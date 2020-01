DHA YURT BÜLTENİ-7 

Erdoğan : İdlib\'teki operasyonu öso sürdürüyor

Erdoğan: Değişimi kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar

Erdoğan\'dan Barzani\'ye: Başladığınız noktaya dönün

TEŞKİLATLARDA ve belediyelerde yenilenme ihtiyacı bulunduğunu söylediğini kaydeden Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bu benim şahsi tercihim veya partimizin kendi kendine icat ettiği yöntem değildir. Aslında bu, milletimizin talebidir. Bu yenilenme sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar\" dedi.

Ak Parti 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programı, Afyonkarahisar\'daki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla NG Güral Otel\'de başladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı. Toplantıda bakan ve milletvekillerinin yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da yer aldı. Bu yıl kampa ilk kez Ak Parti\'nin kurucu milletvekilleri de davet edildi. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki sıfatıyla 41 ay aradan sonra partisinin Afyonkarahisar\'daki toplantısına katıldı. Eşi Emine Erdoğan\'la salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun ön kısmında oturan katılımcılarla tokalaştı. TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ve eski bakanlardan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı ile aynı anda salona başka bir kapıdan girdi. \'Hep Birlikte Büyük Hedeflere\' sloganıyla gerçekleştirilen kampta katılımcılar, yaka kartlarına takılan özel çiplerle salona girebildi. Kampın yapıldığı otelin önü trafiğe kapatılırken, Afyonkarahisar\'da çevre illerden gelen polislerle birlikte adeta kuş uçurtulmadı. Kampa gelenlerin büyük çoğunluğu açılış konuşmasına eşleriyle katıldı. Bazı katılımcılar, küçük çocuklarını da Erdoğan\'ın açılış konuşmasını yaptığı salona getirdi.

\'NEREDEN GELDİK, NEREYE GİDİYORUZ\'

Kampın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kampta 1275 kişilik bir aile olarak bir arada olduklarını söyledi. Ak Parti\'nin kenetlenmeyi gösteren bir parti olduğunu dile getiren Erdoğan, \"3,5 yıl aradan sonra bizi tekrar Afyon\'da buluşturan Allah\'a ham olsun. Bu toplantı ile nereden geldiğini, nerede bulunduğumuzu ve nereye gittiğimizi değerlendireceğiz\" dedi.

Türkiye\'nin temel yatırımlarının Ak Parti\'nin karnesi olduğunu dile getiren Erdoğan, bu karnenin milletin şükranla yad ettiği başarılarla dolu olduğunu söyledi. 16 yılda yaptıkları yatırımlardan örnekler veren Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Bu tabloyu hatırlamamız ve hedeflerimi yükseltmemiz gerekiyor. Kendimize güvenmezsek milletimizin güvenini sağlayamayız. Bazıları bu hatırlatmayı bir tekrardan ibaret görebilir. 180 kez de olsa tekrarda fayda var. Öğretmen sayımızı 905 bine ulaştırdık. Üniversite sayısını 75\'ten 185\'e çıkardık. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Yüksek öğretim yurtlarımızın sayısını 190\'dan 752\'ye çıkardık. Eğitim öğretimin alt yapısını yükseltmekte, müfredatın içeriği konusunda zayıf kaldık. İnşallah tüm gücümüzü bu alana sevk ederek her alanda eksiklerimizi tamamlayacağız.\"

ESKİŞEHİRLİ TARAFTARI KUTLADI

Kendi dönemlerinde yetişen lisanslı sporcu sayısının yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, ancak dün akşam oynanan Türkiye- İzlanda maçınının 3-0 kaybedildiğini hatırlattı. Erdoğan, \"Milli Takımı için üzüntülüyüz. Ancak 3-0 mağlubiyete rağmen Eskişehir seyircisinin sonuna kadar tezahüratta kopmamasında ve milli takıma sahip çıkmasını takdirle karşılıyor ve onları alkışlıyorum\" dedi.

DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul\'un adımını çok kısa zamanda atacaklarını açıkladı. Teşkilatlarda ve belediyelerde yenilenme ihtiyacı bulunduğunu söylediğini kaydeden Erdoğan, Ak Parti\'nin değişimin partisi olarak milletin gönlünde yer ettiğine vurgu yaptı. Erdoğan, bu konuda şöyle konuştu:

\"Milletimize her alanda yeni şeyler söyledik. Değişime direnmek akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. İşte bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerde yenilenme ihtiyacımız bulunduğunu söyledim, söylüyorum. Kongre süreci vesilesiyle teşkilatlarımızı önemli ölçüde yeniliyoruz. Belediyelerde de şimdiden benzer adımları atmanın hazırlıkları içindeyiz. Bu benim şahsi tercihim veya partimizin kendi kendine icat ettiği yöntem değildir. Aslında bu, milletimizin talebidir. Bu yenilenme sürecini, değişim ihtiyacını, tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu biz kendimiz yapmazsak, sandıkta milletimiz yapar. Ona fırsat vermeden bu işi kendimiz çözmemiz gerekir. Geçmişte siyaset çöplüğünde kaybolmuş pek çok partinin en büyük yanlışı milletin değişim talebine kulak vermek yerine kendi iç hesaplarının arkasından yürümeyi tercih etmelerinden kaynaklandı. Biz asla böyle bir yanlışa düşmeyeceğiz. Milletimize bize 7 Haziran\'da çok net mesajlar verdi. Bundan nasibimizi almamız lazım.\"

\'MİLLETLE ZITLAŞMA OLMAZ\'

Ziyaretlerinde bu gerçekliği bütün çıklaklığıyla gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, \"Altını çiziyorum. Milletle zıtlaşma olmaz. Hele hele milletle kavga hiç olmaz. Biz siyasi varlığımızı, hatta 15 Temmuz\'da olduğu gibi hayatımızı, milletimizin bize olan desteğine ve güvenine borçluyuz. Eğer o gece milletimizin o desteği olmasaydı biz bugün yoktuk. Adnan Menderes idam edildiği zaman sokaklara kimse inmedi. Sadece izlediler. Biz bu yanlışlara düşemeyiz. Düşemeyeceğimizi bu asil millet 15 Temmuz\'da bunu ortaya koydu. Bizim safımız daima milletimizin yanı olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Milletime güvendiğim, onun arkadasından gittiğim için hiçbir zaman pişman olmadım\" diye konuştu.

\'DEĞİŞİKLİKLERDEN KİMSENİN ALINMAMASI GEREKİYOR\'

2019 yılının Mart ve Kasım aylarındaki seçimlerin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Yapacağımız iş yine milletimize bakarak onun işaret ettiği yola girmektir. Milletimiz bize değişin, yenilenin, daha büyük hedefler, daha büyük projeler yapın diyor. Değişim demek asla geçmişle bütün bağları koparmak demek değil. Kadroları bütünüyle tasfiye edin demek değildir. Değişim daha büyük hedefler demektir. Teşkilatlarımızın bir kısmı yenilenmesi gerekiyorsa elbette yenileyeceğiz. Belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlenmesi ve başka görevlerde değerlendirilmesi icap ediyorsa, karşılıklı mutabakatla gereğini yapacağız. Bundan kimsenin alınmaması gerekiyor. Dünyaya, ülkemize partimizi zamanın ruhunu teslim olarak değil, zamanın ruhunu çözerek, kavrayarak ileriye taşımamız gerekiyorsa elbette hep birlikte bu iradeyi göstereceğiz. Kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmemizden daha doğal ne olabilir ki? Aksi halde geçmişteki o partilerden farkımız olmaz. Ak Parti\'yi, Türkiye\'yi göz göre bir çıkmazın içine çekmeye kimsenin hakkı yoktur. Ak Parti sorunlara teslim olan değil bunların çözümü için buna bir yol bulan ya da yol yapan partidir.\"

KUZEY IRAK MESELESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede uygulanmaya çalışılan ve Türkiye\'nin de içine dahil edilmeye çalışılan \'böl parçala yönet hatta yut\' anlayışını kabul edemeyeceklerini söyledi. Kuzey Irak\'ta Barzani\'nin sağında Fransa\'nın eski dışişleri bakanı, solunda ise bir yahudinin oturduğunu belirterek, siyonizmi masa üzerine yatırdıklarını kaydetti. Bu planların içerisine neler olduğunu bildiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Biz Irak\'ın toprak bütünlüğünden bahsediyorken, o masanın üzerinde birileri gelip gaz veriyor. Küçük İsrail dillendiriliyor. Bunları görerek kararlı şekilde adım atmamız lazım. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ne işi var orada Barzani\'nin sağında ve solunda bu adamların? En zor zamanında Türkiye senin yanındayken sen bunların yanında durarak neyin planlamasını yapıyorsun? Anayasa Mahkemesi senin hakkında karar vermiş, hayır diyor. Parlamento senin hakkında karar vermiş, hayır diyor. İsrail\'den başka destek göremeyen Kuzey Irak\'ın akıbetini göreceğiz. Henüz netice ortada yok. Aslolan neticedir. Yapacağın tek iş vardır, başladığın noktaya geri dönmektir. Başladığın noktaya geri dönmüyorsan orada yalnızlığa mahkum olacaksın. Elindeki bütün imkanları kaybedeceksin.\"

