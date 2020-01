DHA YURT BÜLTENİ-7

1)16 YERİNDEN BIÇAKLANIP BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, MAHKEME \'EZİYET YOK\' DEDİ



DİYARBAKIR\'da, 2013 yılında 4 çocuk annesi eşi, 36 yaşındaki Canan Tanış\'ı 7 ayrı bıçakla,16 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren 40 yaşındaki Vedat Tanış\'a \'haksız tahrik indirimi\' uygulanarak verilen 20 yıllık hapis cezası, Yargıtay tarafından \'az indirim uygulandığı\' gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada, öldürülen kadının \'gayri ahlaki ilişkisi\' olduğunu belirten mahkeme, cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü. Gerekçeli kararda, eşini öldüren sanığın eyleminin canavarca hisle işlenmediği, bu nedenle cezayı arttıran \'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme\' hükümlerinin uygulanmadığı belirtildi. Merkez Bağlar İlçesi\'nde 15 Eylül 2013 tarihinde inşaat işçisi Vedat Tanış, 16 yıllık eşi Canan Tanış\'ı, kendisini aldattığını öne sürerek 7 ayrı bıçakla 16 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Vedat Tanış, 4 çocuğunu evden çıkardıktan sonra polise teslim olurken, kadının evdeki tepsi üzerinde boğazının kesildiği tespit edildi. Soruşturma ardından Vedat Tanış hakkında \'canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamenin kabul edilmesi ardından Vedat Tanış\'ın yargılanması 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. İlk duruşmada ifadesi alınan Tanış, olaydan önceki gece eşinin kendisini aldattığını, başkasını sevdiğini söylediğini ifade ederken, \"Aldattığı kişi 10 yıllık arkadaşımdı. Bunları duyunca kendimi kaybettim ve yere düştüm. Boşanmak istiyordu. Cinnet geçirmiştim. Kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde eşim kanlar içinde yatıyordu\" dedi.

\'HAKSIZ TAHRİK\' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme, 28 Mayıs 2014 tarihinde kararını açıklarken, Vedat Tanış\'a \'eşine yönelik kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın eylemini, \'Haksız bir fiilin meydana getirdiği şiddetli elemin altında\' işlediğini ve yargılamadaki olumlu tavrını dikkate alan mahkeme ceza indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda, Canan Tanış\'ın evlilik birliği içerisindeki sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle sanığa haksız tahrik indirimi uygulandığı ifade edildi.

YARGITAY: AZ İNDİRİM UYGULANMIŞ

Sanık Vedat Tanış\'ın avukatı, müvekkiline fazla ceza, Canan Tanış\'ın ailesinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile Cumhuriyet savcısı ise, az ceza verildiğini savunarak Yargıtay\'a temyiz başvurusu yaptı. Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, 14 Aralık 2016 tarihinde Canan Tanış\'ın ailesinin temyiz isteminin reddine karar verdi. Yüksek mahkeme Cumhuriyet Savcısı ve müşteki avukatlarının haksız tahrik uygulanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazın da reddine hükmetti. Canan Tanış\'ın 185 günde F.T. isimli kişi ile 1268 kez telefon ile görüşmesi yaptığı ve 247 kez mesajlaştığı belirtilen kararda, \"Maktule ile F.T.\'nin evlilik dışı ilişkileri olduğu anlaşılmış olup, sanığın bu ilişkiyi öğrenmesi nedeniyle kapıldığı öfke sonucu suçu işlediği anlaşıldığından, maktuleden kaynaklanan haksız hareketler nedeniyle, makul bir ceza tayini yerine en alt sınırdan indirim yapılarak fazla ceza tayini yapılmıştır. Bu nedenle kararın bozulmasına\" denildi

SAVCI: BOŞANMAYI KABUL EDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ

Yargıtay kararı ardından sanık Vedat Tanış\'ın yeniden yargılaması yapıldı. Dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın aldatıldığını öğrendikten sonra eşini evliliği devam ettirmeye zorladığını, maktulün boşanma istemini yinelediğini, sanığın boşanmayı kabullenemediği için eşini öldürmeye karar verdiğini belirtti. Tanış\'ın \'eşe karşı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Duruşmada söz alan sanık avukatı Burak Göncü ise maktülün sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek, \"Müvekkil haksız tahrik altında üzücü bir vaka gerçekleştirmiştir. Ciddi bir ağır tahrik söz konusudur. Haksız tahrik indiriminin en üst düzeyde verilmesini talep ediyoruz\" dedi.

