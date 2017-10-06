DHA YURT BÜLTENİ-7 

Bu görüntüler 2 gün önce Kato Dağı\'nda çekildi

GÜVENLİK güçlerinin PKK\'ya yönelik son yılların en kapsamlı operasyonunu sürdürdüğü Şırnak\'ın Beytüşşebap İlçesi\'ndeke Kato Dağı\'nda 2 gün önce çekilen görüntülerde kar yağışı altında güvenlik güçlerinin arazi arama-tarama faaliyeti yaptıkları görüldü.

Terör örgütü PKK\'ya yönelik Beytüşşebap İlçesi\'nde bulunan Kato Dağı\'nda 19 Nisan günü, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının katımıyla başlatılan müşterek operasyon aralıksız sürdürülüyor. Bölgenin en engebeli dağlarından biri olan 2850 rakımlı Kato dağı zirvesine ulaşan güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirilmeleri için yaptıkları arama-tarama faaliyetleri görüntüleri ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde, 2 gün önce dağın zirvesine yağan kar ve sis altında dağlık alanda arama-tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin arazideki intikaline ait görüntüler yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Opesyonun düzenlediği yer

-Kar yağışı

-Güvenlik güçlerinin kar yağarken yürüyüşleri

-Genel ve detay görüntü

Haber: ŞIRNAK (DHA)

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Kadavradan karaciğer nakliyle hayata tutundu

ANTALYA\'da 7 aydır karaciğer nakli bekleyen 54 yaşındaki Gültekin Başer, kadavradan nakledilen organla yaşama tutundu. Başer, \"Her gün düzenli spor yapardım. Muayene olmaya da tempolu yürüyüş yaparak gitmiştim. Ameliyat öncesi hayatıma döneceğim için sevinçliyim\" dedi.

Antalya\'da bir kamu kurumunda çalışan Gültekin Başer\'e, 7 ay önce siroz teşhisi konuldu. Başer\'i tedavi eden doktorlar, karaciğer nakli gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Karaciğer Nakil Bekleme Listesi\'ne dahil edilen Gültekin Başer, 15 gün önce beyin ölümü gerçekleşen A.E.\'den alınan karaciğerin kendisine nakledilebileceği telefonu üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi\'ne geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, kadavradan alınan karaciğeri, yaklaşık 10 saat süren başarılı bir operasyonla Başer\'e nakletti.

Karaciğer nakledilen Gültekin Başer, durumunun iyi olduğunu, sağlığının yerine geleceğine inandığını belirtti. Kendisine, \'Kadavradan karaciğer bulundu, gelebilir misiniz?\' diye sorulduğunu ve hastaneye gelerek ameliyat olduğunu anlatan Başer, \"Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ilk çağrılmam sonrasında karaciğer nakli oldum. Her gün düzenli spor yapardım. Muayene olmaya da tempolu yürüyüş yaparak gitmiştim. Yeniden ameliyat öncesi hayatıma döneceğim için sevinçliyim. Bağış yapan aileye minnet borcum var. Yaşamını kaybedenin mekânı cennet olsun. Bundan sonra ben de gönüllü bağışçı olacağım. Tüm ailemi ve yakınlarımı organ bağışına teşvik edip, herkesi orgen bağış gönüllüsü yapacağım\" diye konuştu.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, operasyonun çok başarılı geçtiğini, hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, karaciğer fonksiyonlarının düzeldiğini belirtti. Hastanın kısa süre sonra taburcu edileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, \"Karaciğer naklinden önceki süreçte, siroz hastalığı ve buna bağlı çeşitli hastalıklarla da mücadele ediyordu. Karaciğer nakliyle hem siroz hem diğer hastalıkların tedavisini yaptık. Bu tip durumlarda en önemli şey karaciğer naklinden hemen sonra başladığımız, ameliyat sonrası ve ömür boyu kullanacağı ilaçlar. Onun dışında aralıklı kontrollerine gidip gelecek. Rutin yaşamına devam etme açısından kontrolleri dışında ek bir problemi, yükü olmayacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nakille sağlığına kavuşan 54 yaşındaki Gültekin Başer, detaylar

Röp: Gültekin Başer

Hastane odasından detay

Sağlığına kavuşan Gültekin Başer su içmesi

Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)

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Rizelinin inadı karakolda bitti

RİZE\'nin Pazar İlçesi\'nde doğalgaz boru hattının geçirileceği araziler için \'acele Kamulaştırma\' kararı alındı, iş makineleri çalışmaya başladı. Düşük bulduğu kamulaştırma bedelinin kendisi ile birlikte 17 hissedara bölünmesine tepki gösteren 87 yaşındaki Ziya İslamoğlu, \'Lütfen arsama girme ev yapacağım. Saygılarla\' yazılı döviz astığı arsa üzerinde oturma eylemi başlattı. 3 saat süren çabalara rağmen ikna edilemeyen öfkeli adam direndiği jandarma ekiplerince zorla gözaltına alındı.

