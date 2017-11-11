DHA YURT BÜLTENİ-7 

Bakan Çelik, Van\'da düzenlenen Helsinki Zirvesi\'ne katıldı

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Van\'da düzenlenen Helsinki Forumu\'na katıldı. Forumun basına kapalı oturumuna ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Bakan Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Strasbourg\'da katıldığı toplantıya ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlarken, \"AB açısından Kılıçdaroğlu\'nun herhangi önemli bir değerlendirmesini görmüyorum. Maalesef son zamanlarda Avrupa\'daki aşırı çevrelerin kara propagandaları Türkiye tercümesi ile başlıyor. Bunu da ana muhalefet partisi CHP yapıyor\" dedi.

Daha önce Helsinki, Londra ve Moskova\'da yapılan ve bu kez Van\'da bir otelde düzenlenen Helsinki Forumu\'na Ortadoğu ve Körfez bölgesinde yaşanan sorunlar ele alındı. Sabah bir otelde düzenlenen ilk oturum basına kapalı yapıldı. Helsinki Formu\'na, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Güçlü Mısır Partisi Genel Başkanı Abdel Moneim Aboul-Fotouh, İngiltere Global Gelişim Merkezi Başkanı Masood Ahmed, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İran Politika ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Seyed Muhammed Kazem Sajjadpour, İngiltere Ortadoğu Ülkeleri Bakanı Alistair Burt, Fransa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Marielle de Sarnez, Almanya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Bölümü Şefi Michael Ohnmancht, Alman Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Norbert Röttgen katıldı. Bakan Çelik, oturumun sonunda Helsinki Forumu ve gündeme ilişkin yöneltilen sorularla gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Çelik, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Strasbourg’da katıldığı toplantıya ilişkin sorusunu yanıtlarken, AB açısından bir değerlendirme yapmaya gerek duymadığını belirterek, \"CHP, maalesef son zamanlarda Avrupa\'daki aşırı çevrelerin, kara propagandaların Türkiye tercümesini yapıyor. En son CHP\'nin sözcüsü tarafından gündeme getirilen diktatörlük tartışması da böyledir. Yani ne kadar Türkiye düşmanı varsa , Türkiye\'ye ,Cumhurbaşkanına, karşı bir üslubu kullanıyor. Bunun karşısında Türkiye Cumhuriyeti\'nin kanunlarıyla kurulmuş, köklü olduğundan bahsedilen bir partinin, daha sağlıklı bir duruş ortaya koyması gerekir. Yaptıkları tek şey; kaba- saba bir takım propagandalar, provokeler yapmak. Türkiye\'nin gerçek bir ana muhalefet konusunda ciddi cari açığı vardır. Bu cari açık CHP tarafından kapatılamamaktadır. Demokrasinin sağlıklı işlenmesi için iyi bir ana muhalefete ihtiyacı var. Buradaki cari açık maalesef sürdürülebilir bir düzeyde olmaktan çıkmıştır. Keşke gerçekten demokrasiyi savunan, Türkiye- AB ilişkileri konusunda Türkiye\'deki siyasi standartların, sivil siyasetin yükselmesine yol açabilecek tartışmalar ortaya koyan bir ana muhalefet olsa. Ama maalesef CHP\'de bunu göremiyoruz.\"

