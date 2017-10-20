DHA YURT BÜLTENİ-7

DHA YURT BÜLTENİ-8

Irak ordusu, Altınköprü\'yü ele geçirdi (2)

DHA ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

IRAK Ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile birlikte Irak\'ta tartışmalı bölgelere yönelik operasyonları kapsamında bugün Kerkük-Erbil yolunda Peşmerge ve Irak güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken DHA muhabiri Felat Bozarslan ve bazı gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı. Çatışmayı Peşmerge güçlerinin bulunduğu Erbil yönünden izleyen gazetecilerin bulunduğu yere Haşdi Şabi güçleri tarafından peş peşe yaklaşık 25 havan topu atıldı. Çatışmayı izleyen gazeteciler, yanı başlarına düşen ve kendileri için tehlike yaratan hava topları nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kalırken, Peşmerge güçleri hava toplarına katyuşa füzeleri ile karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: (DHA)

========================================

Konya\'da 29 öğrenci, içtiği sudan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KONYA\'da bir ortaokulda, okulun bahçesindeki çeşmeden su içen 29 öğrenci, zehirlendiği şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi\'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan öğrencilerden bazılarının teneffüste, bazılarının beden eğitimi dersinin ardından bahçedeki çeşmeden su içtiklerini söylemesi üzerine, okul yetkilileri ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan 29 öğrenci, içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu sırada polis tarafından çağrılan Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sudan incelemek için numune alırken, suyu da kesti.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Öğrencilerden detay

- Öğrenciler röp.

- Sağlık görevlilerin müdahalesi

- Ambulansa alınmaları

- Ceşme ve okuldan detay

-Genel ve detay

haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA (DHA)

===========================================

Akaryakıt istasyonunda alev alan otomobil korkuttu

İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, akaryakıt istasyonundaki bir otomobil, yakıt aldığı sırada bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobil kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Karabağlar Belediyesi binası yanında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak isteyen bir otomobil, istasyona girdi. Akaryakıt istasyonunda yakıt verildiği sırada otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobilin yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredekiler büyük panik yaşarken, istasyon çalışanları yangın tüpleriyle otomobile müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çalışanlar tarafından herhangi bir patlama yaşanmadan kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

================================================

Bosna Hersek’ten Suriye’ye yardım konvoyu

BOSNA Hersek Uluslararası Dayanışma Derneği Mes-Emmaus, İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı aracılığı ile 15 TIR\'lık yardım konvoyunu Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye gönderdi.

Suriyelilere gönderilen 15 TIR\'lık yardım konvoyunun hareketinden önce İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi\'nde tören düzenlendi. Dernek Başkanı Elmedin Skrebo, İHH ile birlikte hareket ederek Suriyelilere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Savaşın acımasızlığından söz eden Skrebo, \"Allah böyle bir savaşı hiç kimseye yaşatmasın. Biz daha önce Bosna Hersek\'te bu savaşı yaşadık. Bu insanların acılarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bir yıl boyunca Suriyeliler için sürdürdüğümüz gıda yardımı kampanyasında 5\'inci konvoyumuzu gönderdik. Dernek olarak insani yardım faaliyetleri sürdürmekteyiz. Bizim Türkiye\'deki partner kuruluşumuz olan İHH aracılığı ile bir yıl içerisinde toplam 52 TIR yardım gönderdik. Bu yardımlarımızın bir kısmını Türkiye içerisinde kalan mültecilere ve bir kısmı da Suriye tarafında kalanlara gönderiyoruz. Çalışmalarımızı Bosna Hersek Diyanet Vakfı Başkanlığı ve müftülükleri ile yapıyoruz. 5\'inci ve son olan konvoyumuzda yüzde 80 un, geri kalan yağ ve temel gıda maddesi ile bebek bezleri var\" dedi.

Skrebo, daha sonra 14 yıl önce Ekim ayında yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç\'in ölüm yıl dönümüne denk gelen bu ayda sembolik olarak gönderdiklerini söyleyerek, \"Türkiye savaş zamanında bizi unutmadı. Bizde şu an zor durumda olan Suriyelilere destek olmak istedik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- TIR’lara yükleme yapılırken

- TIR’lardan görüntü

- Bosna Hersek heyetinden görüntü

- Açıklama yapılırken

- TIR’lardan genel görüntüsü

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(HATAY),(DHA)

===================================================

Uyuşturucu şüphelisinden tepki: Sanki kadın sattık

ANTALYA\'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., fotoğrafının çekildiğini görünce, \'Sanki kadın sattık. Vatan haini miyiz?\' diyerek, tepki gösterdi.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Antalya ve Diyarbakır\'da uyuşturucu operasyonu yaptı. Çok sayıda adrese, eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında eski suçlardan aranması bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 17 kilo esrar, ele geçirildi. Diyarbakır\'da yakalanan şüpheliler de Antalya\'ya getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Sema Yazar Polikliniği\'ne getirildi. Polis aracından indirilen şüphelilerden S.Y., fotoğrafının çekildiğini görünce sinirlendi. Gazetecilere bağıran S.Y., \'Sanki kadın sattık. Vatan haini miyiz?\' dedi. Şüpheli, polis tarafından susturuldu.