BOTAŞ, Rize\'nin Çayeli ile Ardeşen İlçeleri arasında doğalgaz boru hattı için proje hazırladı, bazı araziler için \'acele kamulaştırma\' kararı aldırdı. Pazar İlçesi Hamidiye Köyü\'nden geçirilen boru hattı için iş makineleri 12 metre genişliğinde hat kazmaya başladı. Arazi bedeli kendisi ile birlikte hissesi bulunan 17 kişiye yatırılan ancak kullandığı arsanın kendisinin olduğunu iddia eden ve bedelin kendisine verilmesini isteyen Ziya İslamoğlu iş makinelerinin yolunu kesti. Kamulaştırma bedelini de düşük bulan İslamoğlu, \'Lütfen arsama girme ev yapacağım. Saygılarla\' yazılı döviz astığı arsa üzerine oturma eylemi başlattı. Müteahhit firma yetkilileri, köy muhtarı ve jandarma ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı yaşlı adam \'Parayı bana vereceksiniz, yoksa beni ezip geçmeden arsaya giremezsiniz´sözleri ile karşı çıktı. Tartışmalar sürerken arsada ölçüme başlayan firma çalışanlarına müdahale ederek uzaklaşmalarını isteyen Ziya İslamoğlu kendisini ikna etmeye çalışan jandarma komutanını da dinlemedi.

3 SAAT DİRENEBİLDİ

3 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince Jandarma ekipleri yaşlı adamı zorla araca bindirmek istedi. 4 askerin çabasına rağmen araca bindirilemeyen yaşlı adam alandan uzaklaştırıldı, başında askerler nöbet tuttu. Bu sırada arsaya giren iş makinesine yönelmek isteyen Ziya İslamoğlu\'nu jandarma ekipleri engellemeye çalıştı.Sakinleştirilemeyen öfkeli adam jandarma tarafından gözaltına alınarak zorla bindirildiği araçla karakola götürüldü.

İş makinesi çalışmasını sürdürürken bu kez yaşlı adamın oğlu Hayrettin ve kızı Melek İslamoğlu çalışmalara tepki gösterdi.Jandarma\'nın engellediği iki kardeş alandan uzaklaştırıldı.

İş makineleri jandarma eşliğinde çalışmaya devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İş makinesinin çalışması

Dövizin görüntüsü

Oturma eylemi yapan adam

Ziya İslamoğlu\'nun tepkisi

Jandarma\'nın müdahalesi

Yaşlı adamın gözaltına alınması

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE- (DHA)

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Geri dönüşüm tesisinde yangın zarara yol açtı

DENİZLİ\'de bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, 40 bin liralık zarara yol açtı.

Merkezefendi İlçesi Zafer Mahallesi\'nde bulunan Recep Akın\'a ait atık kağıt ve karton geri dönüşüm tesisinde, bugün saat 03.00\'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisin bahçe kısmında bulunan paketlenmiş haldeki atıkların alev alması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Tesisten yükselen dumanları gören çevredekiler durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Kayalık, Gümüşler ve Bahçelievler itfaiye şubesi ekipleri, yangına müdahale edildi. Yangında tesisin bahçesinde bulunan paketlenmiş atıklar tamamen yanarken, bir kamyonette alevlerden etkilenerek zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. 40 bin lira zarara yol açtığı belirtilen yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Servis vagonu yandı, meraklılar görüntü çekti

ADANA Tren Garı\'nda park halinde bulunan, servis vagonu yandı. Meraklı vatandaşlar rayların kenarında cep telefonuyla görüntü çekmeye çalıştı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'nde bulunan tren garında öğle saatlerinde meydana geldi. Sefere çıkacak vagonların bekleme yaptığı park alanında bulunan, bir trenin servis vagonu aniden yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kalan vagondan yükselen siyah dumanlar kentin merkezinin tüm noktalarından fark edildi. Bu sırada garda bekleyen yolcular alevleri görünce panik yaşadı. Kısa sürede büyüyen yangın, yolcu vagonuna da sıçradı. Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada bazı yolcular cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı. Rayların kenarında çekim yapan vatandaşları istasyon görevlileri, \"Lütfen rayların üzerinde durmayalım, başka bir tren geliyor\" diyerek uyardı.

