DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞİLE\'DE BATAN GEMİDE HAYATINI KAYBEDEN ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ

iSTANBUL Şile\'de \'Bilal Bal\' isimli geminin batması sonucu boğularak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Mahir Erdoğan, memleketi Rize\'nin Derepazarı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Bursa\'nın Gemlik ilçesinden yüklediği 3 bin 80 ton dökme demir tozunu Karadeniz Ereğli\'ye götürürken, Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kargo gemisinde hayatını kaybeden mürettebattan Mahir Erdoğan için Rize\'nin Derepazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçe belediye binasının önünde düzenlenen törene Mahir Erdoğan\'ın annesi Meryem, ablası Melis Erdoğan, Derepazarı İlçe Kaymakamı Selçuk Köksal, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden anne Meryem Erdoğan üzerine Türk bayrağı örtülü tabutun başında kaldırdığı örtüden oğluna son kez bakarak göz yaşı döktü.

\"SON SEFERİ OLDU\"

Batan gemide hayatını kaybeden Erdoğan\'ın arkadaşı Fatih Sultan Vanlı çok üzgün olduklarını belirterek \"Mahir ile birlikte büyüdük. 4 aydır gemideydi. Vatani görevini yapmak için memleketine dönecekti. Son seferine çıkmıştı. Son seferi oldu, dönemedi. Çok üzüntülüyüz\" dedi. Kılınan cenaze namazın ardından Erdoğan ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bu arada ailenin tek erkek çocuğu olan ve ailesine ekonomik anlamda katkı vermek için bir süredir gemide çalışan Erdoğan\'ın batan geminin güvertesinde çalıştığı sırada kendisi arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Cenazeden genel görüntüler

Anne Erdoğan\'dan görüntüler

Cenaze namazı

Cep telefonu görüntüleri

Detaylar

(Haber : Muhammet KAÇAR KAMERA: AYTEKİN KALENDER-RİZE/ DHA

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2)\'CAM FİLM\' SORUNU, OMBUDSMANLIĞA TAŞINIYOR

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, araçlardaki cam filmlerin yasaklanmasıyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu\'na şikayetler gelmeye başladığını belirterek, \"Dünden beri kurumumuza müracaat yapılıyor. Müracaatlar usulüne uygun mu, ona bakılacak. Usulünü uygunsa detaylı incelemeye geçilecek. Biz bunu inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz.\" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun faaliyetlerini anlatmak için Konya\'ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Malkoç, Kamu Denetçiliğine 2017 yılında yapılan 13 bin şikayetin yüzde 75’ini sonuçlandırdıklarını söyledi. İdarenin işleyişini, vatandaşın şikayeti üzerine denetleyen bir kurum olduklarını vurgulayan Malkoç, \"Diğer kurumlardan farkımız TBMM tarafından seçiliyor olmamız. Bakan veya Başbakan bizi görevden alamıyor. Bütün dünyada Ombudsmanlık bu şekilde yapılıyor. Amacımız Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi, idarenin şeffaf olması ve vatandaşın hak arama kültürünü geliştirmek. Biz bunun için çalışıyoruz. Biz vatandaşın avukatıyız.’’ dedi.

\'BİZİM KARARIMIZA UYMAYAN HUKUKUN DIŞINA ÇIKAR\'

İnsanlar bireysel olarak başvuru yaptığını ama verdikleri kararların emsal karar olmanın ötesinde idarenin uygulamasını değiştirdiğini de belirten Malkoç, şunları söyledi:

\"Üniversiteye giriş sınası sırasında meşhur 09.45 olayı vardı. O sınava para yatırdığı halde giremeyen kişi sayısı 100 bindi. Bize müracaat edenlerin sayısı sınırlıydı. Ama verdiğimiz karar giremeyen herkesi ve önümüzdeki dönemlerdekileri de ilgilendiriyordu. ÖSYM’nin o günkü başkanı \'Ben buna uymayacağım\' dedi. Biz de gayet açık ve net söyledik. Biz, halkın avukatıyız. Biz, hukuk kurumuyuz. Biz, kamunun vicdanıyız dedik. Bizim kararımıza uymayan bürokrat veya yönetici hukukun dışına çıkmış olur. Hukukun dışına çıkanlar da o makamlarda kalamaz.’’