\'GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİ NEDENİYLE HAKSIZ TAHRİK\'

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Vedat Tanış\'ın \'Eşi kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Öldürülen kadının başka bir erkekle çok sayıda telefon görüşmesi ve mesajlaşmasının tespit edildiğini belirten mahkeme, Canan Tanış\'ın \'gayri ahlaki ilişkisinin bulunduğunun anlaşıldığını\' kaydetti. Sanığın bu nedenlerle suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edildiğini belirten Mahkeme, cezanın 19 yıla indirilmesine karar verdi. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerinde olası uslandırıcı etki yapması ihtimalini dikkate alan mahkeme Tanış\'ın cezasını 15 yıl 10 aya indirdi.

\'CANAVARCA HİS VE EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME DEĞİL\'

Gerekçeli kararını açıklayan Mahkeme, Canan Tanış\'ın boşanmak istediğini, olay günü aldatma gerekçesiyle eşler arasında tartışma başladığını belirtti. Sanığın maktulü 16 kez bıçakladığı ifade edilen kararda, Vedat Tanış\'ın bıçağı eşinin vücuduna soktuktan sonra sağa sola çevirdiği kaydedildi. Sanık hakkında, \'canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini öldürme\' suçundan dava açıldığı belirtilen kararda, canavarca hisle öldürmenin, sırf öldürmüş olmak için öldürme, ölenin acı çekmesinden zevk duymak için öldürme olduğu kaydedildi. Eziyet çektirerek öldürmenin ise ölümü meydana getirme bakımından zorunlu olmayan ve ölüme öncelik verecek şekilde vahşice hareketler olarak tanımlandığını belirten mahkeme, her an için ölüm sonucunu gerçekleştirebilme olanağı bulunan failin, mağdura acı vermek için hareketlerini tekrarlaması ve ölüm neticesini yavaş yavaş gerçekleştirmesi durumunda eziyet çektirerek öldürmenin varlığını kabul etmek gerekeceğini savundu. Canavarca hisle öldürme suçunun oluşumunda, eylemin gerçekleştiriliş şeklinin değil failin sahip olduğu hissin ve davranışının önemli olduğunu belirten mahkeme, \"Suçun işleniş şekli canavarca hisse değil, eziyet kavramına girmektedir. Maktulede bulunan birden fazla bıçak darbesi, sanığın davranışının açıklanan nitelikli hallerden olduğunu gösteren olgular olmadığı anlaşılmakla sanık hakkında canavarca his ile veya eziyet çektirerek öldürme nitelikli hali uygulanmamıştır\" denildi. Canan Tanış\'ın, evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini belirten mahkeme, Vedat Tanış\'ın eşi ve arkadaşı arasında bağı öğrenmesi üzerine eşini haksız tahrik altında öldürdüğünü ve Yargıtay\'ın bozma kararı dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulandığını vurguladı.

DİYARBAKIR, (DHA)

2)SİLVAN KAYMAKAMI\'NIN EVİNDE ÇALIŞAN KADIN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik\'in evinde temizlik işleri yapan 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Kaplan, dün akşam evine gelen 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Silvan Kaymakamı Adem Çelik\'in evinde yaklaşık 8 aydan beri temizlik işleri yapan evli ve 4 çocuk annesi Özgün Kaplan, Konak Mahallesi Lise Caddesi 108\'inci Sokak\'taki evine dün akşam gelen 2 kişiyle, iddiaya göre, yüksek sesle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişiden biri, belindeki tabancayı çekerek, Özgül Kaplan\'a ateş açtı. Sol ayağı diz kapağı ve kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanan Özgül Kaplan, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Silvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından 4 çocuk annesi Özgül Kaplan, daha sonra Diyarbakır\'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevkedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, görgü tanıklarının verdiği bilgi üzerine yaptığı kısa çalışma sonucu saldırının şüphelisi olduğu belirtilen S.Ç. ve A.Ç. adlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Silvan Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YARALI KADIN, SALDIRGANIN DAHA ÖNCE KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Diyarbakır\'in Silvan İlçesi\'nde Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik\'in evinde temizlik işleri yapan ve dün akşam evine gelen maskeli 2 kişi tarafından silah ile vurularak yaralanan 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Kaplan, saldırganlardan birinin kendi komşusu olduğunu ve daha önce kendisini tehdit ettiğini söylediği belirtildi.

