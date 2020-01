DHA YURT BÜLTENİ-7

BODRUM\'DA KORKUTAN DEPREM

1)KORKUP, ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDILAR

AFAD\'ın 4.6 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.5 olarak açıkladı. Bodrum\' un Bitez mahallesi sahilinden 700 metre açıkta Akvaryum koyu yakınlarında meydana gelen can ve mal kaybına yolaçmayan deprem korku ve panik yarattı

Bodrum\'un Yalı Mahallesi\'nin yanı sıra ilçe merkezindeki Kumbahçe, Eskiçeşme ve Cevat Şakir mahallelleri ile çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşanırken, Bodrumlular ev ve işyerlerini terkedip, açık alanlara ve parklara çıktı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki Atatürk İlkokulu\'na yakın bölgede oturan veliler, okula gelerek öğle tatilini de fırsat bilip, çocuklarını da alarak evlerine döndü.

Depremi otoparkta çalışırken hisseden İsmail Delice, \"Bu kez çok şiddetli sarsıldık. Aralarda küçük sarsıntılar oluyordu ama bu hem şiddetliydi hem de uzun sürdü. Heyecanlandık\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Depremin ardından ev ve işyerlerinden dışarı çıkanlardan görüntü

-Depremi otoparkta çalışırken hisseden İsmail Delice ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

===================================================

2)GTO BAŞKANI HIDIROĞLU: TÜRK İŞADAMLARININ KUZEY IRAK\'TAN 1.5 MİLYAR DOLAR ALACAĞI VAR

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Kuzey Irak\'ta yaşanan olayların Türk işadamlarını tedirgin ettiğini belirterek, işadamlarının bu bölgeden 1.5 milyar dolar alacağı olduğunu söyledi. GTO\'da düzenlenen basın toplantısına yönetim kurulu üyeleriyle katılan Başkan Beyhan Hıdıroğlu, projelerini anlattı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Hıdıroğlu, Kuzey Irak\'ta yaşananlar ve ABD ile çıkan vize krizi nedeniyle iş dünyasının tedirgin olduğunu söyledi. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Beyhan Hıdıroğlu, \"Gaziantep\'in en büyük ticaret pazarı olan Irak\'ta yaşanan gelişmeler iş dünyasında tedirginlik yaratmaktadır. İkinci en büyük ticaret pazarımız olan Amerika Birleşik Devletleri de hacim olarak Irak kadar büyük olmasa da son yıllarda ihracatımızın yüzde 8\'ini karşılamaktadır. Türkiye ve ABD arasında yaşanan diplomatik gerginlik ve Kuzey Irak\'ta yaşananlar dikkatle izlediğimiz süreçler. İş dünyası olarak ulusal güvenliği ve devletimizin bekasını her şeyin üstünde görmekteyiz. Ancak toplumsal huzuru etkileyen en önemli etkenlerden birinin de ekonomik hareketliliğin devamı olduğunu unutmamak gerekir. Her iki pazara ilişkin de hükümetimizin kararı ne olursa olusun saygıyla karşılayıp, alternatif kapılar bulma noktasında yetkililerle beraber çalışmaya hazırız. Hep birlikte, ulusal güvenlik önceliğinde, ekonomik kayıp yaşamadan veya minimum kayıpla bu süreci atlatmanın yollarını bulmamız gereklidir\" dedi.

\'EN BÜYÜK SORUN TAHSİLAT\'

Kuzey Irak\'la olan ticari ilişkilerin devam ettiğini fakat yavaşlama gösterdiğini vurgulayan Hıdıroğlu, en büyük sorunun Türk işadamlarının alacaklarının tahsilatı konusunda yaşanacağını kaydetti. Hıdıroğlu şöyle konuştu:

\"Kuzey Irak\'la ilgili malumunuz üzere Habur Sınır Kapısı kapanmadı. Bizim Habur\'dan geçen araçların Zaho\'dan Bağdat\'a geçen araçların kapısını Bağdat yönetimi kapattı. Dolayısı ile içerideki bir sorun var. Bizim Irak\'la olan ticaretimizde bir sorun yok. Kuzey\'le olan problemimiz de şu: Ticaret devam ediyor fakat biraz yavaşladı. Bizim Irak\'la olan ticaretimiz 2 milyar dolara yakın, bu neredeyse yüzde 30-35\'leri kapsayan bir oran. Tabii ki ciddi bir oran yani Gaziantep\'in ticaretini, sosyal hayatını muhakkak etkileyecek bir olay. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'ndeki toplantıda bu konu da gündeme geldi. Hakkari\'de bir kapımız var, o kapının bir an önce devreye germesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kapı bizim bu tarafta hazır fakat karşı tarafta mütekabiliyet yasası çerçevesinde onların aynı kapıyı yapması gerekiyor. Karşı tarafta kapı olmadığı için bu kapıyı açamıyoruz. Onların hızlandırılması anlamında, bir ay içerisinde devreye alınması anlamında taleplerimizi ilettik. Gümrük Bakanımız da \'Tabii ki durumu biliyorum\' dedi.\"

\'TÜRK İŞADAMLARININ 1.5 MİLYAR DOLAR ALACAĞI VAR\'

\"Bu süreçten sonra durumun eskisi gibi olmayacağı kesin\" ifadelerini kullanan GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

\"Yani ticaret muhtemelen aşağıya yeni açılacak kapıya ve Irak\'la direkt ticarete dönüşecek. Tabii biz Ticaret Odası olarak siyasetle ilgilenmemek istiyoruz. Siyaset başka bir şey çünkü siyasiler dün bir şey söylüyordu, bugün bir şey söylüyorlar, yarın başka bir şey söyleyecektir. Bu ticaretimizi ister istemez etkiler. En çok etkilediği konu da oraya mal satan Türkiye Cumhuriyeti\'ndeki işletmelerin parasının alınıp alınamayacağı konusu. Bakın biz dünyanın her yerine mal satıyoruz. Gazianteplilerin böyle bir cesareti var. Kuzey Irak\'taki ticaret ataşemizle görüştüğümüzde \'1.5 milyar dolar Türkiye\'deki tüccarların buradan alacakları açık hesap para var\' dedi. 1.5 milyar dolar, yani bunun yüzde 30\'u bizimse düşünün 500 milyon doları Gaziantep\'in demektir. Yani bu para bir şekilde bu şehrin kasasından çıkıyor ya da bu şehrin kasasına girmeyecek demek. Tabii ki çok etkileyecek. Biz de tabi şöyle bakıyoruz; önümüzde bir Afrika pazarı var, daha aç bir pazar, daha yeni kurulan bir pazar. İnşallah önümüzdeki dönemde Sudan\'a bir proje düşünüyoruz. Arkadaşlarla Sudan\'a giderek buradaki imkanları görelim diye.\"

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Toplantının salonu ve katılımcılar

- Beyhan Hıdıroğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 265 MB

==================================================

3)VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NDEN 3 MİLYON LİRALIK TASARRUF

VAN Büyükşehir Belediyesi\'nin 9 ayda yaklaşık 3 milyon liralık yakıt ve yedek parça tasarrufu sağladığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı\'nın Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimden 749 milyon 166 bin lira borçla devraldığı belediyenin, yaptığı işleri de ikiye katladığı belirtildi.

Edremit İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 3 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 14 atölyenin bulunduğu ve 60 personelin çalıştığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi\'nin Başkanı Selim Elhansu, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Elhansu, \"Belediye envanterine kayıtlı toplamda 516 araç ve iş makinemiz bulunmaktadır. Bunların 126 tanesi iş makinesi diğerleri ise kamyon ve binek grubundan oluşmaktadır. Bu araçlarımızın tamamına yakının bakım onarım ve tamiratları mevcut atölyelerimizde yapılmaktadır. Ayrıca bu araçların tamamının yakıt ikmalleri de burada yapılmaktadır\" dedi.

Önceki döneme göre, 9 aylık bir süreçte 602 bin litrelik yakıt tasarrufu sağladıklarını da belirten Elhansu, \"Bu da yaklaşık olarak 21 tankere tekabül ediyor. Yedek parça kısmında ise 711 bin TL değerinde yedek parça tasarrufu sağladık. Bu 9 aylık süre içerisinde mevcut 14 atölyemizde 5 bin 300’ün üzerinde iş ürettik. Yapmış olduğumuz 602 bin litrelik yakıt tasarrufun parasal değeri 2 milyon TL’nin üzerindedir. Ayrıca geçmiş dönemlere nazaran iş gücümüzde de yaklaşık 600-700 kalem bir artış sağladık\" diye konuştu.

