DHA YURT BÜLTENİ-7 

250 BİN LİRALIK OTOMOBİLİ BÖYLE ÇALDILAR

BURSA\'nın Yıldırım ilçesinde, park halindeki 250 bin liralık lüks otomobili düz kontak yaparak çalıştırıp çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, hırsız ile ona gözcülük yapan şüpheliyi arıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. A.K.\'ye ait, park halindeki 16 LBE 44 plakalı 250 bin liralık otomobilin yanına gelen şüphelilerden biri, çevreyi gözetlemeye başladı. Diğer şüpheli ise bu sırada son model otomobilin sürücü kapısını açarak araca bindi. Otomobili, düz kontak yaparak çalıştıran şüpheliler, araçla kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilinin çalındığını sabah fark eden A.K., durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracı çalan hırsız ve kendisine gözcülük yapan arkadaşını arıyor.

200 KİLOYU AŞINCA KAPIDAN SIĞMADI, PENCEREDEN ÇIKARILDI

EDİRNE\'de oturan 49 yaşındaki Mesut Duva, Kıbrıs\'ta geçirdiği trafik kazasının ardından yakalandığı \'fil hastalığı\' nedeniyle aşırı kilo alıp, bacaklarında büyüme oluştu. Hastaneye götürülmesi için gelen 112 ekipleri 200 kiloyu aştığı belirtilen Duva\'yı kapıdan çıkaramayınca AFAD ekiplerinin yardımıyla evinin sökülen penceresinden çıkarılarak obez ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Edirne\'nin Kaleiçi semtinde oturan Mesut Duva, 9 ay önce Kıbrıs\'ta trafik kazası geçirdi. İddiaya göre tedavisi sırasında kullandığı kortizon ilaçları nedeniyle \'fil hastalığı\'na yakalanan Duva, kısa sürede aşırı kilo alırken, bacaklarında ve ayağında büyüme ile şişkinlikler oluştu. Bu nedenle eşi ve kardeşleri tarafından terk edildiği belirtilen ve kuzeni tarafından bakılan Mesut Duva, dün 112 sağlık ekiplerince tedavisi için hastaneye götürülmek istendi. Ancak eve gelen sağlık ekipleri aşırı kiloları ve bacaklarındaki büyüme nedeniyle Mesut Duva\'yı kapıdan sedye ile çıkaramadı. Apartmanın bodrum katında oturan Duva\'nın yola bakan penceresi ve demir parmaklıkları AFAD ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Evin içerisinde AFAD ve sağlık ekiplerince altına branda serilen Duva, özel asansörlü sedye ile saatler süren çalışmaların ardından pencereden çıkarıldı. Ekiplerce obez ambulansına taşınan ve 200 kiloyu aştığı belirtilen Mesut Duva, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

FİL HASTALIĞI NEDİR?

Lenf sıvısının vücuttaki miktarının artması veya sistemik dolaşıma verilemeyip deri altına, doku aralıklarına yayılmasıyla bacaklar, kollar, kasıklar, avret mahalli, hatta yüzde aşırı şişmelere sebep olan bir hastalık.

YANGINDA EŞİNİ KAYBEDEN ACILI EŞ: EŞİM \'İMDAT\' DİYE BAĞIRDI AMA NE YAPTIYSAM ALAMADIM

TRABZON\'un Tonya İlçesi\'nde, 3 gün önce çıkan ve tek katlı evi kül olan yangında eşi 24 yaşındaki Canan Kurt’u kaybeden, kızı 4 yaşındaki Hazal Su ve 2 yaşındaki Ecrin Ada ile birlikte yaralı kurtulan Uğur Kurt tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Eşini kurtarmak için girdiği evde tavanın çöktüğünü anlatan Uğur Kurt, “Eşim ‘İmdat’ diye bağırdı ama ne yaptıysam alamadımö diyerek acısını dile getirdi.

Olay, Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında Tonya\'ya bağlı Yenimahalle Velialtı Sokağı\'nda meydana geldi. Uğur Kurt\'un tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Evde yükselen alevleri fark eden Uğur Kurt, çocuklarını pencereden çıkararak kurtardı. Eşini kurtarmak için yeniden eve girmek isteyen Uğur Kurt alevler her tarafı sarınca başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangında ev küle dönerken, Canan Kurt yaşamını yitirdi. Olayda vücudunda yanıklar oluşan Uğur Kurt ile çocukları Hazal Su ile Ecrin Ada yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde tedavileri tamamlanan baba ve kızı Ecrin Ada taburcu edildi, Hazal Su’nun tedavisi ise sürüyor.