\'GÖREV İSTENMEZ VERİLİR\'

15 yılda en önemli büyük başarılardan birinin demokrasiden taviz vermemek olduğunu dile getiren Erdoğan, milli iradenin en büyük güven kaynağı olduğunu vurguladı. Erdoğan, \"Bizim siyasi terbiyemizde görev istenmez verilir, sandıkla gelen elbette sandıkla gider ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez, kusura bakmasın. Siyasi geleneğimize ihanet etmediği sürece, görevden çekilmiş olanı yeniden değerlendirme yolu da daima vardır göreve. Bizim gizli saklımız yok. Her şeyi milletimizin gözü önünde konuşuyoruz. Kapalı kapılar ardından yapmamız gereken görüşmelerimiz de var\" dedi.

KADIN VE GENÇ AK PARTİLİ SAYISI

Kadın ve gençlerin Ak Parti\'yi tutmadığına yönelik eleştirilere de cevap veren Erdoğan, \"Kadınları ve gençleri asli unsurlar olarak siyasetin merkezine yerleştirdik. Gençlik ve kadın kollarına bu kadar değer veren başka bir parti daha yoktur. Ak Parti\'nin üye sayısı 10 milyon 271 bindir. Bu rakam içinde kadın sayısı 4 milyon 443 bindir. Hanımların oranı yüzde 43\'tür. Gençlerin sayısı ise 1 milyon 483 bindir. Ana muhalefetin toplam üye sayısı 1 milyon 200 bin. Ya sen bizim gençlik teşkilatımızın sayısı kadar yoksun be\" diye konuştu.

İDLİB HAREKATI

Suriye\'deki güvenlik krizinin ortada olduğunu dile getiren Erdoğan, Suriye\'deki meselenin Türkiye\'nin milli güvenliği ile yakından ilgili olduğunu kaydetti. İdlib\'e yönelik yapılacak operasyona yönelik açıklamada bulunan Erdoğan, \"Fırat Kalkanı harekatıyla kendimize ve bölgemize açtığımız alanı şimdi İdlib\'in güvenliğini sağlamaya yönelik, yeni bir adımla daha ileriye taşıma gayretindeyiz. Bugün örneğin İdlib\'de ciddi bir harekat var. Oradaki kardeşlerimizi, Halep\'teki zulümden kaçmak suretiyle İdlib\'e gelen kardeşlerimizi ne olursa olsun ister ölün, ister kalın diyemeyiz. Onlara elimizi uzatmak durumundayız. Bu adım atıldı. Suriye sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyiz. İdlib operasyonunun ardından yeni inisiyatifler elde edeceğiz. Tüm provakosyanlara ve engellere rağmen Suriye\'de önemli mesafe kat ettik. Terör koridoru olarak nitelendirdiğim bu koridorda eğer biz terör örgütlerine hayat hakkı verirsek, her an bu sınırımız kardeşlerimiz tehdit altında kalacaktır. Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim güvencemizdir\" şeklinde açıklama yaptı.