Helsinki Forumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çelik, Van\'ın bu konunun çözümü için son derece doğru bir coğrafya olduğunu belirterek şöyle konuştu: \"Bugün Van\'da Helsinki Forumu toplandı. Bu forum genel olarak Ortadoğu\'daki meselelere çözüm bulmak, meselelerini çalışmak için sir organizasyon. Bugüne kadar Moskova, Cenevre\'de gibi benzer yerlerde toplantı yaptı. Bu sefer Van\'da sayın Milletvekilimiz Burhan Kayatürk\'ün inisiyatifiyle geldiler ve Van\'da bu toplantıyı gerçekleştiriyorlar. Önemli konular tartışılacak. Sabah Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya ile ilgili bütün sorularına cevap veren karşılıklı beyin fırtınası yaptığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Zannederim onlarla birlikte Türkiye\'deki bütün meseleleri konuşmuş olduk. Avrupa\'nın pek çok yerinden Fransa\'dan, İsveç\'ten, İngiltere\'den, Arap dünyasından, İran Bakan Yardımcısı gibi pek çok katılımcı var bu forumda. Son derece çoğulcu bir forum. Hemen bütün konuların üstesinden gelmiş. \'Bölgedeki çatışmalar nasıl durdurulur, daha çok istikbal nasıl sağlanır?\' perspektifi ile bakıyorlar. Benim kendilerine söylediğim yaklaşım şudur; Ortadoğu ya da Kuzey Irak\'taki meseleler sadece burayla sınırlı kalmıyor. Bu Avrupa\'nın da, Amerika\'nın da da meselesi oluyor. Musul\'da, Rakka\'da ya da DEAŞ İle mücadele doğru bir formül geliştiremedikleri zaman ortaya çıkan göç dalgası, Avrupa başkentlerini de etkiliyor. Şunun üzerinde düşünmeleri gerekiyor; \'Bunların ideolojik kökleri nedir?\' Kuşkusuz bizim mukaddes değerlerimizi kirleten insanlık dışı terör örgütleri bunlar. Fakat geçmişte Taliban, daha sonra El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütlerinin bütün bunların ideolojik köklerini İslam\'da arayarak, İslami terör şeklinde indirgemeleri aslında bu ideolojik saplantının ne kadar yanlış bir yerde durduğunu gösteriyor. Bunun köklerini İslam dünyasında aramaları da yanlıştır. Bu yoksulluk, dışlanma, terör örgütlerinin etkisi, bazı istihbarat örgütlerinin bu bölgedeki geçmişten beri sürdürdüğü yanlışlar şeklinde önümüze gelen bir tablodur. Hükümet olarak bu meselelere yaklaşımın arka planlarını öğrenmek istiyoruz. Meseleye Avrupa, Afrika, hem de Ortadoğu tarafından bakarak kapsamlı bir değerlendirme içerisinde bulunduk. Bu konudaki görüşlerimizi paylaştım. Özellikle Avrupa tarafından yapılan yanlışlar, Avrupa\'nın buraya dönüm olarak nasıl doğru yaklaşımlar geliştirebileceği ve genel olarak son zamanlarda Yemen, Lübnan, Katar merkezli olarak ortaya çıkan krizin neye mal olduğunu herkesin bu konuda Türkiye\'nin inisiyatif alması, İran, Suudi Arabistan, Körfez ve diğer bölgelerdeki sorunlarda daha güçlü bir arabuluculuğu yapacağı görüşündeler.\"

\"İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ\"

Bir gazetecinin Türkiye\'nin Avrupa Konseyi ile ilgili Türkiye\'nin bundan sonraki ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin soruya Bakan Çelik şöyle dedi: \"Avrupa Konseyi bizim kurucu üyesi olduğumuz bir yer. Bu çerçevede orada parlamenter sayımız arttı. Türkçe orada resmi dil haline geldi. Türkiye ile ilgili bazı kararlar alınmıştı. Buna tepki göstermiştik. Fakat arkasından gelen bir takım Fethullahçı terör örgütü mensuplarına ödül verilmesi gibi bir tablo maalesef, bu kurumlarda sağduyunun hakim olmadığını ve güdümlü kararlar alındığını ortaya çıkarıyor. Tabii Avrupa Konseyi\'nin itibarının korunması bizim için çok önemlidir. Fakat Avrupa Konseyi\'nin itibarının korunmasına en çok konseyin yönetim organlarının dikkat etmesi lazım. Konsey, dünyanın pek çok yerinde demokrasinin güçlenmesi için önemli işlere imza atıyor. Bu açıdan da itibar gören bir kurum. Ama Türkiye\'de bir darbe girişimi yoluyla ortadan kaldırmaya çalışan bir terör örgütüne mensup birisine insan hakları ödülü verilmesi gibi bir tablo kabul edilemez. Bu kararı konsey adına alıyorlar ve bu sağduyulu değil. Umarız; konsey bu yanlışlardan geri döner. Türkiye ile Avrupa Konseyi\'nin eski haline gelmesi için önce konseyin Türkiye\'nin demokrasisine saygı göstermeyen, darbe girişimi karşısında güçlü duruş sergilemeyen bu kararlardan vazgeçmesi gerekir.\"

Görüntü Dökümü

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-Çelik\'in açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Emniyet Genel Müdürü Altınok: Paralel devlete müsaade etmeyeceğiz

EMNİYET Genel Müdürü Selami Altınok, paralel devlet yapılanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, \"Vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını hiç kimseyle paylaşmayacağımız noktasında diğer güvenlik güçleri ile birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz\" dedi.

Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi tarafından TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir AVM\'de kermes düzenlendi. Geliri üniversite öğrenimi gören polis çocuklarına burs olarak bağışlanacak kermesin açılışını Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Bolu Valisi Aydın Baruş yaptı. Yiyecek, süs eşyası ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu kermese halkın ilgisi de yoğun oldu. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kermeste şehit polislerin yakınları ile bir araya geldi, onlarla yemek yedi. Selami Altınok, etkinliğin çok başarılı ve faydalı olduğunu ifade ederek, bu tarz etkinliklerin artmasını temenni ettiği söyledi. Altınok, Türkiye Cumhuriyeti\'nin terörle büyük bir mücadele verdiğini anlatarak şöyle dedi:

\"Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük bir mücadele veriyor. Bütün egemen güçlerin Ortadoğu coğrafyasını yeniden dizayn etmeye çalıştığı bir dönemde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede maalesef şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Her polisimiz, jandarmamız ve askerimiz bir şehit ve gazi adayı. Göğsümüzü gere gere bu mücadeleyi yapıyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluyoruz. Bunun onur ve gururunu taşıyoruz. Bu onur ve gururu taşırken de şehitlerimizin bize emanetlerini yalnız bırakmıyoruz. Onlar hiçbir zaman kendilerini yalnız ve sahipsiz hissetmeyecekler. Emniyet teşkilatı şehidiyle, gazisiyle, çalışanıyla, emeklisiyle tertemiz bir bütün. Sadece demokratik hukuk kurallarıyla seçilmiş otoritenin emrinde, başka hiç kimseden emir almayan bir algıyla, onuruyla, şerefiyle görevini devam ettiriyor. Hem paralel devlet kurmak isteyenlere karşı, paralel bir devlete müsaade etmeyeceğimiz, aynı zamanda da vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını hiç kimseyle paylaşmayacağımız noktasında diğer güvenlik güçleri ile birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-Kurdele kesilmesi

-kermesten görüntüler

-detaylar

-Selami Altınok röportaj

Haber-Kamera: BOLU (DHA)

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Kazada ölen Uzman Çavuş’tan geriye operasyon öncesi çekilmiş görüntüleri kaldı

TUNCELİ’de kendi kullandığı motosikletle kaza yaparak ağır yaralanan ve hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş 24 yaşındaki Tunahan Çomak, memleketi Aksaray’da toprağa verildi. Gözyaşları arasında toprağa verilen Çomak’tan geriye kaza geçirmeden 3 gün önce katıldığı ve 1’i sağ 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona giderken mehter marşı eşliğinde silah arkadaşlarıyla hazırlanırken ve çatışmanın yaşandığı bölgeye helikopterden indikten sonra çekilmiş cep telefonu görüntüleri kaldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Tunahan Çomak (24) kendine ait motosikletiyle 5 kasım tarihinde Atatürk Mahallesi’nde kaza yaptı. Motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çomak, Tunceli Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elazığ\'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Çomak, tüm müdahaleye rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti. Uzman Çavuş Çomak bugün memleketi Aksaray’a getirildi. Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Balcı Köyü’nde öğle namazına müteakip düzenlenen askeri töreninin ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GERİYE OPERASYON ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Tunahan Çomak’tan geriye, kaza geçirmeden 3 gün önce Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan ve 1’i sağ 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona giderken cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri kaldı. Mehter marşı eşliğinde arkadaşlarıyla operasyona hazırlanırken ve helikopterden indikten sonra çekilen görüntülerde Çomak’ın neşeli olduğu gözlendi.

