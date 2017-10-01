DHA YURT BÜLTENİ-7

1)EMRAH SERBES KAZASINDA ARKADAŞININ İFADESİ DE YALAN ÇIKTI

İZMİR - Aydın Otoyolu\'ndaki, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'in yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, teslim olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes\'in yanındaki arkadaşı Kenan Doğru\'nun ifadesindeki \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ailenin yola çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde aracın lambalarının yandığı görülüyor. İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen iddiaya Kenan Doğru\'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde toprağa verildi. Kazadan 6 gün sonra ise \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru\'nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.

AİLENİN ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI\"

Emrah Serbes’in kazadan hemen sonra alkol testinin yapılmasını ve hastaneye gitmeyi kabul etmemesi üzerine ailenin şüphesi üzerine derinleştirilen soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru\'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili ifadesinde \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" diyen Doğru\'nun ifadesinin ortaya çıkan görüntülerle gerçeği yansıtmadığı belgelendi. Özçelik\'in ailesinin kazadan önce yola çıkışı oturdukları sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde Ayhan Özçelik\'in idaresindeki araç siteden çıkarken frene basıyor ve lamların yandığı açık bir şekilde görülüyor. Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler, görüntüleri delil olarak mahkemeye vereceklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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2)KADIN OPERATÖRÜN KEPÇESİYLE GÖSTERİSİNE YOĞUN İLGİ

ANTALYA\'da düzenlenecek iş makineleri fuarının tanıtım toplantısında operatör Ayşe Çaylı\'nun kepçesiyle yaptığı gösteri sürüşü, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Ekonomik sorunlar nedeniyle eğitimini yarıda bıraktığını belirten Çaylı, çoban babasının aldığı kepçeyi sürme hevesiyle operatörlüğe başladığını söyledi. Antalya\'da 4-7 Ekim\'de ANFAŞ Fuar Merkezi\'nde açılacak CMEXPO İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı\'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. ANFAŞ\'ta gerçekleştirilen toplantı kapsamında 8 yıldan bu yana operatörlük yapan 27 yaşındaki Ayşe Çaylı, kepçesiyle gösteri sürüşü yaptı. Tanıtım toplantısına katılanların meraklı bakışlarıyla kepçesini çalıştıran Çaylı, gösterisiyle büyük ilgi gördü. Genellikle erkeklerin kullandığı ağır iş makinesini kolaylıkla kullandığı gözlenen Çaylı, \"Benim için kepçe kullanmak otomobil kullanmaktan daha kolay\" dedi.

OKUYAMAYINCA KEPÇE OPERÖTÜRÜ OLLUŞ

Çobanlık yaparak geçimini sağlayan ailenin kızı olduğunu belirten Çaylı, ekonomik sorunların yetersiz olmasından dolayı eğitimini bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Hayvancılıkla uğraşan babasının aldığı iş makinesini 19 yaşında kullanmaya başladığını anlatan Çaylı, şöyle dedi:

\"8 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Babamın makinesiyle öğrendim, şimdi bir şirkette çalışıyorum. Genelde erkek mesleği, zorlukları da var. Çok iyi tepki aldığım da oluyor, şaşkınlıkla karşılayanlar da. İlk defa kadın kepçe operatörü görenler oluyor ama yaptığım işi beğenince bana güveniyorlar. Otomobil kullanamam belki ama sürekli kullandığım için kepçe sürmek daha kolay. Kepçe operatörlüğünde daha öğreneceğim çok şey. Başka bir iş de yapamam zaten. İmkansızlıktan dolayı okuyamadım. 8\'inci sınıfta okulu bıraktım.\"

FUARDA YERLİ İŞ MAKİNELERİ SERGİLENECEK

Tanıtım toplantısında fuar organizatörü Utku Bengisu, tamamına yakını Türkiye\'de üretilen iş makinelerinin fuarda yer alacağını vurguladı. Türkiye\'den farklı ülkelere ihracat yapan 204 firmanın fuara katılacağına dikkati çeken Bengisu, \"Antalya\'ya, Türkiye\'ye ilk defa ayak basacak Afrika\'nın 22 ülkesinden önemli ziyaretçiler fuara gelecek. Türk iş makinesi sektörünün dünyada rakibi olan firmaların 400 temsilcisi fuara katılacak. Türkiye\'nin 29 ilinde üretim yapan firma temsilcileri yer alacak. Yerli imalatçının katılımı şartıyla gerçekleştirdiğimiz fuarda, yerli teknolojiyi gözler önüne sermeyi hedefliyoruz. Türkiye iş makinesi sektöründe dünyada 11, Avrupa\'da 4\'üncü en iyi pazara sahip. Fuarda Türkiye iş makineleri sektörünün yerli malı haftasını kutlayacağız\" dedi.