Kaymakamlık binasında ve lojmanda önce İş-Kur kapsamında çalışan daha sonra sözleşmesi bitince Kaymakam Adem Çelik\'in evine gündelik olarak temizliğe giden 4 çocuk annesi Özgül Kaplan\'ın dün gece evinde saldırıya uğraması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaplan, biri ayağından biri böbreğinden aldığı iki kurşun yarasından sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavisi devam ederken, saldırganlardan biri olan S.Ç.\'nin kadının komşusu olduğu ve PKK\'nın gençlik yapılanması olan YPS\'den emniyette kaydı bulunduğu ancak hakkında bir arama ve yakalama kararı bulunmadığı belirtildi. Saldırıdan sonra Kaplan\'ın verdiği ifade doğrultusunda S.Ç. ve yanındaki A.Ç., yakalanırken, saldırganların saldırı sırasında yüzlerine maske taktığı da belirtildi.

Saldırıdan sonra polise ifade veren Özgül Kaplan, saldırganlardan S.Ç,\'nin kendisini daha önce örgüt adına para istediğini ve Kaymakamlık ile Kaymakam\'ın evine gitmemesi yönünde tehdit ettiğini, ancak bu konu ile ilgili şimdiye kadar resmi bir başvurusunun olmadığını da söylediği öğrenildi.

SİLVAN/DHA

3)EPDK BAŞKANI YILMAZ, FIRSATÇI AKARYAKIT ŞİRKETLERİNİ UYARDI: BİR GECE ANSIZIN KARAR ALABİLİRİZ

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayileri fiyat konusunda kurallara uymaya davet ederek, \"Kendilerine çekidüzen vermelerini istiyoruz. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz\" uyarısında bulundu.

Antalya\'nın turizm bölgesi Belek\'teki Regnum Otel\'de, 2 gün sürecek 8\'inci Türkiye Enerji Zirvesi başladı. Enerjinin her yönüyle ele alınacağı zirveye, Türkiye\'nin en büyük enerji şirketlerinin yöneticileri katıldı. Zirvede konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesine yönelik düzenlemenin çok net ve açık olduğunu belirtti. Yılmaz, fiyatların EPDK tarafından belirlendiğine yönelik yanlış bir algı olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarının kanunun çizdiği çerçevede şirketler tarafından belirlendiğini aktaran Yılmaz, son zamanlarda dağıtıcı ve bayilerden, belirlenen kriterlere uygun olmayan birtakım sinyaller aldıklarını kaydetti.

\'BİR GECE ANSIZIN KARAR ALABİLİRİZ\'

Başkan Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarına zam geleceği zaman bazı akaryakıt istasyonlarının bu zammı saat 00.00\'dan önce uygulamaya başladığına yönelik şikayetler aldıklarını aktardı. Yılmaz, \"Kesin bir dille söylemek istiyorum; rekabeti olumsuz etkileyecek hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Dağıtım şirketlerinden vakit kaybetmeden kendilerine çekidüzen vermelerini, bayilerin uyarılarak bu tür uygulamalara derhal son vermelerini bekliyorum. Bir iki bireysel eylemin olması ve sektörü töhmet altında bırakmasına asla izin vermeyiz. Satış zinciri noktasında da birtakım sıkıntılar var. Onları da gözetliyoruz, onların da kendilerine çekidüzen vermelerini istiyoruz. Aksi takdirde bir gece ansızın karar alabiliriz\" dedi.