‘GÖREVİNİ ÇOK SEVİYORDU’

Uzman Çavuş Tunahan Çomak’ın dayısı Murat Yapıcı, “Yeğenim yanımızda büyüdü. Daha sonra jandarma özel harekât olarak göreve başladı. Doğuda görev aldı ve terörle mücadelede büyük operasyonlarda yer aldı. En son 9 teröristin öldürüldüğü operasyonda büyük rol oynadı. Büyük çatışmalara girdi. Girdiği tüm operasyonlarda burnu bile kanamadı. Görevini severek yapıyordu. Her operasyona gittiğinde de bizi arayıp ‘Abi işimi çok seviyorum’ diyordu. Zaten sürekli telefonla diyalog içerisindeydik. Biz de dikkatli olması için uyarıyorduk. Ama motosiklet kazasında kaybettik. Acımız büyük. Vatan sağ olsun.’’ dedi.

Cenaze törenine Aksaray Vali Yardımcısı Kubilay Ant, jandarma yetkilileri, uzman çavuşun silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon öncesi cep tlf ile çekilmiş görüntüler

-Cenaze törenniden görüntü

-Cenazeden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA))

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Çanakkale\'de 48 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ve Lapseki ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda, toplam 48 kaçak yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapolan operasyonda Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü\'nde, zeytinlik alanda 21\'i Afganistan, 1\'i Somali ve 4\'ü Angola uyruklu toplam 26, Lapseki İlçesi Çardak beldesinde ise 13\'ü Suriye, 2\'si Pakistan, 1\'i İran ve 6\'sı Türk 22 kaçağı yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Toplam 48 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderildi. Gözaltına alınan organizatör ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ayvacık\'ta yakalanan 26 kaçağın görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Çorum\'da çete iddiasına 6 tutuklama

ÇORUM\'da bir dernek lokali ve kıraathanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilerden tehditle para aldıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, il merkezinde bulunan bir dernek lokalinde kişilere kumar oynatarak haksız kazanç elde edildiği, nakliyecilik yapan bazı esnafı tehdit edilerek para alındığı, bazı işyerlerine silahla zarar verildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İI Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından operasyon düzenlendi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ticareti yapmak, haksız kazanç sağlamak, yağma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 16 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilirken şüphelilerden 15\'i gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında 7 şüpheli ise polis tarafından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca başka suçtan cezaevinde bulunan 3 şüphelinin de ifadesi alındı. Polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 15’i adliyeye sevk edildi. Zanlılar M.A, G.B, S.C, D.Y, B.Y. ve H.A. tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlıların adliyeye getirilmeleri

- Detaylar

Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM- (DHA)

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Elmayı koparmayan soyan üretici, rekorlar kitabı için destek arıyor

NİĞDE\'de bir elmadan hiç koparmadan 5 metre uzunluğunda ince şerit halinde kabuk soyan 42 yaşındaki Zeki Şener, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için destek arıyor.

Elma üreticisi Zeki Şener, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı\'nda masa kurarak halkım meraklı bakışları önünde bir elmadan hiç koparmadan 10 dakika içerisinde 5 metre uzunluğunda ince şerit halinde kabuk soydu. Guinness Rekorlar Kitabı için müracaat ettiğini hatırlatan Zeki Şener, Niğde elmasını dünyaya tanıtmak istediğini ancak bunu yapacak ekonomik gücünün olmadığını anlattı. Sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Şener, \"Elma üreticisiyim elmayı koparmadan 6 metre soyuyorum. Guinness Rekorlar Kitabı için müracaat etmiştim, İngiltere\'ye davet edildim. Hem elmamızın önemini arttırmak hem de gereken değerleri sağlamak için böyle bu yola başvurduk. Şimdi soyduğum elma 5 metre 10 santim geldi, inşallah destek olan olursa kamudan özel sektörden Niğde\'nin ileri gelenlerinden İngiltere\'ye gideceğim Londra\'ya bu yarışma için para gerekiyor. Tek başıma karşılayamadığım için sponsor arıyorum. Yardım eden olursa İngiltere\'ye gidip Türkiye\'yi, Niğde\'yi , elmayı elimden geldiğince tanıtacağım\"dedi.

