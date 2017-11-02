DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN\'A DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Samsunlu Jandarma Sözleşmeli Er 28 yaşındaki Erkan Karaca şehit düştü. Şehidin acı haberi Samsun\'da ki baba ocağına ulaştı. Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişimi sonrası çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Sözleşmeli Er Erkan Karaca\'nın acı haberi memleketi Samsun\'a ulaştı. Bekar olan şehidin acı haberi Samsun\'un Canik İlçesi\'nde yaşayan babası Ayhan Karaca\'ya ilçe protokolü tarafından verildi. Oğlunun acı haberini alan baba gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, bekar olan ve 5 yılldır görev yaptığı, anne ve babasının 11 yıl önce boşandığı, 1 kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

---------------------------

-Askerlerin eve gelişi

-Detaylar

-Eve Türk bayrağı asılması

-Şehitin fotoğrafları

(Süre:01.45) - (Boyut: 58 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

=====================================================

2)ISPARTA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ Şemdinli\'de şehit olan 6 asker ve 2 korucudan sözleşmeli piyade er 26 yaşındaki Sercan Kara\'nın acı haberi, Isparta\'nın Gelendost İlçesi\'ndeki ailesine verildi.

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirmeye çalıştığı saldırıda 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehitlerden sözleşmeli piyade er Sercan Kara\'nın Gelendost\'a bağlı Yenice Köyü\'nde oturan ailesine haber verildi. Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam vekili Aytekin Yılmaz ve beraberindeki heyet şehidin baba evine gelerek, baba Menderes ile anne Dilek Kara\'ya acı haberi verdi.

Şehidin baba evi önüne taziye alanı kurulurken, yakınları, arkadaşları, köylülerle çevre ilçelerden gelenler eve akın etti. Sağlık ekipleri de evin önünde beklemeye başladı. Şehit Sercan Kara\'nın ailenin 3 erkek çocuğundan ortancası olduğu belirtildi. Bekar olan şehidin 15 gün önce izin için ailesinin yanına geldiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Şehit evinden görüntü

- Yetkililerin eve gelişi

- Evden detaylar

- Şehidin fotoğrafları

74.2 MB /// 01.13\"

Haber- Kamera Nurettin ARKAN- Taner ERDEM- Hasan UĞUR/GELENDOST (Isparta), (DHA)

=================================================

3)BURSA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye\'ye sızmak isteyen PKK\'lı teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Er Emre Karaaslan\'ın acı haberi, Bursa\'nın Kestel ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, yoğun sis ve kötü hava şartlarından faydalanarak Türkiye\'ye sızmaya çalışan bir grup PKK\'lı teröristle, güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ve 2 korucu şehit oldu. Şehit olan askerlerden, Sözleşmeli Er Emre Karaaslan\'ın 9 ay önce göreve başladığı ve 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı hudut karakolunda görev yaptığı öğrenildi. Yeni evli Emre Karaaslan\'ın şehit olduğu haberi, Bursa\'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi\'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile, sinir krizi geçirirken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)-

=====================================================

4)HATAY\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük\'ün Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük\'ün şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi\'nde oturan babası Cuma Küçük\'e verildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.

Vasi KÖSE- Ramazan ÇELİK/KIRIKHAN (Hatay) -

====================================================

4)MERAL AKŞENER, AHLAT\'TA EV ALAMAYINCA KİRALAMIŞ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis\'in Ahlat ilçesinden ev satın almak istediğini; fakat imkanları yetmediği için kiraladığını söyledi. Akşener, \"Ahlat\'ta imkanımız yetmediği için satın alamadık; ama 650 liraya bir ev kiraladık. Bölgenin müthiş bir potansiyeli var. Artık Ahlatlı oldum, kendimi Ahlatlı hissediyorum\" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ahlat ilçesine gitmek üzere Muş\'a geldi. Muş Havalimanı\'nda kalabalık bir grubun karşıladığı Akşener, geziyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hakkari\'de 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu haberini uçakta öğrendiğini söyleyen Akşener, \"Uçaktayken, haber aldım; 8 şehidimiz varmış. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ateş düşmüş ocaklara Allah, yardım etsin. Anne, babalarına sabır nasip etsin. Gençlerimizin ve evlatlarımızın mekanı cennet, peygamber efendimize komşu olsun\" dedi. Ahlatlılara bir sözü olduğunu dile getiren Akşener, sözünü yerine getirmek için Bitlis\'e gideceğini belirterek, şunları söyledi:

\"2010\'da buraya gelmiştim. Referandum çalışması kapsamında, Muş ve Bitlis\'e daha evvel defalarca geldim. Ahlat ve Adilcevaz\'ı da ziyaret etmiştim. Referandumda, buraya geldiğimde, sonuçlara göre yol alınacağına dair arkadaşlarla konuşmamız oldu. Bir parti kurma yoluna gidilecekse Ahlat\'ta bir ev satın alacağımı, Ahlatlı olacağımı, mutlaka iki bayramın birini ailemle birlikte yol arkadaşlarımla birlikte Ahlat\'ta geçireceğimi söyledim. Ahlat, tarihimizin, Anadolu\'ya girişimizin önemli bir simgesi. Bizi biz yapan değerlerin şekillendiği bir yer ve Selçuklu mezarlarını gezdiğiniz zaman Ahlat\'ı gerçek anlamda kokladığınız zaman kendinize dönüyorsunuz.\"

Ahlat\'ta ev satın almak istediğini; ancak imkanlarının yetmemesi nedeniyle kiraladığını anlatan Akşener, \"Ahlat\'ta imkanımız yetmediği için satın alamadık; ama 650 liraya bir ev kiraladık. Bu geceyi orada geçireceğim. Basın mensuplarıyla da orada bir araya geleceğim. Bu bölgenin müthiş bir potansiyeli var. Ahlat üzerinden Muş\'a, Bitlis\'e, Van\'a, Bingöl\'e diğer şehirlerimize dikkat çekmek ve buranın özellikle de \'bacasız sanayi\' dediğimiz turizm sektörünün çok büyük potansiyeli var. \'Bu potansiyeli, burada gerçekleştirebilir miyiz?\' bir diğer yönü de budur; ama en önemlisi de sözdür. Ben, artık Ahlatlı oldum; kendimi Ahlatlı hissediyorum\" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, açıklamalarının ardından kara yolunu kullanarak Bitlis\'in Ahlat ilçesine gitti.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Akşener\'in uçaktan inmesi

-Akşener\'in kendisini karşılamaya gelenlerle tokalaşmas

-Akşener açıklaması

(Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

====================================================

5)DERİK\'TEKİ 56 MUHTAR, İSTANBUL, ÇANAKKALE VE EDİRNE GEZİSİNE ÇIKTI

MARDİN\'in Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, ilçe merkezi ve kırsal mahallede görev yapan 56 muhtarı, İstanbul, Çanakkale ve Edirne\'ye geziye gönderdi. Muhtarlar, bugün sabah saatlerinde Mardin Havalimanı\'ndan kalkan uçakla İstanbul\'a hareket etti.

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas tarafından organize edilen gezi kapsamında, 56 muhtara Derik Belediyesi Başkan Yardımcısı Hikmet Subatan, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Ahmet Eren Er de eşlik etti. İlçe merkez ve kırsal mahalle muhtarlardan oluşan 56 kişi sabah saatlerinde ilçe merkezinde tahsis edilen bir otobüs ve bir minibüsle uçakla İstanbul\'a gitmek üzere Mardin Havalimanı\'na hareket etti.

Yolculuk öncesi konuşan Üçtepe Mahalle Muhtarı Lokman Tekin, Kaymakam Hakan Kafkas\'ın başlattığı \"Tek Yürek\" projesi kapsamında İstanbul, Çanakkale ve Edirne\'ye geziye gittiklerini belirterek, \"Proje kapsamında biz muhtarları yalnız bırakmayan, bizi biraraya getirerek kaynaştırmayı sağlayan başta İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Hakan Kafkas beye teşekkür ediyoruz. Biz gezi sayesinde İstanbul, Çanakkale ve Edirne\'deki kardeşlerimizle bütünleşeceğiz. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Muhtarları taşıyan otobüs ve minibüs ilçe merkezinden haket etmesi

-Üçtepe Mahalle Muhtarı Lokman Tekin\'in konuşması

-Otobüs ve Minibüsün hareket etmesi.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

=======================================================

6)ÇIPLAK FOTOĞRAFLI ŞANTAJCI KARI-KOCA YİNE YAKALANDI

ADANA\'da barda tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle evlerine götürüp, çıplak fotoğraflarını çektikten sonra şantaj yaptığı öne sürülen karı-koca ile 2 kardeş yakalandı. Şüphelilerin aynı suçtan daha öncede yakalanıp, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

İddiaya göre, 14 Ağustos\'ta Gaziantep\'te oturan 48 yaşındaki Ekrem Y. barda konsomatris olarak çalışan 39 yaşındaki Hatice G. ile içki içip eğlendikten sonra ile cinsel ilişkiye girmek için evine gitti. Bir süre sonra eve gelen Hatice G.\'nin eşi Metin G. (47), Ekrem Y,\'yi bıçak çekip dövdükten sonra çıklak fotoğraflarını çekip bankadaki 30 bin lirasını kayınbiraderi Nevzat A.\'ya (38) havale etti.