AFRİKA\'DAN SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KATILACAK

Fuarın danışma kurulu başkanı Faruk Aksoy iş makineleri sektöründe 200 bine yakın imalatçı, 750 bin çalışan olduğunu söyledi. Türkiye\'nin 120 ülkeye ihracat yaptığını anlatan Aksoy, Afrika ile 2003\'te 5 milyar dolar olan ticaretin 20 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Aksoy, Türk müteahhitlerin Afrika\'da 58 milyar dolarlık ticaret hizmeti verdiğine değindi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da iş makineleri sektöründeki fuara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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- Fuar basın toplantısı genel görüntü

- Katılımcılardan detaylar

- İş makinesi kullanan kadın kepçe operatöründen detay

- Kadın kepçe operatörü Ayşe Çaylı kepçeyi kullanırken

- Kadın kepçe operatörü Ayşe Çaylı röp

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HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)

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3)DAMADA TAKI YERİNE KOKOREÇ TAKTI

TEKİRDAĞ\'da Ertan Gence ile Neşe Ergün\'ün düğün törenlerinde arkadaşı Efkan Kılıç, damada 200 lira ile birlikte yarım ekmek arası kokoreç taktı. Tekirdağ\'da yerel bir gazetede muhabirlik yapan Ertan Gence ile Neşe Ergün, kentteki bir solanda düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Düğünde takı merasimi sırasında sıraya giren ve kentte kokoreç dükkanı bulunan Efkan Kılıç, damada takı yerine bir poşete koyduğu yarım ekmek arası kokoreçle sıraya girdi. Kılıç, kendisine sıra gelince, çifte önce 200 TL, sonra da elindeki yarım ekmek kokoreci takarak mutluluklar diledi. Kendilerine kokoreç takıldığını gören çift, şaşkınlık yaşarken, davetliler ise gülümsedi. Kentte kokoreç dükkanı bulunan Efkan Kılıç, \"Beni herkes kral kokoreççi olarak tanır. Ertan\'da daimi müşterimdir. Davetine icabet ettik ve kendisine böyle güzel bir sürpriz yaptık. Kokoreci bir anı olsun diye taktım. Herkes çeyrek altın taktı. Ben yarım kokoreç taktım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Düğünden detaylar

-Takı merasimi

-Damada kokoreç takan esnaf

-Davetlilerin gülmeleri

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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4)UYGUR TÜRKLERİ, ŞİDDETİ PROTESTO ETTİ



ADANA\'da, Doğu Türkistan\'daki Müslümanlar\'a yönelik şiddeti protesto etmek için toplanan Uygur Türkleri, tarihi Taşköprü üzerinden Seyhan Nehri\'ne karanfil bıraktı.

Çin\'in, Doğu Türkistan\'daki Müslümanlar\'a yönelik şiddet uyguladığını söyleyen Uygur Türkü Osman Turan, beraberindeki kadın ve çocuklar ile Taşköprü üzerinde yürüdü. Ellerindeki Türk ve Türkmen bayraklarıyla slogan atan grup, Uygur topraklarındaki işgalin son bulmasını istedi. Grup adına konuşan Osman Turan, katliamın her geçen daha büyük boyutlara ulaştığını belirterek, \"Topraklarımızda özgürce dil ve dinimizi yaşamak istiyoruz. İşgal son bulsun, tüm dünya bunu duysun\" dedi.

Açıklamanın ardından şehit olanlar için Kuran-ı Kerim okundu. Grup daha sonra Seyhan Nehri\'ne karanfil bıraktıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Taşköprü\'den genel görüntü

- Toplu halde bayraklarla Taşköprü üzerinde yürüyen Uygur Türkleri\'nden genel ve detay görüntüler

- Sabancı Merkez Camii ve Taşköprü üzerinde yürüyen Uygur Türkleri\'nden pan görüntüler

- Uygur Türklerinin bayrakları sallarken genel ve detay görüntüleri

- Çocuklardan detay görüntüler

- Bir Uygur Türkünün ağlayarak dua okuması

- Grup adına konuşan Osman Turan\'ın açıklaması

- Osman Turan\'ın Seyhan Nehri\'ne karanfil atması

- Çocuklar karanfil atarken görüntü

- Nehirdeki karanfillerden detay görüntü

SÜRE:02\'29\" BOYUT:152 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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5)OSMANLI OCAKLARI, REFERANDUMA TEPKİLERİNİ KÜRTÇE-TÜRKÇE DİLE GETİRDİ