Yangın daha fazla büyümeden söndürülürken ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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- Tren vagonunun yanarken görüntüsü

- İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesinden görüntüler

- Vagondan çıkan dumanlar

- Bir vatandaşın yangını facebook üzerinden canlı yayın yapması

- Yangını izleyen vatandaşların cep telefonlarıyla çekim yapması

- Tren raylarının yakınındaki vatandaşların uzaklaştırılması

- Bir görevlinin tren geçeceğini söyleyerek uyarıda bulunması

- Tren geçerken görüntü

- Yanan vagondan detay görüntüler

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Su sporu yapan turist yaralandı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, \'Fly fish-uçan balık\' adlı şişme deniz yatağından düşen İsveçli 24 yaşındaki Maria Swertmwn yaralandı. Boynundan yaralanan Swertmwn, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Geçen çarşamba günü Atatürk Caddesi üzerindeki belediye halk plajında İsveç uyruklu Maria Swertmwn, \'Fly fish-uçan balık\' adı verilen şişme botla su sporu aktivitesine katıldı. Sürat teknesinin çektiği ve denizden yukarı havalanan şişme botta tutunamayan turist, metrelerce havadan denize düşerek yaralandı. Su sporları istasyonu görevlileri tarafından sudan çıkarılan kadın turist, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Swertmwn\'in, yüksekten denize düşmenin etkisiyle boynunda hasar meydana geldiği öğrenildi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(TATİLE GELEN BİR VATANDAŞIN KAMERAYLA ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ)

- Kadının ambulansa sedye üzerinde inleyerek getirilişi

- Ambulansın ayrılışı

- Fly fish ile ilgili genel görüntü

- Su sporları istasyonundan görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Karacabey\'de çıkan yangında 50 güvercin telef oldu

BURSA\'nın Karacabey İlçesi’nde dört katlı binanın çatı katındaki kümeste çıkan yangında 50 güvercin telef oldu.

Karacabey İlçesi Drama Mahallesi\'ndeki dört katlı binada, Hulusi Güden’e ait dubleks dairenin çatı katındaki güvercin kümesini aydınlatmak için çekilen elektrik kablosu yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın kümesten eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangında, 50 güvercin telef olurken, kümes ve evin bir kısmı da kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Güden Ailesi\'nin fertleri gözyaşlarına hâkim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangın anı

İtfaiye söndürme

Görgü tanıkları

Kalabalık

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-

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Müşterinin dikkati, dolandırıcının düzeneğini bozdu

BURSA\'da para çekmek için gittiği otomatik para çekme makinesine (ATM) dolandırıcılar tarafından tuzaklanan kart kopyalama cihazını fark eden 33 yaşındaki Niyazi İşler, aparatı yerinden sökerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay merkez Yıldırım İlçesi Ortabağlar Mahallesi Profesör Tezok Caddesi\'nde meydana geldi. Bir bankaya ait ATM\'ye para çekmek için giden Niyazi İşler, kart girişinin olduğu bölüme bir aparatın yapıştırılmış olduğunu fark etti. Düzeneği söken İşler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kart kopyalama düzeneği olduğunu belirlerken, şifre girilen bölümde kamera tespit etti.

Dolandırıcıların düzeneğini bozan Niyazi İşler, para çekmek için ATM\'ye geldiğini belirterek, \"Kart girişinin olduğu bölümde düzeneğin olduğunu farkettim. polis ekiplerini aradım. Daha önceden haberlerde düzeneği gördüğüm için hemen farkettim\" dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek parçalarını kriminal laboratuarına götürürken, olayla ile ilgili incelemeye başlandı.

-Düzenekten detaylar

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Niyazi İşler röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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Dere yatağında başları kesilmiş 2 yavru köpek bulundu

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde dere yatağında başları kesilmiş halde 2 yavru köpek bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde mahalleden geçen dere yatağında 2 yavru köpeğin boğazı kesilmiş halde buldu. Vatandaşların ihbarıyla dere yatağına gelen zabıta ve veteriner ekipleri, inceleme yapıp leşleri gömmek üzere götürdü.