Bu olayın ardından Hatice G. aynı yöntemle evine 57 yaşındaki Mustafa İ.\'yi götürdü. Burada da eve gelen kardeşler Yılmaz A. (37) ve Nevzat A., Mustafa İ.\'nin de çıplak fotoğraflarını çekip 60 bin liralık sene imzalatıp, 9 bin 500 lirasını aldı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Hatice G. ve Metin G. ile kardeşleri denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

Benzer suçlama sonucu Hatice G., eşi Metin G. ile kardeşleri Nevzat A. ile Yılmaz A. dün tekrar gözaltına alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

SÜRE:01\'01\" BOYUT:62,3 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)

==============================================

7)DEAŞ DAVASINDA BABAYA BERAAT, 3 OĞLUNA HAPİS CEZASI



SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Iraklı baba beraat ederken, 3 oğlu ise 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ay önce İlkadım İlçesi\'nde gerçekleştirdiği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu Ferhan Kareem Ghabin ile oğulları Usame Kareem Ghabin, Hamzah Kareem Ghabin ve Ahmed Kareem Ghabin\'i yakalayıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan haklarında dava açılan ve daha önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 sanık, bugünkü karar duruşmasına gelmedi. Sanık avukatlarının son savunmalarını alan mahkeme heyeti, baba Ferhan Kareem Ghabin\'in beraatine karar verirken, 3 oğlunu ise \'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun - Hakan ÇELİKBAŞ

==================================================

8)GÜMRÜKLERDE 10 AYDA 24 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

GÜMRÜKLER Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Hasan Oktay Duygun, son 10 ayda gümrüklerde yapılan operasyonda 24 ton uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ifade ederek, \"Uyuşturucuda bu sene çok ciddi bir yakalama artışımız oldu. Bunlardan 16.8 tonu ara kimyasal dediğimiz maddeler olmak üzere 24 ton civarında bir yakalama oranına ulaştık\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sınır kapılarında yenilediği teknolojisi sayesinde uyuşturucu ve yasa dışı ürünlerle mücadele konusunda büyük başarılara imza attı. Yılın ilk 10 ayında 24 tonun üzerinde uyuşturucu yakalaması gerçekleştiren Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi\'nin Başkanı Hasan Oktay Duygun, her türlü otomasyon sisteminde en ileri teknolojiyi takip ettiklerini ve kaçakçılıkla mücadeleye başarı olarak yansıdığını söyledi. Teknik cihazlara ve personele yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Duygun, \"Kaçakçılıkla mücadelemizde çok önemli çalışmalarımız var. Bu tabii belli bir sürede planlı bir çalışmasının sonucu. Teknik cihaz ve personele yatırımlar olsun, Bakanlığımızdaki değişimler görünüyor. Komuta kontrol merkezinden tutun her türlü otomasyon sisteminde en ileri teknolojileri takip ediyoruz. Bunun başarıları da yakalamalarımıza yansıyor\" dedi.

10 AYDA 24 TON UYUŞTURUCU

Özellikle sigara ve uyuşturucu kaçakçılığında, akaryakıtta ve diğer ticari eşya türlerinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Duygun, \"Sigara kaçakçılı konusunda Türkiye\'de kaçak sigara kullanım oranı yüzde 20\'lerin üzerindeyken, yapılan başarılı mücadele sonucunda yüzde 10 rakamlarının altına inmesini mümkün hale geldi. Aynı şekilde uyuşturucuda da bu sene çok ciddi bir yakalama artışımız oldu. Bu çalışmalarımız bütün gücüyle devam ediyor. Bu sene ara kimyasallarla birlikte 20 tonun üzerinde bir yakalama rakamına ulaştık. 24 ton civarında bir yakalama oranına ulaştık. Bunun 16.8 tonu ara kimyasal dediğimiz maddeler. Geçen seneye göre ciddi bir artış var. Bu artışlar, başarılı çalışmalarda önemli ama uluslararası trendlerde, uyuşturucu üretimindeki artış, sevkiyatındaki artış. Bizim arkada çalışan çok geniş bir ekibimiz var. Çok tecrübeli bir ekibimiz var, onlarda bunların hepsini takip ediyorlar. Dünya raporlarında belli konularda artış olduğu zaman bizim bu çalışmalarımıza da yansıyor. Bu çerçevede değerlendiriyoruz\" şeklinde konuştuk.