\"CAM FİLM ŞİKAYETLERİ BAŞLADI\"

Araçlardaki cam filmlerinin yasaklanmasının ardından onunla da ilgili müracaatlar aldıklarını belirten Malkoç, \"Dünden beri kurumumuza müracaat yapılıyor. Müracaatlar usulüne uygun mu, ona bakılacak. Usulüne uygunsa detaylı incelemeye geçilecek. Biz bunu inceleyeceğiz. İlgili denetçi arkadaşımız gidecek inceleme yapacak. Bunu değerlendireceğiz. Kararı verdiğimizde sadece müracaat edenleri alakadar etmeyecek. Geneli kapsayacak.\" dedi.

\"ALDIĞIMIZ KARARLARA UYMA ORANI YÜZDE 53\"

Bu yıl en fazla şikayetin eğitim alanında geldiğini de ifade eden Malkoç, ikinci sırayı kamunun, üçüncü sırayı ise yerel yönetimlerin aldığını söyledi. Malkoç, yapılan şikayet üzerine aldıkları kararların tavsiye niteliğinde olduğunu ve almış oldukları kararlara, uyulma oranının yüzde 20\'den yüzde 53’e çıktığını kaydetti. Malkoç, \"Avrupa’da bunun ortalaması yüzde 80\'dir. Bu tempoyla devam edersek bir müddet sonra dünya ortalamasını bulmuş olacağız. Eğer bizim kararımızı idare uymadıysa, en azından bu kararla beraber vatandaş mahkemeye gidip tazminat davası açabilir.\" dedi.

\"FETÖ ŞİKAYETLERİ GELİYOR\"

FETÖ ile ilgili konularda da müracaatlar aldıklarını belirten Malkoç, \"Ama bizim bakamadığımız alanlardan bir tanesi yasama faaliyeti. İhraçların önemli bir kısmı, Kanun Hükmünde Kararname ile oluyor. Kanun Hükmünde Kararnamede yasama faaliyetidir. Onlara bakamıyoruz. Ama idari kararla ihraç edilmiş onlar da bize geliyor. Onlar inceleme aşamasında.’’ diye konuştu.

(Görüntü Dökümü

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- Malkç\'dan detay

- Toplantıdan detay

- Malkoç\'un açıklaması

(:Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))

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3)EDİRNE\'DE EDS\'DEN 10 BİN 800 SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

EDİRNE\'de, 20 Ekim\'den itibaren devreye yeniden alınan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile hız sınırı ve kırmızı ışık ihlalinden bugüne kadar 10 bin 800 sürücüye ceza uygulandı.

Edirne Valiliği, geçen yıl Kasım ayında uygulaması durdurulan EDS\'yi 20 Ekim günü hizmete tekrar aldı. Kule radar cihazlarının konulduğu Talatpaşa Bulvarı üzeri sanayi orta kapı önü, Edirne-Kapıkule yolu üzeri Sarıbayır mevkisi ve Edirne Lalapaşa yolu üzerinde otomobil, kamyon ve otobüsler için hız limiti, 50 kilometre/saat olarak açıkladı. Edirne-Kapıkule yolu üzerinde ise hız limiti, otomobiller için 110, otobüsler için 90, kamyonlar için ise 85 kilometre/saat olarak belirlendi. Ayrıca 5 kavşakta da kırmızı ışık ihlali uygulamasının yapılacağı kaydedildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nün verilerine göre, kule radarlara hız limiti ve kırmızı ışık ihlali yapan günde yaklaşık bin aracın sürücüsüne işlem uygulanıyor. Yetkililer, sistemin devreye girmesinden bugüne kadar 10 bin 800 araç sürücüsüne hız sınırı ve kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza uygulandığını ve ceza makbuzlarının adreslerine gönderildiğini belirledi. Uygulanan ceza miktarının tam olarak hesaplanmadığını belirten yetkililer, tutarın yaklaşık 3 milyon lira olduğunu kaydetti. Geçen yıl, sistemin devreye girdiği ilk 10 günde 10 bin 28 kişiye toplam 2 milyon 596 bin 687 liralık trafik cezası kesilmişti.EDS uygulamasını yerinde bulduğunu; fakat hız limitinin artmasını istediğini dile getiren sürücü Ürfet Polat, \"Radar uygulaması, trafik güvenliği açısından güzel; ama bazı yollarda limit artırılmalı. 50 kilometre olan hız sınırı 70 kilometreye çıkmalı. Limitlerin artırılması, sıkışıklığı önler\" dedi. Sürücü Habip Aydın ise duble yollar için hız sınırının artırılması gerektiğini belirterek, \"Özellikle duble yolların hız sınırının yükseltilmesi lazım. Aşağıdaki yolda 70 kilometre hız sınırı var. Onun da 90 kilometreye çıkması lazım; çünkü çift yol, gayet güzel, hız istiyor. Hız artırımı, olması lazım. 50 kilometre hız sınırı olunca, trafik kaldırmıyor. 56 kilometre hızla ceza yedim. 199 lira cezayı erken olarak 149 lira ödedim. Uygulama, güzel de bunun yerine göre hızının artırılması gerekiyor\" diye konuştu.