\"EŞİM ‘İMDAT’ DİYE BAĞIRIYORDU\"

Annesinin evine yerleşen Uğur Kurt, o gece yaşananları anlattı. Misafirlikten döndükten sonra yattıklarını sırada evde bir ateş gördüğünü anlatan Kurt, \"Hemen eşime seslenerek, ‘Biz daha yeni geldik bu tarafa, bu ateş nedir?’ diye sordum. Odanın kapısını bir açtım. Her taraf alev.Tavan zaten plastik, yere akmaya başladı. Kapıyı açtığım zaman her taraf ateşti. Kapı kilitliydi. İlk önce gittim, kapıyı açtım. Çocuğumun birini çıkardım. İkinci kez ev yanarken içeriye daldım. Eşimi düşündüm. Ama giremedim, tavan üstüme çöktü. Geri çıkmak zorunda kaldım. Camda olduklarını biliyordum. Eşim camdan ‘İmdat’ diye bağırıyordu. Ama Camdan ne yaptım, ne ettiysem dışarı alamadım. Camı kırdı, parmaklığı bir türlü kıramadım. Ayaklarım zaten parçalandı. Üstüme ziftler döküldü. Ateşin içine girdim, çocuğu en sonunda kurtardım. Ama eşimi kurtaramadım.ö diyerek çok üzgün olduğunu söyledi.

Yangında gelinini kaybeden Nebahat Kurt da “Gelinim gençliğine doyamadan gittiö diyerek gözyaşlarını tutamadı.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Tonya Kaymakam Vekili Mesut Yakuta ile Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Kurt ailesini ziyaret etti. Kaymakam Vekili Yakuta, yaşanan acı olay karşısında devletin yaraları sarmak için elinden geleni yapacağını belirterek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel de “Giden mal yerine gelir, ama can gelmez. Devletimiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz mağdurların yanında olacaktır.ö dedi.

ŞÜPHELİ PAKETTEN TELEFON ÇIKTI

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde yol kenarına bırakılan şüpheli paketten telefon çıktı.

Antalya- Alanya D400 karayolu Gebiz yol kavşağında dün akşam saatlerinde park halindeki bir otomobilin birkaç metre uzağında şüpheli paket görenler güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekibi tarafından gönderilen özel robotla şüpheli pakette inceleme yapıldı. Paketin içinden telefon çıktı.

KAHRAMANMARAŞ\'IN 101 ÇEŞİT YEMEĞİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI



Kahramanmaraş yemek kültüründeki zenginliğini 101 çeşit yemekle İstanbul’a taşıyarak Lezzet Şölenini başlattı. Kahramanmaraş Lezzet Şöleni’ndeki yemek festivali 18 Kasım tarihine kadar açık olacak.

Kahramanmaraş mutfağının yemeklerinden bazıları ise şöyle mumbar dolması, ekşili çorba, tirşik çorbası, tarhana çorbası, samsası, bastık, yoğurtlu kebabı, kuru biber ve patlıcan dolması, havuç dolması, çullaması, eli böğründe ve ravanda şerbeti ve daha onlarca lezzeti tam 101 çeşit hem göze hem de damaklara hitap etti. Kahramanmaraş Belediyesi, gastronomi dalında Türkiye’de ilk üçte olan Kahramanmaraş’ın mutfağını, İstanbul’daki tüm vatandaşlara bu tadları tatmaya davet etti.

Kahramanmaraş’ın ünlü aşçılarının tariflerini verdiği aynı zamanda Kahramanmaraş’ın yöresel kıyafetli bayanlarının el işlemeli göz nuru ürünlerinin ve bakır ev aletlerinin de sergilendiği Kahramanmaraş Lezzet Şöleni açılış gününde vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü aşçıları ise maraş tava, eli böğründe, mumbar tariflerini verirken yemeğe sevgilerini de kattıklarını söyledi. Kahramanmaraş denildiğinde ilk akla gelen dondurmasının da şovunuda ustaları satırla keserek dondurmanın kalitesini adeta test etti. Dondurma şovunu yapan dondurma ustası Sami Kervancıoğlu ise Kahramanmaraş dondurmasının doktorlar tarafından ilaç niyetine artık reçetelere yazıldığını da iddia etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Kültür Daire Başkanı Cevdet Kabakçı \"Kahramanmaraş mutfağını merak eden vatandaşlarımızı Lezzet şölenimize bekliyoruz\" diye konuştu.

Kahramanmaraş Lezzet Şöleni’nde renkli simalardan Prof Dr. Üstün Dökmen de \"Bir zamanların kahraman insanlarının torunlarının hazırladığı yemekleri tadmak çok güzel. Yemekler arasında içli köftesinden dondurmasına varana kadar hepsi birbirinden lezzetli. Maraş mutfağını herkesin görmesi gerekö diye konuştu. Lezzet şölenine katılan misafirlerden Banu Sevinç ise hangi yemeği yiyeceğimizi şaşırdık. Baharatlı, sumaklı yemekler çok ilgimi çekti\" diye konuştu.

Başka bir katılımcı ise yaptığı konuşmada UNESCO’nun gastronomi şehri ilan ettiği Gaziantep ve Hatay şehrinden sonra üçüncü şehrin ise mutlaka Kahramanmaraş olması gerektiğini aynı zamanda kurutulmuş tarhananın, kuru patlıcan dolmalarının her birinin farklı farklı nakış gibi işlediği çok zengin değerli mutfak damakları adeta şenlendiriyor. Kahramanmaraş mutfağı mutlaka dünyaya duyurulmalı diyerek övgüler yağdırdı.Hem Yunanistan hem de Türkiye’de gurmelik yapan Yunanistan vatandaşı Maria Ekmekçioğlu ise 101 çeşit yemek var. Kahramanmaraş yemekleri’ni tadarken adeta kendimizden geçtik\" dedi.