GÜMRÜK YAKALAMA VERİLERİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ocak-Eylül ayları arasındaki uyuşturucu yakalama verilerine göre, sınır kapılarında 2 ton 778 kilo eroin, 1 ton 969 kilo esrar, 736 kilo kokain ve 16 ton 402 ara kimyasal ile 5 milyon 444 bin 396 adet captagon, 4 milyon 593 bin 578 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuların piyasa değerinin 701 milyon 861 bin 88 lira olduğu açıklandı. Ayrıca 9 ayda 19 milyon 514 bin 923 lira değerinde 4 milyon 896 bin 846 kilo akaryakıt yakalaması yapıldı. Yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isteyen 844 kişi de gümrük personelinin dikkatli çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

EN SON KAPIKULE\'DE 408 KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Edirne\'deki Kapıkule Sınır Kapısı\'nda geçen hafta şüphe üzerine arama yapılan bir TIR\'da piyasa değeri 816 bin lira olan uyuşturucu yapımında kullanıldığı belirtilen 408 kilo asetik anhidrit ele geçirilmişti. X-Ray taraması sonucu yasal yükün arasına gizlendiği belirlenen bidonlarda bulunan kimyasal maddeyle 200 kilo eroin üretilebildiği açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Daire başkanı ve beraberindeki heyet

-Daire Başkanı Duygun\'un açıklaması

-Kapıkule\'de yakalanan kimyasal madde

-TIR ve maddelerin görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

==============================================

9)SİVAS\'TA ULUSLARARASI HAZRETİ ÖMER SEMPOZYUMU

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan \'Uluslararası Hazreti Ömer Sempozyumu\' başladı.

4 Büyük İslam halifesinden biri olan Hazreti Ömer\'in her yönüyle ele alınacağı sempozyum için CÜ Kültür Merkezi\'nde açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından CÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Durmuş Arslan\'ın Kur\'an-ı Kerim tilavetinin okudu. CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Hazreti Ömer\'in iki gün boyunca anılacağını ifade ederek, \"Daha önce de güzel uluslararası sempozyumlar yapmıştık. Bugün buna bir yenisini katıyoruz. Hazreti Ömer\'le ilgili ben bir şey söylemeyeceğim çünkü iki gün boyunca konunun uzmanları bize bu konuda bilgi verecekler. Sadece bir şey söylemek gerekiyor. Beni çok etkileyen Hazreti Ömer aile fertlerini toplayarak onlara şöyle der, \'Şu ve şunu yasakladım. İnsanlar sizi yırtıcı kuşun eti gözetlediği gibi gözetlerler. Allah\'a yemin ederim ki herhangi biriniz bu yasaklara uymazsa onu daha fazlasıyla cezalandırırım\' der. Kendi ailesine bile bu şekilde uyarılarda bulunan Hazreti Ömer iki gün boyunca anılacak\" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise Hazreti Ömer\'in İslam\'ın sembol isimlerinden biri olduğunu ifade etti. Aydın, \"Günümüz dünyasında maalesef İslam\'ın yeteri kadar anlaşılamadığı, yeteri kadar anlatılamadığı, yeteri kadar maalesef bu değerlerimizi tanımadığımız kanaatindeyim. Öyle ki Hazreti Ömer sadece yöneticiliği ile değil aile ortamında, günlük yaşamında adalet adına o kadar hassas örnek davranışlar sergilemişlerdir ki bugün duyduğumuzda hepimizin tüyleri ürpermektedir. Böyle bir İslam\'ın temsilcisi olmamıza rağmen bugün İslam\'ın maalesef hak etmediği şekilde anılması veya onun çabası içerisinde bulunulması İslam\'a karşı büyük bir haksızlıktır. İslam\'ın terörle eşleştirilmesi, İslam\'ın maalesef İslam\'la alakası olmayan bir takım olaylarla eşleştirilmesi İslam\'a karşı yapılan en büyük haksızlıktır\" ifadelerini kullandı. Aydın\'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Mustafa Fayda açılış konferansı verdi. İki gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edecek kongrede, Hazreti Ömer ile ilgili bir çok konu ayrıntılı olarak ele alınacak.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Sempozyumdan görüntüler

-Rektör Prof.Dr. Alim Yıldız\'ın konuşması

-Belediye Başkanı Aydın\'ın konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(172 mb)