Kısıtlı imkanlara rağmen söz konusu hizmetleri yürüttüklerini ifade eden Daire Başkanı Selim Elhansu, bu hizmetlerin yürütülmesine destek sağlayan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'na teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Belediyeye ait makina imkam alanı

-Saha içindeki çalışmalar

-Atölyede çalışan işçiler

-Çevreden detaylar

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selim Elhansu\'nun açıklamaları

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

=======================================================

4)\'ORGANİK HOŞAF\'IN GÖLGESİNDE KALDILAR



TRT\'de düzenlenen \'Bir Fikrin mi Var\' isimli yarışmaya \'Hız Ayarlı Yol Kasisi\' projesiyle katılan Adnan ve Uğur Kal kardeşler, yarışmada birinci olmalarına rağmen finale kalan \'Organik Hoşaf Projesi\'nin gündeme gelmesi üzerine ikinci planda kaldı. Kal kardeşler, projelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Ar-Ge biriminin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirtti.

\'Bir Fikrin mi Var\' yarışmasında birinci olmalarına rağmen \'organik hoşaf\'ın çok konuşulmasıyla ikinci planda kalan Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol Sistemleri Bölümü mezunu 40 yaşındaki Adnan Kal ile aynı üniversitenin elektrik bölümü mezunu ikiz kardeşi Uğur Kal, bu durumun projelerinin tanıtılmasında etkili olduğunu söyledi. Adnan Kal, \"Projeler, ticari değerlerine göre finale kaldı. \'Organik Hoşaf Projesi\' de \'Portatif Fizik Tedavi Cihazı Projesi\'nin önüne geçerek, finale kalmaya hak kazandı. Hoşaf projesi, finale kaldığı için yarışmanın birincisiymiş gibi özellikle sosyal medya üzerinden çok konuşuldu ve paylaşıldı; ama yarışmanın birincisi, bizim projemiz olan \'Hız Ayarlı Yol Kasisi\' oldu. \'Organik Hoşaf Projesi\'nin sosyal medyada ve haberlerde gündeme gelmesi, programın izleyici kitlesinin artmasına ve bizim projemizin de duyulmasına faydası oldu\" dedi.

Kendilerine birinciliği getiren projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Ar-Ge biriminin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirten Kal, \"Belediye için şu anda bir numune çalışma hazırlıyoruz. Ürünümüzü deneyip, test edecekler. Test sonucuna göre, önümüzdeki günlerde İstanbul trafiğinde kullanılacak ve İstanbul halkı bu üründen faydalanmaya başlayacak\" diye konuştu. Mevcut kasislerin etkilerini anlatan Kal, şöyle devam etti:

\"Şu anda, trafikte hızlı giden araçların yavaşlamalarını sağlamak için bazı bölgelere yol seviyesinde yüksekte kasisler oluşturuluyor; ama bu kasisler, yavaş geçiş yapan araçları da hızlı giden araçları da sarsıyor. Tabi bu da araç içerisindeki sürücü ve yolcular için zarar oluşturuyor. Araçlardaki yükler, ambulanslardaki hastalarda bu kasislerden yavaş geçilmesine rağmen etkileniyor. Bir de kasisi geç fark edip frene basan sürücülülerin kullandığı araçlarda hasarlar oluşuyor. Hatta dengesiz bir çarpma durumunda ise aracın devrilmesine bile neden olup yaralamalı veya ölümlü kazalara neden olabiliyor. Ayrıca bu tür kasisler araçların altına vurmasına ve ön düzenlerine de zarar verebiliyor.\"

\'Hız Ayarlı Yol Kasisi Projesi\' hakkında bilgi veren Adnan Kal, şunları söyledi:

\"Bizim projemiz olan \'Hız ayarlı Yol Kasisi\' yola sıfır seviyesinde yerleştiriliyor. Üst bölümde ise sadece kasis için kullandığımız topun yarısı kalıyor. Topların altında ise yavaş basıldığı zaman yumuşak, sert müdahale edildiği zaman ise katılaşan bir madde bulunuyor. Böylece araçlar yola kurduğumuz kasisten trafikte belirlenen hız limitiyle geçiş yaptığı zaman, top yüzeyin altına giriyor ve araç sekmeden ve sarsılmadan kasisten geçmiş oluyor. Trafikte belirlenen hız limitinin üzerinde hızlı bir şekilde kasise giren araç, kasisteki topun altında bulunan maddenin özelliğinden aşağıya doğru inmesine izin vermeyerek sekmesine neden oluyor ve kasis görevini yerine getirmiş oluyor. Bir araç frene basarak kasise giriş yaptığı zaman ise yuvarlak olan top frenle birlikte 360 derece bulunduğu yerde döndüğü için aracın kayarak ve zarar görmeden kasis üzerinden geçişini sağlıyor.\"

Görüntü Dökümü

---------------

- Projelerinin uygulamalı olarak gösterilmesi

- Röportaj

- TRT\'de yayınlanan program

Haber- Kamera: Mehmet KAYHAN YILDIZ KONYA DHA))

========================================================

5)KARADENİZ’İN ŞAMPİYON BOĞALARI EGE’YE GİDECEK

ARTVİN’in Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege Bölgeleri\'ndeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası bu kez Aydın’da düzenlenecek. 12 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek şampiyona için Artvin’de 4 boğa kampa alındı.

Aydın’daki şampiyonaya Artvin’den Haluk Koçer’e ait 700 kilogram ağırlığındaki ‘Kamil Ağa’ , Aziz Yiğit’e ait 720 kilogram ağırlığındaki ‘Ağbaş’, Mahir Gülseçgin’e ait 750 kilogram ağırlığındaki ‘Kadir Ağa’ ile Can Bilgin’e ait 850 kilogram ağırlığında ‘Kürşat’ isimli boğa katılacak. Kafkasör Yaylasında sahipleri tarafından kampa alınan 4 boğa yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılıyor, pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta ve mısırla besleniyor. Boğalar yarın TIR’la Aydın’a götürülmek üzere yola çıkarılacak.

“KOZLARIMIZI PAYLAŞACAĞIZö

Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Bilgin, Karadeniz’in şampiyon boğalarının Ege’nin boğaları ile kozlarını paylaşacağını belirterek 4 boğanın 35 saat sürecek yolculukla Aydın’a götürüleceğini söyledi. İddialı olduklarını ifade eden Bilgin, “Hiç kimse boğasını yenilsin diye arenaya çıkartmaz. Bizde her zaman olduğu gibi iddialıyız. Onlar 4 boğa getirdi, burada yenildiler. Şimdi bizde 4 boğa götürüyoruz. Bakalım ne olacak sonucunu bizde merakla bekliyoruzö dedi.

“ARENAYA ÇIKMA MALİYETİ 30 BİN LİRAö

Boğa yetiştiriciliğini severek yaptıklarını ifade eden Bilgin, “Bu işin her an gibi maddi kazancı yok. Kimse boğacılıktan para kazanmaz. 700, 800 kilogram ağırlığındaki boğanın yıllık maliyeti en az 6 bin liradır. Arenaya hazır hale gelmesi ve güreşebilmesi için en az 25– 30 bin lira maliyet varö ifadelerini kullandı.

ARTVİNLİ \'CUMALİ\' ŞAMPİYON OLMUŞTU

Artvin\'in Kafkasör Yaylası\'nda, Karadeniz ve Ege Bölgeleri\'ndeki illerden getirilen 36 boğanın katılımı ile Ağustos ayında yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonasında Muğla\'dan gelen Cumhur adlı rakibini yenen Artvinli Cumali adlı boğa Türkiye şampiyonu olmuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

Boğa detayları

Haluk Bilgin ile röp.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

======================================================

6)SAMSUN\'DA 16 KİŞİYE \'BYLOCK\' GÖZALTISI



SAMSUN\'da FETÖ/PDY operasyonu düzenleyen polis, aralarında avukat, emekli öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 6\'sı kadın toplam 16 şüpheliyi bu sabah gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandıkları iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezinde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Çok sayıda adrese baskın yapan polis içlerinde 1 avukat, 1 emekli öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 6\'sı kadın toplam 16 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan \'Bylock\' kullandıkları iddia edilen şüpheliler alınan sağlık raporu ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.



Görüntü dökümü

-----------------

-Emniyetten detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)