Besni Belediyesi\'nde Hayvan Barınağı görevlisi Mükremin Görmez, hayvanların öldürülmesine tepki göstererek, \"Belediye olarak her gün hayvanların bakımını yapıyor, yemlerini ve sularını veriyoruz. Veteriner ve zabıta başları kesilmiş köpekleri incelemeye aldı. Bu insanlık dışı bir olay ve bunları yapanları şiddetle kınıyor. Bunu yapanların insan olacağını düşünemiyorum\" dedi.

Yavru köpekleri öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Başları kesilmiş köpek yavruları

- Zabıta ve belediye görevlileri

- Görevlilerin başları kesilmiş köpekleri incelemesi

- Mükremin Görmez\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Batı Kışla\'da 3.5 ay sonra yemin töreni

MANİSA 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası (Batı Kışla), geçen haziran ayında yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle acemi asker alımının kapatılması sonrası geçen 3.5 ayın ardından yemin törenine sahne oldu. 212 kısa dönem erler, 3 haftalık eğitimin ardından yemin etti.

Asker zehirlenmeleriyle gündeme gelen, 1 askerin öldüğü, çok sayıda askerin ise zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını Manisa 1\'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda, aylar sonra yemin töreni düzenlendi. Geçen haziran ayında yaşanan zehirlenme vakalarının ardından bir süre acemi er alımının durdurulduğu Batı Kışla\'da eğitim alan 212 kısa dönem er, törenle yemin etti.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve yemin eden askerlerin aileleri, 3.5 ay sonra düzenlenen törene katıldı. Çocuklarına kavuşmak için gelen aileler, tribünlerde fotoğraf çekti, çocuklarını bulmaya çalıştı. Yemin töreninde temel eğitimlerini tamamlayan 212 asker, yemin metnini okuyarak ant içti. Eğitimlerde başarılı olan 10 acemi askere başarı belgesi, askerliğini Manisa\'da yapan 4 babaya da Vali Hakan Güvençer ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törende konuşma yapan Albay Dere, Türk askeri olmanın bir gurur olduğunu belirterek, yemin eden askerlerin yeminine bağlı kalacağına inandığını söyledi. Albay Dere, \"Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak disiplin anlayışından ve bağrından çıktığı yüce Türk Milleti\'nden almaktadır. Bir evladın ne kadar zor yetiştiğini biliyoruz. Anne babalar, içiniz de gönlünüz de rahat olsun. Bizler emanetinizin sadık bekçileri olacağız\" diye konuştu.

Albay Güven Dere\'nin konuşmasının ardından askerler; marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı. Aileler de çocuklarını cep telefonu ve kameralarla görüntüledi. Geçiş töreninin ardından askerler ve aileleri, birbirine kavuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yemin töreninden görüntü

- Askerlerden görüntü

- Ailelerden görüntü

- Askerlerin yemin etmesi

- Başarılı olan askerlere ve ailelerine belge verilmesi

- Geçiş töreninden görüntü

- Askerler ve ailelerinin kavuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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Alaşehir\'de 1742 acemi er yemin etti



MANİSA\'daki Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı\'nda acemi eğitimlerini tamamlayan erler için yemin töreni düzenlendi.

Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı\'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 1742 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Eğitim Alay Komutanı Ulaştırma Albay İsmail Elalmış, 2\'inci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Tabur Komutanı Ulaştırma Yüzbaşı Zafer Çınar, İnzibat ve Trafik Eğitim Taburu Komutanı Piyade Yarbay Yusuf Yeşil ile yemin edecek askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören 1742 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti.

Törende konuşan Ulaştırma Albay Elalmış, \"Bugün Eğitim Alay Komutanlığına yeni katılan 24\'üncü dönem sözleşmeli erler, 368\'inci dönem kısa dönem erler ve 1997/3 tertip 2\'inci kademe erlerin ant içme töreni içi toplanmış bulunmaktayız. Toplam 1742 askerimiz ant içecek. Hepiniz hoş geldiniz. Canınızdan kıymetli çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de çocukların değerini çok iyi bilmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakarlıkta ve davranışta örnek, dosta güven, düşmana korku veren mümtaz askerleri olarak vatani görevlerinizi yüce milletimize layık bir şekilde yapacağınıza olan inancım tamdır. Tüm şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Yiğit Mehmetçikler yolunuz açık olsun\" dedi.

