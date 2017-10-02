DHA YURT BÜLTENİ-7

1)GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNDE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER EYLEM YAPTI

KAHRAMANMARAŞ\'taki Suriyeli ve Iraklı mültecilerin kaldığı geçici barınma merkezinde çalışan 90 kişi, ihaleyi alan yeni firmanın kendileri dışında çevre illerden getirdiği kişileri işe aldırdıklarını öne sürerek eylem yaptı. İşçilerin görüştüğü Ak Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, mağduriyetin giderileceğini söyledi. Geçici barınma merkezlerinde standartlaşmaya giden AFAD, Kahramanmaraş\'ta yaklaşık 24 bin mültecinin kaldığı geçici barınma merkezinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 11 ayrı şirketin yaptığı iş için tek bir şirketten hizmet alımı yoluna giderek 2 ay önce ihale yaptı. İhaleyi kazanan firma 1 Ekim itibariyle iş başı yaptı. İddiaya göre firma, sözleşmesi sona eren diğer firmalarda çalışan işçilerin bir çoğunu yeniden işe almadı. İşsiz kalan yaklaşık 90 kişi ise geçici barınma merkezi önünde eylem yaptı. Eylem sırasında gözyaşı döken işçilerden Derya Yapık, 5 yıldır barınma merkezinde çalıştığını ve 2 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını belirterek, \"Ben nasıl geçineceğim bunun hesabını versinler\" dedi. Hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, \"Suriyelilerin kahrını Kahramanmaraşlılar çekiyor. Ama bizim yerimize Erzurum, Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa\'dan işçiler işe alınmış\" dedi. İşçiler daha sonra araç konvoyu ile Ak Parti İl Teşkilatı\'na gitti. İl Başkanı Ahmet Özdemir, işçilerin kendi aralarında seçtikleri temsilcilerle görüştü. İşçilerin sorunlarını dinleyen Özdemir, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Özdemir, işçilerin büyük bölümünün mağduriyetinin giderileceğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Daha önce ihaleyi alan firmanın süresi 1 Ekim\'de bittiği ve ihaleyi de başka bir firma aldığı için o ihalede çalışan personellerin görev süresi dolmuş. Ama işi alan yeni firma bu arkadaşlarımızın bazılarını değerlendirip bazılarını değerlendirmemiş ve aynı zamanda AFAD yeni ihalede kadroda eksiltmeye gitmiş. 254 personel çalışırken 161 personelle yeni ihale yapılmış. Doğal olarak da vatanaşlarımızda bir mağduriyet oluştu. Yani yaklaşık 93 arkadaşımıza bu konuda bir mağduriyet oluştu. Hem Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ ile hem AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu ile ve Genel başkan Yardımcımız Mahir Ünal aracılığıyla konuştuk ve bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili şöyle bir formül geliştirdiler. \'Bu arkadaşlarımızın 64 tanesini daha yeniden alabilmek için sözleşmedeki iş artışını kullanalım\' dediler. Bu şekliyle 64 arkadaşımız daha yeniden alınacak. Yani 30 civarında bir arkadaşımızın mağduriyeti söz konusu olacak. Bu arkadaşlarımıza da iş bulabilmek için elimizden geleni yapacağız. Alınacak 64 kişide de bir siyasi referans söz konusu olmaksızın ailesinde bu işten başka bir geliri olmayan, çocuk sayısı ve oradaki hizmet yılı gibi objektif kriterlerle bir değerlendirme yaparak bir komisyon kurup ona göre alacaklar.\"

Görüntü Dökümü

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-Barın merkezi ve işçiler

- Derya Yapık\'ın ağlaması ve konuşması

- İşçilerin konuşması

- İşçilerin Ak Parti\'ye gelişi

- İl başkanı Ahmet Özdemir\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 344 MB

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2)ADIYAMAN\'DA TÜTÜN PROTESTOSU



ADIYAMAN\'da çiftçiler, TBMM\'ye sunulan torba yasa tasarısında bulunan kıyılmış tütünün yasaklanmasını protesto etti. Sabah saatlerinde, yaklaşık 3 bin kişi ellerinde pankart ve tütünlerle Demokrasi Parkı\'nda toplandı. Polis ve askerlerin katıldığı geniş güvenlik önlemlerin alındığı protestoda çiftçiler sloganlar eşliğinde Atatürk Bulvarı\'na yürüdü. Torba yasasında bulunan tütün yasasının geri çekilmesini isteyen çiftçiler, Adıyaman Valiliği önüne yürüdü. Burada toplanan çiftiler, bir süre \'tütünüme dokunma\' sloganların ile protesto etti.