Dünyada ve Türkiye\'de rakibinin olmadığını belirten Şener, elle bu kadar uzun kabuk soyan kimsenin olmadığını da ileri sürdü.

Görüntü Dökümü

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- Hazırlanırken görüntü

- Elmalardan görüntü

- Elma soyarken detay görüntüler

- Vatandaşlardan görüntü

- Soyduğu elmayı ölçerken görüntü

- Elma üreticisi Zeki Şener açıklama

- Detay görüntüler

- Elma yiyen vatandaşlar

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Eşi sigarayı bırakamadı, astım hastası olan kızı için bu cihazı yaptı

VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde oturan 40 yaşındaki Hakan Korkmaz, astım hastası 7 yaşındaki kızı Berkem ve benzer durumdaki hastalar için çok fonksiyonlu dumansız hava cihazı yaptı. Korkmaz, cihaz ile pasif içicilerin, özellikle çocukların sigara ve nargile dumanından korunmasını hedeflediğini söyledi.

Erciş İlçesinde yaşayan Korkmaz, astım hastası kızı Berkem\'in hastalığından yola çıkarak demir, ahşap, plastik ve camdan çok fonksiyonlu dumansız hava cihazı yaptı. Korkmaz, eşinin sigara tiryakisi olduğunu ve doktorların tüm uyarılarına rağmen bu kötü alışkanlığı bırakamadığını, bu nedeni ye böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını söyledi. Hakan Korkmaz, şöyle dedi:Bu makineyi öncelikle kızım ve tüm çocuklar için yaptım. Sigara tiryakisi eşimin içtiği sigara ve nargileden dolayı kızım astım oldu. Doktorlar defalarca eşimi uyardı, sigaradan uzak durmasını istedi. Ama sigara içmeye devam etti. Ben de evde çocukların zarar görmemesi için böyle bir makine icat ettim. Bu cihaz sigara ve nargile dumanının dışarı çıkmasını sağlıyor. Yapmış olduğum icadın bir tanesini evimde bıraktım. Eve gelen misafirler, eve gelen yabancılar sigara içsinler diye, diğerini de iş yerime bıraktım. İşyerimi bir atölye niteliğinde kullanıyorum.\"

DUMANSIZ HAVA CİHAZI

Bu cihazın Türkiye ve dünyada benzerinin bulunmadığını öne süren Korkmaz, 1 yıl önce patent başvurusu yaptığını belirterek şöyle konuştu: \"Patenti 3 yılda veriyorlar. Ben faydalı modelini aldım. Bu cihaz her yerde kullanılabilir, insanlar için faydalı olduğu tescillendi. Patent 2 yıl içerisinde elimde olacak. Başvurum hazır ve patenti de tescilledim. Bu makinenin portatifini benden istediler. Bunu yapmak için baya uğraştım. Fabrikalara gittim. Bu cihazın bir parçasının bile çok yüksek meblağlara mal olduğunu bana söylenince buna maddi gücüm yetmedi. Bu cihazı kendi imkanlarımla yaptım. Burada durumlar kısıtlı olduğu için malzemenin her parçasını bir yerden getirmek zorunda kaldım. Daha sonra üniversitelere başvurdum. Üniversiteler de, bunu ders niteliğinde bilim ve teknoloji okuyan öğrencilere sunulsun. Onlar bana bu cihazı yapsın istedim. Onlar da yapamadı. Tüm sıkıntılara rağmen portatifini kendim yaptım. Bu cihazı 8-9 ayda yaptım. Bu cihaz daha gelişecek ve üzerine daha koymadığım parçalar var. Bu parçalardan bazıları hoparlör. Bu cihaz demir, ahşap,plastik ve camdan da yapılabilir. Makinemin özeliği, bulunmuş olduğu masanın üst tarafındaki tavana monte edilip, yapay baca vasıtasıyla tahliye sisteminin bulunmasıdır. Cihazın ayakları sayesinde kişi istediği yüksekliğe indirip kaldırılabilir. Üzerinde televizyon izlenilebilen, ayakların alt tarafındaki hoparlör sayesinde merkeze bağlı müzik dinleyebilme, telefon, bilgisayar şarj edebilme özelliği var.Özellikle bu cihazın evlerde kullanılmasını tavsiye ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Varto\'da hendeklerin kazıldığı, bombaların patlatıldığı çukurlar asfaltla kaplandı

