücüler, şaşırdı.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, amaçlarının ceza yazmak değil, hayat kurtarmak olduğunu belirterek, \"Kask deyip geçmemek lazım, motor sürücülerinin olmazsa olmazı kasktır. Otomobilde emniyet kemeri neyse, motosiklette de kaskı odur. Bu projeyi organize eden arkadaşlarımıza ve sponsor olan kişilere teşekkür ediyorum, bu projeyi zaman zaman devam ettireceğiz\" dedi.

Kask dağıtımında sponsor olan Ali Coşkun, proje kapsamında 150 kask dağıtıldığını ifade ederek, \"Biz de motosiklet kazalarını en aza indirmek ölümleri durdurmak için bu tür projelere destek veriyoruz. Kendimizde motosiklet kullanıcılara yönelik 10\'ar kişilik guruplar halinde eğitimler vereceğiz. Kapalı eğitimler kapsamında ani fren, panik freni, tehlikeyi hissetmek ve motosiklet kullanmaya hakim olmak gibi eğitimler vereceğiz. Eğitimlerle kaza oranlarını en aza indirmek istiyoruz. Ben 20 yıldır motosiklet kullanıyorum. Otomobille çok sayıda kaza yaptım ancak motosikletle hiç kazam yok. Motosiklet uygarlıktır ve daha güvenlidir\" dedi.