ERDOĞAN\'DAN BARZANİ\'YE: BAŞLADIĞINIZ NOKTAYA DÖNÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün ve mezhepçi örgütlerin pençesinde adeta inleyen Irak\'ın şimdi de Kuzey\'deki yönetimin yaptığı referandumla ciddi bir krizin eşiğine geldiğini söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"İran ve Irak ile Kuzey Irak\'la ilgili üçlü bir mekanizmamız var. Suriye\'de de Rusya ve İran ile üçlü mekanizmayı çalıştırıyoruz. Güneyimizdeki gelişmeleri kontrol altında tutmak gayretindeyiz. Bunu kontrol altına alırken istiyoruz ki buradan en az zaiyatla daha büyük bir netice alalım. Kuzey ırak ile alakalı olarak memurlarının maaşlarını ödeyemediği dönemde bile yanlarında olduk. Şu anda sağına soluna aldıkları şu ana kadar kredi musluğu açmadılar. Geldikleri nokta düşündürücüdür, bizim de canımızı sıkmaktadır. Bazı haberler gönderip duruyor şu sıralar. Başladığınız noktaya döneceksiniz. 1960\'ların başında nüfusunun yüzde 80\'i Türkmenler\'den oluşan Kerkük\'ü bu işe sokmak niyetin art niyetli olduğunu göstermeye yeter. Kuzey Irak\'ta ortaya çıkan ve bölgeye sirayet edecek fitne ateşini kim yakmak ister? Cevabını görmek için referandumda hangi ülke bayraklarının sallandığını görmek yeterlidir. Bölge halklarının çıkarı ve payı yoktur. Netice alana kadar da böyle devam edeceğiz.\"

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Erdoğan\'ın konuşmasının ardından kamp, bakanların yapacağı sunumlarla basına kapalı devam ediyor. Bugün enerji, ulaştırma ve ekonomi politikaları sunumunu ilgili bakanlar yapacak. Öğleden sonra ise güvenlik ve dış politika konularında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun sunumları olacak. Kamp süresince Cumhurbaşkanı Erdoğan gruplar halinde milletvekilleri ve partisinin üst düzey yöneticileri ile gruplar halinde görüşecek. Erdoğan, yapacağı bu görüşmelerde, belediyeler, il ve ilçe teşkilatlarını değerlendirecek.

İDLİB\'TEKİ OPERASYONU ÖSO SÜRDÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin \"Türk askeri İdlib\'de mi?\" sorusuna, \"Şu anda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yürütüyor. ÖSO\'nun İdlib\'de şu anda yürüttüğü bir operasyon var. Henüz askerimiz orada değil. Tabii ki Türkiye ve Rusya, beraber yapacağımız ve yapmakta oluğumuz daha önce de söylediğim gibi İdlib, içi bizim tarafımızdan, dış tarafı da Rusya tarafından korunmasının sağlandığı bir bölge. Orda yaşayan insanların güvenliği noktasında böyle bir adım attık. Rejimle münasebetleri Rusya\'nın yürüttüğü bir süreç. Diğer noktalarda da Türkiye olarak biz tedbirlerimizi aldık\" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin bölgeden bir göç olur mu sorusu üzerine Erdoğan, \"Her türlü hazırlığımızı aldık. Sınırlar zaten bizim korumamızda. Sınırın dışı Rusya\'nın korumasında\" dedi.

Gazetecilerin \'Fırat Kalkanı Harekatı\'ndaki gibi mi bir ilerleme olacak sorusuna ise Erdoğan, \"Karıştırma orasını. Biliyorsunuz boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz. Şimdi de İdlib\'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileri taşıma gayretindeyiz. Bugün İdlib\'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Erdoğan\'ın açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

NOT : AKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

===========================================

Tatbikatta 20\'inci gün: Sızma girişimini engelleme eğitimi

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında devam eden ve Irak özel kuvvetlerine bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikat, 20\'inci gününde devam ediyor. Tatbikatta bugün askerlere, sızma girişimini engelleme eğitimi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 20\'inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de dahil olduğu tatbikatta bugün askerlere temsili sızma girişimine karşı tatbikat yaptırıldı. Belirlenen tesislere yapılan saldırı girişimi, zırhlı araçlar ve askerlerce bertaraf edildi. Temsili tatbikatın sonunda tanklar manevralar yaparak birliklerine geri döndü.

Görüntü Dökümü

-Tankların manevrası

-Tatbikattan detaylar

-Tankların hızlı geçişleri

-Yerden kalkan tozlar

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

================================================

CHP’li Ağbaba: Genelkurmay Başkanı\'nın o koltukta 1 dakika bile oturması züldür

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kendisi hakkında TBMM\'ye sunulan fezleke ile ilgili, “İstedikleri kadar fezleke hazırlasınlar, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğizö dedi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısına CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın yanı sıra il yönetimi katıldı. Ağbaba, bir süre önce yaptığı basın toplantısı ile ilgili TBMM\'ye fezleke geldiğini belirtti. Fezlekede, 3 Şubat 2017 tarihinde CHP Malatya İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı yapan Ağbaba\'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulan yeni anayasa değişikliğine değindiği. anayasa değişikliği referandum kampanyasını Genelkurmay Başkanı\'nın, Kardak çıkışı ile birlikte başlattığini öne sürerek, \"Siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab’da katil sürüsü ile uğraşın\" dediği ifade edildi.