DOĞALGAZDA İNDİRİM 74 LİRALIK KATKI SAĞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ise konuşmasında elektrik fiyatlarının son 50 yılda yarı yarıya düştüğünü söyledi. Türkiye\'nin yıllık benzin, dizel ve LPG\'de toplam satış hacminin 155 milyar lira civarında olduğunu belirten Dönmez, elektiriğin 87 milyar lira, doğalgazın da 53 milyar lira dolaylarında olduğunu aktardı. Dönmez, \"Toplamda 300 milyar lira piyasa hacminden bahsedebiliriz. 2016 yılında tüm tüketici harcamalarının yüzde 6\'sını elektrik, yüzde 3\'ünü doğalgaz, yüzde 10\'unu akaryakıt olmak üzere bu üç kalem oluşturuyor. Geçen yıl doğalgazda yaptığımız yüzde 10\'luk indirim konut tüketicisine en az 74 liralık katkı sağladı\" diye konuştu.

\'KİŞİ BAŞI 200 LİRALIK REFAH ARTIŞI\'

Müsteşar Fatih Dönmez, faturalanan elektrik tüketiminde 2015 yılına göre yüzde 9.78\'lik artış olduğunu vurguladı. Kayıp kaçakta önemli iyileşme olduğuna dikkati çeken Dönmez, \"2016 yılında 41 milyon elektrik tüketicisi için geçen sene ortalama 5 bin 160 kilowatt/saat tüketim faturalandı. Bunu kişi başı tüketiciye böldüğümüzde de 2 bin 115 liraya denk geliyor. Son bir yıl içinde zam yapmayarak reel bazda kişi başına 200 lira refah artışı gerçekleştirmiş olduk\" dedi.

\'ENERJİ FATURALARI GERİLİYOR\'

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta verimli ürünlere geçenlerin geçen yıla göre 210 liralık kazanç sağladığını dile getiren Dönmez, \"Türkiye\'de elektrik kesintisi miktarı Cumhuriyet döneminin en düşük seviyesinde. Kalitesiz yakıttan dolayı yolda kalan araç neredeyse kalmadı. Doğalgaz ise neredeyse hiç kesilmeyen bir hizmet olarak bilinmektedir. Tüketicimiz en kaliteli hizmetin yanı sıra en düşük fiyatlı hizmetleri almaktadır. Her sene enerji faturaları gerilemektedir\" diye konuştu.

4)DİYARBAKIR\'DA CEZAEVİ FİRARİSİ KAÇTI, POLİS KOVALADI

DİYARBAKIR\'da, polisin yakalayarak kelepçelediği cezaevi firarisi kaçmaya çalışınca polis uyarı ateşi açtı. Zanlı kovalamaca sonucu vatandaşlarında yardımıyla yakalanırken, yoldan geçen bir vatandaş, polisin açtığı ateş sonucu hafif yaralandı.

Açık Cezaevinden firar eden ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının yerini polis tespit etti. Bağlar İlçesi Koşuyolu semtine gelen polisler firari sanığı yakaladı. Polis zanlıya kelepçe takarak götürmek istediği sırada zanlı bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis uyarı ateşi açarak zanlıyı durdurmak istedi. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Kaçan zanlı ise vatandaşlarında yarımıyla yakalandı. Polisin açtığı uyarı ateşi sırasında yaralanan vatandaş olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan ilk müdahalede kurşunun başını sıyırdığı, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 ASKER HAKKINDA YAKALAMA KARARI (EK)

5)60 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Konya merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde görev yapan 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskında şu ana kadar 60 asker gözaltına alındı. 10 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KONYA DHA

6)ANKARA GAR SALDIRISINDA ÖLENLER İZMİR\'DE ANILDI

ANKARA\'da iki yıl önceki miting öncesinde düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler İzmir\'de anıldı. Basın açıklamasını okuyan Mustafa Güven, \"Bizler 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingiyle, ülkemizde yaratılan savaş atmosferine, çatışma ve katliamlara dur demek istemiş, on binlerce yol arkadaşımız ile Ankara\'da bir araya gelmiştik. Adeta bugün giderek bir savaş sarmalı içerisine hapsedilen Türkiye\'yi öngörmüştük. Savaşlar olmasın, analar ağlamasın demiştik. O günkü o barış çığlığının Türkiye için Ortadoğu için ve dünya için ne kadar ne kadar değerli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor\" dedi.