Kule radarların trafiği sıkıştırdığını savunan ve kaldırılmasını istediğini söyleyen bir diğer sürücü Orhan Keser ise şunları söyledi: \"Radarlar nedeniyle trafik sıkışıyor. Trafiğin sıkışmaması için radarların kalkması lazım. Uygulamanın trafiği rahatlatması gerekirken, açması gerekirken, sıkıştırıyor. Yol boşken, 120 kilometre hız yapsa 110 kilometre hız yapsa ne olur yani? Bu uygulama, yanlış bir şey. Radar cezası, iki gün önce yedim. Hız sınırı uygulaması, kazaların önüne geçmez. Yol müsaitse adam gidecek. Yol açıksa 30\'a, 40\'ı hızı düşürürken, hepsini bir yerde toplayacaksın. Hepsi daha çok girecek birbirine. Bu uygulamayı hiç beğenmiyorum.\"

AMBULANS VE İTFAİYEYE YOL VERENLERE CEZA YOK

EDS merkezinde yapılan incelemede, özellikle sinyalizasyonun bulunduğu noktalarda, ambulansa ya da itfaiye aracına kırmızı ışıkta olmalarına rağmen yol verenlerin sistemden silinip, adreslerine ceza gönderilmediği belirlendi.

Görüntü Dökümü

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EDS ekranlrından genel detay

Polis ekipleri EDS kayıtlarını incelemeleri

Kural hatası yapanlara cezaların kesilmesi

Kule radar cihazlarından geçen araçlar

Genel detay görüntüler

Sürücüler ile röp

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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4)FETÖ\'CÜ ÖĞRETMEN, EŞİ VE 4 ÇOCUĞUYLA YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANDI

EDİRNE\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyesi olmaktan yurtdışı yasağı bulunan meslekten ihraç edilen öğretmen İbrahim Polat, eşi ve 4 çocuğuyla Yunanistan\'a kaçarken \'hudut kartalları\' askerleri tarafından yakalandı. Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı sınırda görev yapan \'hudut kartalları\' askerleri Yunanistan\'a sınır Hüyüklütatar Köyü\'nde sınırı kaçak geçmek isteyen, 2 kişi ile 4 çocuğu yakaladı. Yakalananların güvenlik soruşturmalarında Şanlıurfa\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen İbrahim Polat, eşi ve 4 çocuğu olduğu tespit edildi. İbrahim Polat\'ın Şanlıurfa 5\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yargılandığı, telefonunda örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı ve kapatılan Bank Asya\'da hesabı olmasından dolayı hakkında, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan adli kontrol cezası ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldığı belirlendi.

Eşi ve çocukları serbest bırakılan İbrahim Polat, Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. Buradaki soruşturmasının ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye çıkarılan Polat, ifadesinin ardından soruşturmasının yürütüleceği Şanlıurfa\'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Jandarma aracının gelişi

Zanlının adliyeye getirilmesi

Zanlının adliyeden çıkışı

Zanlının araca binmesi

Jandarma aracının gidişi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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5)LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK İÇİN SAÇLARINI KAZITTILAR

İZMİT\'te Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri Dünya Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili çocuklara destek olmak için saçlarını kazıttı.

İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’nun 8-G sınıfı öğrencileri 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Lösemili çocuklara destek vermek amacıyla saçlarını kazıttı. Çeşitli pankartlar hazırlayan ve okuldaki diğer öğrencilere de Lösemi hastalığını anlatan öğrenciler, öğretmenlerinden de destek gördü. Öğrenciler ile birlikte bazı öğretmenler de saçlarını kazıtırken, veliler de çocuklarının gösterdiği duyarlılığa destek verdi.