Törene Alaşehir ve çevresinde şehit ve gazi olan askerlerin aileleri de törende yerlerini aldılar, duygulu anlar yaşandı.

Yemin töreninde babalarıyla aynı alayda görev yapan babalara Albay Elalmış tarafından onur belgesi verildi. Tören geçişiyle sona eren törenin ardından yemin eden acemi erler, aileleriyle buluştu. Yemin töreninde Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, ailelerle yakından ilgilendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış\'ın konuşması

- Törenden görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Ülkü Ocakları Genel Başkanı: 5 bin değil 500 bin ülkücü ile hazırız

DENİZLİ\'de çeşitli açılışlara katılan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Kerkük için \"5 bin ülkücü hazır\" açıklamasına destek verdi. Kılavuz, \"Şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz. 5 bin değil, samimiyetle 500 bin ülkücü olarak hazır ve nazırız\" dedi.

Denizli Ülkü Ocakları\'nın Kınıklı Mahallesi\'ndeki Başbuğ Alparslan Türkeş Ülkü Evi ve Ülkü Ocakları Pamukkale İlçe Binası, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz\'un da katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törenin açış konuşmasını yapan Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Naci Öncel, Ülkü Evlerini açmaktaki amaçlarının vatanına, milletine bağlı, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nce yapılan referandumun kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

\"Atalarımızın emaneti ecdadımızın yadigarı Kerkük\'te ve birçok Türkmen coğrafyasında, askerimizle muhatap olamayacak. Barzani maalesef sözde referandum yaptı. Oradaki vatanda coğrafyamızı işgal etmek, soydaşlarımızı yok etmek istiyor. Liderimiz Devlet Bahçeli milli meselelerde ki duruşunu göstermiştir. En az 5 bin gönüllü ülkücü olarak soydaşlarımızın, dirliği, birliği, beraberliği, huzuru için gitmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Evet bizde şunu ifade etmek istiyoruz, şakamız yoktur, oyunda oynamıyoruz. 1968\'de şahadet şerbetini içen Nuri Kılıç ve diğer şehitlerimiz olduysa, vatan, millet şahidimizdir. 5 bin değil, samimiyetle 500 bin ülkücü olarak hazır ve nazırız. Geriye dönmeyi düşünmeyerek sadece Allah\'a teslim oluruz. İmanımızla, inancımızla soydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla geri dönmemek adına yol revan oluruz. Kimse bu işleri oyun oynamak sanmasın. Hele ki sefil, zavallı bu işlerle meşgul olmasın. Sonunun hazin olacağını aklından çıkarmasın.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz konuşma

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Kayıp Alzheimer hastasından acı haber

ÇANAKKALE\'de 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası 89 yaşındaki İsmail Gezgin\'in, bir makilik alanda yanmış cesedi bulundu. Gezgin\'in ısınmak için yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangında yaşamını yitirdiği zannedelirken cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Alzheimer hastası İsmail Gezgin, geçen 4 Ekim\'de Ayvacık\'ın Sazlı Köyü\'ndeki evlerinin önündeyken bir anda ortadan kayboldu. Çevrede aramalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de desteğiyle bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken bugün saat 05.30 sıralarında acı haber geldi. Ayvacık\'a 10 kilometre mesafedeki Sazlı Köyü\'he 1.5 kilometre mesafedeki Yılancar Mevkisi\'ndeki makilik alanda saat 03.30 sıralarında çıkan ve 2 saatte söndürülen yangında bulunan yanmış erkek cesedinin 2 gündür kayıp olan Gezgin\'e ait olduğu belirlendi. Isınmak için yaktığı ateş nedeniyle çıkan yangında, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdiği sanılan Gezgin\'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Sazlı Köyü Muhtarı Selami Yavuz, \"2 günden bu yana İsmail amcayı arıyorduk. Sabaha karşı Yılancır Mevkis\'inde çıkan yangından ısınmak için ateş yaktığından şüphelendiğimiz İsmail amcanın cansız bedenine ulaştık. Yaklaşık 1,5 dönümlük alan içinde cesedini yanmış halde bulduk. Çok üzüldük. Başımız sağolsun\" dedi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın yerinden görüntü

-Sazlı Köyü Muhtarı Selami Yavuz ile röp.

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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