Fezlekeyi bugün değerlendiren Ağbaba, Genelkurmay Başkanı\'nın kendisi hakkında suç duyusunda bulunduğunu hatırlatarak, şöyle dedi: \"Bununla ilgili bir yargılamam var. Buradan tekrar söylüyorum Genelkurmay Başkanı, on başını çavuş yapamıyor. Genelkurmay Başkanı davetlerde düğünlerde siyasilerin eteğine yapışıp geziyor. Bir daha söylüyorum Genelkurmay Başkanına on başını çavuş yapamadığı gibi bütün yetkileri elinden alınmış o basın toplantısında bir şeyi de eksik bırakmışım. Darbeciler tarafından esir alınmış bir genelkurmay başkanı var. O Genelkurmay Başkanı\'nın o koltukta 1 dakika bile oturması Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) şanlı tarihi için zül sayılır. Bunlar istediği kadar fezleke hazırlasın biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.\"

\"KADİR TOPBAŞ İSTANBUL’UN KATİLİ\"

Belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili konuşan ağbaba, Bütün darbelere karşı olduklarını ifade ederek, \"Sivil darbeye de karşıyız. \'Seçimle gelen seçimle gitmeli\' diyoruz. Seçimle gelen Davutoğlu’na bir darbe yapılıp indirildi. Şimdi Kadir Topbaş indiriliyor. Gökçek istifa edecek mi, etmeyecek mi tartışılıyor. Düzce Belediye Başkanı istifa ettiriliyor. Kadir Topbaş’ın İstanbul’un katili olduğunu, bu kente büyük kötülükler yaptığını düşünüyoruz. Ankara’nın hali yaptığı icraatlar ortada ama biz geçimle gelenlerin seçimle gitmesinden yanayız. Onları halk seçmiş halkın göndermesi lazım\" diye konuştu.

Milletvekili Veli Ağbaba FETÖ ile mücadelenin sadece \'kimsesi olmayanlarla\' sürdürüldüğünü iddia ederken, TBMM\'ye sunulan tütün ile ilgili torba yasa tasarısına ilişkin şöyle konuştu: \"Benim başkanlığımda tütünle ilgili bir heyet oluşturduk. Malatya ve Adıyaman’da incelemelerde bulunacağız. Bizim tepkilerimiz üzerine bakan biraz geri adım attı. Ama önümüzdeki hafta komisyona gelecek. Komisyonda Malatya ve Adıyaman adına tütünle ilgili her türlü mücadeleyi yapacağız. Bu tasarımı yapan hükümet, bürokratlar değil. Bu kanunu yapan büyük sigara şirketleri. Bunu herkes bilsin bu kanunu hazırlayıp torba kanuna koyan büyük sigara firmaları Malatya ve Adıyaman’da ki gariban çiftçilerin 1-2 dönüm kendileri ekerek kendi geçimlerini sağlayan istenen garibanların ekmeği elinden alınmak isteniyor.ö

Görüntü Dökümü

-Toplantıya katılanlardan detaylar

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın konuşmaları

Haber-Kamera: MALATYA, (DHA)-

===================================

Evden uzaklaştırma cezası sona eren kocasının öldürdüğü kadın toprağa verildi

TEKİRDAĞ\'da aldığı evden uzaklaştırma cezas biten kocası 63 yaşındaki Hasan Yumuşak tarafından 16 bıçak darbesiyle öldürülen 53 yaşındaki Fatma Yumşak, toprağa verildi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde önceki gün mahkemenin verdiği evden uzaklaştırma cezası sona eren Hasan Yumuşak, ayrı yaşadığı eşi 2 çocuğunun annesi Fatma Yumuşak\'ın evine gitti. Burada Hasan ve Fatma Yumuşak çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Yumuşak, yanında taşıdığı bıçağı çekip, eşi Fatma\'yı 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Hasan Yumuşak polis tarafından yakalandı.

Kocası tarafından öldürülen Fatma Yumuşak, Yeni Sanayi Cami\'nde kılınan cenaze namazından ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Fatma Yumuşak\'ın yakınları ile \'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu\' temsilcileri katıldı.