Ankara garında 102 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015 tarihindeki bombalı saldırının ikinci yıl dönümünde İzmir\'deki bazı siyasi parti, sendika, dermek ve sivil toplum örgütü üyeleri, Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplandı. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de gruba destek verdi. Saldırının olduğu saat olan 10.04\'de başlayan anmada, ilk olarak hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından grup adına basın açıklamasını KESK İzmir Dönem Sözcüsü Mustafa Güven yaptı. O gün miting için Ankara\'da toplananların iki canlı bombanın saldırısına uğradığını hatırlatan Güven, \"Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 102 arkadaşımız patlamalarda yaşamını yitirdi. 500\'e yakın arkadaşımız ise çeşitli biçimlerde yaralandı. Yaralılar arasında çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettiriyor. Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Müfettiş raporlarına ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'nin lehimizdeki kararına rağmen, olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimizi görmezden gelen mahkeme heyetine, öfkemiz devam ediyor. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmamıza, katliamı kınamamıza her defasında engel olmaya çalışan, her ekim ayı başında gösteri yasağı ilan eden Ankara Valiliği\'ne öfkemiz devam ediyor\" dedi.

DEĞERİ BUGÜN ORTAYA ÇIKTI

10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi\'yle, savaş atmosferine, çatışma ve katliamlara dur demek istediklerini de söyleyen Mustafa Güven, \"On binlerce yol arkadaşımız ile Ankara\'da bir araya gelmiştik. Adeta bugün giderek bir savaş sarmalı içerisine hapsedilen Türkiye\'yi öngörmüştük. Savaşlar olmasın, analar ağlamasın demiştik. O günkü o barış çığlığının Türkiye için Ortadoğu için ve dünya için ne kadar ne kadar değerli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. AKP ve Saray, 15 Temmuz gününe kadar izlediği savaş yanlısı politikayı, 15 Temmuz\'un ardından tam anlamıyla bir sivil darbe ve diktatörlük rejimine çevirdi. Suruç katliamından beri bir patlamalar ve ölümler ülkesine dönüşen Türkiye, bunların üzerine bugün yaralanma ve ölümlerin kanıksandığı bir ülke halini almıştır. Tüm bunlara karşı duran, ülkenin içinde bulunduğu bu savaş atmosferine karşı ses çıkaran muhalif kesimler, dün patlamalarla, bugün yürütülen cadı avı ile susturulmak istenmektedir\" diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınları da, basın açıklamasında konuştu. Gerçeğin ortaya çıkmasını istedi ve adalet istediklerini ifade etti. Mustafa Güven de gerçeğin ortaya çıkması için çabalarının süreceğini dile getirdi.

7)KAYSERİ 1. KİTAP FUARI KÜLTÜREL EKİN AYI OLACAK

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 1\'inci Kitap Fuarı\'nın tanıtımı yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Kitap Fuarı\'na katılacak yazarlardan Cansu Canan Özgen ve Kahraman Tazeoğlu da katıldı. Başkan Çelik, \"Kayseri\'de bundan böyle Ekim ayları kültür ekini ayı olacak\" dedi.

Tarihi Kayseri lisesindeki Milli Mücadele müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1.Kitap Fuarının 14-22 Ekim tarihleri zarasında saat 10.00-21.00 arasında açık kalacağını söyledi. Çelik, şöyle dedi:

\"Kayseri 6 bin yıllık tarihinde de hep ilim merkezi olmuştur. Kentimizde yeni açılacak kütüphanelerle birlikte kitap okuma alışkanlığı teşvik edilmektedir. Bu şehirde kültür, sanat ve spor artsın istiyoruz. Bundan böyle ekim ayları Kayseri\'de kültürel açıdan ekin ayları olacak. 1. Kültür Fuarında birbirinden değerli isimleri hem imza günleri hem de söyleşiler için ağırlayacağız.\"

Yazar Kahraman Tazeoğlu, Türkiye\'deki okuma oranlarının korsan yayınların yaygın olarak satılmasından dolayı düşük göründüğünü belirtirken, Cansu Canan Özgen\'de kitap fuarlarının okurlarla bütünleşmek, göz temasında bulunmak acıçından yararlı olduğunu, bu buluşmaların kitap sevgisi ve okuma aşkını artırdığını söyledi. Kayseri Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı\'da 1.Kitap fuarını 144 bin ögrenci ile 9 bin 800 ögretmenin gezeceğini, fuara gidip-gelişlerin Büayükşehir belediyesinin sağladığı otobüslerle gerçekleştireceğini dile getirdi.