Görüntü Dökümü

----------------------

Şahısların polisler arasında doktor kontrolüne gelişleri

Doktor kontrolünden çıkıp araca binmeleri

Bir şahsın kameralara bağırması

Aracın şubeye gidişi

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

================================================

Genç kızı kaçırıp, fuhuşa sürükledikleri iddia edilen 5 şüpheli adliyede

DÜZCE’de, 20 yaşındaki H.K.’yı kaçırdıktan sonra tecavüz ettikleri ve fuhşa zorladıkları iddia edilen 2’si kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Düzce’nin Gümüşpınar Köyü\'nde oturan H.K. isimli genç kız, bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı S.T. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Kendisini avukat olarak tanıtan S.T.’nin daha sonra avukat olmadığı ortaya çıktı. H.K., ilişkisini bitirme kararı alınca, köydeki evinden işe gittiği sırada kaçırıldı. Kaçırıldıktan sonra İstanbul’a götürülen H.K., 3 ay sonra kendisini kaçıran kişilerin elinden kurtulmayı başararak, otostop ile Düzce’ye geldi. Düzce’nin Küçüksu mevkisinde bir taksiden indikten sonra fenalaşan genç kız, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K., burada verdiği ifadesinde, 3 ay önce zorla kaçırıldığını, kendisini kaçıran kişiler tarafından tecavüze uğradığını ve fuhşa zorlandığını iddia etti.

Genç kızın ifadesi doğrultusunda, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen kişilerin, H.K. kaçtıktan sonra İstanbul\'dan Düzce\'ye döndüğü tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskınlar sonucunda E.A. ve R.U. isimli 2 kadınla genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen S.T., R.Y. ve A.A., yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, Düzce İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye getirildiği sırada 2 kadın şüpheli, gazetecilere hakaret etti. H.K.\'ya kendisini avukat olarak tanıtıp, genç kızla ilişki yaşayan cezaevi firarisi S.T. ise gazetecilere, “Çekin çekin. Nereye kadar yayınlayacaksınız? Ben zaten cezaevinde yatmaya alışığımö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Kadınların hakaretleri

-Avukat olarak tanıtan kişinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==================================================

Siverek\'te 2 bin öğrenciye kaban

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2 bin öğrenciye kışlık kaban hediye edildi.

Her yıl düzenli olarak öğrencilere kışlık yardımında bulunan Ticaret ve Sanayi Odası, ilçenin kırsal ve kenar semtlerde bulunan okul yönetimlerinde yoksul öğrencilerin tespit edilmesini istedi. Okul idaresi tarafından yapılan tespitler neticesinde 23 okulda eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenciye kışlık kaban dağıtımı yapıldı. Yardımların devam edeceğine dikkat çeken yönetim kurulu üyesi İzzet Polatoğlu, \"Bizler her yıl düzenli olarak öğrencilerimize yönelik kışlık kaban yardımında bulunuyoruz kırsal ve kenar semtlerde bulunan 23 okulda 2 bin öğrencimize yardımda bulunduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Kaban giydirilen öğrenciler

- Sınıfta kaban yardımı yapılırken

- İzzet Polatoğlu’nun açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

================================================

Bitlis, SODES projeleriyle Türkiye birincisi oldu

BİTLİS Valiliği Sosyal Destek (SODES) Proje Ofisi, hazırlanan projelerle nüfus bazında Türkiye birincisi oldu.

SODES Müdürü Necati Kaya, geçen yıl 16’ncı sırada yer alan Bitlis\'in, bu yıl yaklaşık 4 milyon 500 bin liralık bir proje sunduğunu, 24 projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edildiğini söyledi. Bu yıl, Türkiye’den 32 il arasında birinci sıraya yerleştiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