Katil zanlısı Hasan Yumuşak ise polisteki soruşturmasının ardından evk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze gelişi

Hoca konuşması

Namaz kılınması

Yakınlarının ağlaması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

=========================================

\'Yeşil yol\'un yarısı bitti, keşif heyeti geldi

KARADENİZ Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi’nde yaylacıların doğal yapının bozulacağı endişesiyle 3 yıl önce yargıya taşıdığı Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki bağlantı yolunda keşif yapıldı. Dava açıldıktan 3 yıl sonra keşif yapılan tartışmalı yolun yarısının tamamlandığı görüldü. Davanın avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, \'yargının yavaş, dozerin hızla ilerlediği\' bir süreçten geçildiğini anlatırken, \"Yol bitirilip yayla zarar gördükten sonra mahkeme iptal kararı verse ne olur vermezse ne olur?ö diye sordu.

Çamlıhemşin İlçesi\'ndeki Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında Yeşil Yol Projesi kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yolu ile Ausor ve Huser yaylaları arasındaki yol güzergahında 16 dönüm alanda ağaç kesimi için verilen izinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2014 yılında Rize İdare Mahkemesi’ne 3 ayrı dava açıldı.

Mahkeme, başvuru üzerine ‘Orman kesim izninin yürütmesini durdurma’ kararı verdi. Ancak, değişen mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı, yapılan itirazı da reddetti. Üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu bilirkişi keşfi yapılmadan karar verildiği gerekçesiyle dosya iade edildi. Dosyayı yeniden ele alan Rize İdare Mahkemesi bölgede bilirkişi keşfi yapılmasını kararlaştırdı.

3 YILIN SONUNDA KEŞİF YAPILDI

Rize İdare Mahkemesi heyeti ile ilgili yetkililer ve mühendislerin de yer aldığı bilirkişi heyeti, Yukarı Kavron ve Samistal ile Ausor, Haczane ve Husor yaylalarında önceki gün keşif incelemesi yaptı. Davacıları dinleyen heyet, bölgeyi gezdi, tahribat olan alanları fotoğrafladı. Yaylacıların avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu da projenin mera, doğal SİT ve Milli Park alanlarına yönelik oluşturacağı tahribatları anlattı. Dava açıldıktan 3 yıl sonra keşif yapılan ve çevrecilerin uzun süren tepkilerine neden olan Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki bağlantı yolunun yarısının tamamlandığı görüldü. Yukarı Kavron Yaylasında evlerin üzerinden geçirilen yolun çevre tahribatı oluşturduğu gözlendi. İncelemelerin ardından yayladan ayrılan heyet rapor hazırlayarak mahkemeye sunacak.

\"YARGININ YAVAŞ, DOZERİN HIZLA İLERLEDİĞİ BİR SÜREÇ VAR\"

Davanın avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, açtıkları dava kapsamında uzun süredir bekledikleri keşfin yapıldığını ancak, dava konusu olan yolun bu süreçte ilerlediğini söyledi. Okumuşoğlu, şöyle dedi: \"Yürütmeyi durdurma kararı verilmediği ve mahkeme sonucu beklenmediği için Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki bölümde başlanan yolun yarıdan fazlası yapıldı. Dolayısıyla mahkemeden bizim beklentimiz o meraların, doğal SİT ve Milli Park alanlarının bozulmamasıydı. Bu yüzden dava açmıştık. Yol bitirilip yayla zarar gördükten sonra mahkeme iptal kararı verse ne olur, vermezse ne olur? Mahkemeler niye var? Bir haksızlığın önlenmesi için. İş bittikten sonra mahkeme iptal kararı verirse ne olacak? Bunun sorumlusu kim olacak? Yargının bu kadar yavaş dozerin bu kadar hızla ilerlediği bir süreç var. Yargının işlevini tam olarak yerine getirmediğini düşünüyoruz. Yargı görevinde gecikmiştir. Yargının işlevini bu konuda daha etkin yerine getirmesini bekliyoruz.\"

YEŞİL YOL PROJESİ

Yeşil Yol, Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylaları ve turizm merkezlerini üst koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu olarak planlandı. 7 metre genişliğinde gidiş- geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini taş parke döşemeli olacak. Bu yolla birlikte 40 noktada oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri oluşturulacak. Yeşil Yol çalışmasının 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde Yeşil Yol Projesi kapsamında yapılan Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki bağlantı yoluna karşı çıkan çevreciler uzun süre tepkilerini getirmiş, eylemlerde bulunmuştu. Yeşil Yol projesine karşı mücadelenin simgesi haline gelen Havva Ana lakaplı Rabia Özcan da projeye karşı sürdürülen tepkilerde ön saflarda yer almıştı. Projeye karşı çıkan 11 kişi hakkında, ‘İş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçlamasıyla açılan davada sürüyor.