Toplanan kalabalık adına konuşan Tütün Platformu Başkanı Abdurrahman Tutdere, \"Bütün çiftçilerin uykuları kaçtı. Adıyaman\'ı büyük bir umutsuzluk bulutu kaplamış durumdadır. Bu umutsuzluk bulutunu dağıtacak yeniden aydınlık günleri ortaya çıkartacak yine Adıyaman\'ın kendisi olacaktır. Adıyaman halkının demokratik duruşu, ekmeğine sahip çıkışı, aydınlık günleri geri getirecektir. Bizler; Adıyaman Tütün platformu olarak yıllardan beri bu yasakların kaldırılması için mücadele verdik ve bundan sonrada alanlarda olacağız. Yasal düzenlemenin geri çekilmesi tütünün önündeki yasakların kaldırılması için mücadelemizi vereceğiz\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından çiftçiler, buradan valilik önüne yürüdü. Polisin izin vermemesi üzerine çiftçiler ile polis arasında tartışma çıktı. Çiftçiler çevik kuvvet bariyerini aşarak valilik önünde toplandı.

Bunun üzerine Valilik binasındaki balkona çıkarak çiftçilere seslenen Vali Nurullah Naci Kalkancı, \"Temmuz ayında Adıyaman\'da göreve başladım. Geldiğim günden beri iki tane konuyla ilgileniyorum. Bir tanesi Samsat\'taki deprem İkincisi ise Adıyaman\'daki tütün problemi. Bu iki önemli konuyu geldiğimiz günden beri her platformda konuştuğumuz ulaştığımız her kesime iletiyoruz\" dedi.

Kalkancı, konudan Başbakanın da bilgisi olduğunu belirterek, \"Bu kanun tasarısı bu şekilde çıkmayacaktır. Birilerini hedef alarak sorun çözülemez. Ben size durumu özetliyorum. Bu hak aramaya biz de hoş karşıladık. Bu talebinizle, bu mağduriyetinizden sağır sultan bile haberdar oldu. Siz elinizden geleni yaptınız, hak aramanızı yaptınız, biz de hoş karşıladık. Sizin talepleriniz, arzunuz en yüksek yere kadar ulaştı. İnşallah Adıyaman\'ın mağduriyeti giderilecektir. Bu eylemden vazgeçelim. Burada da trafiği kapatmakla mağduriyet oluşuyor. Tam 5 saat oldu. Bu kanun tasarısı daha meclisin gündemine gelmedi. Sabredelim, inşallah düzelecek. Adıyaman huzur kenti, barış kenti\" diye konuştu.

Vali Kalkancı\'nın konuşmasının ardından çiftçiler dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Demokrasi Parkında toplanan çiftçiler

- Tütün Platformu Başkanı Abdurrahman Tutdere\'nin açıklaması

- Çiftçilerin yürümek istemesi polisin izin vermemesi

- Valilik önünde çiftçilerin slogan atması

- Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın konuşması

- Çiftçilerin dağılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

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3)56 KAÇAK GÖÇMEN \"BURASI ANKARA\" DENİLEREK AKYAZI\'DA İNDİRİLDİ

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde karayolu kenarında yürüyen 56 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Ankara\'ya gitmek için bindikleri otobüsten \"Burası Ankara\" denilerek TEM otoyolu Akyazı gişelerinde indirildiklerini söyledi. Akyazı\'da D-140 Karayolu kenarında Adapazarı istikametine doğru toplu halde yürüyen kişileri görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri 56 kişinin Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenler olduğunu belirledi. TEM Otoyolu Akyazı gişelerine 1 kilometre uzakta bulunan göçmenlerin çalışmak için Ankara\'ya gitmek istedikleri, ancak Akyazı gişelerinde \"Burası Ankara\" denilerek otobüsten indirildikleri öğrenildi. 56 göçmen jandarmada ifadeleri alındıktan sonra Akyazı Belediyesi\'ne ait otobüslerle Sakarya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Göçmenlerden görüntü