Kayseri Kitap Fuarı\'na Recep Garip, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Pelin Çift, Mete Yarar, Hanefi Avcı, Tarık Tufan, İclal Aydın, Hikmet Genç, Ersoy Dede, Selim Tunçbilek, Adem Çaylak, Özcan Ünlü, Aret Vartanyan, Eren Şentürk, Erhan Altunay, Reşat Petek, Yavuz Bahadıroğlu, Necip Tosun, Ufuk Cengiz, Ali Ural, Engin Noyan,Sultan Tarlacı, İlber Ortaylı, Hatice Kübra Tongar, Talha Uğurluer, Yasin Aktay, Beşir Ayvazoğlu, Sinan Akyüz, Nurullah Genç, Sıtkı Aslanhan, Melih Tugtağ, Hayati İnanç, Yusuf Kaplan, Bekir Develi, Sema Maraşlı,Süleyman Özışık,Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Mehmet Ali Bulut, Aşkın Kapışmak, Canan Karatay, Hikmet Anıl Öztekin, Cansu Canan Özgen,Kahraman Tazeoğlu, Sevda Türküsev, Balçicek İlter,Sibel Eraslan,Bahadır Yenişehirlioğlu, Kemal Sayar, Fatih Çıplak, Ahmet Şimşirgil,Bülent Akyürek, Sevil Atasoy, Üstün Dökmen, Sinan Yağmur ve Ataol Behramoğlu gibi isimlerin yanı sıra gazeteci ve şair ve yayınevlerinin getireceği yazarlar da katılacak.

8)VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KANSER HASTASI BULGUN\'A SAHİP ÇIKTI

VAN Büyükşehir Belediyesi, iki yıldır amansız kanser hastalığı ile mücadele eden 4 çocuk babası Erol Bulgun\'u evinde ziyaret ederek,yarım kalan bütün tedavi masraflarını üstlendiğini bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı sosyal hizmetler uzmanlarının, kentte yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşma çalışmaları sürerken, İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi’nde oturan 42 yaşındaki Nazofarenks (Geniz Kanseri) hastası Erol Bulgun’a ulaşıldı. Tespit sonrası, uzmanların raporları doğrultusunda 2 yıldır amansız hastalıkla mücadelede eden Bulgun’un, yarım kalan tedavisinin yapılmasına karar verildi. Ankara’ya tedavi için gönderilen Bulgun’un, ailesi için de imkanlar seferber edildi. Her ay belli oranda para yüklenen sosyal kart, verilen aileye giyim ve nakdi yardımlar da yapılıyor. Ekipler, ailenin evlerine çatı yapılması isteğinin de erine getirileceği belirtildi. Bugüne kadar şoförlük yaparak ailesini geçindirdiğini ifade eden kanser hastası Bulgun, hastalığının son evresini yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

\"Bana yardım eli uzatan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. 2016 yılında hastalığımın farkına vardım. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiğim hastanede, geniz kanseri ya da üst yutak kanseri olarak bilinen Nazofarenks olduğumu öğrendim. İki yıldır tedavi görüyorum. Van Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir hizmeti olduğunu bilmiyordum. Komşum vasıtasıyla bu hizmetten haberim oldu. Belediyemiz\'den Allah razı olsun. Her zaman yanımızda yer aldı. Tek talebim ise, kış gelmeden evime çatı yapılmasıdır. Bu hastalığın en büyük etkeni rutubettir. Onun için kış gelmeden evime çatı yapılmasını istiyorum.\"Aileyi evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet uzmanları, sağlığı el vermeyen ve maddi durumu kötü olan ailenin çatısının yapılması için çalışmalara başlayacaklarını ifade ettiler.