Muş\'un Varto ilçesi Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 8 ay önce kayyum olarak atandığı Belediye Başkanlığı görevinde 7 kilometrelik yolu asfaltladı. PKK terör örgütü üyeleri tarafından daha önce hendeklerin kazıldığı, bombaların patlatıldığı çukurların tek tek kapatılarak sıcak asfalt döküldüğünü ifade eden Kaymakam Çetin, \"İlçede 26 cadde ve sokağı kapsayan sıcak asfalt projemiz 2 milyon liraya mal oldu. İlçede yollar toz, toprak ve çok kötüydü. Çarşı merkezindeki parke taşından yapılmış yollar ise yıpranmıştı. Biz yaklaşık 5 kilo metre sıcak asfalt hedeflemiştik. Şu ana kadar 7 kilometre sıcak asfalt yaptık. Şu an çalışmaların devam ettiği yol terör örgütleri tarafından kazılan çukurların merkeziydi. Çatışmaların olduğu yerdi. Şimdi bu sokaklar asfaltlanıp hizmet görüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaymakamın bayanlarla sohbet etmesi

-Kaymakamın asflat yapılan yolda inceleme yapması

-Kaymakam ile röp

-Mahalle halkından Yusuf Gülçin ile röp.

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ ,(DHA)

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Tarihi binada kadınlar sorunlarını anlattı

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez\'in eşi Meral Bilmez ile Ardahan Belediye Başkanı Ak Partili Faruk Köksoy\'un eşi Cevriye Köksoy, tarihi Kongre Binasında Ardahanlı kadınlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Kadınlarla her cuma günü bir araya geleceklerini söyleyen Meral Bilmez, \"Konak olarak kullanılan tarihi bina artık her cuma kadınların olacak. Burada amaç birbirimizi tanıyalım, kaynaşalım, dertlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşalım ve sorunlara çareler bulalım. Ben de bir anneyim, gelinim. Beni bir arkadaşınız, ablanız ve kardeşiniz, kızınız gibi kabul edin. Buraya sohbet etmeye dertleşmeye, keyifli saatler geçirmeye geleceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali ve Belediye başkanı eşlerinin kadınları karşılaması

-Vali eşi Meral Bilmez\'in konuşması

-Kadınların Tarihi Kongre binasını gezmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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Litvanya güzeli, Trabzon’da

MİSS Bikini Universe 2016 Litvanya güzeli Raimonda Gecaite, Trabzon\'da yapımı tamamlanan \'akıllı evler\'in tanıtımına katıldı.

Kaşüstü Mevkii\'nde bir inşaat şirketi tarafından yapımı tamamlanan \'akıllı evler\'in tanıtımı Miss Bikini Universe Litvanya 2016 güzeli Raimonda Gecaite\'nin katılımı ile yapıldı. İlk kez Trabzon\'a geldiğini anlatan Raimonda Gecatie, \"Daha önce 2 kez Türkiye\'ye gelmiştim. Trabzon\'a baktığımız zaman önceki geldiğim yerlerden tamamen farklı. Burası bana oldukça ilginç geldi\" dedi.

E.Ö.Ç Mimarlık\'ın sahibi Yüksek Mimar Emrah Ömer Çam ise Raimonda Gecaite\'nin firmalarının yurt dışında yapacağı projelerde tanıtım varisi olarak görev alacağını belirterek \"Bugüne kadar 1 milyon metre kare ürün tasarımı yaptık. Türkiye\'de 17 ilde yurt dışında 7 ülkede projelerimiz var. Hem tanıtım elçiliği hem oradaki projelerimizi yürütücülüğü açısından bir çalışma yapıyoruz. Kendisi güzelliğinin yanında almış olduğu eğitimlerle de birlikte projelerimizin pazarlanması ve oradaki müşteriye ulaşması noktasında bize yardımcı olacak\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Litvanya güzeli detayları

Sözleşme imzalanması

Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON- (DHA)

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