Jandarma ekiplerinden görüntü

Otobüse bindirilen göçmenlerden görüntü

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA) -

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4)KTÜ\'LÜ ÖĞRENCİLERDEN FAKÜLTELERİNDEKİ TADİLATA HAVA DURUMUYLA PROTESTO

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Kolektifi grubu üyesi öğrenciler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nin akademik yılın açılmasıyla tadilata alınmasına tepki gösterdi. Öğrenciler camları henüz takılmayan birçok pencereden içeri giren soğuk, yağmur ve sesten derslere kendilerini veremedikleri gerekçesiyle hava durumu sunarak fakültelerindeki tadilatı protesto etti.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde toplanan KTÜ Öğrenci Kolektifi mensubu yaklaşık 10 öğrenci, bir süre önce monte edilen ve camı henüz takılmayan pencerelerin yer aldığı sınıflarda derslerine konsantre olamadıklarını öne sürerek fakültelerinin zamansız tadilata alınmasına tepki gösterdi. Öğrenciler camları takılmayan pencerelerden sızan soğuk ve yağmur ile içeri giren ses nedeniyle ders yapamadıklarını belirterek sorunlarının yetkililerce giderilmesini istedi.

\'AÇIK ÖĞRETİM BU OLSA GEREK\'

Öğrenciler adına konuşan Sena Zengin tadilat dolayısıyla mağdur edildiklerini dile getirerek \"Bu yağmurlu soğuk havada öğrenciler penceresinde cam olmayan sınıflarda ders görmek zorunda kalıyorlar. Tadilat dolayısıyla koridorlarda yer yer su birikintileri olmaktadır. Şu an fakülte inşaat halinde ve öğrenciler bu durumdan çok mağdur. Rektörlüğü ve dekanlığa şunu soruyoruz; öğrenci yokken neden bu tadilatı yapmadınız. Öğrenciler soğuk havada ders görmek zorunda mı?. Açık öğretim dedikleri bu olsa gerek. KTÜ Rektörlüğünden acil talebimiz, acil biçimde camların takılarak öğrencilerin mağduriyetini bir an önce gidersinler\" dedi.

Konuşma sonrası öğrenciler tadilata dikkat çekmek ve yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için kısa bir skeç yaparak hava durumu sundu.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin protestosu

Yapılan açıklama

Hava durumu sunulması

Fakültedeki tadilat görüntüleri ve detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/DHA

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5)TÜRKİYE\'DE POLİSTEN İLK PROJE: TRAFİK EĞİTİM KORİDORU

EMNİYET Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından \'Herşey Bir Umutla Başlar Projesi\' kapsamında Türkiye\'de ilk kez bir okulda öğrencileri bilinçlendirme amacıyla bina içine Trafik Eğitim Koridoru kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce uygulamaya konulan Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından \'Herşey Bir Umutla Başlar Projesi\' kapsamında \'Bir Kural Bir Hayattır\' konulu \"Trafik Eğitim Koridoru\', \'Kocasinan Mevlana Mahallesi 60\'ıncı Yıl Mehmet Sepici Cumhuriyet İlkokulu\'nda törenle açıldı. Törene Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, şöyle dedi: \"Bugün okulumuzda güvenlik koridorunun açılışı için bir araya geldik. Bildiğiniz gibi trafik kazalarında hatanın yüzde 100\'e yakını sürücüler ve yayalardan kaynaklandığını biliyoruz. Bu açıdan şoförler başta olmak üzere insanlarımızın eğitilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu eğitime ilkokuldan başlayarak çocuklarımızı eğitmek ve yavrularımızı trafik konusunda bilgilendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu koridorun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.\" Yapılan konuşmaların ardından Vali Kamçı ve beraberindeki protokol mensupları, trafik işaretleri, yaya geçitleri ve trafikle ilgili uyarıcı görsellerin yer aldığı \'Trafik Eğitim Koridoru\'nu gezdi.