Görüntü Dökümü

Kavron Yaylasının drone görüntüsü

Yeşil yol çalışmasının havadan görüntüsü

Yeşil yol çalışmasından detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE- (DHA)

=======================================

Çatıda çıkan yangında alevlerin arasında kalan işçi öldü

NİĞDE\'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında ısı yalıtım işçisi 25 yaşındaki Coşkun Arpak yanarak can verdi.

Selçuk Mahallesi Deniz Sokak\'taki 9 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışması yapılırken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda bulunan işçiler yangını hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. Bu arada olay yerine gelen Niğde Belediyesi itfaiyesi de yangına müdahale etti. Çatıyı kaplayan alevler arasında kalan Coşkun Arpak kaçamayınca yanarak öldü. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Yangından detay görüntü

-İtfaiye erleri müdahale ederken görüntü

-İtfaiye erlerinden görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Yangın alevlerinden görüntü

-İtfaiye erlerinden detay görüntü

-Dumandan etkilenen erlerden görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)

============================================

Van\'da evdeki 99 kilo esrara 4 gözaltı

VAN\'ın merkez Edremit İlçesi\'nde, bir evde yapılan aramada 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Edremit\'in Şabaniye Mahallesi\'nde bulunan bir eve operasyon yaptı. Evde özel eğitimli Narkotik köpeği \'Rexo\' ile yapılan aramada 96 paket halinde 99 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak M.E.A., S.A., C.D. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

-Polisin eve girmesi

-Arama ve köpek aramasından detaylar

-Uyuşturucu paketleri

-Gözaltına alınan kişiler

-Uyuşturucu paketleri ve detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

===========================================

Prof. Dr. Başkan: Çocuklarda makyaj, psikolojik bir sorunun göstergesi olabilir

DERİ ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, ebeveynleri, çocukların makyaj yapmaları ve makyaja özenmeleri konusunda uyardı. Prof. Dr. Başkan, çocukların psikolojik etkenlerle makyaja yönelerek bu ürünleri kullanmaları durumunda kalıcı hasarlar meydana gelebileceğine dikkat çekti.

Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan, lise, ortaokul ve ilkokul-anaokulu dönemindeki kız çocuklarının makyaja özenmeleri ve bu tarz ürünleri kullanmaları konusunda ebeveynleri uyardı. Prof. Dr. Bülbül Başkan, özellikle lise çağındaki genç kızların ergenlik sivilcesi problemi ile karşılaştıklarında bunları makyajla kapatma yoluna başvurduklarını, ancak bu makyaj ürünlerinin daha çok sivilceye sebep olarak bir kısır döngüye girildiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Bülbül Başkan, \"Sivilce problemi olan genç kızlar tedaviden önce kapatma yoluna gidiyorlar. Bunun için fondötenler, allıklar gibi makyaj malzemeleri kullanabiliyorlar. Halbuki bu tür uygulamalar cildin yağlı olduğu, sivilce problemi yaşandığı bu dönemde bu sorunu daha da artırıyor. Dolayısıyla kısır bir döngü içine giriyorlar; makyaj yaptıkça daha çok sivilce çıkıyor, daha çok sivilce çıktıkça daha çok makyaj yapıyorlar. Burada yapılması gereken, sağlıklı bir cilt için ne yapılması gerektiğini öğrenmektir. Sivilce gibi sorunlarla karşılaşıldığında kapatmaya çalışmaktansa bir deri ve zührevi hastalıklar uzmanlığına danışmak daha doğru olacaktır. Burada gençlerimiz için en önemli öğreti, önemli ve güzel olanın sağlıklı olan bir cilt olduğunu anlatabilmektir. Özel günlerde illaki bir makyaj yapmak gerekiyorsa, yaşlarına uygun iyi kalitede, pastel tonlarda makyaj malzemeleri tercih edilebilir. Ama bu kesinlikle günlük kullanım için önerilen bir durum değildir\" diye konuştu.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL SORUNLAR