Yapılan etkinliğin oluşmasında öncülük ederek saçını ilk kesen öğrenci Furkan Kağan Otman ,\"İlk önce ben saçlarımı kestirdim ve arkadaşlarım da beğendi. Kendi aramızda konuştuktan sonra lösemiyle ilgili farkındalık yaratmak için diger arkadaşlarımda saçlarını kestirdi. Ailelerimiz de bizlere yardımcı oldu ve arkamızda durdular. Öğretmenlerimiz de destek verdiler ve teşekkür ettiler bize.\" dedi.

8-G sınıfı öğrencilerinden Taha Öztürk düzenledikleri bu etkinlikle çevrelerinde farkındalık oluşturabildikleri için mutlu olduğunu söyledi. Okuldaki diğer öğrenciler tarafından önce dalga geçildiğini daha sonra ise tebrik aldıklarını belirten Öztürk, konuşmasına şöyle sürdürdü:

\"Biz sınıfça bu hafta Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu bildiğimiz için ilk önce Furkan arkadaşımız saçlarını kazıttı. Biz de bu fikri benimsedik öğretmenlerimizin desteğini aldıktan sonra böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu etkinliği yaptık ve farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Teneffüse çıktığımız zaman diğer sınıftaki arkadaşlarımız bize bunun nedenini soruyor ama sormadan önce bize gülüyorlar. Dalga konusu oluyoruz ama yapma amacımızı anladıktan sonra bizi tebrik ediyorlar ondan sonra özür diliyorlar güldükleri için.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Berberde saçlarını kazıtan öğrenciler

-Sınıfta saçları kazınmış öğrenciler

-Öğrencilerle rop

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)-

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6)DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLÜLERİ FİDAN DİKTİ

AFYONKARAHİSAR Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kentte denetimli serbestlikten faydalanan yaklaşık 500 hükümlüyle Bayraktepe Mezarlığı\'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ağaçlandırma çalışması kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy ile belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü personelleri katıldı. Hükümlüler kamyonlarla getirilen fidanları mezarlık içerisinde ve dışında toprakla buluşturdu.

Fidan dikimi öncesinde gerçekleştirilen etkinlik ile Denetimli Serbestlik Kanunu ve uygulamaları hakkında bilgiler veren Başsavcı Özer, kanunun kapsamında yürütülen çalışmaların suç ve suçlu oranları sayısını düşürdüğünü ifade etti.

Özer, \"Denetimli serbestlik biriminin Türkiye Cumhuriyeti devletindeki uygulamaya girmesinin ana gerekçesi o. Suç işleyen kişilere hukuk devletine göre cezalar verebiliyorsunuz. Ama ceza verirken bile hukukçuların temel mantığı şu; kişiyi suç işleme iradesinden vazgeçirmek ve işlemiş olduğu suçtan nedamet duyarak, pişmanlık duyarak bir daha işlememesine zemin oluşturmak. Bunun infazını da gerçekleştirirken ferdi olduğu topluma, vatandaşı olduğu ülkesine nasıl katkı sağlayacağına zemin oluşturmak. Bunda da kamusal verilerek olarak çok net şekilde olumlu sonuçların yansıdığını görebiliyoruz\" dedi.

Kanundaki uygulamalarla suça karışan kişilerin üretkenliğinin açığa çıkarıldığına işaret eden Başsavcı Özel, \"Çünkü kişileri gereksiz yere dört duvar arasından mahkum ettiğiniz zaman bu kişinin üretme kabiliyetini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Açık cezaevleri ve denetimli serbestlik birimleri o kişilerin toplum nezdinde üretme kabiliyetlerini ortaya çıkartma ve bunları uygulama fırsatı veriyor. Bunun da şu anda rakamsal verilerek olarak olumlu sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Umarız kimsenin o sürece girmemesi ama girmişse de topluma faydalı bir fert olarak çıkmasına zemin oluşturmak\" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Başkan Çoban, Başsavcı Özer ve beraberindeki protokol üyeleri hükümlülerle birlikte fidan dikti.

Diğer yandan il genelinde yaklaşık 2 bin 600 hükümlünün denetimli serbestliğe tabi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Mezarlık giriş detayı

- Başsavcı Mehmet Özer\'in konuşması

- Protokolün ağa dikiminden detaylar

- Ağaç dikiminden detaylar

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HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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