Görüntü Dökümü

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-Trafik Eğitim Koridoru

-Vali Süleyman Kamçı\'nın konuşması

-Genel detay

(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 4 dakika 14 saniye/134 MB

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6)PORTAKAL BAHÇESİNDE İNTİHAR ETTİ

MERSİN\'de evinin yanındaki portakal bahçesine giden 58 yaşındaki Ahmet Koçak, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'ne bağlı Yeşilçimen Mahallesi 4004 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Koçak bilinmeyen bir nedenle oğlu ile tartıştıktan sonra evden çıktı. Bu sırada evlerinin yanında bulunan portakal bahçesine giden Koçak, beraberinde götürdüğü iple kendini bir ağaca astı. Koçak\'ın ağaçtaki cansız bedenini gören komşuları durumu ailesine ve polise bildirdi. Sinir krizi geçiren Koçak\'ın yakınları çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirmeye çalışıldı. Koçak\'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinin görüntüsü

- Polisler Ahmet Koçak\'ın asılı olduğu ağaç Çevresinden önlem alırken

- Koçak\'ın olay yerine gelen yakınları

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'34\" BOYUT:34,11 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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7)KEDİ VÜCUDUNA SAPLANAN DEMİRDEN AMELİYATLA KURTULDU

GAZİANTEP\'te, duvardan atlamak isterken dengesini kaybederek düşerken vücuduna demir korkuluk saplanan kedi, ameliyatla sağlığına kavuştu.Olay, dün gece Boyno Mahallesinde meydana geldi. Bir bahçe duvarındaki korkuluk demirlerinin üzerinde yaralı kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri kediyi, vücudundaki demirle beraber Canlı Hayatı İyileştirme Derneği\'ne götürdü, Veteriner hekim Gizem Yıldırım, yaptığı operasyonla kedinin vücudundaki demiri çıkardı.Kedinin kendisine geldiğinde durumunun ciddi olduğunu ifade eden Yıldırım, \"Gece saatlerinde dernek yetkilileri kediyi bana getirdi ve ameliyat ettik. Çok şükür herhangi bir organ zedelenmesi veya kırık kemiği yoktu. Şu anda kedimiz tedavi aşamasında\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kedinin veteriner hekime getirilmesi

- Yaralı kediye saplanan demir parçası

- Kedinin kafesin içindeki yaralı hali

- Veteriner Gizem Yıldırım\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 416 MB

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8)TEMİZLİK İŞÇİLERİ, YOLDA BULDUKLARI \'KIZIL ŞAHİN\'E SAHİP ÇIKTI

KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde belediyede görevli 3 temizlik işçisi, yolda buldukları \'Kızıl Şahin\'i, taksiyle veterinere gönderdi. Veteriner tarafından muayene edilen şahinde herhangi bir yara izi bulunmazken, uçamamasının açlık ya da başka bir rahatsızlığından kaynaklanabileceği belirtildi.

Ermenek Belediyesi\'nde temizlik görevlisi olarak çalışan işçiler Ali Temel, Ahmet Kırıt ve Uğur Sucu, bugün Karalar Mahallesi yakınlarında yolda bir kuşun olduğunu fark etti. İşçiler aracı durdurup kuşun yanına gittiğinde, bunun \'Kızıl Şahin\' türü bir kuş olduğu ve uçamadığı görüldü. Bunun üzerine işçiler tanıdıkları taksici Atilla Dündar\'a, kuşu Milli Parklar Müdürlüğü\'ne bağlı Av Koruma Kurumu\'ndaki veterinere götürmesini söyledi. Dündar, ücret almadan kuşu veterinerliğe götürdü.Kuşu muayene eden veteriner Fatih Gökhan, kızıl şahinin vücudunda av tüfeğinden çıkan saçma ya da başka bir yara izi bulunmadığı, açlıktan veya bir rahatsızlığından dolayı uçamadığını, şahinin yetişkin olduğu ve 1 metre kanat açıklığının bulunduğunu belirtti. Kızıl şahin, yapılan muayenenin ardından koruma altına alınmak ve kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya\'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kuştan detay

- Veterinerin muayene etmesi

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))

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