Lise çağından daha da önceki dönemlerde kız çocuklarının makyaj yapmak istemelerinin altında çeşitli psikolojik ve ya fiziksel sorunlar yatabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Başkan, \"Bunlar çevrelerinde oluşan popüler kültürün etkisi olabileceği gibi idol olan oyuncu, şarkıcı gibi kişilere özenme durumu da olabilir. Öte yandan bir erken ergenlik durumunu dahi çağrıştırabilir. Ebeveynlerin bu dönemde çocuklarına her yönden destek olmaları gerekiyor. Özellikle psikolojik olarak, çocuk tarafından makyaj bir ihtiyaçmış gibi görülüyorsa, bunun sebepleri araştırılıp bu konuda psikolojik destek alınmalıdır\" dedi.

\'ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLAYIN\'

Öte yandan, henüz bebeklik döneminden yeni çıkmış 4-10 yaş arası çocuklar için kozmetik ürünlerinin ilgi çeken objeler olduğu konusunda da anne-babaları uyaran Prof. Dr. Bülbül Başkan, oyuncak olarak dahi ilgili kırtasiye ve oyuncakçılarda bu tarz ürünlerin satıldığını söyledi. Prof. Dr. Bülbül Başkan, \"Kontrolsüz satılan bu tür malzemelerin içinde ciddi oranda alerji tetikleyici, hatta kansorejen maddeler var. Dolayısıyla kendimiz makyaj yaparken bunu çocuklarımıza özendirmememiz gerekiyor. Ayrıca küçük yaştaki çocuklara makyaj yapmak iyi niyetli bir uygulamaymış gibi görülebilir ama, ciddi anlamda kötü sonuçlar doğuracaktır. Bu uygulama ödem, döküntü ve kalıcı yara oluşumlara sebep olabilir. Kendimize ait makyaj malzemelerini çocukların görmesi durumunda çocuklar bunları masum ürünler gibi görerek kendilerine sürebilir, yalayabilir veya yutabilirler. Bunların da bir kimyasal madde olduğunu unutmadan, kimyasal güvenlik kuralları çerçevesinde makyaj ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamak gereklidir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kozmetik bir uygulamadan detaylar,

Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan\'ın çalışmalarından detaylar

açıklaması

Haber-Kamera : Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

==========================================

Yarım ton döner dağıttı

TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa İlçesi\'nde dönerci dükkanı açan işyeri sahibi açılışa özel, yarım ton ekmek arası tavuk döneri, ayran ile birlikte vatandaşa ücretsiz dağıttı. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde Hükümet Caddesi üzerinde \'tavuk dönerci\' dükkanı açan iş yeri sahibi açılaşa özel reklam için vatandaşa bedava tavuk döner dağıtacağını duyurdu. Bedava tavuk döner ayran dağıtıldığını duyan vatandaş iş yeri önünde uzun kuyruk oluşturdu.Kuyrukta ücretsiz döner ayranı almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. İş yeri sahibi Kerim Bilgin, açılışta, yarım ton döneri ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuyruktan genel detay

Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler

Döner yiyen vatandaş

Umut Deniz ile röp

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

========================================

Liseli kız, sokakta cinayet işledi



ESKİŞEHİR\'de lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İncedağ, tartıştığı 15 yaşındaki Melih Efeler\'i tek bıçak darbesiyle göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Melih Efeler kurtarılamadı. Aleyna İncedağ, gözaltına alındı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi Merkez Sokak\'ta meydana geldi. Daha önceden birbirlerine hakaret edici sözler kullandıkları için aralarında husumet bulunduğu öne sürülen öğrenci olmayan Melih Efeler ile liseli Aleyna İncedağ, sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışma ardından Aleyna İncedağ, Melih Efeler\'in tek bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Aleyna İncedağ, bıçağı yere atıp kaçtı. Efeler, çevredekilerinçağırdığı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Efeler, doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri Aleyna İncedağ\'ı kısa süre sonra kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan İncedağ, polislere Melih Efeler ile aralarında eskiye dayanan husumet bulunduğunu, yolda karşılaştıklarında tartıştıklarını anlattı. İncedağ, Melih Efeler\'in üzerine doğru gelmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp ona doğru salladığını söyledi. Genç kız, yapılan sorgu ardından adliyeye sevk edildi.

Haber:ESKİŞEHİR, (DHA)-

=====================================================