\"2017 SODES Programı kapsamında, Bitlis ili olarak nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurduğumuzda, alınan hibe açısından Türkiye’de geçen yıllara göre büyük bir ilerleme kaydederek, 16’ncı sıradan birinci sıraya yükselmiş olduk. Bu, bizim için büyük bir başarıdır. Bu başarının elde edilmesinde özellikle proje yapanlara yönelik yaptığımız ön bilgilendirme, proje uzmanlarımızın yapmış olduğu bireysel rehberliklerin çok büyük etkisi olmuştur. Projelerin doğru yazılması, kaliteli projelerin yazılması ve SODES’in usul ve esaslarına uygun projelerinin yazılması da bu başarıda etkili olmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen projelerimize 4 milyon 500 bin TL hibe tahsis edildi. İstihdam, spor, kültür ve sosyal içerikli projeler başarılı oldu.\"

Görüntü Dökümü

-------------

-SODES İl Müdürü Necati Kaya\'nın projeler hakkında bilgi vermesi

-Salondan detaylar

-Sodes İl Müdürü Necati Kaya ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

================================================

Ortaca\'da Hürpedal Bisiklet Festivali başladı

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde üçüncüsü düzenlenen Hürpedal Bisiklet Festivali, 25 ilden 300\'ün üzerindeki bisiklet tutkununun katılımıyla başladı.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ve Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen festival, ülkenin çeşitli illerinden gelen farklı yaş gruplarından bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Dalyan Mahallesi\'ndeki bir restoranda kahvaltı yapan bisiklet tutkunları daha sonra, Dalyan- Sarsala Koyu etabında pedal çevirdi. Bisikletçiler yarın (cumartesi) ise Dalyan- Yuvarlakçay etabını yapacak. Jandarma ve emniyet personeli güvenlik önlemi aldığı etkinliğe; Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Serkaya, Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak\'ın dışında kadın ve çocuklar ile tandem bisikletleriyle görme engelliler de katıldı. Etkinlikte, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Ortaca İlçe Başkanlığı tarafından meme kanseri farkındalık için katılımcılara tişört ve şapka dağıtıldı. 300 kayıtlı bisiklet sporcusunun katıldığını festivalin startını ise Başkan Vekili Avcı verdi.

Dernek Başkanı Sevgi Kirak, \"Festival, kayıt günüyle beraber, 4 günlük bir programı kapsıyor. Ortaca, Dalaman ve Yuvarlakçay\'ı kapsayan rotalarda pedal basacağız. Bugün Dalyan- Sarsala Koyu etabını yapacağız. Kamp alanımız Dalyan Kanalı kenarında. Bir arkadaşımızın desteğiyle çok kısa sürede bu alan hazırlandı. Biz festivali zaten Dalyan\'da yapmayı çok istiyorduk. Katılımcılar çok memnun. Bundan sonra da Dalyan\'da devam ederiz. Festival kapsamında sadece ilk ve ikinci gün pedal basacağız. İki günde 170 kilometre pedal çevireceğiz. Son gün klasik hale gelen Dalyan tekne turumuz var. Ortaca Belediyesi\'nin destekleri olmasa bu festivali gerçekleştiremezdik. Derneğimiz adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi olan görme engelli Oğuz Uğur, \"Sabah otobüsle Ortaca\'ya ulaştık. Ardından da buraya pedal bastık. 3 gün burada olacağız. Tandem bisiklet süreceğiz. Tepelerin ve dik yokuşların metini çok duyduk. Kilitli pedallarla geldik. Kaliteli bir yerde süreceğiz. İnşallah faydalı bir tur olur\" dedi

Başkan Vekili Avcı ise \"Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalde, ilk günkü kadar heyecanlıyız. Festivale 300 sporcunun katıldı. Hürpedal Bisiklet Topluluğu öncülüğünde Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz\'de bu tür bir etkinliğin gerçekleştirilmesi bölgemiz adına çok güzel. Hürpedal çok ciddi emek vererek, Ortaca\'nın tanıtımına katkı sağlıyor. 300 civarında genç, yaşlı, kadın, erkek beraber pedal çeviriyor. Ayrıca bu yıl görme engelli arkadaşlarımızın da katılımı oldu. Bisiklet sporu böyle bir şey. Biz de Ortaca Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kahvaltıdan görüntü

- Toplum sağlığının etkinliğinden görüntü

- Görme engelli sporculardan görüntü

- Starttan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

==================================================

Ayvacık\'ta kaçış hazırlığındaki 40 Suriyeli yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığındaki 40 Suriyeli jandarma tarafından yakalandı.

Bugün sabah saatlerinde, devriye görevi yapan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçikaya Köyü\'nde kırsal alanda Yunan adalarına kaçış hazırlığında olan bir grup olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Suriyeli\'yi yakaladı. Minibüslere bindirilip, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen Suriyeliler\'e, insani yardım yapıldı. Kimlik tespitlerinin ardından 40 Suriyeli\'nin Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyondan görüntüler

-Kaçaklardan görüntüler

Haber Kamera: İpek GÜNEY/ AYVACIK (Çanakkale) (DHA)

===================================================

