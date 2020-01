DHA YURT BÜLTENİ-7 

(ÖZEL) Operasyondan dönen komandolardan Ata\'ya saygı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79\'ncu yıldönümünde terör örgütü PKK ile Ağrı\'nın kırsalında mücadele veren jandarma komando timleri tarafından saygıyla anıldı. Operasyondan dönen jandarma komanda timleri saat 09.05\'te karakoldan gelen siren sesini duyunca Ata\'ya saygı duruşunda bulundu. Komandoların saygı duruşu sırasında diğer timdeki komandoların siper alarak güvenliği sağlaması dikkat çekti.

Ağrı\'ya 30 kilometre uzaklıktaki Mollazede Tepe Mevkiine konuşlandırılan Cumaçay Jandarma Karakolu\'nun içtima alanında düzenlenen anma törenlerine Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Yahya Tanış, askerler ve güvenlik korucuları katıldı. Jandarma Kıdemli Başçavuş Zeynel Göçer\'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun gönderdiği mesaj okundu. Saygı duruşu, istiklal marşının okunması ile devam eden anma törelerinde jandarma er Rafet Kuş, \'Mustafa Kemal\'i Düşünüyorum\' şiirini okudu. Saat 09.05\'de sirenler çaldı. Asker ve güvenlik korucuları saygı duruşunda bulunurken kışladaki bayraklar da yarıya indirildi.

OPERASYON DÖNÜŞÜ SAYGI DURUŞU

Bu sırada bölgede PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen \'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Polat\' operasyonundan dönen jandarma komando timi saat 09.05\'te karakoldan gelen siren seslerini duyunca Ata\'ya saygı duruşunda bulundular. Komandoların saygı duruşu sırasında diğer timdeki komandoların siper alarak güvenliği sağlaması dikkat çekti.

Söke\'de 10 Kasım töreni sonrası gerginlik



AYDIN\'ın Söke ilçesinde, FETÖ/PDY davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, 10 Kasım töreni sonrası bir anda \"Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı\" diye bağırdı. Paniğe ve gerginliğe yol açan Yıldız, polis tarafından Emniyet\'e götürüldü.

Söke\'de 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Töreni\'nin hemen ardından gerginlik yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/FDY terör örgütü bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ayrıca davası sürerken açığa alındığı görevine iade edilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, törenin hemen sonrasında elindeki dosyayı sallayıp, bağırmaya başladı. \"Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı\" diye bağıran başlayan Yıldız, önce kısa süreli paniğe yol açtı. Ardından alanladaki bazı kişiler öfkelenerek, Yıldız\'ın üzerine yürüdü. Tören alanında bulunan polisler, Yıldız\'ın yaka paça yakalayıp ağzını kapatarak kalabalığın elinden kurtardı. Polis aracına bindirilen Yıldız, Emniyet\'e götürüldü.

Tören alanında bulunan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ise \"Bugün Atatürk\'ü anma günü. Atatürk\'ün ölüm yıl dönümüdür. Ona layık bir şekilde bu günü geçirmemiz gerekiyor\" dedi.

Posof\'ta Atatürk anıldı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Ardahan\'ın Posof ilçesinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'uncu yıl dönümünde, Posof\'ta ilk anma töreni Kaymakamlık önünde düzenlendi. Anma programına, Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı İbrahim Hamdi Başerdem, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, protokol üyeleri, öğrenciler ve halk katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05\'i gösterdiğinde, çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalması ile vatandaşlar ve belediye işçileri işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti. Sirenin sona ermesinin ardından protokol üyeleri ve ilçe sakinleri hep birlikte İstiklal Marşı\'nı okudu.

Atatürk\'ü anma törenleri kapsamında, Halitpaşa Yatılı Bölge Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu. Program sonunda, günün anısına düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere Kaymakam Enver Yılmaz tarafından hediyeler verildi.

Adana\'da 10 bin kişilik \'Ata\'ya saygı zinciri\'

Drone görüntüleri

ADANA Büyükşehir Belediyesi\'nin çağrısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümününde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, \'Ata\'ya saygı zinciri\' oluşturdu.

Kent merkezindeki Fuzuli Caddesi\'nde binlerce kişi, sabah saatlerinde, Atatürk\'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında toplandı. \'Saygı zinciri\' oluşturan yaklaşık 10 bin kişi, el ele tutuştu. Fuzuli Caddesi\'nde el ele tutuşanlar, Atatürk\'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05\'te saygı duruşunda bulundu.

Nevşehir\'de 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Töreni

TÜRKİYE Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 79. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaşve Belediye Başkanı Hasan Ünver’in çelenkleri Atatürk Anıtı\'na sunumunun ardından Atatürk\'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05\'te sirenler çaldı. Anıt Meydanındaki katılımcılar ve çevresindeki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat merkezinde geçen protokol üyeleri Atatürk konulu fotoğraf sergisini Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından açıldı. Kapadokya Kültür ve sanat Merkezinde Özel Altınyıldız koleji tarafından hazırlanan program ve sinevizyon gösterisi ve dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudular.

Şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Törene Vali İlhami Aktaş AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ,Belediye Başkanı Hasan Ünver, Cumhuriyet Baş savcısı Altuğ Kürşat Şahin, Alay Komutanı kıdemli alay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Niğde’de Atatürk özlemle anıldı

NİĞDE’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 79. yılı düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saatlerin 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’ndan sonra program Niğde Kültür Merkezinde devam etti. Kültür Merkezinde Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo büyük alkış aldı. Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından anma programı sona erdi. Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

95’lik nineden ‘Atatürk’ şiiri

BOLU\'da oturan 95 yaşındaki Hatice Karabeşoğlu\'nun \'Atatürk\' şiirini okurken çekilen videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Merkeze bağlı Alpağutbey Mahallesi’nde oturan Hatice Karabeşoğlu, Atatürk sevgisini ezbere okuduğu şiirle gösterdi. Bir yakını tarafından videoya kaydedilen Karabeşoğlu, şair Hasan Ali Yücel’in ‘Atatürk’ şiirini okudu. Yaşlı kadının videodaki sempatik ve samimi halleri ilgiyle izlendi. Video, sosyal medyada da ilgi gördü.

Van\'da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi kışa hazır

VAN\'da kar yağışları öncesi 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi 90 ambulans ve paletli kar araçlarıyla kış hazırlıklarını tamamlayarak göreve hazır hale getirildi.

Kış şartlarının zorlu geçtiği Van\'da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi 79 ambulans, 5 paletli kar aracı, 1 kar tipi cip, 4 UMKE aracı, 1 hava ambulansı ve çalışanlarıyla acil vakalara müdahale etmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. 112 Komuta Kontrol Merkezi’ndeki 70 sağlık personeli de her türlü müdahaleye hazır.

112 Acil Afetler ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, Van Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Afetler ve Sağlık Hizmetleri\'nin araç ve personeliyle kışa hazır olduğunu belirterek, \"Bölgemizde kış çok çetin ve yoğun geçmektedir. Şu anda bütün kış hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün araçlarımızı bakım ve onarımdan geçirdik. Kış ekibimizi de kurduk\" dedi.

ASILSIZ İHBARLARA YASAL İŞLEM YAPILIYOR

112 olarak asılsız ihbarların kendilerini çok meşgul ettiğini belirten Gökyer, \"Bir günde yaklaşık 10 bin ile 12 bin arasında çağrı gelmektedir. Bu çağrıların içerisinde sadece 350 civarında gerçekleşen vaka var. Geri kalan hepsi asılsız ihbarbardır. Artık bazı vakalara savcılık tarafından 250 TL para cezası kesiliyor. Eğer aynı kişi ikinci kez asılsız ihbarda bulunursa savcılık bu kez 500 TL para cezası kesiyor. Kış döneminde asılsız ihbarlar artmaktadır. Karla kaplı yolların açılması için asılsız ihbarlar yapılmaktadır. Bununla ilgili vatandaşlardan ricamız bilinçli olsunlar.Unutmasınlar ki; bizi meşgul ettiğiniz her saniye, her dakika bir insanın hayatına mal olacaktır.Onun için vatandaşlarımız bizlere bu konuda yardımcı olsunlar. Kışın yolları kapanan bazı vatandaşlar \'Acil Hastamız var\' diye arıyor. Yolu açıpı, gittiğimizde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkabiliyor. Kimisi de \'Dizi kaçta başlıyor\', \'Boğazıma sinek kaçtı, sinek ilacı sıksam olur mu?\' gibi ifadeler kullanarak ekiplerimizin işini zorlaştırıyor\" diye konuştu.

Gökyer, Ekim ayında kent merkezinde 10 dakikalık sürede hastaya ulaşım oranının yüzde 99, kırsalda ise 30 dikakada hastaya ulaşım oranının yüzde 91 olduğunu kaydetti.

ÇALIŞMALARIMIZI AKSATIYORLAR

112 Komuta Kontrol Merkezi Birim sorumlusu Çiğdem Aslan ise gelen asılsız ihbarların kendilerini çok meşgul ettiğini belirterek, \"Asılsız ihbarlar konusunda savcılıkla artık iletişim halinde olup, tespit ettiğimiz numalara 250 TL para cezası kesilmektedir\" dedi.

Çanakkale\'de deniz ulaşımına sis engeli (2)

SİS ETKİSİNİ YİTİRDİ

Çanakkale\'de gece başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olan yoğun sisin etkisini yitirmesiyle birlikte Boğaz\'da deniz ulaşımı da normale döndü. Yoğun sisin öğle saatlerinden itibaren tamamen etkisini yitirmesiyle hem Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı, hem de Boğaz hattındaki feribot seferleri normale döndü.

Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

==============================================