DİYARBAKIR\'da, bir araya gelen Osmanlı Ocakları\'nın 22 il başkanı düzenledikleri Kürtçe ve Türkçe basın açıklaması ile Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde yapılan bağımsızlık referandumuna tepkilerini dile getirdi.Aralarında Diyarbakır, İzmir, Aydın, Bitlis\'in de olduğu Osmanlı Ocakları\'nın 22 il başkanı Diyarbakır\'da bir araya geldi. Bir otelde yapılan toplantıda IKBY\'de 25 Eylül günü yapılan bağımsızlık referandumu tartışıldı. Yapılan toplantının ardından hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Osmanlı Ocakları Bölge Başkanı Sabri Mercan, referandumun kabul edilemez olduğunu dile getirerek, Kürtlerin temsilcisinin IKBY Başkanı Mesut Barzani\'in değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Asırlardan beri Kürtler ve Türklerin bir millet olduğunu söyleyen Mercan, son bir asırda bazı kırgınlıkların yaşandığını, fakat şu anda büyük bir kardeşliği tesis eden bir durumun yaşandığı kaydetti. Mercan, \"Bugün problemleri hep beraber çözme günüdür. İsrail\'in dünya üzerinde böl, parçala, yönet stratejisini ortak olmayacağız. Birleş, güçleş, eşleş ilkesiyle bayrağımızı, Kur\'anımızı, dinimizi, devletimizi ve milletimizi müdafaa edip, kirli oyunlara, kumpaslara, riyalara gelmeden ecdadımızın izinden ölümüne yürümeye devam edeceğiz. Biz bu bölgenin Kürt vatandaşları olarak, bu bölgede yaşayan kim olursa olsun mazlumların, mağdurların yanında olup, zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Bugün dünya savaş içindedir. Türkiye bu savaşta Uhud cephesindedir ve bizler bu cephenin kefen giymiş neferleriyiz. Devlet yöneticilerimize söz veriyoruz ki, bizi bu cepheden hiçbir ganimet, hiçbir makam, mevkii ya da şehvet güdüsü indiremeyecek. Bizler bu güzel milletimizi hangi zorluklarla yönetiyorsanız, bizler de aynı hassasiyetle yanınızda olacağız. Kürtler\'in temsilcisi Barzani değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Biz başka devletlerin bayrakları altında kendi etnik kimliğimizi var edemeyiz. Ayyıldızlı bayrak İslam\'ı temsil eder ve biz de bu şerefli bayrak altında kendi kimliğimizi ve diğer bütün kimlikleri, hoşgörü ile bir ahlak üzere var etmenin çabası ve gayreti içinde olacağız\" diye konuştu.

\"İSRAİL\'İN DESTEĞİYLE KURULACAK KÜRDİSTAN DEVLETİNİ KABUL ETMİYORUZ\"

Mercan\'ın ardından söz alan Osmanlı Ocakları Bitlis İl Başkanı Yaşar Kızılkaya ise, Kürtçe yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, binlerce yıldır Kürtler ve Türkler bir arada yaşadığını söyledi. Halklar arasında bir sorunun yaşanmadığını anlatan Kızılkaya, İsrail\'in desteğiyle kurulacak Kürdistan devletini kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Açıklamaya katılanlar

-Mercan\'ın konuşması

-Kızılkaya\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -=======================================================

6)ADANA\'DA 35 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

ADANA\'da, bir depoya operasyon düzenleyen polis, 35 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ihbar üzerine merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi\'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Depoda arama yapan polis, tanklar içinde 35 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, depo sahibini gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polislerin depoya girmesi

- Deponun içindeki satışa hazır halde 5 litrelik pet şişeler içindeki akaryakıtlardan görüntü

- Akaryakıt tanklarından görüntü

- Deponun içinden detay görüntüler

SÜRE:01\'38\" BOYUT:100 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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7)ANDIRIN\'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 2 YARALI

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Andırın-Kadirli Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde Bektaşlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Ciğer yönetimindeki 01 JJ 384 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri İbrahim Ciğer ile yanında bulunan Tamer Ciğer\'i araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla götürüldükleri Kadirli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araç

- Yaralılar araçtan çıkarılırken

- Yaralılara müdahale edilirken

- Genel detay görüntüler

( Haber: İskender ZENGİN Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

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